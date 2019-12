Gladbach bleibt vorne - Werder siegt beim VfL

90 Fazit:

Eine spektakuläre Partie ende mit einem 3:2-Auswärtssieg von Bremen in Wolfsburg. Über die komplette Spielzeit gesehen wäre ein Remis wohl leistungsgerechter gewiesen, doch die Werderaner erwiesen sich vor dem Kasten einen Ticken kaltschnäuziger. Im ersten Abschnitt waren die Bremer die bessere Mannschaft, sodass es mit einem 1:2 in die Katakomben ging. nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste allerdings viel zu harmlos und ließen sich immer weiter an den eigenen Sechzehner drücken. In der 73. Minute kamen die Wölfe zum verdienten Ausgleich. Anschließend warfen die Gastgeber alles nach vorne, wurden von Bremen jedoch gnadenlos ausgekontert. Auch danach wollte der VFL noch irgendwie einen Punkt behalten, doch das Tor wollte nicht mehr fallen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)



90 Fast der Ausgleich! Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld springt Weghorst am Fünfer am höchsten. Der Stürmer wuchtet die Pille aufs untere rechte Eck, wo Pavlenka abtaucht und den Ball irgendwie vor der Linie wegkratzt.

90 Zwei Minuten sind noch auf der Uhr. Gelingt hier noch der Lucky Punch, oder entführen die Bremer drei wichtige Punkte?

90 Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)



90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Jérôme Roussillon versucht sich an einem Schuss aus 20 Metern zentraler Position. Der Ball wird allerdings abgefälscht und landet links im Toraus. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

89 Pizarro erobert nochmal das Spielgerät im Mittelfeld, doch das anschließende Anspiel ist zu ungenau und landet in den Armen von Casteels.

86 Einwechslung bei Werder Bremen: Michael Lang

86 Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

84 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

84 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

83 Tooor für Werder Bremen, 2:3 durch Milot Rashica

Doppelpack für Rashica! Im Zentrum hat Eggestein viel zu viel Platz und marschiert rund 30 Meter über den Platz. Vor dem Sechzehner passt Eggestein das Runde mit ganz viel Übersicht in den Lauf von Rashica, der halblinks in den Strafraum einzieht und das Spielgerät aus rund 13 Metern trocken ins rechte Eck feuert.

81 Gelbe Karte für Milot Rashica (Werder Bremen)

Vor der eigenen Eckfahne muss Rashica einen gefährlichen Angriff der Wolfsburger unterbinden. Der Flügelflitzer holt William von den Beinen und kassiert Gelb.

78 Plötzlich die erneute Führung für Bremen! Über Umwege landet das Leder bei Bittencourt, der für Eggestein ablegt. Der Werderaner donnert das Leder aus zehn Metern auf die Kiste, doch das Spielgerät rauscht hauchzart über die Latte.

78 Einwechslung bei Werder Bremen: Claudio Pizarro

78 Auswechslung bei Werder Bremen: Yuya Osako

78 Die Werderaner müssen sich vorwerfen lassen, hier viel zu wenig für das offensive Spiel investiert zu haben. Seit dem Seitenwechsel haben sich die Gäste immer weiter zurückgezogen.

76 Einwechslung bei Werder Bremen: Josh Sargent

76 Auswechslung bei Werder Bremen: Philipp Bargfrede

73 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:2 durch William

Der verdiente Ausgleich für Wolfsburg! An der zentralen Sechzehnerkante legt Guilavogui für William auf, der mit der rechten Innenseite die rechte Ecke anvisiert. Der Ball dreht sich sehenswert um zwei Bremer herum und unhaltbar ins halbhohe rechte Eck.

73 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Daniel Ginczek

73 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Robin Knoche

70 Riesentat von Pavlenka! Von der linken Außenbahn segelt eine Flanke ans rechte Fünfereck, wo William angeflogen kommt. Der Außenverteidiger scheitert mit seinem Schuss aus kürzester Distanz an einer Glanzparade von Pavlenka.

68 Gelbe Karte für Yuya Osako (Werder Bremen)

Bei einem schnellen Gegenstoß von Arnold zerrt Osako an dessen Trikot herum und nimmt dem Wolfsburger ordentlich Wind aus den Segeln. Dafür gibt es zurecht Gelb!

66 Wieder schreitet der Videobeweis ein! Weghorst geht an der zentralen Sechzehnerkante zu Boden und will nach einem vermeintlichen Foul einen Strafstoß haben. Doch da lag deutlich zu wenig Kontakt vor.

65 Der vermeintliche Ausgleich für die Wölfe sollte die letzte Warnung für Bremen gewesen sein. Weiterhin wird viel zu wenig nach vorne investiert, sodass die Hausherren ohne großen Kraftaufwand ins letzte Drittel gelangen.

62 Der Ausgleich für Wolfsburg? Nein! Von der rechten Außenbahn flankt Arnold die Murmel in den Sechzehner, wo Bruma angelaufen kommt und die Kugel ins rechte Eck jagt. Die Videobilder zeigen, dass der Oberkörper des Verteidigers zu nah an der gegnerischen Grundlinie ist.

60 Gelbe Karte für Christian Groß (Werder Bremen)

Groß schaut nur auf den Ball und trifft dann João Victor unglücklich mit dem Fuß im Bauch. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte der Partie.

60 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

60 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Admir Mehmedi

58 Schon besser! Kohfeldt beordert seine Männer weiter nach vorne, die auch sofort gehorchen und zwei Ecken herausholen. Die bringen zwar keine Gefahr, sorgen aber für etwas Entlastung.

55 Aktuell lassen sich die Bremer zu weit in die eigene Hälfte drücken. Dementsprechend fehlen im Mittelfeld Anspielstationen und Entlastungsmöglichkeiten.

52 Weghorst macht einen hohen Ball im Sechzehner fest und legt das Leder für Arnold auf. Der Pass ist jedoch etwas zu lasch, sodass die Bremer dazwischenspritzen und die Situation bereinigen können.

49 Gefährlich! Von der linken Außenbahn flankt Roussillon den Ball zwischen Fünfer und Elferpunkt. Dort kommt Pavlenka angeflogen und klärt das Leder nach vorne. Rashica ist zur Stelle und kann die Kugel aus der Gefahrenzone befördern.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Mannschaften kommen unverändert auf das grüne Parkett zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine intensive erste Hälfte endet mit einer leistungsgerechten 2:1-Führung für Bremen in Wolfsburg. Beide Seiten hatten im ersten Abschnitt kein Interesse daran, sich großartig abzutasten, sondern es wurde der schnellste Weg in die Spitze gesucht. In der Anfangsphase waren die Bremer die dominantere Mannschaft, die nach einem Elfmeter in Führung gingen. Zuvor hatte João Victor Pech, als er nur das Lattenkreuz traf. Ab der 25. Minute flachte die Partie etwas ab, sodass der Ausgleich der Wölfe von Weghorst etwas überraschend kam. Danach drückten die Hausherren kurz auf die Führung, die dann wiederum die Bremer nach starker Vorteilsauslegung von Kampka erzielten. Der zweite Abschnitt darf gerne so weitergehen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Fast der erneute Auszeit nach der nächsten Ecke! Diesmal kommt das Leder von der linken Fahne an den kurzen Pfosten gesegelt. Dort steigt Guilavogui nach oben und wuchtet die Kugel aufs linke Eck. Pavlenka ist zur Stelle und kann die Murmel zur Seite abwehren.

42 Diese Halbzeit macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil beide Seiten wenig rumtaktieren und die meiste Zeit den schnellsten Weg in die Spitze suchen.

39 Tooor für Werder Bremen, 1:2 durch Leonardo Bittencourt

Doch die Bremer sind es, die hier wieder in Führung gehen! Auf der linken Seite wird Klaassen zu Fall gebracht, doch Kampka entscheidet auf Vorteil, sodass Augustinsson weitersprinten kann. Der Bremer flankt den Ball überragend neben den Elferpunkt, wo Bittencourt zum Kopfball ansetzt und das Runde unhaltbar ins linke Eck jagt.

39 Sofort ist wieder mehr Dampf in der Partie, da die Wölfe noch vor der Halbzeit die nächste Bude erzielen wollen. Auch die Fans sind nach dem Ausgleich wieder obenauf.

36 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Wout Weghorst

Und da fällt doch der Ausgleich! Von der rechten Fahne kommt eine Ecke an den Elferpunkt geflogen. Dort steigt Brooks mutterseelenallein zum Kopfball hoch und wuchtet das Leder auf die Kiste. Pavlenka hätte die Murmel vermutlich gehalten, doch Weghorst stochert mit dem rechten Knie dazwischen und bugsiert das Spielgerät über die Linie.

34 Die Hausherren bemühen sich, gefährlich vors Tor zu kommen, doch im letzten Drittel fehlt zur Zeit einfach die letzte Konzentration, um die Bälle an den Mann zu bringen.

31 Kuriose Szene! Einen langen Ball kann Pavlenka an der Sechzehnerkante kurz vor Weghorst aufnehmen, doch das Leder rutscht dem Keeper wieder aus den Händen. Weghorst geht zur Kugel und wird von Pavlenka zu Fall gebracht, der allerdings Glück hat, dass die Fahne des Assistenten nach oben geht.

29 Vor dem Sechzehner der Wölfe kommt Klaassen an die Murmel und bugsiert das Leder nach links zu Rashica. Der Torschütze geht noch ein paar Schritte nach vorne und donnert die Kirsche mit dem linken Schlappen ans Außennetz.

28 Im Vergleich zu den ersten 20 Minuten haben die Bremer das Gaspedal aktuell nicht mehr komplett durchgedrückt. Die Bremer schauen sich das Geschehen erstmal aus der sicheren Defensive an und warten auf passende Kontermöglichkeiten.

25 Guilavogui wird halbrechts auf die Reise geschickt. Der Kapitän dringt in den Sechzehner, scheitert mit seinem Schuss aus rund 13 Metern allerdings an einem Bremer. Die folgende Ecke sorgt für keinerlei Gefahr.

23 In den Zweikämpfen ist es weiterhin ordentlich am stauben. Diesmal trifft Roussillon Gebre Selassie mit dem Fuß leicht am Kopf, sodass Kampka die nächste Ermahnung verteilen muss.

20 Auf der rechten Außenbahn rennt Brooks Bittencourt böse von hinten über den Haufen. Dafür hätte sich der Verteidiger eigentlich Gelb verdient, doch Kampka belässt es bei einer deutlichen Ermahnung.

17 Fast der Ausgleich! Nach Ballgewinn von Bittencourt schenkt Groß leichtfertig die Kugel wieder her. Im Zentrum macht Weghorst noch ein paar Meter und schiebt das Leder dann nach links zu João Victor. Der VFL-Akteur scheitert aus 13 Metern an einer starken Fußabwehr von Pavlenka.

16 In dieser Viertelstunde war schon mehr drin als in anderen Partien in der gesamten Spielzeit. Insgesamt waren die Bremer die bessere Mannschaft in der Anfangsphase, obwohl der VFL die dickste Chance vorweisen konnte.

13 Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Milot Rashica

Ganz lässig! Rashica nimmt ein paar Schritte Anlauf, sieht, dass Casteels ins linke Eck springt, und schiebt die Kugel entspannt zur Führung ins flache rechte Eck.

11 Elfmeter für Bremen! Aus der Drehung donnert Osako das Leder los, das vermutlich an der Eckfahne gelandet wäre. Allerdings ist die Hand von Guilavogui weit über dem Kopf, sodass Referee Kampka nach Ansicht der Videobilder nichts anderes übrig bleibt als auf Elfmeter zu entscheiden.

9 Hier ist einiges los! Diesmal zieht Rashica von der linken Seite nach innen. Aus rund 23 Metern visiert der Flügelflitzer die flache rechte Ecke an. In seinem Kasten greift Casteels nicht mehr ein, doch das Leder streicht nur hauchzart am rechten Pfosten vorbei.

7 Im Zentrum passt Rahsica das Runde durch die Schnittstelle in den Lauf von Bittencourt. Der Bremer wird noch von Knoche eingeholt und fair vom Ball getrennt.

5 Lattenkreuz! Von der rechten Seite flankt William den Ball an die zentrale Fünferkante. Dort segelt Weghorst unter dem Spielgerät her, doch João Victor setzt hinter ihm zum Flugkopfball an und wuchtet die Kugel per Aufsetzer ans rechte Lattenkreuz.

4 Aus dem linken Offensivkorridor flankt Rashica das Leder sehenswert mit Schnitt vor den zentralen Fünfer. Dort setzt Klaassen zur Grätsche an, kommt an die Hereingabe jedoch nicht ganz dran.

4 Im Zentrum dreht sich Arnold einmal um die eigene Achse und schüttelt Osako ziemlich lässig ab. Der Mittelfeldakteur versucht es mit einem Versuch aus der Distanz, bleibt allerdings an Bargfrede hängen.

1 Die Partie zwischen Wolfsburg und Bremen läuft! Die Gäste agieren im weißen Dress im ersten Durchgang von links nach rechts, während der VFL im dunkelgrünen Anzug agiert.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit, sodass hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Dr. Robert Kampka, der im heutigen Duell von den beiden Assistenten Benedikt Kempkes sowie Frederick Assmuth unterstützt wird.

Auch Kohfeldt sprach über das Match gegen die Wölfe: "Sie spielen eine gute Saison, sehr gradlinig und physisch. Das wird eine schwere Aufgabe. Weghorst müssen wir wachsam und entschlossen begegnen. Er ist immer 'im Spiel' und kompromisslos. Das Team reagiert gut, der Situation angemessen. Sie strahlen Unzufriedenheit, Aggressivität aus. Will mich aber nicht über gute Trainingswochen unterhalten. Das ist Vorgeplänkel. Wir müssen das heute zeigen.

Die Bremer erlebten einen nicht ganz so tollen November. Gegen Freiburg war man über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, doch am Ende stand nur ein Zähler auf dem Konto. In Gladbach setzte es anschließend eine 3:1-Pleite, gefolgt von einem 1:2 vor eigenem Publikum gegen Schalke. Heute wartet mit den Wölfen die nächste schwere Aufgabe auf die Werderaner, die sich mit einem Dreier aus der gefährlichen Abstiegsregion lösen wollen.

Borussia Mönchengladbach schlägt den SC Freiburg mit 4:2 und ist auch nach dem 13. Spieltag Tabellenführer der Bundesliga. Nach dem 1:1-Pausenunentschieden gelang den Fohlen durch Embolo (46.) und Herrmann (51.) in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs ein Doppelschlag; zwischendurch hatte der Schweizer einen Strafstoß verschossen (49.). Der Sport-Club stabilisierte sich daraufhin aber wieder, verkürzte durch Hölers Kopfballtreffer in der 58. Minute verdientermaßen und kam dem Ausgleich in der Folge einige Male sehr nahe. Nachdem die Hausherren diese brenzlige Phase mit Dusel überstanden hatten, stellte Embolo den alten Abstand nach eigenem hohen Ballgewinn wieder her (71.) und verschaffte den Heimfans trotz der bis zum Ende um einen Punktgewinn kämpfenden Breisgauern entspanntere Schlussminuten. Während die Elf vom Niederrhein ein Wochenende zum siebten Mal in Serie als Erster beschließt, rutscht der Sport-Club auf den sechsten Platz ab. Borussia Mönchengladbach duelliert sich am Samstag vor heimischer Kulisse mit dem FC Bayern München. Der SC Freiburg empfängt zeitgleich den VfL Wolfsburg. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Beinahe noch das 5:2! Hofmann taucht nach feinen Anspielen von Zakaria gleich zweimal unbedrängt vor dem Freiburger Gehäuse auf. Er scheitert beide Male aus leicht spitzem Winkel an Flekken.

Vor dem Duell stellte sich Glasner auf der obligatorischen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten: "Werder Bremen spielt sehr attraktiven Fußball nach vorne, in der Defensive waren sie zuletzt manchmal anfällig. Sie werden uns am Sonntag aber alles abverlangen. Daniel Ginczek ist auf jeden Fall eine Option. Wir freuen uns sehr, dass er wieder fit ist. Ich erwarte aber keine Wunder von ihm. Wir haben Geduld. Yunus Malli hat weiterhin Rückenprobleme und Marcel Tisserand ist gesperrt. Sonst stehen mir alle Spieler zur Verfügung."

90 Nach einer Ecke von rechts rutscht die Kugel auf die linke Strafraumseite zu Heintz durch, der mit links direkt abzieht. Mit Haberer fälscht ein Kollege ins linke Toraus ab, so dass es Abstoß für Mönchengladbach gibt.

90 Einwechslung bei SC Freiburg: Mike Frantz

90 Auswechslung bei SC Freiburg: Jonathan Schmid

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Um satte fünf Minuten wird der Nachmittag in der Hennes-Weisweiler-Allee verlängert.

89 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Jonas Hofmann

89 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

87 Neuhaus ohne Abschlussglück! Nach flacher Pléa-Verlagerung auf die rechte Strafraumseite geht der Ex-Düsseldorfer mit seinem rechten Spann aus 14 Metern volles Risiko. Er setzt das Leder weit links am Gästekasten vorbei.

85 Der wahrscheinliche Matchwinner Emobolo, der zweimal genetzt und einen Treffer vorbereitet hat, geht in den vorzeitigen Feierabend. Der Schweizer wird durch Pléa ersetzt.

84 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

84 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

84 Gelbe Karte für Robin Koch (SC Freiburg)

Koch fährt im Laufduell gegen Thuram an der Seitenlinie den linken Arm aus und erwischt den Franzosen am Hals. Der Neu-Nationalspieler wird mit einer Verwarnung bestraft.

83 Nach Kopfballablage durch Sallai zieht Petersen aus halbinken 14 Meter direkt mit links ab. Sommer ist in der linken Ecke souverän zur Stelle.

