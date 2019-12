Union verschärft Kölner Krise

90 Fazit:

Dank eines kuriosen Treffers in der letzten Minute der regulären Spielzeit schlägt der SC Paderborn den SV Werder Bremen mit 0:1 und fährt einen unglaublich wichtigen Auswärtsdreier ein. Für die Mannschaft von der Weser ist es ein extrem bitteres Ende. Sven Michel erzielte nach Vorarbeit von Mamba dank Eingreifen des Videoschiedsrichters den Treffer in der 90. Minute. Zuvor hatten die Hausherren den zweiten Durchgang nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte weitgehend dominiert, brachten das Leder aber nicht über die Linie. Auch weil Bittencourt in der 86. Minute nur das Außennetz traf. Für den SVW ist es nach dem Sieg über Wolfsburg, mit dem man die Sieglos-Serie von acht Spielen beendet hatte, der nächste dicke Dämpfer. Der SCP dagegen feiert seinen zweiten Saisonsieg und gibt die Rote Laterne vorerst an den 1. FC Köln ab, an dem man mit diesem Dreier vorbeizieht.

90 Spielende

90 Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft und Pavlenka kommt zur Ecke mit nach vorne. Die Ecke bringt nichts ein und Paderborn kann seinen zweiten Saisonsieg feiern.

90 Cauly hat das 0:2 auf dem Fuß! Die Gäste fahren den nächsten gefährlichen Angriff und laufen im Vier gegen Drei an. Am Ende bleibt Cauly auf links an Pavlenka hängen, der sich vor deem Brasilianer besonders breit macht.

90 Sieben Minuten gibt's obendrauf, die sich vor allem aus der Überprüfung des Treffers durch den Videoassistenten ergeben.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90 Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Sven Michel

Nix ist es mit Abseits! Der Treffer zählt! Gebre Selassie steht tatsächlich auf gleicher Höhe mit Mamba und hebt das Abseits auf. Das ist bitter für den SVW und bringt Paderborn möglicherweise den zweiten Saisonsieg ein.

90 Der Ball ist im Bremer Tor, aber die Fahne ist oben! Mamba steht beim Abspiel von Holtmann im Abseits. Der Kongolese leitet den Ball auf Michel weiter, der frei in die Maschen einschiebt. Die Entscheidung wird nochmal gecheckt, aber das dürfte Abseits gewesen sein!

89 Letzter Wechsel nun auch bei den Hausherren: Trainer Florian Kohfeldt schmeißt auch nochmal einen weiteren Stürmer rein und bringt Johannes Eggestein für Leonardo Bittencourt.

88 Einwechslung bei Werder Bremen: Johannes Eggestein

88 Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

87 Gut geklärt! Holtmann setzt sich auf links durch und befördert die Pille nach innen. Dort läuft Mamba ein, doch Augustinsson ist vor ihm am Ball und klärt etwas unkonventionell mit dem Oberschenkel über den Querbalken.

86 Bittencourt! Das muss es doch sein! Der ehemalige Dortmunder wird auf rechts im Sechzehner freigespielt und kann unbedrängt aufs kurze Eck Maß nehmen. Der Schuss landet nur im Außennetz.

85 Baumgart erhöht mit seinem letzten Wechsel das Risiko. Er nimmt seinen Kapitän Klaus Gjasula, defensiver Mittelfeldmann, runter und bringt einen weiteren Stürmer in Person von Sven Michel.

84 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)



84 Gelbe Karte für Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen)



84 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

84 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Klaus Gjasula

83 Die Partie wird in dieser Phase sehr zäh. Beide Teams hauen sich rein und lassen kaum Räume zu. Besonders sehenswert für die Fans ist das nicht.

81 Collins tankt sich stark über die linke Seite nach vorne, nur um die flache Hereingabe dann genau in die Beine von Moisander zu spielen. Der Finne blockt über die Seitenauslinie ab.

79 Rashica hat heute insgesamt keinen guten Tag erwischt. Erneut verspringt dem Offensivmann das Leder und landet nur bei einem Paderborner Abwehrspieler.

78 Zwölf Minuten bleiben beiden Teams noch, um hier den wichtigen Führungstreffer zu erzielen. Von dem 0:0 können sich sowohl die Bremer als auch die Paderborner nichts kaufen.

76 Die Hausherren ackern, beißen und kämpfen und erarbeiten sich die nächsten Chancen. Erst setzt Rashica einen Schuss aus der zweiten Reihe knapp übers Tor, dann verpasst Pizarro eine Augustinsson-Hereingabe von der linken Seite.

75 Bittencourt bringt das Leder von rechts nach innen, findet aber nur den Kopf eines Paderborners, bevor der Ball überhaupt den Strafraum erreicht.

74 Der SVW führt seinen elften Eckstoß in dieser Partie aus, hat damit aber ähnlich viel Erfolg wie bei den zehn Versuchen zuvor. es folgt nur der nächste Eckstoß, womit das Dutzend voll ist...

73 Abseits! Streli Mamba hat den Führungstreffer auf dem Fuß, setzt das Leder auf links im Sechzehner aber nur ans Außennetz. Allerdings hätte der Treffer ohnehin nicht gezählt, denn die Fahne ist oben.

69 Das wäre beinah gefährlich geworden. Collins will die Kugel aus der Defensve schlagen und trifft Goller, von dem der Ball in den Lauf von Rashica abgeblockt wird. Zingerle aber passt auf und erreicht das Leder vor dem Kosovaren.

69 Auch Steffen Baumgart wechselt zum zweiten Mal, nimmt den ausgepumpten Christopher Antwi-Adjei vom Platz und schmeißt Mainz-Leihgabe Gerrit Holtmann als neue Offensivkraft rein.

68 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Gerrit Holtmann

68 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

68 Florian Kohfeldt verstärkt seine Offensive. Der Trainer der Hausherren nimmt seinen Sechser, Philipp Bargfrede runter, und bringt den jungen Außenspieler Benjamin Goller.

