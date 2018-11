Mainz siegt - Gladbach stürmt auf Rang zwei

1899 Hoffenheim hat den kurzen Höhenflug von Bayer Leverkusen eindrucksvoll gestoppt. Die Kraichgauer gewannen am Samstag mit 4:1 (2:1) bei den Rheinländern, die zuletzt mit zwei spektakulären Auswärtssiegen für Furore gesorgt hatten. Damit verpassten die Leverkusener den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Hoffenheim schaffte mit dem dritten Bundesliga-Sieg in Serie vor dem Champions-League-Spiel bei Olympique Lyon den Anschluss an die internationalen Startplätze. Vor 27.589 Zuschauern in der BayArena erzielten Reiss Nelson (19.), Joelinton (34./73.) und Vincenzo Grifo (49./Foulelfmeter) die Treffer für die Gäste. Karim Bellarabi (30.) traf zwischendurch für Bayer Leverkusen.



Vor dem Auftritt in Lyon am nächsten Mittwoch hat Trainer Julian Nagelsmann sein Team gleich auf acht Positionen verändert. Lediglich Abwehrchef Kevin Vogt, Adams und Nico Schulz blieben von der in Leipzig mit 0:2 verlorenen Pokalpartie übrig. In Havard Nordtveit und Vincenzo Grifo standen zwei Akteure erst zum zweiten Mal in der Startelf. Die Leverkusener hatten nach ihren beiden glanzvollen Auftritten in Bremen und Mönchengladbach wenig Grund zur Veränderung. Lediglich Tin Jedvaj ersetzte in der Dreier-Abwehrreihe Aleksandar Dragovic.