Nach einem starken Start in die Saison mussten die Wölfe zuletzt vier bittere Pleiten am Stück hinnehmen. Vor allem das 0:6 im DFB-Pokal gegen Leipzig steckte noch länger in den Köpfen der Akteure. Am vergangenen Spieltag zog der VFL den Kopf dann wieder aus der Schlinge, als in Unterzahl mit 2:0 in Frankfurt gewonnen wurde. Auch in der Europa League bogen die Glasner-Männer wieder auf die Siegerstraße, durften mit 1:0 bei Oleksandria in der Ukraine jubeln und gleichzeitig den Einzug in die K.-o.-Phase feiern.

81 Thuram geht auf der linken Strafraumseite am Ende eines Gegenstoßes zu Boden, nachdem ihm Haberer die Kugel vom Fuß genommen hat. Korrekterweise entscheidet sich Referee Zwayer gegen einen zweiten Strafstoß.

78 Nach einem weiteren hohen Ballgewinn zieht Herrmann überhastet aus mittigen 18 Metern ab, anstatt Kramer oder Embolo zu bedienen. Die Kugel rauscht weit über den Gästekasten hinweg.

76 Auch nach Gegentor Nummer vier spielt der Sport-Club nach vorne. Im Großen und Ganzen macht er hier und heute eine Auswärtspartie auf einem ordentlichen Niveau.

73 Gulde, der sich nach der Pause deutlich verbessert hat, macht in der Schlussphase Platz für Kwon, den die Breisgauer im Sommer aus Frankreich verpflichtet haben.

72 Einwechslung bei SC Freiburg: Chang-hoon Kwon

72 Auswechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

71 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 4:2 durch Breel Embolo

Ist das die Vorentscheidung für die Fohlen? Embolo bereitet seinen Treffer selbst vor, indem er Koch das Leder im Freiburger Aufbau vom Fuß spitzelt. Er wird daraufhin von Neuhaus steil in den zentralen Sechzehner geschickt. Dort drückt er den Ball an Flekken vorbei in die flache linke Ecke.

71 Thuram gegen Flekken! Nach Zakarias Verlagerung aus dem offensiven Zentrum auf die linke Sechzehnerseite zirkelt der Franzose aus gut 13 Metern mit dem rechten Innenrist halbhoch auf die lange Ecke. Flekken tauscht schnell ab und pariert zur Seite.

68 ... Koch nickt unbedrängt drüber! Der Neu-Nationalspieler hebt nach Schmids Ausführung aus sieben Metern ab und setzt seinen Kopfball deutlich zu hoch an.

Hallo und ein herzliches Willkommen zum 13. Spieltag der 1. Bundesliga am Sonntagabend! Ab 18 Uhr duellieren sich der VFL Wolfsburg und Werder Bremen in der Volkswagen-Arena um die nächsten drei Zähler.

67 Sallai holt über links gegen Jantschke einen Eckstoß heraus...

66 Erster Joker auf Heimseite ist Kramer. Der Ex-Leverkusener übernimmt im Mittelfeld für Bénes.

65 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Christoph Kramer

65 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: László Bénes

64 Petersen nickt nach einer Flanke von der rechten Außenbahn per Kopf aus halbrechten 14 Metern weit links am Ziel vorbei. Der Ex-Nationalspieler steht heute bisher klar im Schatten des starken Höler.

63 Die Riesenchance zum Ausgleich! Nach flacher Freistoßausführung auf die linke Sechzehnerseite kullert Hölers Querpass vor den rechten Pfosten knapp an zwei Rot-Schwarzen vorbei, bevor Bénes in allerhöchster Not klären kann.

61 Das zweite Gegentor bringt Mönchengladbach durcheinander; in den folgenden Minuten tut sich die Fohlenelf schwer, einen sauberen Aufbau auf den Rasen zu bringen.

58 Tooor für SC Freiburg, 3:2 durch Lucas Höler

Die Breisgauer sind wieder dran! Höler kommt nach einer scharfen Freistoßflanke durch Günter von links freistehend zum Kopfball und verlängert aus vier Metern wuchtig in die flache halbrechte Ecke.

57 Gelbe Karte für Tony Jantschke (Bor. Mönchengladbach)

Jantschke räumt Haberer auf der halbrechten Abwehrseite nach einem Aufbaufehler seitlich ab und ist mit einer Gelben Karte noch gut bedient.

57 SCF-Coach Streich glaubt noch an eine Comeback seiner Mannschaft, bringt mit Sallai einen Offensiven für Abwehrmann Schlotterbeck.

56 Einwechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

56 Auswechslung bei SC Freiburg: Nico Schlotterbeck

54 Das Rose-Team kehrt durch die Führung an die Tabellenspitze zurück. Wegen der gestrigen Niederlage der Bayern gegen Leverkusen läge es vor dem direkten Duell am kommenden Wochenende gleich vier Zähler vor dem Rekordmeister.

51 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:1 durch Patrick Herrmann

Trotz verschossenen Strafstoßes sind die Hausherren nicht aufzuhalten! Nach feinem Dursteckpass durch Zakaria spielt Embolo von der rechten Strafraumseite flach nach innen zu Herrmann, der aus zehn Metern nur noch den rechten Schlappen hinhalten muss.

49 Elfmeter verschossen von Breel Embolo, Bor. Mönchengladbach

Embolo scheitert am Pfosten! Der Ex-Schalker schiebt das Leder mit rechts sanft und flach in Richtung linker Ecke. Die Kugel prallt frontal gegen die Stange. Neuhaus' Abstauber aus zehn Metern wird dann wunderbar vor Flekken abgewehrt.

48 Es gibt Strafstoß für Mönchengladbach! Embolo enteilt Heintz auf der rechten Strafraumseite und wird dann vom Ex-Kölner mit Kontakten oben unten unten zu Fall gebracht. Referee Zwayer zeigt sofort auf den Punkt.

46 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:1 durch Breel Embolo

40 Sekunden nach Wiederanpfiff gehen die Fohlen wieder in Front! Gegen aufgerückte Breisgauer wird Herrmann über links steil geschickt. Er rennt unbedrängt in den Sechzehner und spielt im richtigen Augenblick flach nach innen. Embolo befördert die Kugel aus neun Metern freistehend in den rechten Winkel.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Borussia-Park! Im Anschluss an den spektakulären Start sahen die über 50000 Zuschauer über weite Strecken ein Spiel in eine Richtung, doch konnten sich die Fohlen hierfür bisher nicht belohnen. Freiburg hat einige defensive Baustellen und war im Vorwärtsgang aus dem laufenden Spiel heraus harmlos.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten der Sonntagnachmittagspartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg. Nach einem Blitzstart beider Teams, für den Thuram (3.) mit einem Abstauber und Schmid mit einem direkt verwandelten Freistoß (6.) verantwortlich zeichneten, gaben die Fohlen den Takt vor, erarbeiteten sich zahlreiche Strafraumszenen und kamen durch Thurams Pfostenschuss (26.) und Herrmanns Versuch bei freier Bahn (30.) zu Riesenchancen zur erneuten Führung. Da die Rose-Truppe bisher aber Effizienzprobleme hat, kommt sie zum Kabinengang nicht über ein Remis hinaus. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

60 zusätzliche Sekunden trennen die Teams vom Pausentee.

42 Von Haberer bekommt Bensebaini zum zweiten Mal einen Arm an den Kopf. Der Algerier kann nach etwas langsamen Aufstehen ohne Behandlung weitermachen.

40 Gelbe Karte für László Bénes (Bor. Mönchengladbach)

Der Slowake kommt mit seiner Grätsche gegen den schnellen Günter einen Tick zu spät.

39 Für den Sport-Club scheint es erst einmal nur darum zu gehen, sich ohne weiteres Gegentor in die Pause zu retten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Trainer Streich in der Halbzeit personelle Umstellungen in der Defensive vornimmt.

36 Gelbe Karte für Patrick Herrmann (Bor. Mönchengladbach)

Herrmann lässt sich die Kugel im rechten Mittelfeld von Schlotterbeck abnehmen und reist den SCF-Youngster daraufhin zu Boden. Für dieses vergleichsweise harmlose Einsteigen wird er mit einer Verwarnung sanktioniert.

34 Herrmann zieht ab! Embolo dribbelt entlang der linken Grundlinie nach innen und spielt flach zurück vor den Kasten. Mit dem zweiten Kontakt probiert sich Herrmann aus neun Metern mit dem linken Fuß und setzt das Leder knapp neben den linken Pfosten.

33 Thuram tankt sich über die tiefe rechte Seite in Strafraum und spielt flach in den Fünfmeterraum. Flekken kommt nur mit der rechten Hand an das Leder und hat Glück, dass kein BMG-Akteur aus kurzer Distanz zur Stelle ist.

30 Gelbe Karte für Dominique Heintz (SC Freiburg)

Heintz hat in der Entstehung der jüngsten Chance Embolo gefoult und sieht hierführ im Nachhinein die Gelbe Karte.

30 Herrmann frei vor Flekken! Nach Ablage von Emobolo startet das Eigengewächs über halbrechts durch und rennt allein auf den Gästekasten zu. Aus zwölf Metern und vollem Lauf will er mit rechts einschieben, doch Flekken pariert den unplatzierten Versuch.

29 Freiburg wird zwar nicht durchgängig an den eigenen Sechzehner gedrückt, doch der Zwischenstand nach einer knappen halben Stunde ist wegen der klaren Vorteile der Fohlen durchaus etwas schmeichelhaft.

26 Thuram trifft den Pfosten! Nach einer hohen Verlagerung nach links zieht der Franzose gegen Gulde nach innen und feuert aus 14 Metenr auf die kurze Ecke. Für den geschlagenen Gästekeeper Flekken rettet die linke Stange.

23 Heintz tritt Emobolo im Mittelkreis von hinten in die Beine und bewirbt sich hiermmit für eine erste Gelbe Karte. Referee Zwayer möchte mit einer Verwarnung aber noch warten.

21 Nach Flekkens Parade gegen Thuram drückt Embolo das Spielgerät aus sieben Metern über die Linie, doch der Jubel währt nur kurz, da der Ex-Schalker einen halben Schritt im Abseits gestanden hat. Diese Entscheidung wird vom VAR bestätigt.

18 Im Falle eines Unentschiedens würde Mönchengladbach übrigens als Tabellenzweiter aus dem Wochenende hervorgehen. Freiburg wäre dann als Sechster weiterhin in den internationalen Rängen.

15 Nachdem Herrmann einen Ball im Sechzehner nicht behauptet hat, zieht Zakaria aus mittigen 20 Metern mit rechts ab. Der flache Schuss braust recht deutlich an der linken Stange vorbei.

12 ... der Slowake visiert mit dem linken Innenrist aus 21 Metern das rechte Kreuzeck an. Die effetreiche Ausführung rauscht nicht weit über Flekkens Gehäuse hinweg.

11 Bénes wird im halbrechten Offensivkorridor durch Höfler zu Fall gebracht...

8 Christian Streich stellt nach dem 1:1-Auswärtsunentschieden bei Bayer Leverkusen zweimal um. Nico Schlotterbeck und Manuel Gulde verdrängen Philipp Lienhart und Brandon Borrello ins zweite Glied.

6 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Jonathan Schmid

... und der führt zur direkten Antwort der Breisgauer! Schmid schnibbelt mit dem rechten Fuß aus 17 Metern präzise in die obere linke Ecke. Sommer hebt gar nicht erst ab und schaut zu, wie das Leder im Netz landet.

5 Nach Neuhaus' Foul an Haberer bekommen die Gäste einen Freistoß direkt an der zentralen Sechzehnerkante zugesprochen...

3 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Marcus Thuram

Nach nicht einmal 180 Sekunden ist die Fohlenelf zurück auf Rang eins! Bensebaini verlängert Bénes' Freistoßflanke aus dem rechten Halbraum mit der Stirn aus sieben Metern zentral auf das Gästetor. Flekken lässt nach vorne abklatschen und Thuram schiebt aus drei Metern ein.

3 Marco Rose hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim Wolfsberger AC fünf personelle Änderungen vorgenommen. Oscar Wendt, Tobias Strobl, Jonas Hofmann, Lars Stindl und Alassane Pléa (allesamt auf der Bank) werden durch Tony Jantschke, Nico Elvedi, Patrick Herrmann, Florian Neuhaus und Breel Embolo ersetzt.

1 Schlotterbeck mit dem Volleyschuss nach 52 Sekunden! Nach einer halbherzig geklärten Freistoßflanke nimmt der 20-Jährige aus mittigen 17 Metern mit dem linken Spann direkt ab. Sommer wehrt den noch leicht abgefälschten Versuch in der halbrechten Ecke zur Seite ab.

1 Mönchengladbach gegen Freiburg – auf geht's im Borussia-Park!

1 Spielbeginn

Christian Günter gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Yann Sommer und wechselt die Seiten. Die Fohlen stoßen an.

Vor etwa 51000 Zuschauern betreten die Hauptdarsteller den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung der 35. Bundesligabegegnung zwischen BMG und SCF wurde hauptverantwortlich Felix Zwayer beauftragt. Der 38-jährige Immobilienkaufmann ist zur Saison 2009/2010 in die nationale Eliteklasse aufgestiegen, steht seit 2012 auf der FIFA-Liste und war unter der Woche in Valencia in der Champions League im Einsatz. Die Linienrichter sind Marco Achmüller und Rafael Foltyn; als Vierter Offizieller verdingt sich Sören Storks.

"Wir wissen schon, dass wir uns in einigen Punkten wesentlich verbessern müssen. Natürlich fahren wir nach Gladbach, um zu gewinnen. Aber es ist auch klar, dass es dafür einer außergewöhnlich guten Leistung bedarf. Ich bin selbst gespannt, wie wir dort auftreten", weiß Christian Streich, dass die Trauben in der Hennes-Weisweiler-Allee hoch hängen. In Mönchengladbach hat der Sport-Club in der Bundesliga nur einmal gewonnen, nämlich im April 1995.

Der SC Freiburg hat seiner jetzt schon hervorragenden Hinrunde am letzten Wochenende ein weiteres Kapitel zugefügt, indem er bei Bayer Leverkusen ein 1:1-Remis holte. Mit 22 Zählern befindet sich der Sport-Club nach mehr als einem Drittel der Saison in den Europapokalrängen und liegt bereits satte elf Zähler vor der Abstiegszone. Zum Vergleich: Diese Punktanzahl erreichte die Streich-Truppe in der Vorsaison erst im Februar.

"Wir müssen die harte Arbeit Woche für Woche neu annehmen und dazu die nötige Leichtigkeit beibehalten. In den beiden zurückliegenden Partien haben wir sie ein wenig verloren, obwohl es keinen Grund dafür gibt, da wir weiter oben stehen. Wir müssen weiter hart daran arbeiten und sehr aufmerksam sein", weiß Coach Marco Rose um die Fragilität der Leistungen der Fohlenelf.

Borussia Mönchengladbach hat zwei schwierige letzte Begegnungen in den Knochen. In der Bundesliga mussten sich die Fohlen am vergangenen Samstag nach zuvor drei Siegen in Serie bei Aufsteiger 1. FC Union Berlin verdientermaßen mit 0:2 geschlagen geben. In der Europa League reichte ihnen eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang zu einem 1:0-Erfolg beim Wolfsberger AC.

Nachdem sich gestern am frühen Abend mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen der amtierende Meister und der Vorjahresvierte auf hohem Niveau duelliert haben, findet heute im Borussia-Park das tabellarische Spitzenspiel der 13. Runde statt, schließlich sind die Klubs vom linken Niederrhein und aus dem Breisgau als Spitzenreiter bzw. Vierter in das Wochenende gegangen.

Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligasonntag! Den Anfang machen Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg. Fohlen und Breisgauer stehen sich 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.

90 Fazit:

Der FC Bayern München unterliegt Bayer Leverkusen in der Samstagabendpartie des 13. Bundesligaspieltags überraschend mit 1:2 und kassiert die erste Niederlage unter Hansi Flick. Nach dem Pausenstand dominierte der Rekordmeister den zweiten Durchgang über weite Strecken und spielte sich viele aussichtsreiche Abschlüsse heraus. Er scheiterte jedoch entweder an etwas ungenauen Schüssen oder an Gästekeeper Hrádecký. Die Werkself war zwar passiver als vor dem Kabinengang, hätte am Ende von ein paar Kontern durchaus ihren dritten Treffer nachlegen können. Trotz Unterzahl seit Minute 81 nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Tah und einer echten Schlussoffensive der Hausherren brachte die Bosz-Truppe den knappen Vorsprung ins Ziel und feiert mit einer großen Portion Glück den ersten Sieg in der Allianz-Arena seit über sieben Jahren. Während die Roten die Tabellenspitze wieder aus den Augen verlieren, rücken die Farbenstädter an die internationalen Ränge heran. Der FC Bayern München tritt am nächsten Samstag bei Borussia Mönchengladbach an. Bayer Leverkusen empfängt in sieben Tagen den FC Schalke 04. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Leon Goretzka (Bayern München)

Der Ex-Schalker meckert wegen eines Foulpfiffs und sieht ebenfalls noch eine späte Gelbe Karte.

90 War das die letzte Chance? Lewandowski wird auf links im Sechzehner durch Thiago in Szene gesetzt. Er hat zwar nur noch Hrádecký vor sich, lässt sich vom Finnen aber weit abdrängen und ist nicht in der Lage, ihn zu überwinden.

90 Gelbe Karte für Sven Bender (Bayer Leverkusen)

Vor eine Schusschance Gnabrys, der den Kasten aus halbrechten 13 Metern weit links verpasst, hat Sven Bender Coutinho regelwidrig zu Fall gebracht.

90 Gelbe Karte für Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen)

Bellarabi lässt sich bei einem Einwurf aufreizend viel Zeit und wird für diese Unsportlichkeit mit einer Verwarnung bestraft.

