Der Hinweis der Bundestrainerin kürzlich war gut gemeint. Am freien Tag in der vergangenen Woche, riet Martina Voss-Tecklenburg, sollten die Spielerinnen doch mal aus dem Quartier im bretonischen Bruz in die Stadt Rennes fahren, um sich mit allen Kosmetikartikeln einzudecken, die man nach drei Wochen so brauche. Dem Hinweis lag der Glauben zugrunde, dass die deutsche Nationalmannschaft auch die Finalwoche in Lyon der Frauen-WM 2019 noch erleben würde.