67 Einwechslung bei Werder Bremen: Benjamin Goller

67 Auswechslung bei Werder Bremen: Philipp Bargfrede

64 Eggestein! Kein schlechter Versuch! Bremens Nationalspieler zieht mit dem Linken von der Sechzehnerkante ab und zwingt Zingerle zur Glanzparade. Der Bayern-Zögling im Paderborner Kasten reißt die Arme nach oben und leitet die Kugel über die Torauslinie. Der folgende Standard versandet, ohne dass es gefährlich wird.

62 Rashica hat Probleme mit der Ballbehandlung! Der Kosovare bekommt den Steilpass auf den Fuß und hat viel freie Wiese vor sich. Die Nummer sieben braucht zu lange, um das Leder mitzunehmen und hat sofort wieder drei Gegenspieler um sich herum. Das war eine verschenkte Chance!

61 Inzwischen wurden die ersten beiden Wechsel bei den beiden Teams durchgeführt. Bei Paderborn kam der dribbelstarke Cauly für Zolinski. Für die Hausherren stürmt nun der frisch blondierte Claudio Pizarro in der Spitze für Osako.

59 Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn 07)

Vasiliadis kann Bittencourt nicht mit fairen Mitteln stoppen und holt sich den Gelben Karton ab. Bei dem folgenden Freistoß zieht Rashica am Ende volley mit vollem Risiko, setzt die Kugel aber klar neben das Tor.

58 Einwechslung bei Werder Bremen: Claudio Pizarro

58 Auswechslung bei Werder Bremen: Yuya Osako

58 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Cauly

58 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

57 ...Die Hereingabe landet auf dem Kopf von Gjasula, der die Pille aber nur über den Querbalken drückt.

57 Endlich mal die Gäste! Antwi-Adjej setzt Pröger auf links schön in Szene. Die Nummer Neun lässt Veljković stehen und holt zumindest mal einen Eckball für den SCP heraus...

55 Die Hereingabe fliegt auf den kurzen Pfosten, wird allerdings sofort weggeköpft. Trotzdem erobert sich der SVW die Kugel sofort zurück und macht weiter Druck.

55 Werder drückt! Die Grün-Weißen erarbeiten sich den nächsten Eckstoß von der linken Seite. Rashica steht erneut zur Ausführung parat...

53 Ein Schlenker zu viel. Rashica vermeidet an der Strafraumkante den direkten Abschluss und verliert anschließend auf Kosten einer Ecke. Der Standard bleibt für Paderborn ohne Folgen.

52 Die Bremer beginnen diesen zweiten Durchgang sehr dominant und lassen den SCP kaum mal in Kontersituationen kommen. Wirklich gefährlich wurde es bislang allerdings auch vor dem SCP-Tor nicht.

51 Gebre Selassie tankt sich fast erfolgreich in den Fünfer, wird aber letztlich noch mit vereinten Kräften von Kilian und Collins vom Ball getrennt.

49 Bittencourt erobert die Kugel nahe des gegnerischen Sechzehners und schickt Klaassen auf die Reise. Dessen Querpass von rechts ins Zentrum bleibt aber an einem Paderborner Abwehrspieler hängen.

47 ...Die Pille segelt in den Fünfer und Paderborns Schlussmann bereinigt die Situation mit einer Faust.

47 Die Hausherren starten gleich mal mit einer weiteren Ecke in diese zweiten 45 Minuten. Rashica wird den Ball von links nach innen bringen...

46 Weiter geht's im Bremer Weserstadion! Sascha Stegemann pfeift den zweiten Durchgang an, den beide Teams vorerst mit demselben Personal wie in Halbzeit Eins angehen werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen 0:0 Unentschieden gehen der SV Werder Bremen und der SC Paderborn in die Pause. Die Hausherren hatten die besseren Chancen, konnten dem Tabellenletzten bislang aber nicht ihr Spiel aufdrücken. Der Aufsteiger hält bislang gut dagegen und kam ebenfalls zu mehreren guten Abschlüssen. Vor allem Antwi-Adjej und Collins sorgen über die linke Seite für Probleme bei den Bremern. Die Mannschaft von Weser katzte dagegen in Minute 14 und 25 am Führungstreffer, als erst Klaassen einen Volley genau in die Arme von Zingerle schob und Eggestein etwas später das kurze Eck knapp verfehlte. Damit ist für die zweiten 45 Minuten noch alles offen in einer Partie, in der beide Mannschaften einen Dreier unbedingt benötigen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt eine Minute obendrauf. Werder gibt in dieser Schlussphase der ersten Hälfte den Ton an und drängt nochmal in die Offensive.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Drei Minuten sind regulär noch zu spielen in dieser ersten Hälfte. Kann eines der beiden Teams noch den Wirkungstreffer kurz vor der Pause erzielen?

41 Gelbe Karte für Streli Mamba (SC Paderborn 07)



40 Wieder der letzte Pass! Gebre Selassie hebelt den Ball zu Rashica an den langen Pfosten. Der Kosovare schließt nicht ab, sondern versucht nochmal Bittencourt mitzunehmen, der plötzlich vier Paderborner um sich herum hat und die Pille verliert.

39 Gefahr im Paderborner Strafraum! Bargfrede erobert den Ball in den gegnerischen Hälfte und setzt Rashica auf links in Szene. Der Topscorer der Bremer leitet die Kugel zu Bittencourt weiter, dem der Ball allerdings etwas verspringt. Entsprechend kommt der Pass auf Oskao anschließend zu spät und der SCP kann klären.

37 ...Der Ball landet bei Moisander, der nahe des langen Pfostens komplett blank steht, die Pille aber nicht aufs Tor geköpft bekommt.

36 Werder versucht wieder stärker dagegenzuhalten und geht vorne früher drauf. Eine abgeblockte Augustinsson-Flanke sorgt für den nächsten Eckball...