90 Vom Nachschlag sind noch drei Minuten übrig. Leverkusen kann sich gerade etwas entlasten.

90 Der dritte Aluminiumtreffer der Bayern! Lewandowski kommt nach Ecke von links an der Fünferkante vor dem herauslaufenden Hrádecký an das Spielgerät, drückt sie mit dem Kopf aber nur an den Querbalken. Erneut kommt die Werkself ohne Gegentor davon.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Wegen einiger Verzögerungen kommt die Nachspielzeit mit sechs Minuten äußerst üppig daher.

89 Gnabry rutscht ein Flankenversuch von der rechten Strafraumlinie über den Spann und wird so zu einem direktem Versuch, den Hrádecký nur mit Mühe nach vorne abklatschen lassen kann.

87 Coman bringt das Spielgerät auf der linken Außenbahn zwar an Lars Bender vorbei, doch die abgefälschte Flanke fliegt am kurzen Pfosten in Hrádeckýs Arme.

84 Leverkusen will die Schlussminuten in Unterzahl mit einer 5-3-1-Formation ohne weiteres Gegentor über die Zeit bringen. Gewinnt die Werkself tatsächlich erstmals seit Oktober 2012 in der Allianz-Arena?

83 Lewandowski schnibbelt den fälligen Freistoß aus 18 Metern mit dem rechten Innenrist direkt in Hrádeckýs Hände.

81 Rote Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Tah erwischt Coutinho auf der halbrechten Abwehrseite bei hohem Tempo kurz vor dem Sechzehner. Referee Winkmann sieht die Verhinderung einer klaren Torchance, obwohl Sven Bender noch in der Mitte auf Höhe des Brasilianers positioniert ist, und schickt den Abwehrmann mit Rot vom Feld. Eine harte Entscheidung!

81 Kurz nach Demirbay betritt Thiago das grüne Parkett. Der Spanier ersetzt seinen Landsmann Martínez.

80 Einwechslung bei Bayern München: Thiago

80 Auswechslung bei Bayern München: Javi Martínez

80 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

80 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

79 Aránguiz ist ebenfalls verletzt und muss von zwei Betreuern vom Rasen begleitet werden. Mit Demirbay macht sich der letzte Bayer-Joker zur Hereinnahme bereit.

77 Goretzka gegen das Aluminium! Der Ex-Schalker schraubt sich nach einer Ecke von der linken Fahhne aus mittigen acht Metern und verlängert mit der Stirn auf die lange Ecke. Die Kugel fliegt gegen die rechte Stange und kann dann von der Werkself geklärt werden.

76 Leverkusen kontert! Über Diaby, der über links attackiert, und Volland gelangt das Leder auf die rechte Strafraumseite zu Bellarabi, der aus dem Stand und gut 14 Metern mit dem rechten Fuß abzieht. Es fliegt deutlich über Neuers Gehäuse.

73 Im Falle einer Niederlage würde der Rekordmeister auf den vierten Platz abrutschen und könnte morgen dann noch vom SC Freiburg überholt werden. Sollte Mönchengladbach die Breisgauer hingegen schlagen, wüchse der Rückstand auf Rang eins auf vier Punkte.

70 Doppelwechsel bei den Hausherren: Flick bringt Coutinho und Coman für Müller und Perišić.

69 Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

69 Auswechslung bei Bayern München: Ivan Perišić

69 Einwechslung bei Bayern München: Coutinho

69 Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

67 Diaby aus spitzem Winkel! Der junge Franzose enteilt diesmal seinem Landsmann Pavard auf links und tankt sich in den Sechzehner. Er hat nur noch Neuer vor sich, als er aus sieben Metern abzieht. Der Keeper bewacht die kurze Ecke aber optimal und verhindert den Einschlag.

66 Auch der angeschlagene Wendell hat Feierabend. Der Brasilianer wird auf der linken Abwehrseite durch Sinkgraven ersetzt.

65 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Daley Sinkgraven

65 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Wendell

64 Für Doppeltorschütze Bailey geht es nicht weiter: Der Jamaikaner muss verletzungsbedingt vom Rasen. Er wird positionsgetreu durch Bellarabi ersetzt.

63 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

63 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey

61 Hrádecký rettet gegen Lewandowski und gegen Goretzka! Erst reißt der Finne nach dem 15-Meter-Schuss des Polen aus zentraler Lage den linken Arm hoch und wehrt zur Seite ab. Goretzka will dann aus spitzem Winkel abstauben und diesmal pariert er mit dem rechten Arm.

59 Perišić ist vor dem linken Pfosten Adressat eines hohen Müller-Balles von der rechten Grundlinie. Er nimmt aus fünf Metern direkt ab und jagt das Spielgerät in den Mittelrang.

57 Lewandowski setzt die Kugel aus mittigen 16 Metern nach Ablage durch Perišić mit dem rechten Außenrist knapp neben den linken Pfosten. Der Kroate soll zuvor im Abseits gestanden haben, doch im Falle eines Treffers wäre dieser wohl im Nachhinein durch den VAR als gültig erkannt worden.

55 Nach passiven ersten Minuten des zweiten Durchgangs kann Bayer den Schwerpunkt des Geschehens weiter nach vorne verlagern. Leverkusen muss durchhgängig in der Lage sein, Nadelstiche setzen zu können, um die Führung zu halten.

52 Amiri hat das 1:3 auf dem Fuß! Diaby zündet auf halbrechts den Turbo und zieht an Davies vorbei, um im Sechzehner für den Ex-Hoffenheimer querzulegen. Der will im Fallen aus zwölf Metern unten links einschieben, doch Neuer verhindert dies mit einem starken Reflex.

50 Weder Hansi Flick noch Peter Bosz haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Im Gegensatz zur vollen Gästebank gehören zum erweiterten Aufgebot der Hausherren nur sechs Akteure.

47 Kurz nach Wiederanpfiff verlängert Goretzka eine Freistoßflanke Kimmichs am Elfmeterpunkt mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Die Kugel fliegt als Aufsetzer hauchdünn am Aluminium vorbei.

46 Weiter geht's in der Allianz-Arena! In Person von Bailey hat die Werkself heute einen Spieler in ihren Reihen, der mit seiner gnadenlosen Effizienz im Abschluss den Unterschied zu den offensiv erneut überzeugenden, aber etwas fahrlässigen Mannen von Hansi Flick macht. Der Weg zum Dreier beim Rekordmeister ist aber noch weit, denn in der Abwehr begehen die Gäste viele Fehler.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Bayer Leverkusen führt zur Pause der Samstagabendpartie beim FC Bayern München mit 2:1. Die Werkself begann selbstbewusst und belohnte sich hierfür in einer Phase, in der Rekordmeister gerade einen Zugriff bekam und in der Gnabry den Pfosten traf (9.), mit dem Führungstreffer durch Bailey (10.). Daraufhin hatten die Roten zwar mehr Spielanteile, doch hinsichtlich der gefährlichen Abschlüsse musste sich der Gast nicht verstecken. In der 34. Minute erzwang dann Müller mit seinem ersten Saisontreffer im Ligabetrieb den Ausgleich, doch schon 113 Sekunden später schlug Bailey auf der Gegenseite ein zweites Mal zu (35.). In den Schlussminuten war der FCB seinem zweiten Tor dann ganz nahe, ließ aber die nötige Abgeklärtheit im Abschluss vermissen. So darf Leverkusen auf den ersten Sieg in der Allianz-Arena seit über sieben Jahren hoffen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Riesenchance zum erneuten Ausgleich! Gnabry rennt zusammen mit Perišić auf Hrádecký zu und legt uneigennützig links am Gästekeeper vorbei für den Kroaten nach links ab. Der kann jedoch nicht einschieben, da ihm Lars Bender das Leder mit einer sauberen Grätsche vom Fuß spitzelt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

42 Gelbe Karte für Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen)

Baumgartlinger streckt seinen Landsmann Alaba im Mittelkreis mit einem Tritt gegen den linken Knöchel nieder. Der Österreicher kassiert die erste Gelbe Karte des Abends.

40 Lewandowski mit einer ungewohnlichen Szene für seine aktuelle Form: Der Pole hat freie Bahn in Richtung Hrádecký und schiebt aus sieben Metern links daneben. Auch hier geht die Fahne des Linienrichters wegen Abseits erst hinterher hoch.

38 Leverkusen ist direkt nach dem zweiten Treffer weiter stark unter Druck und muss um die Pausenführung fürchten. Die Bayern drängen auf den erneuten Ausgleich und zeigen sich unbeeindruckt vom Rückschlag.

35 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:2 durch Leon Bailey

Die Bosz-Truppe gibt die perfekte Antwort! Nach einem Angriff der Roten schaltet sie blitzschnell um. Bailey bekommt die Kugel von Volland, den er im Mittelkreis anspielt, direkt in Form eines tiefen Passes in den linken Halbraum wieder. Der Jamaikaner vollendet aus gut 15 Metern eiskalt in die flache rechte Ecke.

34 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Thomas Müller

Müller gleicht mit seinem ersten Saisontreffer im Ligabetrieb aus! Durch ein Anspiel aus dem rechtem Mittelfeld kommt der Weltmeister von 2014 vor die letzte gegnerische Linie bekommt aus 18 Metern überhaupt keinen Druck. Sein wuchtige Linksschuss wird durch Sven Bender noch leicht abgefälscht und schlägt in der flachen halbrechten Ecke ein.

32 Gnabry strahlt die größte Torgefahr aus! Davies attackiert über seine linke Seite und passt auf Höhe der Sechzehnerlinie scharf nach innen. Gnabry wird zwar eng bewacht, kann das Anspiel aber trotzdem mit zwei Kontakten in einen wuchtigen Rechtsschuss umwandeln. Aus 15 Metern fliegt der Ball recht weit über den rechten Winkel.

29 Volland wirft im offensiven Zentrum den Turbo an, doch ihm mangelt es an Unterstützung der Kollegen: Der Mann mit der 31 auf dem Rücken rennt in drei Verteidiger hinein und lässt sich das Spielgerät abnehmen.

26 Diaby zum dritten Mal gegen Neuer! Der Franzose nähert sich dem Heimkasten nach einem weiteren Dribbling auf 15 Metern an und packt einen wuchtigen Linksschuss aus, den der FCB-Schlussmann nur mit einem starken Reflex abwehren kann.

24 Nach Vorarbeit durch Lewandowski rennt Perišić allein auf Hrádecký zu und setzt das Spielgerät aus 15 Metern an den Querbalken. Der Kroate hat aber beim Pass des Polen knapp im Abseits gestanden; dies zeigt der Assistent im Nachhinein an und wird in der Folge durch die Bilder bestätigt.

21 Glücklicherweise kann der Linksverteidiger seinen Arbeitstag fortsetzen.

20 Wendell hat sich bei der Rettungsaktion am Knie verletzt und muss auf dem Rasen behandelt werden.

19 Gnabry zweimal mittendrin! Erst feuert er nach einem hohen Ball auf die rechte Strafraumseite aus spitzem Winkel gegen Hrádeckýs Brust. Wenig später legt er nach einem weiteren langen Anspiel für Müller quer, der im letzten Moment von Wendell gestoppt wird.

16 Diaby setzt innerhalb einer halben Minute gleich zwei Linksschüsse aus mittlerer Distanz ab. Neuer ist jeweils in der linken Ecke zur Stelle und hält die Kugel fest.

13 Leverkusen hat also das erste FCB-Gegentor unter Hansi Flick erzielt. Die Werkself würde im Falle eines Sieges in der Allianz-Arena auf den siebten Tabellenplatz vorrücken.

10 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Leon Bailey

Bayer führt in München! Gegen aufgerückte Rote steckt Volland im Zentrum klasse auf Bailey durch. Der hat bei der Mitnahme des Balles schon höchstes Tempo, rennt an den Strafraum und vollendet aus 17 Metern präzise in die flache linke Ecke.

9 Gnabry scheitert am Pfosten! Alaba setzt den deutschen Nationalspieler aus der eigenen Hälfte mit einem Steilpass in den halblinken Offensivkorridor in Szene. Der dringt in den Sechzehner ein und visiert aus 13 Metern die kurze Ecke an; das Leder fliegt frontal gegen die linke Stange.

7 ...Kimmichs Ausführung ist für die lange Ecke bestimmt. Martínez produziert aus gut sieben Metern nur einen Bogenlampe, die sich auf den Gästekasten senkt.

6 Davies nimmt im linken Mittelfeld an Fahrt auf und zieht mit Tempo in Richtung Halbraum. Kurz vor dem Sechzehner wird er durch Sven Bender zu Boden gestoßen...

5 Peter Bosz stellt nach dem 2:0-Erfolg in Moskau dreimal um Lars Bender, Nadiem Amiri und Julian Baumgartlinger ersetzen Panagiotis Retsos, Kerem Demirbay, Karim Bellarabi.

3 Hansi Flick hat im Vergleich zum 6:0-Kantersieg in Belgrad fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Jérôme Boateng, Thiago, Coutinho, Corentin Tolisso und Kingsley Coman beginnen David Alaba, Joshua Kimmich, Ivan Perišić, Serge Gnabry und Thomas Müller.

1 Bayern gegen Bayer – die ersten 45 Minuten sind eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Gespann in die Landeshauptstadt Bayerns entsandt, das von Guido Winkmann angeführt wird. Der Polizist feierte vorgestern seinen 46. Geburtstag und pfeift mittlerweile im zwölften Jahr in der nationalen Eliteklasse. Die Linienrichter heißen Christian Bandurski und Arno Blos; Markus Schmidt ist Vierter Offizieller.

"Sie haben aktuell sehr viel Rückenwind. Das macht das Spiel für uns sehr interessant. Wir wollen auch in München punkten, und ich denke, dass das möglich ist", hofft Peter Bosz, dass seine Mannschaft Selbstvertrauen aus dem jüngsten Königsklassenerfolg in Moskau zieht und sie die erste wird, die gegen Flicks Bayern Zählbares holen.

Bayer Leverkusen hat sich mit durchwachsenen Ergebnissen aus der Länderspielpause zurückgemeldet, kam vor dem wichtigen Königsklasserfolg bei Lokomotiv nicht über ein 1:1-Heimunentschieden gegen den SC Freiburg hinaus. Die Werkself ist im Ligabetrieb aktuell weit von der Konstanz der ersten sechs Partien entfernt, in denen sie 13 Punkte holte; aus den jüngsten sechs Matches zog sie nur noch sechs Zähler.

"Es dürfte ein spannendes Spiel werden. Die Mannschaft ist gut vorbereitet. Die Mannschaftssitzung war länger als üblich. Daran sieht man, welche Bedeutung Leverkusen für uns hat. Sie wollen Fußball spielen und den Gegner bespielen. Sie sind sehr mutig und haben Spaß am Fußball", weiß Hansi Flick um die hohe Bedeutung der kommenden 90 Minuten. Unter seinen Vorgängern Guardiola, Ancelotti und Kovač wurden die letzten sechs Heimspiel gegen Leverkusen gewonnen.

Die Bilanz Hansi Flicks als Cheftrainer des FC Bayern München darf ohne Übertreibung als exzellent bezeichnet werden. Seitdem der 54-Jährige Niko Kovač am 3. November abgelöst hat, gewannen die Roten ihre vier Pflichtspiele mit einem Gesamttorverhältnis von 16:0. Zumindest für den Moment hat der gebürtige Heidelberger eine perfekte Teamchemie hergestellt und ist damit auf dem besten Weg, bald auch in der Bundesliga ganz oben zu stehen.

Zu einer Woche mit sechs Siegen der sieben Bundeligavertreter in den beiden internationalen Wettbewerben haben der FC Bayern München und Bayer Leverkusen ihren Teil beigetragen. So feierte der deutsche Rekordmeister in Belgrad ein 6:0-Schützenfest und schnappte sich damit vorzeitig Rang eins der Gruppe B; die Werkself hielt ihre Achtelfinalchance durch einen 2:0-Sieg in Moskau am Leben und hat die Europa League bereits sicher.

Kurzer Blick auf die beiden Startformationen: Bei den Hausherren kehren Alaba, Kimmich, Gnabry und Müller zurück in die erste Formation; zudem darf sich Perišić von Anfang an beweisen. Auf Seiten der Gäste rutschen Lars Bender, Amiri und Baumgartlinger in die Startelf.

90 Fazit:

Schluss in Köln! Eine intensive Partie im Abstiegskampf zwischen Köln und Augsburg endet mit einem insgesamt verdienten 1:1! Augsburg war in Durchgang eins das zielstrebigere Team und belohnte sich durch Niederlechners Tor. In Halbzeit zwei gab Köln den Ton an. Gisdol bewies ein gutes Händchen mit den Einwechslungen von Kainz und Córdoba. Erst vergaben beide gute Chancen, ehe Córdoba kurz vor Schluss der erlösende Ausgleichstreffer gelang. Sportlich bringt das Remis keinen Voran, aber Köln wird aus dem späten Ausgleich Mut für die kommenden Aufgaben schöpfen. Der FCA wird mit dem Remis auch leben können. Bis bald!

90 Fazit:

Die Dortmunder erkämpfen sich am Ende ein nicht unverdientes 2:1 im Olympiastadion bei Berlin. In der ersten halben Stunde der Partie hatte der BVB alles im Griff und lag verdient mit 2:0 in Front. Aus dem Nichts kamen die Berliner dann zurück, ehe Hummels eine unnötige Gelb-Rote-Karte kassierte. Nach dem Seitenwechsel passierte vor den Toren allerdings nicht viel, da die Dortmunder tief in der eigenen Hälfte standen und die Berliner kaum Ideen hatten, die dichte Abwehr zu durchbrechen. Am Ende hatte die Hertha nochmal die dicke Chance auf den Ausgleich, doch Grujić scheiterte. Favre verschafft sich damit wieder etwas Luft in der Trainerdiskussion, während das Debüt von Klinsmann missglückt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

Einen guten Abend aus der Allianz-Arena! Der Höhepunkt des 13. Bundesligaspieltags ist das Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Der amtierende Meister und der Vorjahresvierte stehen sich ab 18:30 Uhr gegenüber.

