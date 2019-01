Lochmann, selbst Besitzer der A-Trainerlizenz, versucht als Gegenmodell die Spielform FUNiño zu etablieren. Dabei treten drei gegen drei Spieler auf vier kleine Tore gegeneinander an. So haben sie wesentlich mehr Ballkontakte, Zweikämpfe und Entscheidungsmöglichkeiten als im herkömmlichen Sieben gegen Sieben.



Begonnen hat Lochmann 2015 mit 54 Kindern in einer Privatliga auf dem Unigelände. Von ihm geschulte Nachahmer fand er unter anderem in München, Berlin und Hannover. Beim DFB bringt er seine Vorstellungen inzwischen in eine Arbeitsgruppe zur Neustrukturierung des Kinderfußballs ein.