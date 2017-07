Die gebürtige Frankfurterin hat definitiv zu viel gewollt. Das Spielsystem verändert, die Außendarstellung verbessert, die Mitbestimmung gefördert - aber letztlich hat die Mannschaft in einem entscheidenden K.o.-Spiel nicht mitgezogen. Und so darf nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Jones muss lernen, intern unbequeme Entscheidungen zu treffen - es müssen nicht alle 20 Feldspielerinnen in einer Vorrunde zum Einsatz kommen, um sich zugehörig zu fühlen. Noch dringender gehört die extrem offensive Spielanlage in der Rauten-Anordnung hinterfragt, die nicht ohne Grund in der Männer-Bundesliga kaum mehr gespielt wird, weil sie so viele Risiken birgt, wenn sie nicht abgestimmt ist.



"Der Siegeswille war nicht so groß wie der von Dänemark. Die ganze Art unseres Spiels war nicht souverän", gab Jones unverblümt zu, die indes schon in der Vorrunde über eine lange Mängelliste den Mantel des Schweigens gehüllt hatte. Nun räumte sie erneut ein, dass der Veränderungsprozess zu früh kam - und vielleicht auch zu umfassende Reformen anstanden. Die Rotation sei aus ihrer Sicht keine Erklärung für den unrunden Auftritt im Het Kasteel von Rotterdam: "Das ist reine Kopfsache. Auch erfahrene Spielerinnen haben Nerven gezeigt. Unser gesamtes Spiel war nicht souverän."