90 Fazit:

Der RB Leipzig fährt mit einem unnötig knappen 3:2 beim SC Paderborn 07 den vierten Bundesligasieg in Serie ein und rückt mindestens für eine Nacht auf Rang eins vor. Nach dem komfortablen 3:0-Pausenvorsprung, der noch deutlich hätte ausfallen können hatten die Sachsen bei Mambas Abseitstreffer (48.) einen kurzen Schreckmoment zu überstehen, fuhren ihre Konzentration in der Folge aber schnell wieder hoch und schienen das Geschehen problemlos zu kontrollieren, ohne dabei zu glänzen. Dennoch ließen sie das Ehrentor des Aufsteigers zu, das Mamba erzielte (62.). Mit diesem kehrte Paderborns Glaube an eine Aufholjagd zurück und tatsächlich stellte der Aufsteiger in Minute 73 durch Gjasula den Anschluss her und war dem Ausgleichstreffer in der Schlussphase einige Male nahe. Letztlich brachte der Champions-League-Achtelfinalist den Vorsprung ins Ziel und grüßt damit mindestens bis morgen von ganz oben. Das Baumgart-Team hingegen bleibt abgeschlagenes Schlusslicht. Der SC Paderborn 07 tritt am nächsten Sonntag beim SV Werder Bremen an. Der RB Leipzig empfängt am Tag zuvor die TSG 1899 Hoffenheim. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Koubek ist nochmal gefordert! Der Torwart, der beim Ausgleich nicht gut aussah, pariert einen Kopfball von Córdoba zur Ecke. Die Zuschauer werden nochmal laut und der Ball segelt in den Sechzehner, wo Bornauw zu Boden geht. Doch da lag kein Foulspiel vor und Jedvaj drischt die Kugel weg. Danach ist Schluss!

90 Spielende

90 Marko Grujić hat nochmal die große Chance auf den Ausgleich, doch der Stürmer bleibt halbrechts aus rund elf Metern im Getümmel der Dortmunder Verteidigung hängen.

90 Fazit:

Die TSG Hoffenheim lässt einen sicher geglaubten Heimsieg doch noch liegen und trennt sich nur mit 1:1 unentschieden von Fortuna Düsseldorf! Das Team von Alfred Schreuder erwischte in der 1. Halbzeit zunächst einen Traumstart und erzielte bereits nach sechs Minuten das 1:0 durch Andrej Kramarić. Danach flachte der Durchgang ganz rasch ab und Hoffenhein verwaltete die knappe Führung ohne Probleme. Im zweiten Akt zeigte sich dann erstmals die Offensive von Fortuna Düsseldorf und bewirke vor allem zur Mitte der 2. Halbzeit einige gute Abschlüsse. Auch Hoffenheim verpasste in der unterhaltsamsten Phase des Spiels die Entscheidung und bekam dann kurz vor Schluss die Quittung von Phantom Rouwen Hennings. Die TSG scheitert bei der geplanten Wiedergutmachung für das 1:5 gegen Mainz ganz spät, Düsseldorf nimmt einen wichtigen Auswärtspunkt mit an den Rhein!

90 Nach einer Max-Flanke rutscht die Kugel noch über den Kopf von Gouweleeuw und landet dann auf dem Tornetz. Da pusten die Kölner um Keeper Horn einmal tief durch!

90 Spielende

90 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

90 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

90 Fast der Ausgleich! Selke hat am linken Fünfereck ganz viel Platz, traut sich einen Abschluss mit dem Kopf nicht zu, sondern wuchtet die Murmel zurück ans rechte Fünfereck. Dort kommt Kalo angerauscht und köpft das Leder hauchzart am rechten Pfosten vorbei.

90 Gelbe Karte für Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn 07)

Es kommt auch noch zu einer kleinen Unstimmigkeit zwischen Antwi-Adjei und Gästekapitän Demme. Der Paderborner Joker wird mit einer Verwarnung bestraft.

90 Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (1. FC Köln)

Bornauw sieht in der Nachspielzeit Gelb für ein Foulspiel an Niederlechner. Es ist die sechste Verwarnung für einen Kölner, dazu kommt noch die Gelb-Rote von Czichos.

90 Cunha kommt nach einem Pass von links aus zentralen 14 Metern in Bedrängnis zum Schuss. Zingerle stoppt den unplatzierten Versuch problemlos.

90 ...die von Niederlechner knapp drüber geköpft wird. Der Augsburger reklamiert aber, dass noch ein Kölner dran gewesen sei. Tatsächlich gibt es noch einen Eckball, der aber verpufft und bei Horn landet.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Nochmal ein Abschluss! Fortuna pfeffert die Pille auf die rechte Seite und Morales drischt aus spitzem Winkel ansatzlos drauf. Der Ball knallt gegen das Außennetz!

90 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Schmelzer

90 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

89 Die Berliner könnten mal konter, doch das Anspiel von Kalou ins Zentrum ist viel zu ungenau und landet in den Füßen von Sancho. Anschließend ballern die Dortmunder die Kugel nach vorne, sodass das Leder genau im Lauf von Sancho landet. Kraft kommt aus seinem Tor gestürzt und ist vor dem Engländer am Spielgerät.

90 Gelbe Karte für Klaus Gjasula (SC Paderborn 07)

... Gjasula Gelbe Karten.

90 Gelbe Karte für Timo Werner (RB Leipzig)

Unschöne Szenen zum Schluss: Nach einem Foul eines Paderborners kommt es zu einer Rudelbildung, in der einige Akteure sehr aggressiv sind. Am Ende sehen Werner und...

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Es gibt vier Minuten Nachschlag! Und Augsburg hat eine Ecke...

90 Düsseldorf will jetzt sogar noch den Sieg! Die Gäste schlagen eine Ecke von rechts und in der Mitte segelt Adams am Ball vorbei! Hoffenheim bibbert kurz vor Schluss!

90 Können die Kraichgauer nochmal antworten? Es gibt drei Minuten Nachschlag!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Köln belohnt sich für eine gute zweite Halbzeit mit dem Ausgleich. Gibt es jetzt noch den Lucky Punch für eine Seite?

89 Den 1:1-Ausgleich haben sich die Rheinländer durchaus mit der starken Phase zur Mitte der 2. Halbzeit verdient. Weil Hoffenheimer dort ebenfalls das 2:0 liegen ließ, geht es jetzt wohl mit einer Punkteteilung in den Feierabend!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Aufsteiger bekommt vier zusätzliche Minuten, um die sechste Heimpleite der Saison noch abzuwenden.

87 Auf der rechten Außenbahn verliert Reus leichtfertig die Kugel, hat aber Glück, dass die Murmel ins Aus trudelt. Weiterhin will der Hertha nicht wirklich viel im Spiel nach vorne einfallen.

88 Werner fast mit der Entscheidung! Nkunku verpasst nach halbhoher Hereingabe von der rechten Seite vor dem linken Pfosten einen eigenen Abschluss, kann aber für den DFB-Spieler zurücklegen. Dessen Rechtsschuss auf die rechte Ecke steht Kilian im Weg.

87 Gelbe Karte für Jhon Córdoba (1. FC Köln)

Córdoba sieht noch Gelb, weil er beim Torjubel das Trikot aussieht. Es wird ihm herzlich egal sein.

84 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Łukasz Piszczek

86 Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Jhon Córdoba

Córdoba belohnt sich für seine engagierte Leistung! Max verliert im Spielaufbau den Ball und dann sieht Hector den startenden Córdoba! Koubek kommt aus irgendeinem Grund weit aus seinem Tor, er scheint dem Kollegen Gouweleeuw das Klären der Situation nicht überlassen zu wollen. Der Kölner Stürmer behält die Ruhe und schießt an beiden vorbei ins leere Tor.

84 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

88 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Rouwen Hennings

Auf diese eine Szene hat Hennings gewartet! Düsseldorf flankt aus dem Halbfeld und Morales drückt das Leder im Fünfer irgendwie mit dem Körper zu Hennings. Der F95-Goalgetter lässt sich am linken Pfosten nicht zweimal bitten und wuchtet die Kugel mit einem harten Linksschuss ins rechte Eck!

83 Gelbe Karte für Vedad Ibišević (Hertha BSC)



85 Ehizibue probiert es aus der Distanz! Der Rechtsverteidiger zieht ab, aber Koubek bekommt bei dem zu zentralen Schuss rechtzeitig die Fäuste hoch und pariert.

86 TSG-Coach Schreuder holt Vorlagengeber Grillitsch nun vom Feld und verstärkt mit Samassékou nochmal das Mittelfeld. Reicht es zum Sieg?

83 Auf der Mittellinie sitzt Hazard auf den Boden und hält sich auf Grund eines Krampfes das Bein. Ibišević ist ordentlich angefressen und will den Belgier wieder auf die Beine zerren.

84 Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

84 Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

86 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

86 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Florian Grillitsch

86 Baumgarts letzter Wechsel ist natürlich ein offensiver: Sabiri kommt für Jans.

85 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Abdelhamid Sabiri

82 Córdoba bringt deutlich mehr Schwung als sein Vorgänger Modeste. Der bullige Stürmer schießt aus der Drehung im Strafraum, aber Koubek pariert stark zur Seite.

85 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Laurent Jans

84 Nachdem sie in der Vorwoche einen 3:0-Vorsprung noch verspielt haben, wollen die Ostwestfalen heute nach einem 0:3-Rückstand noch punkten. In den letzten Minuten kann sich der RBL aber leicht stabilisieren.

84 Gelbe Karte für Markus Suttner (Fortuna Düsseldorf)

Übles Foul! Suttner setzt gleicht zweimal nacheinander zur Grätsche und erwischt beim zweiten Mal Grillitsch ganz böse. Einzig die Tatsache, dass das Einsteigen von der Seite erfolgt rettet Suttner vor der Roten.

81 Wieder Aufruhr im Augsburger Strafraum! Ehizibue flankt von rechts, wo Jedvaj nicht klären kann und Koubek am Ball vorbeifliegt. Doch ein Kölner kommt auch nicht dran.

82 Kownacki rennt auf der rechten Seite in Position und will dann den Steilpass von außen aufnehmen. TSG-Kante Bičakčić ist jetzt längst im Rücken des Düsseldorfers und stellt den Körper gegen.

80 Nicht schlecht! Von der rechten Seite chipt Hazard das Leder frech nach links in den Sechzehner. Dort steht Witsel komplett blank, donnert den Ball allerdings per Volleyschuss deutlich über die Kiste.

78 Einwechslung bei Hertha BSC: Salomon Kalou

81 Da fehlte nicht viel! Antwi-Adjei nimmt einmal mehr auf links an Fahrt auf und passt flach und hart vor den kurzen Pfosten. Upamecanos klärender Ball fliegt nur Zentimeter am linken Winkel vorbei; die fällige Ecke bringt dem Aufsteiger nichts ein.

78 Auswechslung bei Hertha BSC: Vladimír Darida

78 Fast die Entscheidung! Hakimi zieht halbrechts in den Sechzehner ein und ist schneller als alle Berliner. Der Außenverteidiger sucht seine Kollegen vor dem Fünfer, doch dort rutscht im letzten Moment Boyata dazwischen.

79 ...und zieht das Leder schaft an den Fünfmeterraum, wo Vargas völlig frei heranrauscht und die Kopfball hauchdünn am linken Pfosten vorbeiköpft. Das hätte die Vorentscheidung sein können, Glück für Köln!

80 Cunha verlängert einen Nkunku-Freistoß aus mittigen zehn Metern per Kopf zentral auf den Heimkasten. Zingerle vereitelt den ersten Gästeabschluss seit längerer Zeit problemlos.

80 Düsseldorf bleibt stürmisch und setzt sich etwas vor der TSG-Zone fest. Anders als im ersten Durchgang, spielen die Rheinländer die Angriffe jetzt auch zu Ende und schnuppern nochmal am Punktgewinn.

78 Es gibt mal Entlastung für die Fuggerstädter. Niederlechner holt am rechten Strafraumrand einen Eckball heraus. So können er und die Kollegen einen Moment durchschnaufen. Danach legt sich Max das Leder zurecht...

76 Der Ausgleichstreffer wäre zu diesem Zeitpunkt verdient, denn Köln hat die Schlagzahl deutlich erhöht. Schmidts Augsburger werden froh sein, wenn sie hier den Dreier tatsächlich mitnehmen können.

75 Mit etwas Glück springt die Murmel vor dem Dortmund-Sechzehner genau zu Grujić. Der drückt mit dem linken Schlappen direkt ab und findet ebenfalls nur die Hände von Bürki, der in die rechte Ecke abgetaucht war.

78 Knapp zehn Minuten vor dem Ende ist die Partie weiterhin offen, Hoffenheim ist mit dem knappen 1:0 noch nicht durch. Düsseldorf bläst nochmal zur Schlussoffensive und ermöglicht Hoffenheim gleichzeitig Konter-Gelegenheiten.

78 Leipzig bekommt überhaupt keine Ruhe mehr in sein Spiel und scheint den knappen Vorsprung nur mit Leidenschaft ins Ziel retten zu können. Spielerisch geht beim Champions-League-Achtelfinalisten gerade nur noch sehr wenig.

76 Ayhan lässt den Ausgleich liegen! Der Türke bittet Morales zum Doppelpass und tanzt sich am linken Sechzehner-Rand ganz stark durch die TSG-Abwehr. Direkt vor Baumann will Ayhan dann aber mit der Pike das 1:1 machen und haut den Ball kläglich drüber!

73 Raphaël Guerreiro probiert sich mal von der halblinken Seite aus rund 25 Metern, findet mit seinem Schuss jedoch nur die Arme von Thomas Kraft.

74 Jetzt wackelt Augsburg! Kainz wird immer aktiver und bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld vor das Tor. Dort kommt Córdoba freistehend zum Kopfball, bringt aber nicht genug Druck dahinter. So kann Koubek sicher zupacken.

75 Kownacki zögert zu lange! Der Pole hat auf Höhe des Elfmeterpunktes eigentlich schon freie Schussbahn und lässt Rudy mit Klasse aussteigen. Der Torschuss folgt einen Tick zu spät und Posch kann doch doch retten!

75 Einwechslung bei RB Leipzig: Matheus Cunha

75 Auswechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

74 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

74 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

75 Gelbe Karte für Patrik Schick (RB Leipzig)

Der Tscheche will einen versprungenen Ball noch sichern und räumt dabei den gerade eingewechselten Michel ab.

72 Köln macht Dampf! Dieses Mal ist Kainz der Vorlagengeber von links und am rechten Pfosten köpft Terodde knapp drüber. Die Gastgeber werden gefährlicher.

72 Es fehlen weiterhin die Ideen bei den Berlinern. Immer weider gelangen die Hausherren ins letzte Drittel, doch dort kommen die Pässe beim Mann nicht an. So langsam müssen die Hauptstädter auch die Uhr im Auge behalten.

71 Jetzt folgen die Konter von 1899! Düsseldorf macht etwas mehr auf und schluckt wieder um ein Haar das 0:2: Adamyan erhält frei vor dem Tor einen starken Querpass von Kramarić und rennt sich dann in den herauseilenden Steffen fest! Adams ist vorher noch entscheidend mit der Fußspitze dran und verhindert damit am freien Einschuss von Adamyan.

73 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

73 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

70 Kainz hat die Chance! Nach einer Flanke vom eingewechselten Córdiba von rechts hat der Österreicher die dicke Möglichkeit! Er steht frei links im Strafraum und zieht volley ab, aber Koubek pariert stark mit den Fäusten!

73 Tooor für SC Paderborn 07, 2:3 durch Klaus Gjasula

Die Blau-Schwarzen dürfen tatsächlich wieder auf einen Punktgewinn hoffen! Antwi-Adjei lässt Klostermann auf dem linken Flügel ganz alt aussehen. Er dribbelt entlang der Grundlinie und spielt flach zurück in den Rücken der Verteidiger. Gjasula schiebt aus zentralen acht Metern in die obere rechte Ecke ein.

69 Hoffenheim verpasst das 2:0! Nach einer Ecke pariert Steffen in aller höchster Not am linken Alu gegen Kramarić. Der freie Ball springt daraufhin zu Posch, der aus bester Position nur die Latte erwischt. Direkt danach hat auch noch Adamyan das freie Tor vor sich, doch setzt die Pille klar neben die Kiste! Das muss eigentlich das zweite TSG-Tor sein...

69 Für die letzten 20 Minuten plus Nachspielzeit bringt Klinsmann in seiner ersten Partie nochmal frischen Wind in seine Offensive. Eine Niederlage dürfen sich die Berliner angesichts der Spielumstände heute eigentlich nicht erlauben.

71 Die Roten Bullen leisten sich nun doch die ein oder andere Nachlässigkeit im Aufbau und machen den Aufsteiger dadurch weiter stark. Auf dem Weg zum Auswärtserfolg können sie sich eigentlich nur selbst schlagen.

68 Einwechslung bei Hertha BSC: Javairô Dilrosun

68 Auswechslung bei Hertha BSC: Niklas Stark

68 Dem FC läuft die Zeit davon. Bisher stehen die Gäste defensiv kompakt in Halbzeit zwei und lassen kaum etwas zu. Nach vorne geht bei Augsburg aber auch nicht viel.

68 Einwechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

68 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

66 Köln bekommt eine Ecke, ein Fall für Kainz. Doch auch das gibt keinen gefährlichen Abschluss, den Jedvaj kann per Kopf klären.

67 Gelbe Karte für Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim)

Rudy steht vor dem eigenen Sechzehner etwas schlecht zum Ball und haut dann Thommy mit einer Grätsche krachend um. Ganz deutliche Gelbe!