33 Puh, Dusel für Werder! Collins spitzelt Osako das Leder vom Fuß und fährt den nächsten Konter. Der Nigerianer dringt in den Sechzehner und schließt ab. Im letzten Moment bringt Moisander noch den Fuß dazwischen und blockt über die Torauslinie ab. Der Eckball bringt nichts ein.

32 Den folgenden Freistoß leitet Veljković gefahrlos per Kopfball über die Torauslinie. Da fehlte einiges.

31 Gelbe Karte für Klaus Gjasula (SC Paderborn 07)

Paderborns Kapitän räumt Bittencourt sehr robust aus dem Weg und sieht völlig zu Recht den Gelben Karton.

30 Pavlenka! Nach der Ecke prallt die Kugel über Umwege von Gjasula in Richtung Tor und Werders Schlussmann hält den Ball reaktionsschnell auf der Linie fest. Da hat nicht viel gefehlt.

29 Auch der SCP kann den nächsten guten Abschluss verbuchen! Antwi-Adjei legt von links in den Rückraum zu Vasiliadis ab und der Grieche zieht einfach mal ab. Pavlenka fährt die Pranke aus und leitet den Ball über die Querlatte.

25 Eggestein! Osako setzt sich mit feinem Dribbling auf engstem Raum gegen zwei Gegenspieler durch und spitzelt den Ball zu Eggestein, der freie Bahn in Richtung kurzes Eck hat. Die Kugel rauscht knapp am Pfosten vorbei.

24 Der SCP hält hier insgesamt sehr gut dagegen und hat sich von der kleinen Drangphase der Hausherren wieder befreit.

22 Antwi-Adjei läuft Gebre Selassie auf Links einfach davon und zieht vor dem Sechzehner parallel zur Strafraumkante nach innen. Der Ghanaer fackelt allerdings zu lange mit dem Abschluss und verzieht am Ende komplett.

19 Die Hausherren setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Osako wird auf links im Sechzehner von Kilian angegangen. Der Japaner setzt den Ball am Ende im Fallen nur ans Außennetz und geht zu Boden. Die Pfeife lässt Schiri Stegemann zu Recht stecken.

17 Werder erarbeitet sich gleich mehrere Eckstöße und bringt die Pille gefährlich in den Sechzehner. Am Ende muss Zingerle kein weiteres Mal einschreiten.

16 Der SVW zieht das Tempo an! Die nächste gute Chance verhindert Jans mit einem langen Bein. Bittencourt zirkelt den Ball von rechts auf Rashica, der anschließend freie Bahn gehabt hätte. So gibt's nur Eckball.

14 Doppelchance für Werder! Gebre Selassie spielt die Kugel per Beinschuss auf Bittencourt, der auf halbrechts in den Sechzehner eindringt. Der ehemalige Dortmunder zieht sofort ab und zwingt Zingerle dazu die Pille prallen zu lassen. Klaassen steht als Abnehmer goldrichtig, schiebt den Volley aber nur in die Arme von Paderborns Schlussmann.

12 Moisander steht richtig! Paderborn fährt den nächsten Angriff und Pröger legt im Sechzehner von der rechten Seite quer. Bremens Kapitän ist zur Stelle und bereinigt die Situation.

10 Die Gäste sind in dieser Phase das aggressivere Team und erarbeiten sich die nächste Chance in Form eines Freistoßes von der linken Seite. Allerdings hebelt Pröger den Standard nur auf den Kopf von Bargfrede, der problemlos klären kann.

8 Guter Versuch! Der SCP wird mutiger und kann den ersten Abschluss aufs Tor verbuchen. Antwi-Adjei zieht von links nach innen und haut einen Schlenzer auf den Kasten von Jiri Pavlenka. Der Tscheche pariert den etwas zu ungenauen Schuss über die Torauslinie. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

7 Bei Bremen steht Kapitän Moisander zum ersten Mal seit über drei Monaten auf dem Feld. Am 1. September hatte der Finne seinen letzten Pflichtspieleinsatz. Seitdem fehlte der 34-Jährige wegen einer schwierigen Sehnenverletzung.

5 Ein Hauch von einem Konter! Der SCP erobert die Kugel in der eigenen Hälfte und nimmt über Collins Fahrt auf. Der Linksverteidiger lässt Bittencourt stehen und setzt Zolinski in Szene, dessen Abspiel auf Antwi-Adjei allerdings nur im Seitenaus landet.

3 Der Gastgeber übernimmt erwartungsgemäß sofort das Kommando und drückt in die Offensive. Ein Missverständnis zwischen Rashica und Eggestein führt aber erstmal zum Ballverlust am gegnerischen Sechzehner.

2 Bremens erster Vorstoß landet in Form einer Augustinsson-Flanke von der linken Seite nur in den Armen von SCP-Schlussmann Zingerle.

2 Die Hausherren spielen wie gewohnt in Grün und Weiß. Die Gäste aus Ostwestfalen haben die schwarz-blauen Jerseys aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

1 Und damit rein diese Sonntagabendpartie! Schiri Stegemann gibt die Kugel frei und eröffnet das Bundesligaduell Bremen vs. Paderborn.

1 Spielbeginn

Es ist angerichtet. Die Stimmung im Weser-Stadion ist richtig gut. Die Fans singen sich bei kühlen Temperaturen auf den Tribünen ein und erwarten die beiden Mannschaften, die im Spielertunnel bereit stehen.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Der Diplom-Verwaltungswirt aus Niederkassel feierte am Freitag seinen 35. Geburtstag und pfeift heute sein 77. Bundesliga-Spiel. Unterstützung erhält er dabei von seinen beiden Assistenten Mike Pickel und Frederick Assmuth.

