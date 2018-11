Die Gedanken sind frei. Auch für die Bosse des FC Bayern München. Also, was soll die Aufregung: Die beste Mannschaft der Bundesliga hat prüfen lassen, ob sie ihre nationale Liga verlässt und nur noch gegen die besten Mannschaften Europas antritt. Und die Bayern haben sich dagegen entschieden. Also, alles prima? Kein Grund zur Aufregung? Mitnichten.