65 Eieiei! Vor dem eigenen Sechzehner verliert Hakimi das Runde an Boyata, der die Pille erneut direkt auf Mittelstädt weiterleitet. Diesmal versucht es der Berliner mit einem Fernschuss, bleibt jedoch an Witsel hängen.

67 Und die hat es durchaus in sich! Kevin Vogt verlängert den Standard in der Mitte ungewollt Richtung Pfosten, wo Hennings zum ansatzlosen Volley ansetzt: Außennetz!

68 Beinahe der Anschlusstreffer! Gästekeeper Mvogo lässt eine Flanke von der linken Angriffsbahn vor dem rechten Pfosten wieder fallen. Mamba will aus halbrechten sieben Metern abstauben, setzt die Kugel aber über den Kasten.

66 Fortuna ist bemüht! Matthias Zimmermann knallt die Kugel mit einer harten Flanke von rechts ins Zentrum und findet dort den Kopf von Morales. Der Kopfball führt zu einer Ecke von links!

64 Nach 64 Minuten hat Markus Gisdol sein Wechselkontingent bereits erschöpft. Der glücklose Anthony Modeste geht vom Feld, neu dabei ist Jhon Córdoba. Gelingt ihm der wichtige Ausgleichstreffer?

64 Einwechslung bei 1. FC Köln: Jhon Córdoba

65 Das Tor verleiht den Blau-Schwarzen Selbstvertrauen. Sie glauben plötzlich wieder daran, hier und heute doch noch etwas reißen zu können. Lassen sich die Sachsen davon beeindrucken?

64 Auswechslung bei 1. FC Köln: Anthony Modeste

62 Aus dem Zentrum spielt Boyata einen überragenden Ball auf Mittelstädt, der ganz viel Platz hat. Der Berliner zögert zu lange mit der Hereingabe und wird anschließend von Hakimi abgeblockt.

64 Marcel Sobottka blutet stark aus der Nase und kann nicht weiterspielen. Adam Bodzek springt ein!

62 Gelbe Karte für Jonas Hector (1. FC Köln)

Es wird mal wieder Zeit für eine Gelbe Karte. Dieses Mal erwischt es Kapitän Hector, der gegen Khedira zu spät kommt.

64 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Adam Bodzek

61 Bislang bliebt Joker Kainz eher blass, jetzt nimmt er links mal Jakobs mit. Dessen flache Flanke landet aber beim Gegner.

64 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

62 Muss Funkel jetzt sofort ein drittes Mal wechseln? Sobottka bleibt nach einem Zweikampf mit Ex-Düsseldorfer Bebou am Boden liegen kann und wohl nicht weitermachen.

60 Das Geschehen hat sich in die Kölner Hälfte verlagert. Zu gefährlichen Abschlüssen kommen die Augsburger aber bislang nicht.

62 Tooor für SC Paderborn 07, 1:3 durch Streli Mamba

Der SCP erzielt den Ehrentreffer! Nach einem tiefen Pass aus der eigenen Hälfte sperrt Vasiliadis die Kugel für Mamba frei. Der Neuzugang aus Cottbus rennt wieder unbedrängt in den Strafraum und feuert die Kugel aus 13 Metern in die halbhohe rechte Ecke.

59 So wirklich kommen die Berliner aktuell aber auch nicht durch. Gerade im letzten Drittel herrscht deutlich zu wenig Bewegung, sodass der BVB auch in Unterzahl die Räume dicht machen kann.

61 Direkt nach seiner Einwechslung hat Dawid Kownacki direkt seine erste Szene und drischt die Kugel vom rechten Alu flach und hart in die Mitte. Hennings schafft es mit dem langen Fuß fast ans Spielgerät und verpasst die Großchance auf den Ausgleich knapp!

62 Antwi-Adjei und Haïdara kommen für die letzte halbe Stunde in die Partie. Holtmann und Sabitzer haben den Rasen verlassen.

60 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

61 Einwechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

60 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Jürgen Locadia

61 Auswechslung bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer

61 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

60 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

61 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Gerrit Holtmann

60 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Bernard Tekpetey

57 Für Sergio Córdova geht es nicht weiter. Der Stürmer muss runter und wird durch den Mittelfeldspieler Jan Morávek ersetzt. Durch den Ex-Schalker wird die Aufstellung der Gäste etwas defensiver.

59 Etwas torgefährlicher sind die Rheinländer schon! Tekpetey bleibt bei einem Zweikampf an Voigt hängen und bewirkt einen Eckball. Suttner ist der Mann für den Standard und zirkelt das Leder auf die Birne von Voigt.

57 Einwechslung bei FC Augsburg: Jan Morávek

60 Leipzig ist nach dem Abseitsgegentor wieder etwas aufmerksamer und befindet sich auf der Jagd nach weiteren Treffern. Die 40-Tore-Marke, die sie in der Vorsaison erst am 22. Spieltag knackten, ist aktuell nur noch vier Tore entfernt.

57 Auswechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

57 Skov mit dem Nachschuss! Eine hohe Flanke von Adamyan vom rechten Flügel geht ohne Kontakt durch den Fünfer und landet hinten links bei Skov. Der Däne geht bewusst aus spitzem Winkel auf den Volley und wuchtet den Ball in die Arme von Steffen.

56 Córdova liegt auf dem Rasen, aber die Kölner spielen weiter. Auch nach einem Fehlpass von Schmitz, der im Aus landet, bleibt der Augsburger liegen. Er war von Jakobs getroffen worden. Erneut werden die Mediziner auf das Feld bestellt.

56 Hakimi sprintet die rechte Außenbahn entlang und flankt die Murmel flach ins Zentrum. Das ist allerdings verwaist, sodass die Hereingabe links ins Seitenaus rauscht.

55 Jakobs und Jedvaj gerade in der Hälfte der Augsburger aneinander. Kurz sind sie sich mit den Köpfen sehr nahe, ehe Stieler die Streithähne auseinander bringt. Er belässt es bei Ermahnungen.

57 Mukiele geht als erster Akteur in den Feierabend. Klostermann übernimmt dessen rechte Abwehrseite und der frische Saracchi agiert als Linksverteidiger.

54 Halblinks zieht Reus in den Sechzehner ein, stolpert und bleibt an der Hacke von Boyata hängen. Der Kapitän schaut natürlich hilfesuchend zum Referee, doch der lässt völlig zurecht weiterlaufen.

56 Einwechslung bei RB Leipzig: Marcelo Saracchi

56 Auswechslung bei RB Leipzig: Nordi Mukiele

54 Kniffliger Abschluss von Vargas! Dessen Fernschuss wird vom eingrätschenden Ehizibue noch abgefälscht und bekommt dadurch eine ganz fiese Flugkurve. Horn streckt sich und fischt den Ball so gerade noch aus dem rechten Winkel.

53 Der BVB tut sich in Unterzahl nicht überraschend verdammt schwer und hat große Probleme, das Spielgerät überhaupt mal in die gegnerische Hälfte zu bringen.

55 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Ayhan meckert sich auf die Tribüne! Der Fortune reklamiert bei einer Flanke etwas unverständlich auf Handspiel des Gegners und sieht nach einer Diskussion mit dem Ref Gelb. Für das nächste Spiel gegen den BVB ist Ayhan nun gesperrt.

51 Augsburg hält sich offensiv zunächst zurück. Mit der Führung im Rücken lässt es sich ruhig kombinieren.

50 Schiri Jablonski entscheidet vollkommen zurecht auf Abseits, da Selke mit der linken Hacke ganz knapp im Abseits steht. Dennoch zeigt die Szene, dass auf Dortmund noch 40 harte Minuten warten.

54 Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Quirliger Tekpetey! Der auffällige Düsseldorfer lässt Posch auf der linken Seite ins Nichts rennen und wird dann plump gehalten. Klare Gelbe!

52 Steffen muss runter! TSG-Stürmer Locadia setzt sich am linken Alu mit einer schnellen Bewegung gegen Ayhan durch und befördert den Ball aus einem spitzen Winkel Richtung langes Eck. US-Keeper Steffen streckt seinen linken Arm auf den Boden und rettet mit einer tollen Reaktion!

48 2:2? Im Zentrum lässt Grujić mit einer schnellen Körperdrehung gleich zwei Dortmunder ins Leere laufen. Der Angreifer passt den Ball im perfekten Moment auf Selke, der dabei vermutlich hauchzart im Abseits steht. Selke feuert die Kugel lässig ins flache rechte Eck.

54 Schick schraubt sich nach einer Ecke von der linken Fahne aus mittigen sieben Metern hoch und setzt die Kugel nur knapp an der rechten Stange vorbei.

53 Werner erlaubt sich nach Sabitzers Steilpass auf halbrechts die nächste Nachlässigkeit, als er aus leicht spitzem Winkel überhastet abschließt. Auch dieser Versuch landet weit im linken Toraus.

49 Es geht weiter wild zur Sache auf dem Rasen. Jedvaj lässt Ehizibue an der rechten Eckfahne auflaufen und bekommt noch dessen Knie in den Rücken. Es gibt aber keinen Freistoß, sondern Ecke, was dennoch gefährlich wird! Denn Bornauw kommt im Gewühl an die Kugel und stochert sie knapp am rechten Pfosten vorbei.

52 Der Wiederbeginn gefällt! Es gibt Hoffnung für Fortuna und das 1:1 und Hoffnung auf mehr Action. Der Kick wird so langsam unterhaltsamer.

51 Werner ungenau! Der 13-Tore-Mann zieht von links nach innen. Nach einem Doppelpass mit Schick will er das Spielgerät aus 15 Metern in der flachen linken Ecke unterbringen. Sein Schuss kullert recht deutlich am Heimkasten vorbei.

50 Wieder ein F95-Abschluss, aber wieder Abseits! Thommy kann ebenfalls schön flanken und findet Ayhan mit einem Heber im Fünfer. Der Türke pfeffert das Ding mit dem Kopf drüber und steht dabei zugleich in der verbotenen Zone.

48 Córdova ist liegengeblieben und muss behandelt werden. Die Mediziner kommen auf den Platz, nach kurzer Behandlung geht es weiter für den Stürmer.

48 Beste Chance der Fortuna! Hennings drückt den Ball vom rechten Feldrand links vor die Bude und findet dort das lange Bein vom eingestarteten Hoffmann. Der Verteidiger spitzelt die Pille aufs Tor und Baumann ist im kurzen Eck auf dem Posten.

47 Fast der Ausgleich! Ehizibue flankt von rechts scharf in die Mitte, wo Modeste denkbar knapp verpasst.

48 Die Ostwestfalen bejubeln ihren Ehrentreffer, nachdem Mamba durch einen langen Schlag aus der eigenen Hälfre frei vor Mvogo aufgetaucht ist und unten links eingeschoben hat. Die Fahne des Assistenten ist aber wegen Abseits sofort hochgegangen; die knappe Entscheidung wird vom VAR bestätigt.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt im Olympiastadion!

46 Markus Gisdol nimmt zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei Veränderungen vor. In der Kabine geblieben sind Marco Höger und Birger Verstraete, dafür mischen nun Kingsley Ehizibue und Florian Kainz mit. Augsburg kommt unverändert auf den Platz zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Es geht mit etwas Aufregung weiter! Rudy läuft bei einer Freistoß-Hereingabe ins Zentrum und kommt aus fünf Metern freistehend zum Kopfball. Als Steffen mit einer Glanztat rettet, geht gleichzeitig die Fahne hoch: Abseits.

46 Einwechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

46 Auswechslung bei 1. FC Köln: Birger Verstraete

46 Einwechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Ehizibue

46 Auswechslung bei 1. FC Köln: Marco Höger

46 In Sinsheim laufen nun die zweiten 45 Minuten, Friedhelm Funkel nutzt den Seitenwechsel für einen Tausch und hofft jetzt auf die Dienste von Erik Thommy. Jean Zimmer bleibt in der Kabine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

46 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jean Zimmer

46 Weiter geht's in der Benteler-Arena! Das von ihrem Trainer so bezeichnete „Charakterspiel“ haben die Roten Bullen von Anfang an angenommen und es sich mit den beiden frühen Treffern selbst so einfach wie möglich gemacht. Beim Schlusslicht sind sie auf dem besten Weg, das nächste Schützenfest zu feiern.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine hitzige erste Halbzeit zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg endet mit einer 1:0-Führung für die Gäste. Zunächst war der FC besser ins Spiel gestartet und drängte nach vorne. Aus dem Nichts bekam Augsburg dann einen frühen Elfmeter zugesprochen, aber Hahn konnte Horn nicht bezwingen. Nach etwa zwanzig Minuten wendete sich das Blatt und Augsburg nahm das Heft in die Hand. Viele Ungenauigkeiten auf beiden Seiten sowie zahlreiche Foulspiele verhinderten aber Spielfluss und Torchancen. Dagegen hagelte es gelbe Karten und Kölns Czichos sowie Augsburgs Hahn mussten mit Gelb-Rot runter. Gleich geht es weiter, einmal durchpusten!

45 Halbzeitfazit:

Eine ereignisreiche erste Hälfte endet mit einer 2:1-Führung für Dortmund in Berlin. In der ersten halben Stunde hatten die Gäste eigentlich alles im Griff und markierten binnen zwei Minuten zwei Treffer durch Sancho und Brandt. Dennoch merkte man immer wieder, dass die Verteidgung nicht sattelfest agierte. Aus dem Nichts kamen die Berliner dann zum Anschlusstreffer, ehe Hummels kurz vor dem Pausentee eine bittere Gelb-Rote-Karte kassierte. Im zweiten Durchgang dürfte es für den BVB in Unterzahl eine ganz harte Partie werden, da die Hausherren alles nach vorne werfen werden. Kurze Pause und bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Die TSG Hoffenheim geht nach einer eher ereignisarmen 1. Halbzeit mit einer 1:0-Führung in die Kabine und darf nach der 1:5-Heimpleite gegen Mainz wieder auf einen Dreier hoffen. Die Kraichgauer bestraften in der Anfangsphase eine zu löchrige Fortuna-Abwehr und stellten bereits nach sechs Minuten durch Kramarić auf 1:0. Danach flachte die Partie ganz schnell ab und bot kaum noch nennenswerte Vorkommnisse. Hoffenheim arrangierte sich mit der Führung, verwaltete nur noch den Vorsprung und blockte die zaghaften Angriffs-Versuche der Rheinländer problemlos ab. Will die Funkel-Elf nicht mit leeren Händen nach Hause fahren, muss F95 im zweiten Durchgang schnell offensiver werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Dominick Drexler (1. FC Köln)

...und Drexler sieht Gelb für das Foulspiel. Danach ist Pause.

45 Köln kombiniert sich über Höger, Drexler und Schmitz gefällig den rechten Flügel hinunter. Gouweleeuw klärt zur Ecke, die Verstraete jedoch nicht zu einem Mitspieler befördern kann. Danach kontert Augsburg, dabei bleibt Córdova nach Rempler von Drexler liegen...

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmal eine gute Chance! Pavel Kadeřábek rennt bei einem Flankenball von links in den Fünfer und dreht sich dann um die eigene Achse und irgendwie an den Ball. Das Leder springt von der Hacke aus Richtung Tor und schrammt links am Pfosten vorbei!

45 Gelbe Karte für Philipp Max (FC Augsburg)

Der Nächste hat den Fuß zu weit oben! Max rauscht im Luftkampf in Verstraete und zieht einem mit dem Stollen durch das Gesicht des Belgiers. Max hat noch keine Karte gesehen, also bleibt er im Gegensatz zu Kollege Hahn vom Platzverweis verschont. Gelb gibt es natürlich dafür.

45 Gelb-Rote Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Ist das bitter! Im Zentrum sprintet Selke auf Hummels zu, der tollpatschig das linke Bein ausführt. Im letzten Moment dämmert Hummels, dass er schon Gelb hat und zieht das Bein zurück. Das kommt allerdings zu spät, da Selke am linken Sprunggelenk getroffen wird und sich spektakulär mehrmals überschlägt. Dem Unparteiischen bleibt nichts anderes übrig als Gelb-Rot zu zücken.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig liegt zur Halbzeit des Gastspiels beim SC Paderborn 07 mit 3:0 vorne. Die Sachsen erwischten einen Traumstart und nutzten durch Schick (3.) und Sabitzer (4.) ihre ersten beiden Chancen zu Treffern. Auf diesem komfortablen Polster ruhten sie sich nach der einseitigen Anfangsphase aus, ließen die Ostwestfalen etwas kommen und schlugen dann durch Werner per Konter eiskalt zu (26.). Der SCP wehrte sich zwar phasenweise ganz ordentlich und erarbeitete sich den ein oder anderen Vorstoß, ist dem Gast aber so sehr unterlegen, dass es schon lange nur darum geht, die Höhe der Niederlage in einem erträglichen Rahmen zu halten. Bis gleich!

44 Wenn die eigenen Beine zum Feind werden: Sebastian Rudy trickst sich im Mittelfeld selbst aus und trifft bei einem Passversuch das eigene Standbein. Ich glaube, es wird so langsam Zeit für eine Pause...

45 Ende 1. Halbzeit

43 Wieder wollen sich die Berliner auf der linken Seite nach vorne kombinieren, doch der Pass von Selke landet nicht bei Skjelbred. Beide Abwehrreihen wirken heute nicht wirklich sattelfest.

44 Gelb-Rote Karte für André Hahn (FC Augsburg)

Ausgleich - aber nur bei der Anzahl der Spieler auf dem Feld! Hahn hat das Bein viel zu hoch und trifft Drexler leicht im Gesicht. Damit fliegt auch er vom Platz und so spielen wieder zehn gegen zehn.