Der 1. FC Union Berlin reitet weiter auf der Erfolgswelle und besiegt den kriselnden 1.FC Köln mit 2:0. Damit sicheren sich die Eisernen den vierten Heimsieg ohne Gegentor in Folge! Nachdem Köln in der ersten Hälfte zwischenzeitlich die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Torraumszenen war, nahm Union in Folge des Führungstreffers durch Andersson das Heft in die Hand. Köln wirkte zunehmend verunsichert und hatte zudem kein Spielglück im Gang nach vorne. Berlin wurde hingegen immer selbstbewusster, kam toll aus der Kabine und markierte früh den zweiten Treffer - Andersson schnürte den Doppelpack! Den Geißböcken gelang keine wirkliche Schlussoffensive, sodass die drei Punkte für die Gastgeber nicht mehr wirklich in Gefahr gerieten. Köln zeigte insgesamt mal wieder eine enttäuschende Leistung. Sobiech und Córdoba versuchten viel, konnten die Niederlage aber nicht verhindern. Am nächsten Spieltag reist Bayer Leverkusen zum Effzeh. Union kann sich aufgrund einer starken und leidenschaftlichen Leistung von den eigenen Fans feiern lassen und spielt nächste Woche gegen Paderborn. Durch das Ergebnis bleibt Köln Vorletzter und könnte bei einem Paderborner Erfolg in Bremen sogar von den Ostwestfalen überholt werden. Die Eisernen liegen aktuell stolz auf dem zehnten Platz. Vielen Dank fürs Mitlesen, einen schönen Abend und bis bald!

Im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig nimmt Trainer Steffen Baumgart heute ebenfalls nur einen Wechsel vor. Anstatt Gerrit Holtmann startet heute wieder Christopher Antwi-Adjei auf Linksaussen. Die Doppelspitze wird erneut von Ben Zolinski und Streli Mamba gebildet. Letzterer ist mit fünf Treffern bislang Toptorschütze der Ostwestfalen.

Tatsächlich konnte der SCP mit Leipzig und Dortmund zuletzt zwei Mannschaften eine Halbzeit lang den Schneid abkaufen. Gegen den BVB gewannen die Paderborner die erste Halbzeit mit 3:0, spielten am Ende aber nur 3:3 Unentschieden. Gegen RB reichte es trotz eines 2:0 in Durchgang zwei insgesamt nur zu einer 2:3-Niederlage. Damit liegt das Problem auf der Hand: Der Aufsteiger schafft es bislang viel zu selten die guten Leistungen die gesamten 90 Minuten durchzuhalten.

90 Spielende

90 Das Tor ist wie zugenagelt! Ein abgefälschter FC-Schuss wird von Lenz zur Ecke geklärt. Und die wird tatsächlich nochmal gefährlich! Bornauw wurschtelt sich irgendwie durch und kommt mit dem Kopf an den Ball. Von dem Oberschenkel eines Union-Kickers landet der Ball genau in den Armen von Gikiewicz.

Auch wenn es heute gegen das Tabellenschlusslicht geht, das in 13 Partien bislang nur einen Sieg einfahren konnte, erwartet Bremens Coach heute keinen Selbstläufer: "Wir müssen mit der selben Galligkeit, Konsequenz und Gier in dieses Spiel gehen und brauchen ganz hohen Fokus."

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3 Drei Minuten muss Eisern Union noch überstehen.

90 Jhon Córdoba kann einem heute wirklich leidtun. Er probiert hier bis zum Schluss alles, bekommt aber eine Offensivaktion am Strafraum aufgrund eines Handspiels abgepfiffen.

90 Die letzte reguläre Minute läuft!

89 Córdoba erwischt einen Freistoß von der rechten Seite in der Zentrale mit dem Kopf, setzt die Kugel aber klar drüber.

88 Die Berliner Fans feiern ihre Mannschaft schon seit einigen Minuten so richtig ab. Das Team versammelt sich nochmal offensiv am FC-Strafraum, was jedoch fehlt ist der entscheidende Pass.

87 Für die letzten Minuten darf Felix Kroos noch mitwirken. Er kommt für den gut aufspielenden Andrich in die Partie.

87 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Felix Kroos

87 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Robert Andrich

86 Ein Union-Verteidiger schießt im Strafraum seinen Mitspieler an, Gikiewicz ist jedoch auf dem Posten und sichert das Leder.

85 Union wirft sich nach wie vor in jeden Ball herein und wird dafür richtigerweise von den eigenen Fans gefeiert! Vom FC kommt hingegen quasi nichts mehr. Das wird ein ungemütlicher Advent am Rhein!

83 Bei den Kölnern geht nicht mehr viel, sodass Union den Sieg recht locker nach Hause spielen kann. Auf dem Feld passiert aktuell nicht mehr viel. Das ist ein ordentlicher Rückschlag für Gisdol und seine Jungs. Die eigenen Fans nehmen es mit Galgenhumor und tanzen sich warm.

Bei den Bremern geht es zumindest personell in den letzten Wochen wieder bergauf. Der SVW war vor allem defensiv zu Beginn der Saison stark verletzungsgebeutelt und kann heute endlich wieder auf Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander setzen. Der Finne steht direkt in der Startelf und verdrängt Groß vorerst auf die Bank. Ansonsten geht Trainer Florian Kohfeldt die Partie mit exakt demselben Personal wie beim 3:2-Erfolg über die Wolfsburger an.

82 Gelbe Karte für Robert Andrich (1. FC Union Berlin)

Andrich steigt Kainz von hinten in die Hacken und sieht dafür zu Recht den Gelben Karton. Ansonsten erleben wir ein hart geführtes, aber nicht unfaires Spiel.

81 Schaub und Lenz liefern sich ein kurzes Wortgefecht mit Körperkontakt. Ittrich beruhigt die Streithähne.

79 Das ist sicher ein schmerzhaftes Zeichen für die FC-Kicker: Die Fans im Gästeblock haben kurzzeitig dem Spielfeld ihren Rücken zugewandt.

