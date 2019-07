Real Madrid: Die verhinderte Revolution

Es ist eines der unglaublichsten Ergebnisse der Fußballgeschichte: Am 5. August 1980 bekam Real Madrid in einem Freundschaftsspiel bei Bayern München ein 1:9 verpasst. In Spanien war von dieser Partie am Wochenende wieder häufig die Rede. Allerdings nicht unbedingt, weil der Rekordeuropapokalsieger ab Dienstag beim Audi Cup erneut in München testet. Sondern weil er sich gerade ein Debakel einfing, das viele Beobachter als schlimmsten Sommerkick seit damals klassifizierten.