44 Gelbe Karte für Stefan Ilsanker (RB Leipzig)

Nach einem ungenauen Pass Sabitzers reißt Ilsanker Mamba auf der rechten Abwehrseite zu Fall, um eine Unterzahlsituation zu verhindern. Dieses Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

42 Und wieder ganz viel Platz für die TSG-Offensive! Grillitsch darf im Rückraum erneut zum tödlichen Heber ansetzten und streichelt die Kugel auf den Kopf von Adamyan. Der Angreifer trifft den Ball beim Kopfball nicht ganz sauber und stellt Steffen vor keine großen Probleme.

43 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Florian Niederlechner

Sofort nutzen die Gäste die Überzahl aus! Zunächst flankt Hahn von rechts, in der Mitte verpasst Córdova. Doch Augsburg bleibt am Ball in Form von Max, der die Kugel flach von links in die Mitte drischt. Dort vollendet Niederlechner.

41 Taktisch baut Gisdol nun um und beordert Hector in die Innenverteidigung neben Bornauw. Das wird jetzt eine harte Aufgabe für den FC, dem die Partie nach guter Anfangsphase aus den Händen geglitten ist. Noch aber steht die Null auf beiden Seiten.

42 Nkunku fehlen Zentimeter zum 0:4! Der Franzose ist in der Strafraummitte Adressat einer halbhohen Hereingabe Sabitzers von rechts. Er nimmt mit dem rechten Fuß direkt in Richtung linker Ecke ab und verfehlt das Aluminium nur knapp.

40 Reus legt am Sechzehner für Hazard auf, der mit seinem strammen Schuss aus rund 20 Metern zentraler Position hängen bleibt. Dennoch macht es der BVB wieder etwas besser und sucht selbst den Weg nach vorne.

40 Wir bewegen uns langsam Richtung Halbzeit-Tee, in Sinsheim passiert nicht sonderlich viel. Düsseldorf bekommt nun zwar öfter mal ein Bein in den TSG-Sechzehner, doch der letzte Pass bleibt weiter aus.

38 Im Mittelfeld spielen sich die Berliner wunderschön nach vorne, sodass Selke am Ende auf die Reise geschickt werden soll. Der Angreifer wird dabei robust von Witsel umgerannt, der dabei allerdings fair seinen Körper benutzt.

39 Gelb-Rote Karte für Rafael Czichos (1. FC Köln)

Czichos muss einen Bock von Jakobs mit Gelb-Rot bezahlen! Der Linksverteidiger spielt einen fatalen Rückpass in den Fuß von Niederlechner und Czichos kann sich nur noch mit einem Klammergriff helfen. Nach der Gelben Karte, die zum Elfmeter in der Anfangsphase führte, gibt es nun die zweite Verwarnung und damit den Platzverweis!

38 Adams nimmt auf der linken Abwehrseite die Verfolgungsjagd von Adamyan auf und holt sich mit einer starken Zweikampfführung das Leder. Schafft es Adamyan hier runter bis zur Torauslinie, wird es richtig heiß.

39 Demme auf Schick! Der Kapitän spielt aus dem Mittelfeld hoch hinter die gegnerische Abwehrkette auf die linke Sechzehnerseite. Der Tscheche ballert aus gut 14 Metern mit links knapp drüber, hat aber ohnehin bei der Vorarbeit knapp im Abseits gestanden.

36 Muss Eisen-Ermin runter? Der TSG-Verteidiger wirkt nach dem Zusammenstoß mit seinem Keeper weiter etwas benommen und Schiri Petersen erkundigt sich lieber mal nach dem Gesundheitszustand des Hoffenheimers. Draußen macht sich Kevin Akpoguma bereits warm.

36 Lichtsteiner wird auf rechts nicht angegriffen, aber seine Flanke segelt an Freund und Feind vorbei ins Toraus. In der Mitte bleibt Córdova kurz mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Er hat sich aber scheinbar nichts getan, sondern eher darüber geärgert, dass das Zuspiel nicht präziser war.

36 Das dürften noch interessante zehn Minuten bis zur Halbzeit werden. Die Dortmunder hatten hier eigentlich alles im Griff und müssen sich nun den wütenden Angriffen der Hausherren erwehren.

36 Nkunku zeigt im offensiven Zentrum gegen drei Blau-Schwarze ein tolles Solo. Der Franzose schafft es tatsächlich bis an den Strafraum, verstolpert das Leder dort dann aber, so dass Keeper Zingerle zugreifen kann.

34 Durcheinander vor Baumann! Der TSG-Torhüter haut im Luftduell mit Morales den eigenen Mann um und streckt Bičakčić im eigenen Fünfer nieder. Der Ball eiert kurzzeitig frei durch die Luft und gelangt nur mit Glück zu Baumann zurück.

34 Das Spiel ist sehr zerfahren. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten lassen vielversprechende Angriffsversuche bereits im Keim ersticken. Die Zuschauer auf den Rängen reagieren zunehmend ungeduldig.

34 Tooor für Hertha BSC, 1:2 durch Vladimír Darida

Aus dem Nichts der Anschluss! Von der rechten Sechzehnerecke zieht Lukebakio nach innen und feuert das Leder aus rund 20 Metern aufs rechte Eck. Den Schuss hätte Bürki vermutlich lässig gehalten, doch am Elferpunkt hält Darida den rechten Fuß hin und befördert das Spielgerät unhaltbar ins untere linke Eck.

33 Einzig die Zweikämpfe sind weiterhin hart umkämpft. Nun rauschen Adams und Adamyan ineinander und schenken sich am Mittelkreis nichts. Adams braucht eine kurze Verletzungspause und humpelt dann zurück auf den Rasen.

31 Die Hertha zeigt sich mal! Auf der rechten Seite im BVB-Sechzehner ist Lukebakio plötzlich frei. Der Angreifer donnert das Leder aus 13 Metern aufs linke Eck, scheitert jedoch an einer Parade von Bürki.

33 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Collins rennt Schick im Mittelfeld von hinten in die Beine. Schiedsrichterin Steinhaus bestraft den Nigerianer mit der ersten Verwarnung des Nachmittags.

32 Wieder Vargas! Dieses Mal ist er rechts im Strafraum unterwegs, wo er Höger mit einer Körpertäuschung stehen lässt. Dann will er in der Mitte Hahn bedienen, der sich seinen Gegenspieler Verstraete jedoch nur mit einem Foul vom Leib halten kann. Deshalb wird zu Recht abgepfiffen und die Kölner bekommen den Freistoß im eigenen Sechzehner zugesprochen.

32 Leipzigs bisher höchster Sieg in der Bundesliga ist das 8:0 gegen Mainz vor vier Wochen. Kann das Nagelsmann-Team diesen Rekord sogar schon heute wieder aus den Geschichtsbüchern streichen?

31 Nach einem Foul an Adamyan bugsiert Skov einen Freistoß von links diagonal vor den rechten Pfosten. Posch kommt an die Pille, kriegt jedoch keinen Druck auf den Kopfball.

30 Augsburg hat momentan mehr vom Spiel und drängt zunehmend die Kölner in deren Hälfte. Vargas hat viel Platz auf dem linken Flügel und flankt scharf nach innen. Czichos kann gerade noch klären.

30 Nach einer Freistoßflanke kriegt Akanji unglücklich das Knie von Krieft in die rechte Seite. Der Verteidiger wird aktuell noch am Seitenrand behandelt.

30 Es darf dann doch etwas mehr sein, bitte. Der Bundesliga-Kick in Sinsheim verflacht zunehmend und bietet kaum noch Highlights. Auch die TSG-Anhänger wollen langsam mehr sehen und pfeifen vereinzelt.

28 Augsburg muss nach einer knappen halben Stunde erstmals wechseln. Raphael Framberger muss raus, vermutlich liegt eine Verletzung vor, denn schlecht gespielt hatte der Rechtsverteidiger nicht. Auf dieser Position versucht sich nun Stephan Lichtsteiner.

29 Die drei Zähler haben die Roten Bullen also praktisch schon sicher und spielen nun in den restlichen 60 Minuten um eine Aufbesserung des ohnehin schon grandiosen Torverhältnisses. Seit Schicks Treffer stellen sie die alleinige beste Offensive der Bundesliga.

28 Nebenbei darf sich Thorgan Hazard, Torschütze zum 2:0, über einen Rekord freuen. Der Flügelflitzer markierte sein 33. Bundesliga-Tor und zog damit mit Emile Mpenza gleich.

28 Einwechslung bei FC Augsburg: Stephan Lichtsteiner

28 Auswechslung bei FC Augsburg: Raphael Framberger

28 Die Fortuna gelangt zur ersten Ecke und bringt diese von der linken Seite ins Spiel. Zimmer spitzelt seine Hereingabe jedoch direkt in die Deckung der Sinsheimer.

27 Dicke Chance für die Gäste! Viel zu leicht kommt Niederlechner rechts außen am etwas zu stürmisch verteidigenden Bornauw vorbei. Anschließend flankt der Stürmer in die Mitte, wo sein Kollege Vargas lauert. Der schießt direkt mit rechts, verfehlt das Tor aber um einen guten Meter.

26 ...die Max mit viel Effet vom Tor weg in die Gefahrenzone spielt. Horn klärt mit beiden Fäusten vor die Füße von Hahn. Dessen Volley segelt dann aber in die Oberränge.

26 Gelbe Karte für Bernard Tekpetey (Fortuna Düsseldorf)

Bičakčić im Glück! Der TSG-Innenverteidiger rutscht in der eigenen Hälfte weg und hat dann Glück, dass Tekpetey lieber foult als durchzubrechen. Klare Gelbe für einen Rempler von hinten.

25 Bezeichnend! Reus wird auf der rechten Seite von Skjelbred gefoult. Anschließend laufen sich Kalou sowie Skjelbred gegenseitig über den Haufen und krachen schmerzhaft auf den Boden.

25 Ein richtiger Fußball-Leckerbissen ist das Duell in Sinsheim noch nicht. Hoffenheim reicht das 1:0 erstmal aus und verwaltet den Vorsprung, Düsseldorf fehlt die Torgefahr.

25 Augsburg kommt nach längerer Zeit mal wieder nach vorne. Framberger hat rechts viel Platz und flankt nach innen. Hector wirft sich jedoch dazwischen, das gibt Eck. Die spielt Vargas kurz mit Hahn und flankt dann rüber auf Gouweleeuw. Dessen Flanke führt zur nächsten Ecke...

26 Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Timo Werner

Leipzig trifft per Konter zum dritten Mal! Nach einer Paderborner Ecke sind die Sachsen blitzschnell vorne. Nkunku nimmt über links Fahrt auf und bedient Werner im richtigen Moment auf halbrechts. Der umkurvt den herauslaufenden Zingerle und schiebt aus 13 Metern in den verwaisten Kasten ein.

25 Holtmann mit der ersten SCP-Chance! Nach einer hohen Verlagerung auf die linke Seite tankt sich der Leihspieler aus Mainz in den Sechzehner und probiert sein Glück aus spitzem Winkel. Mvogo bewacht den kurzen Pfosten und wehrt ab.

24 Gelbe Karte für Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf)

Lange hat sie sich angekündigt, jetzt gibt es die erste Gelbe. Hennings lässt Rudy über die Klinge springen und sieht für eine schlecht getimte Grätsche den Karton.

23 Insgesamt ist bei den Berlinern noch keine wirkliche Spielidee zu erkennen. Vor allem auf den Flügeln zeigen sich die Hausherren immer wieder verwundbar, da die BVB-Akteure hier viel zu leicht flanken dürfen.

23 Gelbe Karte für André Hahn (FC Augsburg)

Die ganze Kölner Bank springt wütend auf, als Hahn Czichos über die Klinge springen lässt. Als erster Augsburger sieht er die Gelbe Karte. Spielfluss kommt in dieser Phase kaum auf.

23 Wer hat eine Idee? Die Gäste führen den Ball um den TSG-Strafraum und suchen händeringend nach einer Lücke. Bernard Tekpetey fällt bislang am ehesten auf und sucht immer wieder das Eins-gegen-Eins.

23 Upamecano mit Rücklage! Dem Innenverteidiger fällt das Leder nach einer Ecke von der rechten Fahne unweit der Fünferkante vor die Füße. Er feuert es aus dieser kurzen Distanz weit über Zingerles Gehäuse.

22 Durch die Führung sind die Roten Bullen übrigens auf den ersten Tabellenplatz vorgerückt. Diesen würden sie heute nur im Falle eines späteren Kantersiegs der Bayern gegen Leverkusen verlieren; morgen könnte Mönchengladbach mit einem Dreier gegen Freiburg wieder an den Platz an der Sonne zurückkehren.

21 Es wird ruppiger. Córdova revanchiert sich an Höger mit einem Foul an der Seitenlinie in der Hälte der Kölner. Er kommt ohne Verwarnung davon.

20 Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Auf der rechten Seite verliert Hummels das Stellungsspiel gegen Selke, sodass der Innenverteidiger den Angreifer von hinten zu Boden zerren muss.

21 Hoffenheim schaltet kurz in den Eco-Modus und übergibt das Spielgerät an die Gäste. Fortuna arbeitet sich etwas weiter nach vorn und nähert sich der ersten richtigen Torchance an.

20 Gelbe Karte für Marco Höger (1. FC Köln)

Für ein rüdes Foulspiel in die Beine von Córdova sieht Höger Gelb. Er ist schon der dritte Kölner mit einer Verwarnung nach zwanzig Minuten Spielzeit.

18 Gelbe Karte für Vladimír Darida (Hertha BSC)

Da ist schon ordentlich Frust dabei! Von hinten rauscht Darida rüde in Reus rein und kassiert völlig zurecht Gelb.

19 Wieder hat die Fortuna den Luftraum nicht im Griff! Ein hoher Schlag fliegt vor das linke Alu und Ayhan köpft ins Leere. Dahinter lauert Locadia auf die Kugel und tritt beim Volley-Versuch daneben.

19 Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld treibt Laimer die Kugel mit Tempo nach vorne. Gegen aufgerückte Blau-Schwarze bedient er Werner auf der linken Strafraumseite. Der DFB-Akteur wird dort von Kilian gestoppt; der fällige Eckball bringt dem RB nichts ein.

18 Gute Idee! Grillitsch schickt Adamyan hoch an den Strafraum, wo der Armenier direkt mit dem Kopf für den Nebenmann auflegt. Locadia ist zur Stelle und schaffte es um ein Haar bis vor Baumann.

19 Die äußeren Temperaturen sind für eine Partie in der Vorweihnachtszeit sehr angenehm. Es ist zwar recht frostig, aber am Himmel sind kaum Wolken unterwegs und die letzten Sonnenstrahlen finden noch ihren Weg ins Stadion.

17 Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Thorgan Hazard

Verfinsterte Miene bei Klinsmann! Hakimi wird auf der rechten Seite auf die Reise geschickt. Der Außenverteidiger marschiert bis zur rechten Sechzehnerecke und flankt das Leder flach vor das rechte Fünfereck. Dort kommt Hazard mutterseelenallein angerauscht und verlängert die Kugel ins flache linke Eck.

17 Gelbe Karte für Birger Verstraete (1. FC Köln)

Der Belgier Verstraete stoppt Augsburgs Kapitän Baier mit einer Grätsche, als dieser gerade einen Konter starten will. Dafür sieht er Gelb.

16 Keine Gefahr: Bernard Tekpetey genießt auf der linken Flügelseite etwas Platz und verfrachtet die Pille hoch und weit in den Fünfer. Dort steht allerdings kein Rheinländer parat und Voigt klärt problemlos.

15 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Jadon Sancho

Die Dortmunder gehen in Front! Im Zentrum beweist Brandt, dass er ein gutes Auge hat und spielt das Leder im perfekten Moment durch die Schnittstelle auf den durchstartenden Sancho. Auf der halblinken Seite dringt der Engländer in den Sechzehner ein und visiert aus rund elf Metern die lange Ecke an. Keeper Kraft ist noch mit dem linken Bein dran, kann die Murmel allerdings nicht mehr entscheidend ablenken.

15 Man merkt beiden Mannschaften an, dass hier vieles auf dem Spiel steht. Im Mittelfeld überbieten sich die zwei Parteien mit Fehlpässen. Dementsprechend geht der Spielfluss immer wieder verloren.

16 Köln reagiert mit Schwung auf den Fast-Rückstand! Höger spielt aus dem zentralen Mittelfeld heraus rechts in den Lauf von Schmitz. Der flankt in den Rücken von Hector, aber aus dem Rückraum rauscht wieder Höger heran. Dessen Fernschuss fliegt aber einige Meter über den Kasten.

14 Fortuna Düsseldorf findet langsam zurück in die Partie und kann die TSG-Vorstöße mit einer längeren Ballbesitz-Phase unterbrechen. Die Kugel geht durch die eigenen Reihen.

16 Paderborn kommt mit Verzögerung in dieser Heimpartie an und vergrößert seine Spielanteile. Die Sachsen können es sich nach diesem Traumstart natürlich erlauben, es schon zu diesem Zeitpunkt etwas ruhiger angehen zu lassen.

14 Modeste verstolpert die Führung! Zuvor schirmt Terodde den Ball im Strafraum glänzend ab und spielt dann in seinem Rücken den Franzosen an. Der kommt aber nicht zum Schuss, weil ihm der Ball verspringt. Da war mehr drin!

12 Die Dortmunder machen das Spiel ganz breit, sodass Hakimi rechts von Reus auf die Reise geschickt wird. Der Außenverteidiger bleibt mit seiner Hereingabe allerdings an einem Berliner hängen und auch die folgende Ecke bleibt ungefährlich.

13 Die Fuggerstädter sind für den FC nicht gerade ein Lieblingsgegner. Von insgesamt 10 Duellen gewann Köln nur eines, seit neun Spielen warten die Rheinländer auf einen Dreier.

12 Die TSG 1899 kontrolliert das Match und gibt in der eigenen Arena den Ton an. Düsseldorf bietet nach dem guten Auftakt einfach zu viel an und ist auch in den Zweikämpfen nicht mehr so bissig wie vor dem 0:1.

