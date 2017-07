Rollenwechsel in Orange

Gruppe A (Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien)

Sonntag, 16. Juli (18 Uhr in Utrecht):

Niederlande - Norwegen /live ab 17:45 Uhr ZDF SPORTextra

Sonntag, 16. Juli (20.45 Uhr in Doetinchem):

Dänemark - Belgien /Livestream ZDF Mediathek

Donnerstag, 20. Juli (18 Uhr in Breda):

Norwegen - Belgien /Livestream ZDF Mediathek

Donnerstag, 20. Juli (20.45 Uhr in Rotterdam):

Niederlande - Dänemark /Livestream ZDF Mediathek

Montag, 24. Juli (20.45 Uhr in Tilburg):

Belgien - Niederlande /ONE

Montag, 24. Juli (20.45 Uhr in Deventer):

Norwegen - Dänemark /ONE



Gruppe B (Deutschland, Schweden, Italien, Russland)

Montag, 17. Juli (18 Uhr in Rotterdam):

Italien - Russland /ARD

Montag, 17. Juli (20.45 Uhr in Breda):

Deutschland - Schweden /ARD

Freitag, 21. Juli (18 Uhr in Deventer):

Schweden - Russland

Freitag, 21. Juli (20.45 Uhr in Tilburg):

Deutschland - Italien /ARD

Dienstag, 25. Juli (20.45 Uhr in Utrecht):

Russland - Deutschland /live ab 20:15 Uhr ZDF SPORTextra

Dienstag, 25. Juli (20.45 Uhr in Doetinchem):

Schweden - Italien /Livestream ZDF Mediathek



Gruppe C (Frankreich, Island, Österreich, Schweiz)

Dienstag, 18. Juli (18 Uhr in Deventer):

Österreich - Schweiz /ONE

Dienstag, 18. Juli (20.45 Uhr in Tilburg):

Frankreich - Island /ONE

Samstag, 22. Juli (18 Uhr in Doetinchem):

Island - Schweiz live ab 17:45 Uhr ZDF SPORTextra

Samstag, 22. Juli (20.45 Uhr in Utrecht):

Frankreich - Österreich /ONE

Mittwoch, 26. Juli (20.45 Uhr in Breda):

Schweiz - Frankreich /ONE

Mittwoch, 26. Juli (20.45 Uhr in Rotterdam):

Island - Österreich /ONE



Gruppe D (England, Schottland, Spanien, Portugal)

Mittwoch, 19. Juli (18 Uhr in Doetinchem):

Spanien - Portugal /ONE

Mittwoch, 19. Juli (20.45 Uhr in Utrecht):

England - Schottland /ONE

Sonntag, 23. Juli (18 Uhr in Rotterdam):

Schottland - Portugal /Livestream ZDF Mediathek

Sonntag, 23. Juli (20.45 Uhr in Breda):

England - Spanien /Livestream ZDF Mediathek

Donnerstag, 27. Juli (20.45 Uhr in Tilburg):

Portugal - England /ONE

Donnerstag, 27. Juli (20.45 Uhr in Deventer):

Schottland - Spanien /ONE



Viertelfinale

Samstag, 29. Juli (in Doetinchem):

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (VF1) /live ZDF SPORTextra*

Samstag, 29. Juli (in Rotterdam):

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (VF2) /live ZDF SPORTextra*

Sonntag, 30. Juli (in Tilburg):

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (VF3) /ONE

Sonntag, 30. Juli (in Deventer):

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (VF4) /ONE



Halbfinale

Donnerstag, 3. August (in Enschede):

Sieger VF1 - Sieger VF4 (HF1) /ARD

Donnerstag, 3. August (in Breda):

Sieger VF2 - Sieger VF3 (HF2) /ARD



Finale

Sonntag, 6. August (17 Uhr in Enschede):

Sieger HF1 - Sieger HF2 /live ZDF SPORTextra



*nur bei deutscher Beteiligung



Stadien:



Breda: Rat Verlegh Stadion (Kapazität 19.000 im Bild)

Deventer: Stadion De Adelaarshorst (Kapazität 8.011)

Doetinchem: Stadion De Vijverberg (Kapazität 12.600)

Enschede: De Grolsch Veste (Kapazität 30.205)

Rotterdam: Sparta-Stadion Het Kasteel (Kapazität 11.026)

Tilburg: König-Willhelm II-Stadion (Kapazität 14.750)

Utrecht: Stadion Galgenwaart (Kapazität 24.426)

