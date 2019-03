So sitzt Englands größtes Talent, der 18jährige Phil Foden, bei Manchester City meist auf der Bank, während der gleichaltrige Kai Havertz in der Bundesliga Stammspieler ist. Und so unterhielt sich Per Mertesacker letzten Mittwoch in Bremen mit Werders technischem Direktor Thomas Schaaf auch darüber, ob Arsenal in Zukunft junge Spieler an der Weser parkt, wie es bereits bei Reiss Nelson in Hoffenheim der Fall ist. "Mal schauen, was sich da ergibt", sagte Mertesacker.