Nicht Borussia Dortmund, sondern Überraschungsteam Eintracht Frankfurt bleibt an Tabellenführer RB Leipzig dran. Die Eintracht gewann ein packendes Verfolgerduell gegen den BVB mit 2:1 (0:0). Vor 51.500 Zuschauern brachte Szabolcs Huszti die Mannschaft von Niko Kovac in der 46. Minute zum ersten Mal in Führung. In der Schlussphase wurde es dramatisch. Zunächst ließ Seferovic die große Chance zum 2:0 aus (76.). Im Gegenzug machte Pierre-Emerick Aubameyang (77.) dann doch noch sein Tor.



Das half dem BVB aber auch nicht, denn wiederum nur zwei Minuten später traf der eingewechselte Haris Seferovic (79.). Der Schlusspunkt: In der Nachspielzeit setzte Dortmunds Dembélé den Ball an die Latte, der BVB war geschlagen und hat als Sechster nun neun Punkte Rückstand auf RB Leipzig. In den Tagen zuvor hatte die Mannschaft von Thomas Tuchel noch gegen Bayern München (1:0) und Legia Warschau (8:4) gewonnen.