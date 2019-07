"Oranjeleuwinnen" auf der Euphoriewelle

Wir haben schon Geschichte geschrieben, und das wollen wir jetzt wiederholen. Jackie Groenen

Von der Kathedrale in Lyon aus der Altstadt bis ins Stade de Lyon sind es mehr als zwölf Kilometer. Da reichen auch zwei Stunden Fußmarsch nicht. Also werden die meisten Oranjes wohl doch Metro und Trambahn nutzen müssen.



Aber mit Pauken und Trompeten kommen sie dann garantiert ins ausverkaufte Stadion. In der Heimat winkt die nächste Rekordquote am Fernsehschirm: 2,7 Millionen schauten bei NPO1 zu, als die Niederlande gegen Italien vergangenen Samstag gewannen. Marktanteil: 80 Prozent.