13 Nach Pass von Mamba wird Pröger innerhalb des Sechzehners unmittelbar vor einem geplanten Abschluss fair durch Klostermann gestoppt. Der Ex-Essener hat aber ohnehin knapp im Abseits gestanden.

9 Viel Platz für die Kraichgauer! Düsseldorf schenkt Hoffenheim in der Defensive einfach zu viel Raum und steht zu weit von den Gegenspielern entfernt. Adamyan macht das Leder mit einem einfachen Querpass schon wieder heiß, dann scheitert Kramarić an der Ballannahme.

11 Augsburg versäumt also den perfekten Start in diesem wichtigen Auswärtsspiel. Die Kölner hingegen können erst einmal durchpusten.

9 Von der linken Seite kommt eine erste Flanke rechts neben den Elferpunkt geflogen. Dort steigt Zagadou zum Kopfball hoch und kann vor Selke klären. Die anschließende Ecke sorgt für keinerlei Gefahr.

11 Die Nagelsmann-Truppe ist also auf dem Weg zum nächsten Kantersieg, nachdem sie die jüngsten drei Bundesligamatches schon mit einem Gesamttorverhältnis von 16:3 gewonnen hat. So früh wie heute hatte Leipzig in seiner kurzen Geschichte noch nie zwei Tore erzielt.

7 Beim Gegentor sah die Defensive der Fortunen wirklich nicht gut aus. Hoffenheim leitet den Angriff mit einem Einwurf ein und zwei Pässe später ist das 1:0 auch schon perfekt.

8 Elfmeter verschossen von André Hahn, FC Augsburg

Hahn scheitert an Horn! Der in die Startelf gerückte Mittelfeldspieler scheitert mit einem schlecht platzierten Strafstoß in die rechte Ecke am aufmerksamen Kölner Keeper. Es bleibt beim 0:0!

8 Gelbe Karte für Rafael Czichos (1. FC Köln)

Czichos wird für das Foulspiel verwarnt.

7 Elfmeter für Augsburg! Das ist bitter für Köln, erst gibt es keinen Elfmeter gegen Drexler, was korrekt war, dann wird Niederlechner von Czichos umgerissen. Richtige Entscheidung, hier lag ein klares Foulspiel vor.

6 Diesmal liegt Hazard auf dem Boden, weil er den Ellenbogen von Boyata ins Gesicht bekommt. Bei diesem Vergehen lässt der Unparteiische den Karton allerdings stecken.

8 Werner tankt sich über rechts in den Sechzehner und will von der Grundlinie flach in den Fünfmeterraum passen. Torhüter Zingerle ist rechtzeitig vorgerückt und stoppt das Leder mit dem rechten Bein.

5 Aufruhr im Strafraum der Gäste! Zunächst tankt sich Simon Terodde am Elfmeterpunkt durch, scheitert aber mit einem gestocherten Schuss an Tomáš Koubek. Anschließend flankt Benno Schmitz von rechts und Dominick Drexler geht nach leichtem Zupfer von Framberger zu Boden. Der VAR prüft! Aber es gibt zu Recht keinen Strafstoß.

6 Julian Nagelsmann stellt nach dem 2:2-Heimremis gegen SL Benfica viermal um. Ycon Mvogo, Nordi Mukiele, Stefan Ilsanker und Startelfdebütant Patrik Schick ersetzen Péter Gulácsi (Schädelprellung), Marcelo Saracchi, Ethan Ampadu (beide auf der Bank) und Emil Forsberg, der wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Zum erweiterten Aufgebot gehört erstmals Hannes Wolf. Der Sommerneuzugang von RB Salzburg fiel wegen eines Knöchelbruchs lange aus.

6 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Andrej Kramarić

Die TSG schnappt sich die frühe Führung! Ein perfekter Heber von Grillitsch trickst die gesamte F95-Abwehr aus und lässt gleich vier Hoffenheimer durchbrechen. Am linken Alu steht Ayhan schlecht und Kramarić schiebt aus spitzem Winkel ein!

5 Gelbe Karte für Marko Grujić (Hertha BSC)

Im Sprint trifft Grujić Guerreiro auf der rechten Außenbahn mit der Schulter im Gesicht, sodass der Berliner schon früh den Gelben Karton sieht.

4 ...und zieht die Kugel gefährlich an den ersten Pfosten. Dort kann Daniel Baier aber per Kopf klären.

3 Da war mehr drin! Auf der halbrechten Seite erobert Selke die Kugel und marschiert die Wiese entlang. Der Angreifer legt sich die Kugel etwas zu weit vor, sodass Akanji noch dazwischen spritzen kann. In der Mitte wären gleich zwei Kollegen frei gewesen.

3 Hier ist sofort Dampf drin! Die Zweikämpfe werden direkt hart geführt und beide Teams suchen den Weg nach vorn. Sargis Adamyan bereitet auf der rechten Angriffsseite einen Konter vor und verpasst dann den tödlichen Steilpass zu Locadia.

3 Feiner Flügelwechsel von Jonas Hector! Er spielt links am Strafraum Ismail Jakobs an. Der wird dann dicht an der Grenze zur Gefahrenzone von Raphael Framberger umgerissen und bekommt einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Birger Verstraete tritt an...

4 Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Marcel Sabitzer

Die Roten Bullen legen anderthalb Minuten später nach! Nach Collins' Fehlpass auf der halbrechten Abwehrseite bedient Mukiele Sabitzer im Zentrum. Der setzt mit dem rechten Spann einen Faltterball ab, der mittig auf den Kasten fliegt. Zingerle greift daneben und muss die Kugel aus dem Netz holen.

2 Direkt eine gute Freistoßchance für die Gäste! Kaan Ayhan ballert die Kugel aus mittigen 23 Metern auf die Bude und TSG-Keeper Baumann pariert auf der linken Seite.

3 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Patrik Schick

Startelfdebütant Schick netzt nach 140 Sekunden! Der Tscheche nimmt Werners flaches Anspiel von der linken Strafraumlinie elegant mit der Hacke an und taucht dank einer Drehung frei vor Zingerle auf. Er überwindet den Keeper aus spitzem Winkel mit einem gefühlvollen Lupfer in die halbhohe rechte Ecke.

1 Los geht's in Berlin! Die Hertha agiert in weiß-blauen Trikots von links nach rechts, während der BVB im gelben Anzug daherkommt.

2 Steffen Baumgart verzichtet nach dem 3:3-Auswärtsunentschieden bei Borussia Dortmund auf personelle Änderungen. Er setzt also wieder auf ein 4-4-2 mit Doppelsechs.

1 Spielbeginn

1 Referee Martin Petersen pfeift an und Düsseldorf führt den Anstoß aus. Die Gäste tragen heute ihr bekannten roten Trikots, die TSG ist ganz in Blau unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollte in Köln! Wer erwischt den besseren Start?

1 Paderborn gegen Leipzig – auf geht's in der Benteler-Arena!

1 Spielbeginn

Schöne Bedingungen! Im Kraichgau ist es zwar etwas kalt, dafür scheint die Sonne aber wolkenlos in die Arena. Gleich geht's los!

1 Spielbeginn

Diego Demme gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Klaus Gjasula und wählt den Anstoß. Die Ostwestfalen spielen in Durchgang zwei in Richtung Heimkurve.

Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler. Ihm assistieren Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann. Die Unparteiischen führen in diesem Moment die Teams ins Stadion.

Vor nicht ausverkauften Rängen betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

In Sinsheim freut sich Funkel insbesondere auf das Wiedersehen mit Flügelflitzer Ihlas Bebou. Der Deutsch-Togolese entwickelte sich unter dem Fortuna-Spieler zu einer gefährlichen Waffe und reifte in Düsseldorf zum Bundesligaspieler. "Wir haben damals gleich gesehen welch großes Talent er hat", erinnert sich der F95-Trainer. Auch Kevin Akpoguma spielte unter Funkel in Düsseldorf.

So wie die TSG die Heimstatistik aufbessern will, hofft Fortuna auf ein Update der Auswärts-Performance. Düsseldorf kann sich im Abstiegskampf nicht allein auf die Heimspiele verlassen und benötigt endlich den zweiten Auswärtssieg der Saison. Die einzigen drei Zähler in der Fremde holte F95 direkt am 1. Spieltag in Bremen.

Beide Mannschaften machen sich so langsam im Spielertunnel bereit, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Duells ist Sven Jablonski, der in der kommenden Spielzeit von seinen zwei Assistenten Holger Henschel sowie Markus Schüller unterstützt wird.

Gisdol nimmt drei Änderungen in seiner Aufstellung vor. Hinten muss Kingsley Ehizibue auf die Bank, für ihn spielt Benno Schmitz. Ebenfalls nur auf der Bank sitzten Kingsley Schindler und Ellyes Skhiri. Neu dabei sind dafür Dominick Drexler und Simon Terodde.

"Wir haben Vertrauen zu Lucien", sagte Zorc in aller Deutlichkeit. "Er arbeitet sehr hart und intensiv, will die Trendwende schaffen. Wir glauben, dass wir das hinkriegen – auch in dieser Konstellation." Und auch Favre selbst beschäftigt sich mit der öffentlichen Trainer-Diskussion kein bisschen: "Ich konzentriere mich auf das Wesentliche in Berlin. Mein Fall ist unwichtig. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft und in mich." Personell muss der Coach auf Paco Alcácer und Thomas Delaney verzichten.

Etwas mehr personelle Rochaden gibt es hingegen bei der Fortuna. Friedhelm Funkel stellt nach dem deutlichen 0:4 gegen die Bayern seine Startelf um und bringt heute die bisherigen Ergänzungsspieler Markus Suttner, Jean Zimmer, Bernard Tekpetey und André Hoffmann. "Mir wird momentan ein wenig viel über Spieler gesprochen, ich kümmere mich gleichermaßen um alle", sagte Funkel gegenüber der Journalisten.

Ihre Saisonpremiere in der Bundesliga feiert heute Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die zuletzt wegen eines verpassten Leistungstests nicht zur Verfügung gestanden hat. Die 40-jährige Polizistin ist zur Saison 2017/2018 in die nationale Eliteklasse aufgestiegen. Bei ihrem 16. Einsatz auf diesem Niveau unterstützen sie die Linienrichter Thomas Stein und Marcel Unger sowie der Vierte Offizielle Nicolas Winter.

Noch nicht wieder an Bord bei den Fuggerstädtern sind die Langzeitverletzten Gruezo, Suchy, Finnbogason und Götze. Fortschritte machen hingegen Richter, der gegen Leipzig einen Schlag abbekommen hatte, sowie der zuletzt müde Córdova. Ansonsten hat Schmidt alle Mann an Bord. Da es für Richter noch nicht für einen Einsatz von Beginn an reicht, rückt André Hahn in die erste Elf. Ihm war als Joker ein Treffer gegen die Hertha gelungen. Ansonsten tritt die gleiche Elf an wie gegen den Hauptstadtclub.

Doch auch die Dortmunder kommen heute nicht unbedingt mit der breitesten Brust daher, zeigte man in den letzten drei Spielen eher peinliche Leistung. In München war vom angekündigten "Männerfußball" der Gelben nichts zu sehen, sodass man erneut mit 4:0 abgeschossen wurde. Am vergangen Spieltag lagen die BVB-Akteure zur Halbzeit mit 0:3 gegen Paderborn vor heimischer Kulisse zurück, sicherten sich am Ende aber noch einen Zähler. Unter der Woche wartete die nächste schwere Aufgabe auf die Favre-Mannschaft, die mit 3:1 dem FC Barcelona im Camp Nou unterlag. In der Hauptstadt sollte heute unbedingt ein Sieg her, sonst droht dem nächsten Coach in der Liga der Rauswurf.

Nach einigen Experimenten, wie Kevin Akpoguma als Flügelspieler einzusetzen, kehrt Schreuder heute eher zu einer bekannten Aufstellung zurück. Hinten bilden Ermin Bičakčić, Kevin Voigt und Stefan Posch die Dreierkette, dazu kehrt Stürmer Andrej Kramaric in die Startelf zurück.

Dabei mithelfen wird trotz Begnadigung noch nicht Michael Gregoritsch. Der Österreicher war zuletzt für die Begegnung gegen die Hertha suspendiert worden, nachdem er seine Frust über seinen Bankdrücker-Status in den österreichischen Medien abgeladen hatte. Inzwischen schlägt der Mittelfeldspieler nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen versöhnliche Töne an und sieht ein, dass er die Probleme intern hätte ansprechen müssen. "Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass Michael sein Vorgehen bereut", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Dennoch reicht es heute nicht für eine Kadernominierung.

"Es wird ein Charakterspiel. Unsere Jungs hatten nach dem Spiel am Mittwoch einiges zu verarbeiten. In der Bundesliga müssen wir jetzt unseren Erfolg aus der Champions League bestätigen. Der Spielverlauf gegen Benfica gibt uns aber auch das Selbstvertrauen, schwierige Situationen zu meistern", hofft Julian Nagelsmann, dass seine Auswahl wieder auf den Ligaalltag umschalten kann.

Der RB Leipzig hat am Mittwochabend einen neuen Meilenstein in seiner kurzen Geschichte gesetzt. Dank zweier später Forsberg-Treffer trotzte er SL Benfica in der heimischen Red-Bull-Arena noch ein 2:2-Unentschieden ab und sicherte sich damit vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale der Champions League. In der Bundesliga hatten die Sachsen zuvor drei Siege mit einem Gesamttorverhältnis von 16:3 eingefahren.

Im Hinblick auf den kommenden Gegner warnte Gisdol vor einem „unangenehmen Gegner“, der „eine klare Ordnung“ habe und „oft unterschätzt“ werde. Zuletzt gelang dem FCA ein wichtiger 4:0-Erfolg über Abstiegs-Konkurrent Hertha BSC Berlin. Damit verließ Augsburg die Abstiegsränge und hat aktuell zwei Punkte Abstand auf den Relegationsrang. Auf den heutigen Gegner Köln sind es sechs Punkte, nur zu gerne würde Trainer Martin Schmidt diesen Vorsprung ausbauen. „Wir hatten zuletzt zwei gute Auswärtsspiele, diesen Trend wollen wir aufrecht erhalten“, sagte Schmidt auf der PK vor der Partie.

Auf Grund der schwachen Leistungen musste unter der Woche Ante Čović seinen Hut nehmen und ist damit schon der dritte Trainer, der in dieser Saison entlassen wurde. In der Hauptstadt schwingt nun Jürgen Klinsmann das Zepter: "Wir haben eine Mega-Aufgabe vor uns - keine Frage! Wir freuen uns aber auf ein volles Stadion und hoffen auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans. Wir hoffen, dass wir gemeinsam besondere Momente erleben. Bei allem Respekt vor dem BVB versuchen wir auch zu vermitteln: Es liegt an uns, was morgen passiert! Wir brauchen Aufopferungsbereitschaft, Leidenschaft & müssen das Publikum mitnehmen! Wir versuchen, die anspruchsvolle Aufgabe mit unseren Mitteln zu lösen."

TSG-Trainer Alfred Schreuder erwartet nach dem Heim-Fiasko eine Steigerung: "Ich bin mir absolut sicher, dass die Mannschaft eine positive Reaktion zeigen wird", sagte der Niederländer in der Presserunde. Gelingt Hoffenheim die Wiedergutmachung, würde die TSG dicht bis an die Champions-League-Ränge vorrücken.

Nun richtet der Coach seinen Fokus bereits auf das anstehende erste Heimspiel unter seiner Leitung. Er will das Rhein-Energie-Stadion wieder zur Festung erwecken. „Ich habe auf vorherigen Stationen nie gerne in Köln gespielt. Das wieder zu entwickeln, das streben wir an“, erinnert sich der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Während der Trainer mahnt, sich von Niederlagen „nicht verrückt machen zu lassen“ und „unaufgeregt“ an die Sache heranzugehen, appelliert der neue Geschäftsführer für Sport Horst Heldt auch an die Zuschauer: „Wir brauchen die unbändige Kraft, die die Menschen in diesem Stadion auslösen können.“

"Wir müssen das Tempo und die Intensität hoch halten, damit RB nicht ins Rollen kommt", umreißt Trainer Steffen Baumgart das Anforderungsprofil, um auch die Nagelsmann-Truppe zu ärgern. Eine höhere Ausbeute in den letzten fünf Begegnungen vor der Winterpause haben die Ostwestfalen bitter nötig, denn der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt schon zu diesem frühen Zeitpunkt sechs Zähler.

Der SC Paderborn 07 ist am vergangenen Freitag nur ganz knapp an einer Riesensensation vorbeigeschrammt, schließlich führte er bei Borussia Dortmund bis in die Nachspielzeit hinein mit 3:2. Infolge des auf Treffern von Mamba (5., 37.) und Holtmann (43.) basierenden 3:0-Pausenvorsprungs verspielten die Blau-Schwarzen den zweiten Saisonsieg noch auf den letzten Metern.

Für den FC wird die Lage nach dem jüngsten 1:4 bei RB Leipzig immer düsterer. Gerade einmal sieben Punkte holte Köln aus den bisherigen 12 Spielen. Der letzte von zwei Siegen liegt über einen Monat zurück. Als Folge musste Trainer Achim Baierlorzer nach elf Spieltagen gehen, doch sein Nachfolger Markus Gisdol konnte den Scherbenhaufen so schnell nicht aufkehren. "Der Klub ist in einer schwierigen Situation, da musst du mit kleinen Schritten arbeiten", sagte Gisdol bei „Sky“ nach seiner Auftaktpleite.