Mit Blick auf die Tabelle trifft heute der Vierzehnte auf den Letzten. Für die Bremer gab es am vergangenen Spieltag gegen den VfL Wolfsburg den ersten Sieg seit acht Partien zu feiern. Trotzdem ist die Mannschaft von der Weser nur zwei Zähler von der Abstiegszone entfernt. Noch weiter unten drin steckt der SC Paderborn. Der Aufsteiger steht mit nur fünf Zählern abgeschlagen am Tabellenende und hat bereits sieben Punkte Abstand auf das rettende Ufer in Form von Platz 15. Ein Sieg ist für beide Mannschaften heute immens wichtig.

78 Córdoba behauptet an der linken Strafraumrand engagiert den Ball, spielt dann aber einen ungenauen Pass, sodass Union kontern kann. Bülter wird mit einem tollen Pass auf die linke Seite geschickt. Er zieht links neben den Strafraum und spielt einen Aufsetzer-Pass in die Mitte. Ryerson rauscht knapp vorbei!

77 Für Marcus Ingvartsen kommt nun ein etwas defensiver ausgerichteter Spieler: Julian Ryerson ist in der Partie. Außerdem nimmt der Wechsel Zeit von der Uhr.

77 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Julian Ryerson

77 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

75 Union hat mehr Ballbesitz und gewinnt die Mehrheit der Zweikämpfe. Ein Comeback der Kölner scheint gerade nicht wirklich realistisch.

74 Was war das denn? Der Effzeh bekommt nach einem Foul am gerade eingewechselten Modeste einen Freistoß aus toller Position zugesprochen. Aus halblinker Position kann er sich die Pille in 17 Metern Torentfernung hinlegen. Er trifft mehr den Rasen als den Ball, sodass die Kugel ohne jeglichen Druck in die Mauer fliegt. Kainz lässt den Kopf hängen...

72 Markus Gisdol zieht seinen letzten Joker: Anthony Modeste kommt für den heute recht schwachen Simon Terodde.

72 Einwechslung bei 1. FC Köln: Anthony Modeste

72 Auswechslung bei 1. FC Köln: Simon Terodde

71 Schon wieder segelt ein Eckball vielversprechend in den Kölner Strafraum, dieses Mal an den kurzen Pfosten. Dort lauern gleich drei Union-Kicker, kriegen den Ball aber nicht entscheidend aufs Tor der Rheinländer.

70 Gut 20 Minuten verbleiben den Gästen noch, um eventuell einen Punkt zu holen. Wenn wir ehrlich sind, wäre aber selbst das im Kampf um den Klassenerhalt etwas wenig.

68 So ist es! Kainz kommt auf den Platz und hat ein Zettelchen mitgebracht, welches er an seine Kollegen weitergibt. Horn ist nun FC-Kapitän.

68 Einwechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum Abschluss dieses 14. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Ab 18 Uhr empfängt der SV Werder Bremen das Tabellenschlusslicht aus Paderborn vor heimischer Kulisse.

68 Auswechslung bei 1. FC Köln: Marco Höger

68 Der FC wird gleich nochmal offensiv wechseln und Florian Kainz bringen.

67 Der Kölner Anhang macht derweil mit "Lukas Podolski" Sprechchören auf sich aufmerksam. Kommt der Kultkicker bald zurück zum FC?

65 Gelbe Karte für Dominick Drexler (1. FC Köln)

Da war vielleicht schon eine kleine Portion Frust dabei. Drexler grätscht Ingvartsen von hinten um. Da war zwar auch ein bisschen Ball dabei, die Gelbe Karte ist jedoch zu vertreten!

64 Die Berliner werfen sich weiter toll in die Zweikämpfe. Trotzdem können sie nicht alles verhindern: Córdoba schickt Schmitz mit einem tollen Hackentrick an die linke Strafraumkante. Der Außenverteidiger befindet sich in einer guten Position, spielt seinem zentral lauernden Mitspieler aber genau in den Rücken.

63 Jetzt wechselt auch Union Berlin zum ersten Mal. Polter hat engagiert gekämpft, jedoch nicht so richtig für Gefahr gesorgt. Für ihn kommt nun Bülter ins Spiel.

63 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

63 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Polter

61 Auch wenn die Ecke mal wieder nicht für Gefahr sorgte: Vielleicht kann Köln Kraft daraus ziehen, dass sie mal wieder gut vor das gegnerische Tor gekommen sind.

60 Glück für Union! Jetzt wird der FC mal wieder gefährlich! Drexler schlenzt nach Pass von Schaub den Ball aus der linken Strafraumhälfte auf den Kasten. Terodde touchiert das Leder mit dem Kopf und Gikiewicz lässt nach vorne abprallen, wo Parensen die Pille etwas orientierungslos zur Ecke stolpert. Das hätte auch ins Auge gehen können!

58 Kurze Zeit später führt Andrich vorne das Leder und legt dieses in den nicht besetzten halbrechten Rückraum. Deutet sich hier bereits der dritte Treffer der Hausherren an?

57 Von der linken Strafraumkante chippt Polter die Kugel gefühlvoll an den langen Pfosten. Dort eilt Trimmel heran, doch Katterbach ist in höchster Not noch mit dem langen Bein dazwischen.

56 Es bleibt dabei: Córdoba ist der einzige, der in der Kölner Offensive regelmäßig für Betrieb sorgt. Der Stürmer und Torschütze vom vergangenen Spieltag holt einen Eckball heraus, der fliegt aber nur völlig ungefährlich in die Mitte.

54 Von der rechten Außenbahn segelt die nächste Flanke der Hausherren in den Strafraum. Dort stehen zwei Eiserne, können das Leder aber nicht erreichen. Der FC kann kurz durchschnaufen.

52 Was geht jetzt noch für den FC? Die doppelte Führung von Union ist durchaus aus verdient anzusehen, weil sie optimal aus der Kabine gekommen sind und das Spiel weitestgehend bestimmen.

