Pia Sundhage auf Abschiedstournee

Zu d) Dieser Punkt greift nur, wenn drei oder sogar 4 Teams am Ende punktgleich waren und nach Anwenden von b) und c) noch immer Teams gleich sind. Wie oben beschrieben, kann es in der aktuellen Situation der Gruppe B aber nur eine Punktgleichheit zwischen 2 Teams geben, Punkt d) entfiele also.

Zu g) Hier wird so gerechnet: Gelbe Karte = 1 Punkt; Rote Karte = 3 Punkte. 2 gelbe Karten in einem Spiel (also gelb/rot) = 3 Punkte; und: in einem Spiel erst gelb und dann rot = 1 + 3 = 4 Punkte. Aktueller Stand nach 2 von 3 Gruppenspielen: GER 4 Punkte (4 x gelb), SWE 1 Punkt (nur 1 x gelb). RUS = 3 Punkte (3 x gelb).

Zu h) Es zählt der UEFA-Koeffizient zum Zeitpunkt der EM-Gruppenauslosung. Hier ist GER besser als SWE besser als RUS.;; 1.GER: 42,957; 5.SWE: 38,036; 15…RUS: 30,367