DFB-Frauen auf dem Weg zur WM 2019

Aus den sieben europäischen Gruppen haben sich jeweils die Gruppenersten direkt für die WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019). Die vier besten Gruppenzweiten ermittelten in einer Playoff-Runde den achten und letzten europäischen WM-Teilnehmer. Insgesamt nehmen 24 Nationen an der WM-Endrunde teil: Acht Teams aus Europa plus Gastgeber Frankreich, fünf aus Asien, jeweils drei aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika, zwei aus Südamerika und eine aus Ozeanien.