50 Tooor für 1. FC Union Berlin, 2:0 durch Sebastian Andersson

Der Union-Wahnsinn geht weiter! Und Andersson wird zum Held des Tages! Der Knipser der Eisernen wird nach einem Ballverlust von Verstraete zentral durch einen tollen Pass von Gentner an den Strafraumrand geschickt und stürmt auf Horn zu. Andersson legt sich die Kugel links am Keeper vorbei und schießt mit dem linken Fuß flach auf den Kasten. Sobiech grätscht am Ball vorbei. Bornauw rauscht auch heran, kann aber erst minimal hinter der Linie klären! Die Torlinientechnologie hat angeschlagen!

50 Den Kölner fehlt auch im zweiten Durchgang bislang die klare offensive Spielidee. Córdoba ackert in vorderster Front viel, kann aber alleine nicht alles auffangen.

49 Sollte das Ergebnis so bleiben, könnte Union den vierten Heimsieg ohne Gegentor in Folge feiern...

47 Und auch der sorgt für Gefahr! Der Eckball rutscht bis an den Fünfmeterraum durch, wo Sobiech seinen Gegenspieler Andersson in höchster Not noch am womöglich entscheidenden Schuss aufs FC-Tor hindern kann.

46 Union wird direkt gefährlich! Die Eisernen schnibbeln einen Ball per Freistoß von halblinks an den langen Pfosten. Sobiech kommt gerade noch an den Leder und wehrt zum Eckball ab.

46 Die zweite Halbzeit läuft! Für den bereits verwarnten und bisher unglücklich agierenden Ehizibue ist nun Schaub auf dem Rasen.

46 Einwechslung bei 1. FC Köln: Louis Schaub

46 Auswechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Ehizibue

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Kurz nachdem Köln den Ball nach einem Freistoß an den Berliner Sechzehner ungenau ins Aus befördert hat, geht es in die Pause. Union Berlin führt nach 45 Minuten gegen den 1. FC Köln mit 1:0. In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, dann kam Köln deutlich besser ins Spiel und verzeichnete drei gute Torszenen. Keine davon konnte genutzt werden und statt einer Kölner Führung klingelte es auf der anderen Seite: Sekunden nach seinem ersten guten Schuss wuchtete Andersson einen Eckball in die Maschen des FC-Tors. Die Kölner reagierten verunsichert auf den Rückstand, konnten sich in den Minuten vor der Pause wieder etwas fangen. Gelingt den kriselnden Geißböcken hier noch die Wende? Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gelbe Karte für Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

Patrick Ittrich lässt nach einem Foul von Ehizibue den Angriff der Berliner erst weiterlaufen. Sobiech grätscht beherzt dazwischen, sodass sich eine Unterbrechung ergibt. Übeltäter Ehizibue wird nachträglich bestraft.

44 Anscheinend wird beiden Mannschaften die Pause gleich gut tun. Die Ungenauigkeiten häufen sich in den letzten Minuten auf beiden Seiten.

42 In der Folge von ziemlichem Gewusel im Union-Strafraum hat Ehizibue rechts am Sechzehner plötzlich massig Platz und Zeit für die Flanke. Diese kommt total ungenau und findet keinen Abnehmer. Man muss es so deutlich sagen: Der FC hat schon einige gute Möglichkeiten liegengelassen.

40 Nach dem Treffer der Hausherren haben diese weitestgehend das Zepter übernommen. Der FC wirkte in den Minuten davor deutlich zielstrebiger und hat nun Mühe, sich die nötige Sicherheit über die Basics auf dem Rasen zurückzuholen.

38 Da hatten sicher einige Fans der Eisernen bereits den Torschrei auf den Lippen! Nach einem unnötigen Ballverlust der Kölner am Mittelkreis spielen es die Berliner schnell, aber ungenau. Polter wird schließlich mit einem guten Pass in Überzahlsituation an den Strafraum geschickt, legt dann aber nochmal ungenau quer, anstatt es selbst zu probieren. Die Zeitlupe verrät: Da war wohl sowieso eine Abseitsposition im Spiel.

37 Hier sieht man den Unterschied: Eine Freistoßflanke von rechts wird vom stehenbleibenden Terodde nicht erreicht. Trimmel köpft heraus.

35 Köln wirkt nach dem Gegentor verunsichert und läuft direkt wieder in einen gefährlichen Angriff. Die gefährliche flache Hereingabe von rechts findet jedoch keinen Abnehmer.

33 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Sebastian Andersson

Kurz nach der ersten echten Chance der Eisernen geht Union in Führung! Die Trimmel-Ecke von der rechten Seite kommt wie aus dem Leerbuch zentral und hoch in die Mitte. Andersson läuft an, tankt sich zwischen den etwas orientierungslos wirkenden Terodde und Schmitz im FC-Dress hindurch und köpft wuchtig aus sechs Metern zentral ins Tor. Horn fliegt vergebens!

33 Horn verhindert den Rückstand! Plötzlich werden die Hausherren gefährlich. Köln verliert halblinks vor dem Strafraum das Leder, wo Unions Torjäger Andersson lauert. Der fackelt nicht lange und schießt aus knapp 16 Metern auf den Kasten. Horn macht sich ganz lang und verhindert den Einschlag in die rechte Torecke! Es gibt einen Eckstoß.

32 Auch solche Aktionen wollen die FC-Fans im Abstiegskampf natürlich sehen: Terodde eilt mit zurück und trennt Trimmel beim Gang ins Zentrum von halbrechts vom Ball.

31 Berlins Trainer Urs Fischer wirkt an der Seitenlinie mittlerweile etwas frustriert, weil sein Team die Kölner durch unnötige Ballverluste immer mehr einlädt, sich gefährlich an den eigenen Strafraum zu kombinieren.

29 Gikiewicz behält wieder die Oberhand! Kölns Freistoß-Minister Verstraete tritt erneut an, darf aber nicht jubeln. Sein Schuss in die rechte Ecke kommt zwar erneut auf das Tor, kann aber vom Union-Keeper Gikiewicz herausgefaustet werden.

