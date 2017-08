BVB fertigt Wölfe ab - H96 siegt in Mainz

Pal Dardai (Hertha BSC): "In der ersten Halbzeit haben wir in der gegnerischen 30-Meter-Zone zu viel kombiniert, das haben wir in der zweiten Hälfte korrigiert. Die 1:0-Führung hat uns aber verunsichert, die 2:0-Führung hat uns sogar total verunsichert. Das finde ich nicht in Ordnung, das müssen wir besser machen. Da müssen die Führungsspieler ihre Rolle einnehmen."



Hannes Wolf (VfB Stuttgart): "Ein Spiel zu verlieren fühlt sich nie gut an. In der ersten Halbzeit standen wir defensiv gut, haben unsere Konter aber nicht konsequent genug ausgespielt. Die zweite Hälfte geht mit einem Topangriff der Hertha los, den wir nicht verteidigen können. Meine Mannschaft hat aber nicht aufgegeben."