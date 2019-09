Seine neue Aufgabe stellte er unter dem Motto «Nur gemeinsam geht's» in einem Fußballbildnis vor. «Ich würde gerne als Spielertrainer beginnen, mich dann als Zehner einwechseln und als Trainer dabei bleiben», sagte Keller. Statisch an der Mittellinie im klassischen DFB-Konfliktfeld zwischen Amateur- und Profivertretern wolle er nicht stehen. «Bewegen muss ich mich schon», sagte er. «Ich werde reingrätschen, wenn es was zum Reingrätschen gibt.» Die Verantwortung für sieben Millionen Mitglieder mache ihn «schwindlig», gestand Keller und kündigte mehrere gesellschaftliche Initiativen in den Feldern Gleichberechtigung, Umweltschutz und Integration an.