28 Gleich gibt es wieder eine gute Freistoßgelegenheit für den FC! Córdoba läuft von links parallel zur Strafraumlinie in die Mitte und wird von Trimmel vor der Linie gefoult!

26 Terodde! Köln wird immer aktiver in der Offensive! Drexler führt die Kugel an der linken Strafraumkante und lässt sich mit seiner Hereingabe gefühlt etwas zu viel Zeit. Dann spielt er das Leder flach in die Mitte und Terodde kommt sieben Meter vor dem Tor an den Ball. Er wird engagiert von Hübner bedrängt, sodass sein Direktversuch einen Meter links neben dem Kasten landet.

25 Der folgende Eckstoß bringt keine Gefahr mit sich. Jedoch ist Köln recht schnell wieder in Ballbesitz...

24 Verstraete! Der Schuss war gut! Verstraete nimmt sich der Freistoß-Gelegenheit an und zimmert die Kugel halbhoch über die Mauer in Richtung des rechten Torecks. Gikiewicz hebt ab, pariert zur Ecke und hält damit die Null für sein Team.

22 Timo Horn muss sich beim Abstoß viel Zeit nehmen, weil die Anspielstationen in der Kölner Elf fehlen. Nachdem sie nach einiger Zeit nach vorne gekommen sind, foult Andrich Córdoba und ermöglicht den Kölnern einen Freistoß aus 25 Metern.

21 Union kommt etwas häufiger als Köln vor das gegnerische Tor. Andersson erwischt einen erneuten Freistoß von der halbrechten Seite im Strafraum mit dem Kopf. Sein touchierter Versuch aus zwölf Metern landet deutlich links neben dem Kasten.

20 Die ersten 20 Spielminuten werden sicherlich nicht als die ereignisreichsten in die Bundesliga-Geschichte eingehen.

19 Der folgende Freistoß landet erst am langen Pfosten und dann ungefährlich im Toraus. Wann sehen wir hier die erste richig große Möglichkeit.

18 Córdoba muss nach einem Freistoßpfiff für die Kölner kurz behandelt werden, weil ihm sein Gegenspieler Trimmel beim Foul wohl auf die Hand gestiegen ist. Beim Herausgehen ballt er eine Faust, es geht für den Stürmer aber wohl weiter.

16 Trimmel schnibbelt die Kugel von der rechten Seite in die Box. Alle erwarten einen Abschluss aus der Zentrale, doch Andersson hält bereits in der Höhe des kurzen Pfostens aus zehn Metern Entfernung die Birne herein. Kein Problem für Horn!

14 Beinahe gibt es für den FC eine gute Möglichkeit, sie kommen aber nicht so recht zum Abschluss, weil Ehizibue einen langen Ball in den halbrechten Teil des Strafraums unter Druck nicht verarbeiten kann. Ebenso gibt es keine Nachschussgelegenheit, weil die Union-Defensive mit langem Bein dazwischen ist. Immerhin war das die dichteste Torannäherung der Geißböcke.

12 An der halblinken Strafraumgrenze probiert es Andersson mit dem Abschluss. Er trifft den Ball nicht richtig und macht damit Horn keinerlei Probleme mit Kölner Tor.

11 Anscheinend bleibt es aus dem Kölner Keller still. Eine Freistoßflanke von halbrechts segelt von Trimmel getreten an den langen Pfosten. Andersson kommt sogar noch mit dem Schädel an das Spielgerät, kann diesem aber keinen Druck aufs Tor verleihen.

9 Beim anschließenden Freistoß fordern die Berliner einen Elfmeter, Höger wurde aber auf den ersten Blick nur angeköpft. Oder schaltet sich etwa noch der Video-Schiri ein?

8 Gelbe Karte für Lasse Sobiech (1. FC Köln)

Auch wenn Sobiech das nicht verstehen kann: Ein gefährlicher Einsatz mit dem Ellenbogen wird mittlerweile in der Bundesliga härter bestraft. So ist es auch hier: Der Kölner Verteidiger geht gegen Andersson ins Kopfballduell und erwischt den Knipser mit dem linken Ellenbogen. Die Karte ist die richtige Konsequenz.

7 Um ehrlich zu sein ist das Spiel zwischen den beiden Aufsteigern noch nicht wirklich berauschend. Lenz kommt auf der linken Seite aussichtsreich an die Kugel, bleibt dann aber an Verstraete hängen, der davon profitiert, dass sich der Berliner das Leder zu weit vorgelegt hat.

6 Nicht schlecht! Über halbrechts dringen die Eisernen in die gegnerische Hälfte ein. Gentner kann die Murmel knapp 25 Meter vor dem Tor nicht verarbeiten, sodass das Spielgerät zu Lenz durchrutscht. Der zieht 20 Meter vor dem Kasten aus halblinker Position einfach mal ab, setzt seinen Versuch aber deutlich vorbei.

5 Im rechten Halbfeld trennt Terodde seinen Gegenspieler couragiert vom Feld und spielt rechts auf die Außenbahn. Die anschließende Flanke landet bei einem Berliner, der den Konter einleitet.

4 Jetzt aber! Christopher Lenz bricht bis zur linken Grundlinie durch und rettet die Pille auf den ersten Blick noch mit einer Flanke. Anscheinend war der Ball jedoch schon über der Linie und der Angriff wird abgepfiffen.

3 Früh im Spiel wird klar: Beide Teams haben keine Scheu, körperlich in die Zweikämpfe zu gehen. Kommt Patrick Ittrich wohl gut damit klar? Auf dem Rasen tut sich noch nicht viel.

2 Nach einem Offensivfoul ist der erste Vorstoß der Gäste schnell verpufft. Union tastet sich langsam nach vorne...

1 Das Spiel läuft! Kann sich der FC mit dem Ersatz-Kapitän Marco Höger den ersehnten Sieg sichern oder bleiben die Punkte an der Alten Försterei und bei Union?

