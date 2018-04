Lieberknecht und Braunschweig: Unbefristete Liebe

Es stand bisher nie zur Debatte, ob Lieberknecht nach dem einen oder anderen Durchhänger hätte entlassen werden sollen. Und die Versuche von Werder Bremen, den begehrten Trainer in die Bundesliga zu locken, ließen sich leicht abwehren. Dass Lieberknecht eines Tages Braunschweig verlässt, erscheint lediglich dann möglich, wenn er selbst aufgeben würde.



Nur einer hat im Profigeschäft noch länger durchgehalten. Frank Schmidt steht beim 1. FC Heidenheim schon seit September 2007 unter Vertrag. In beiden Fällen stellen sich Außenstehende die Frage, ob eine solche Form von Treue nicht irgendwann ermüdet. Aber Lieberknecht und Schmidt haben das Vertrauen in ihre Arbeit mehrheitlich mit Erfolgen beantwortet. Sollte Eintracht Braunschweig tatsächlich wieder aufsteigen, wird mit Lieberknecht ein Mann belohnt, dessen Haltbarkeitsdatum als Trainer einfach nicht ablaufen will.