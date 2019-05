Letzter Feinschliff für die DFB-Frauen

Umso wichtiger, dass das recht unbekümmerte Ensemble vor dem letzten Test gegen Chile in Regensburg (Donnerstag 17.45 Uhr/ARD) schnell zusammenfindet. Dafür sollen Teamabende wie ein WM-Opening am offenen Feuer sorgen. Oder aber auch der WM-Slogan, der beim Training auf einer Banderole präsentiert wurde: „Zeit zu glänzen. Auf nach Frankreich“. Zum anderen sind mehr denn je die Führungsspielerinnen gefragt. Der viel beachtete Commerzbank-Spot, mittlerweile in siebenstelligen Bereichen aufgerufen, beginnt zwar mit dem Satz „Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt“, was eigentlich nicht gänzlich richtig ist.