Bei den Berlinern läuft es aktuell überhaupt nicht, sodass die Hauptstädter bis auf die 15. Position im Gesamtklassement abrutschten. Im November verloren die Hausherren alle drei Partien, darunter auch die bittere 1:0-Niederlage im lang ersehnten Derby bei Union Berlin. Vor allem am vergangenen Spieltag lief in Augsburg rein gar nichts zusammen, sodass es mit einer 4:0-Klatsche nach Hause ging. Heute wird gegen ebenfalls kriselnde Dortmunder etwas Zählbares benötigt, um nicht in die gefährlichen Abstiegsregion zu rutschen.

Die TSG Hoffenheim und das eigene Stadion sind in dieser Saison noch keine Freunde. Hoffenheim leidet an der viel zitierten Heimschwäche und kassierte drei der vier Saisonniederlagen vor den eigenen Fans. Negativer Höhepunkt: das 1:5 gegen Mainz 05, bei dem die Gäste lange Zeit nur zu zehnt spielten.

Beinahe hätte das heutige ostwestfälische-sächsische Duell einen ganz besonderen Charakter gehabt, schließlich hatten der SC Paderborn 07 und der RB Leipzig im letzten Sommer eine sportliche Kooperation vereinbart und verkündet, lösten diese dann aber bereits wenige Tage später wieder. So bleibt als Besonderheit, dass diese Paarung heute ihre Bundesligapremiere feiert.

Willkommen aus Köln zum 13. Bundesliga-Spieltag! Der 1. FC Köln ist mittendrin im Abstiegskampf und hat heute mit dem FC Augsburg einen direkten Konkurrenten zu Gast. Wer kann wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln? Das erfahren wir ab 15:30 Uhr!

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Am 13. Spieltag empfängt Schlusslicht SC Paderborn 07 den Tabellendritten RB Leipzig. Kann der Aufsteiger dem Champions-League-Achtelfinalisten ein Bein stellen?

Hallo und herzlich willkommen zum 13. Spieltag der 1. Bundesliga am Samstagnachmittag! Ab 15:30 Uhr stehen sich im Olympiastadion Berlin und Dortmund gegenüber.

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga! Die TSG Hoffenheim empfängt heute um 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf und will mit einem Sieg die schlimme 1:5-Heimklatsche gegen Mainz vergessen machen. Kehren die Kraichgauer in die Erfolgsspur zurück?

90 Fazit:

Der FC Schalke 04 schlägt den 1. FC Union Berlin mit 2:1 und zieht durch den ersten Heimsieg seit über zwei Monaten punktemäßig mit der Tabellenspitze gleich. Nach dem 1:1-Pausenunentschieden dominierten die Königsblauen die Anfangsphase des zweiten Durchgangs, spielten sich allerdings keine klaren Möglichkeiten heraus. In der Folge wurden ihre Strafraumszenen zwar zwingender, blieben allerdings lange Zeit erfolglos, da FCU-Schlussmann Gikiewicz einen sehr guten Tag hatte. Union war zwar weit vom vorherigen Niveau entfernt, konnte seine Spielanteile aber zunehmend leicht vergrößern und war einem einfachen Punktgewinn verdientermaßen sehr nahe. Schalke gestaltete das Ergebnis dann aber doch noch zu seinen Gunsten, indem Serdar einen Gegenstoß nach Vorarbeit durch Joker Kutucu und Harit in die halbhohe rechte Ecke vollendete (86.). Während das Wagner-Team weiterhin in der Spitzengruppe mitmischt, findet der Vormarsch der Fischer-Truppe ein Ende. Der FC Schalke 04 tritt am nächsten Samstag bei Bayer Leverkusen an. Der 1. FC Union Berlin hat Mitaufsteiger 1. FC Köln zu Gast. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Die Hälfte des Nachschlags ist bereits verstrichen, ohne dass Union mit seinen langen Schlägen in die Spitze für Gefahr gesorgt hätte.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Die Freitagabendpartie in Gelsenkirchen wird um fünf Minuten verlängert.

90 Einwechslung bei FC Schalke 04: Timo Becker

90 Auswechslung bei FC Schalke 04: Amine Harit

90 Gelbe Karte für Weston McKennie (FC Schalke 04)

Der Amerikaner räumt Andrich regelwidrig auf der linken Abwehrseite ab. Er ist der erste Schalke-Spieler, der an diesem Abend verwarnt wird.

89 Der Aufsteiger kassiert also per Konter den möglicherweise entscheidenden Gegentreffer. Kann er noch einmal zurückschlagen oder setzt es die siebte Saisonniederlage?

86 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Suat Serdar

Serdar lässt Königsblau spät jubeln! Subotić lässt sich die Kugel im Mittelfeld durch eine unsaubere Annahme abnehmen. Joker Kutucu treibt das Leder über halbrechts nach vorne und passt auf Höhe der Sechzehnerkante nach innen zu Harit, der direkt auf Serdar weiterleitet. Der Neu-Nationalspieler zirkelt aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist genau in die halbhohe rechte Ecke.

86 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

86 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Andersson

85 Mascarell mit der Direktabnahme! Der Spanier feuert einen versuchten Klärungsball der Gäste aus halbrechten 18 Metern aus der Luft mit dem rechten Spann auf die kurze Ecke. Gikiewicz ist im Nachfassen zur Stelle.

84 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

84 Auswechslung bei FC Schalke 04: Benito Raman

82 ... mit etwas Glück bekommen die Hausherren diesen geklärt. Ein direktes langes Anspiel auf Harit in Richtung der linken Angriffsseite wird aber von Gikiewicz abgefangen.

81 Im Rahmen eines Entlastungsangriffs holt Lenz einen Eckstoß heraus...

80 Andrich probiert sein Glück mit einem Rechtsschuss aus der halblinken Distanz. Auch diesen durchaus tückischen Aufsetzer stoppt Nübel in der linken Ecke sehr souverän.

78 Andersson mit dem Kopf! Der Schwede ist am Elfmeterpunkt Adressat einer Lenz-Flanke vom linken Flügel. Trotz enger Bewachung verlängert er mit der Stirn auf die halblinke Ecke. Dort ist Nübel souverän zur Stelle.

76 Nach gut 100 Sekunden ist der Gästekeeper wieder auf den Beinen und es kann weitergehen.

75 Gikiewicz hat sich in dieser Szene am linken Knie verletzt und muss behandelt werden.

74 Harit mit der Großchance zum 2:1! Der junge Marokkaner wird durch McKennie aus der Mitte steil in den Sechzehner geschickt. Er will das Leder an Gikiewicz vorbei spitzeln, doch der Pole pariert einmal mehr klasse.

72 Ingvartsen legt auf der rechten Strafraumseite flach für Gentner zurück. Der Ex-Stuttgarter jagt das Leder aus etwa 14 Metern in den Oberrang.

70 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

70 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

70 Caligiuri will den fälligen Freistoß aus gut 28 Metern direkt verwandeln, zirkelt das Leder mit dem rechten Innenrist aber deutlich an der rechten Stange vorbei.

69 Gelbe Karte für Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin)

Friedrich kommt im defensiven Zentrum zu spät gegen Harit und kann ihn nur noch mit einem Foul stoppen.

67 Die Eisernen werden in Kürze zum zweiten Mal wechseln. Mit Becker steht ein schneller Flügelspieler schon seit einigen Minuten zur Hereinnahme bereit, doch war die Partie schon länger nicht mehr unterbrochen.

64 Gikiewicz rettet in höchster Not vor Serdar! Nach einer Freistoßflanke von der rechten Außenbahn landet die Kugel mit Glück vor den Füßen des Neu-Nationalspielers, der aus zwei Metern einschieben will. Der polnische Gästekeeper wirft sich jedoch davor und ist mit der linken Hand zur Stelle.

62 Bülter kommt einen Schritt zu spät! Andersson leitet ein hohes Anspiel aus dem linken Mittelfeld am Elfmeterpunkt auf den Ex-Magdeburger weiter. Der will aus kurzer Distanz einschieben, als Kabak dies mit einer sauberen Grätsche verhindert.

60 Raman aus 14 Metern! Der Belgier taucht nach Harits Pass in der Mitte des Sechzehners auf und zieht mit dem rechten Spann ab. Gikiewicz kann den unplatzierten, aber harten Versuch mit Mühe stoppen.

57 Im Falle eines Unentschiedens würde Schalke lediglich auf Rang vier vorrücken und könnte im Laufe des Wochenendes noch auf den sechsten Platz abrutschen. Union bliebe bei einer Punkteteilung Elfter.

54 Caligiuri setzt sich an der rechten Strafraumlinie gegen Subotić durch. Sein halbhoher Ball nach innen findet an der Fünferkante keinen Abnehmer.

52 Raman bricht nach einem Aufbaufehler der Köpenicker auf halbrechts durch. Er bekommt das Leder nicht am herausstürmenden Gikiewicz vorbei; zudem geht nach seinem Abschluss aus 17 Metern die Abseitsfahne hoch.

51 Die Hausherren erwischen den besseren Wiederbeginn, befinden in den Anfangsminuten fast ausschließlich im Vorwärtsgang und jenseits der Mittellinie.

48 Weder David Wagner noch Urs Fischer haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Schweizer darf wegen der verletzungsbedingten Herausnahme Schlotterbecks ohnehin nur noch zweimal tauschen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt in der Veltins-Arena! Der Tabellenfünfte hat bisher große Probleme mit dem Aufsteiger und doch schien er durch Ramans Tor auf einem guten Weg zu sein. Hinsichtlich des konkreten Zustandekommens ist der Ausgleich der Köpenicker zweifellos schmeichelhaft, doch in Sachen Spielanteile bestätigen sie ihr hohes Niveau der letzten Wochen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten der Freitagabendpartie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Union Berlin. Der Aufsteiger begann mutig und ließ durch Ingvartsen (5.) und Bülter (8.) frühe Topchancen ungenutzt. Die Königsblauen fanden zunächst überhaupt keinen Zugang zu der Partie und sicherten sich den Führungstreffer in Minute 23, den Raman mit einem satten Linksschuss in den rechten Winkel erzielte, aus heiterem Himmel. Die Köpenicker erarbeiteten sich durch Andersson eine Möglichkeit zu einer schnellen Antwort (30.) und kamen schließlich durch einen äußerst zweifelhaften Strafstoß, den Ingvartsen versenkte, zum Ausgleich (36.). In der Schlussphase war Union einem zweiten Treffer dann sogar deutlich näher als der Favorit. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es wird noch einmal heiß im Gästesechzehner! Nach einer Ecke von der linken Fahne kommt Kabak von der Fünferkante aus dem Gewusel heraus zum Schuss, doch der kann durch Friedrich geblockt werden.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

43 Gelbe Karte für Florian Hübner (1. FC Union Berlin)

Für ein vergleichsweise leichtes Einsteigen im Mittelfeld sieht der Joker die Gelbe Karte.

42 Trimmel gegen Nübel! Nach Lenz' Pass vom linken Flügel leitet Andersson von der Mitte nach rechts in den Sechzehner weiter. Der Gästekapitän zieht aus leicht spitzem Winkel und gut 13 Metern mit dem rechten Fuß ab. Schalkes Keeper pariert mit dem linken Oberschenkel.

41 Durch einen sehr zweifelhaften Strafstoßpfiff ist Union also auf Augenhöhe mit S04. Den bisherigen Chancenverhältnissen ist der Spielstand durchaus angemessen.

38 Gelbe Karte für Sebastian Andersson (1. FC Union Berlin)

Andersson erwischt Nastasić mit dem linken Arm im Gesicht. Referee Schlager hat das Vergehen genau beobachtet und bestraft dieses Vergehen mit einer Gelben Karte.

36 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Marcus Ingvartsen

Die Eisernen gleichen aus! Ingvartsen befördert das Spielgerät mit voller Härte unter das halblinke Dach. Nübel hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, ist aber völlig machtlos.

35 Es gibt Strafstoß für Union! Andrich will nach einem Steilpass auf die halbrechte Seite knapp hinter der Sechzehnerlinie von Nastasić zu Fall gebracht worden sein. Es handelt sich aber maximal um einen ganz leichten Kontakt. Dennoch hat die Entscheidung nach der Begutachtung durch den VAR Bestand.

33 Union hat hier nicht nur selbstbewusst begonnen, sondern präsentiert sich auch nach dem Gegentor als gefestigt. Düsseldorf hat es vor 20 Tagen vorgemacht, dass hier in der Veltins-Arena ein Comeback möglich ist.

30 Andersson mit der Chance zum Ausgleich! Nach Trimmels Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld kommt der Schwede aus zentralen acht Metern unbedrängt per Kopf zum Abschluss. Nübel taucht schnell ab und lenkt das Leder in der linken Ecke um den Pfosten.

27 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Florian Hübner

27 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Keven Schlotterbeck

26 Schlotterbeck ist zwar zurück auf dem Rasen, dürfte aber in Kürze durch Hübner ersetzt werden. Der steht nämlich schon an der Seitenlinie zur Hereinnahme bereit.

23 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Benito Raman

So ist ein Bundesligawochenende einzuläuten! Kabak legt Oczipka vom linken Flügel von der rechten Strafraumseite per Kopf für Raman zurück. Der knallt die Kugel aus 15 Metern mit dem linken Spann mit voller Wucht in den rechten Winkel.

22 Gelbe Karte für Keven Schlotterbeck (1. FC Union Berlin)

Schlotterbeck lässt Caligiuri nach McKennies Steilpass in das offensive Zentrum bei hohem Tempo auflaufen. Der Leihspieler aus Freiburg verletzt sich bei dieser Aktion selbst und kassiert zudem die erste Verwarnung.

19 Gegen die früh anlaufenden Köpenicker tut sich Schalke ziemlich schwer, einen sauberen Aufbau auf den Rasen zu bringen. Meist schaffen es die Hausherren nicht über die Mittellinie.

16 Das Wagner-Team hat übrigens sogar die Möglichkeit, die Tabellenspitze für eine Nacht zu erklimmen. Dazu müsste es den Aufsteiger mit einer Differenz von mindestens vier Treffern schlagen.

13 Königsblau kann den Schwerpunkt des Geschehens nach passiven ersten Momenten etwas weiter nach vorne verlagern. Die Eisernen bleiben aber das auffälligere Team, gefallen sowohl in der Arbeit als auch gegen den Ball.

10 Mit einem seitlichen Einsteigen gegen Harit bewirbt sich Subotić für eine frühe Gelbe Karte. Referee Schlager belässt es allerdings bei einer deutlichen Ermahnung gegen den Ex-Dortmunder.

8 Bülter prüft Nübel! Der Ex-Magdeburger zieht am linken Strafraumeck nach innen und feuert mit dem rechten Spann in Richtung der flachen rechten Ecke. Nübel ist rechtzeitig unten und pariert mit der linken Hand.

7 Urs Fischer stellt nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach zweimal um. Robert Andrich und Marius Bülter bekommen den Vorzug vor Felix Kroos und Anthony Ujah.

5 Nübel legt Ingvartsen den Treffer auf! Der S04-Keeper will einen Rückpass von der rechten Abwehrseite schnell auf die linke weiterleiten. Dabei spielt er allerdings vor die Füße des Dänen, der aus zentralen 13 Metern freie Bahn hat. Nübel wehrt dessen Schuss auf die linke Ecke stark ab und macht seinen Fehler damit wieder gut.

3 David Wagner hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Mark Uth beginnt Weston McKennie.

1 Schalke gegen Union – Spieltag 13 ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Unparteiischengespann auf die Bundesligapremiere zwischen S04 und FCU angesetzt, das von Daniel Schlager angeführt wird. Der 29-jährige Bankkaufmann vertritt den Südbadischen Fußballverband und ist zur vergangenen Spielzeit in die nationale Eliteklasse aufgestiegen. Die Linienrichter heißen Sven Waschitzki und Dominik Schaal; als Vierter Offizieller verdingt sich Mike Pickel.

Am vergangenen Samstag gelang den Eisernen nach den Heimerfolgen gegen Borussia Dortmund (3:1) und Stadtrivale Hertha BSC (1:0) ein weiterer Favoritensturz im Stadion An der Alten Försterei. So gelang der Mannschaft von Trainer Urs Fischer dank der Treffer von Ujah (15.) und Andersson (90.) sowie einer bärenstarken Defensivleistung ein 2:0-Sieg gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.

Hinsichtlich der letzten fünf Begegnungen stellt der 1. FC Union Berlin die formstärkste Mannschaft der Bundesliga: Nachdem der Aufsteiger aus Köpenick vier Niederlagen in Serie kassiert hatte, holte er seit Mitte Oktober zwölf von 15 möglichen Zählern. Vom drittletzten Rang hat er sich auf den elften Tabellenplatz hochgearbeitet und liegt fünf Punkte vor dem 16. Fortuna Düsseldorf.

"Freitagabend, Flutlicht und dann auch noch gegen die Mannschaft der Stunde: Ganz ehrlich, viel cooler kann es nicht sein. Wir müssen von den Rängen die Energie bekommen, sodass die Jungs in der Lage sind, die Extrameter, die am Freitag ganz sicher vonnöten sein werden, zu gehen", hofft David Wagner auf den ersten Heimerfolg seit dem 20. September.

Der FC Schalke 04 hat nur eine der letzten zehn Matches in der Bundesliga verloren. Während er vor eigenem Publikum weder den 1. FC Köln (1:1), Borussia Dortmund (0:0) noch Fortuna Düsseldorf (3:3) schlagen konnte, triumphierte er nach der ärgerlichen 0:2-Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim sowohl beim FC Augsburg (3:2) als auch jüngst beim SV Werder Bremen (2:1).

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Union Berlin bestreiten heute ihren ersten Vergleich in der Bundesliga. Im DFB-Pokal haben sich die Wege der Vereine aus Gelsenkirchen und Köpenick bereits einmal gekreuzt: Im Endspiel 2001 setzte sich Königsblau mit 2:0 gegen den damaligen Drittligisten durch und gewann den nationalen Cup-Wettbewerb zum dritten Mal. Als Trostpreis spielten die Eisernen in der folgenden Saison im UEFA-Pokal.