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten endlich den Rasen! Gleich kann das Spiel beginnen. Wird es das erwartete Kampf-Spiel?

Die Kölner Fans haben sich ganz in weiß gekleidet und sorgen somit für ein einheitliches Bild im Gästeblock.

Der Anpfiff rückt immer näher! Das Wetter hätte die Teams mitten im Dezember deutlich schlimmer treffen können: Neun Grad, bewölkter Himmel und niedrige Regenwahrscheinlichkeit ergeben solides Fußballwetter.

"Du musst hier nicht schön spielen, du musst dagegenhalten", sagte Markus Gisdol soeben im Vorfeld des Spiels. Deutlich wird: Der FC braucht einfach die Punkte, egal wie.

Die Leidenschaft soll auf auf der Seite des Gegners zu spüren sein: "Glauben Sie mir: Die Mannschaft leidet. Entscheidend ist, dass wir immer alles rausfeuern. Gegen Augsburg hat jeder Zuschauer gemerkt, dass die Mannschaft voll da war. Dieses Gefühl will ich auf Dauer erzeugen. In unserer Situation dürfen die Fans nicht ein einziges Mal denken: Haben die sich jetzt geschont?", sagte Markus Gisdol vor dem Match. Er betonte zudem "kein Copperfield" zu sein, "der die Hand auflegt und morgen ist alles wieder gut."

"Die Kölner Mannschaft hat Qualität, die Spiele entscheiden kann. Das wird ein ganz schwieriges Spiel und sie werden versuchen, uns das Leben so schwer wie möglich machen. Für mich zählt aber unsere Einstellung und unser Verhalten zum Spiel, wir werden unermüdlich sein und es mit Leidenschaft angehen", erklärte Union-Trainer Urs Fischer im Vorfeld des Spiels. "Ganz sicher nicht. Unser Ziel ist der Ligaerhalt, da bist du nie in der Situation, in eine Favoritenrolle zu kommen."

Auch bei Berlin gibt es einige Veränderungen. Schlotterbeck (Bänderverletzung im Knie) und Subotić (muskuläre Probleme) fallen aus, zudem wird Bülter auf die Bank gesetzt. Es beginnen neu: Hübner, Parensen und Polter.

Kölns Trainer Gisdol tauscht im Vergleich zum letzten Spiel gleich viermal. Czichos und Hector sind gesperrt, zudem bleiben Jakobs und Modeste erst einmal draußen. Für sie beginnen Sobiech, Katterbach, Ehizibue und Córdoba.

Beim Blick auf die Statistik fällt auf: Die ewige Bilanz spricht für den FC. Fünf der insgesamt acht Aufeinandertreffen, übrigens allesamt in der 2. Bundesliga, gingen an die Geißböcke. Bei der letzten Begegnung behielten jedoch die Eisernen mit 2:0 die Oberhand.

Der beste Torschütze der Berliner ist aktuell Sebastian Andersson mit sechs Saisontreffern. Damit hat er halb so viele Treffer erzielt wie Kölns gesamte Offensive, die damit derzeit die schlechteste Abteilung Attacke der Liga ist. Bei den Rheinländern ist Simon Terodde mit drei Buden bester Offensivakteur.

Der Schiedsrichter der Begegnung ist übrigens Patrick Ittrich. Beide Mannschaften haben das letzte Spiel unter seiner Leitung verloren und kassierten jeweils Rote Karten. Wir dürfen gespannt sein, wie kartenreich das für beide Teams wichtige Match heute aussehen wird. Die Assistenten des Schiris sind Norbert Grudzinski und Sascha Thielert, zudem kommt als vierte Offizielle Bibiana Steinhaus zum Einsatz. Im berühmten "Kölner Keller" sitzen heute als Videoschiris Sven Jablonski und Thomas Gorniak.

Der letzte Sieg der Geißböcke ist schon eineinhalb Monate her. Nachdem die Domstädter Paderborn Mitte Oktober mit 3:0 besiegt haben, setzte es vier Pleiten und ein Remis. Dieses holten sie letzte Woche zuhause gegen Ausgburg. Jhon Córdoba rettete vier Minuten vor Ende den Punkt.

Nach zwischenzeitlich vier Pleiten in Serie hat Eisern Union in den letzten Wochen richtig aufgedreht. Sie besiegten Freiburg daheim, verloren in München nur knapp und legten dann eine beeindruckende Siegesserie von drei Partien hin. Gegen Schalke mussten sie zuletzt eine knapp Niederlage hinnehmen.

Vorhang auf für ein spannendes Spiel zwischen Mannschaften in der unteren Tabellenregion! Union Berlin kann als Liganeuling mit kleinem Etat mit Platz zwölf und 16 Punkten nach 13 Spielen mehr als zufrieden sein. Allein zuhause fuhren sie schon vier Siege ein und haben dort auch ein positives Torverhältnis. Köln hat hingegen den Saisonstart verpatzt und dümpelt mit mickrigen acht Punkten auf dem Konto auf den Abstiegsplätzen herum. Aktuell sind die Vorletzter und liegen vier Punkte hinter dem Relegationsrang. Seit Mitte November sitzt Markus Gisdol auf dem Trainerstuhl.

Einen wunderschönen zweiten Advent und herzlich willkommen zum ersten Sonntagsspiel des 14. Bundesliga-Spieltags. Um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Union Berlin den 1. FC Köln! Wer sichert sich heute die wichtigen Punkte im Abstiegskampf?

90 Fazit:

Bayer Leverkusen setzt sich im Topspiel mit 2:1 gegen Schalke durch. Die Werkself ging in einer intensiven und temporeichen Partie nach Nübel-Patzer früh durch Alario in Führung. Bayer war vor allem im ersten Durchgang die spielerisch bessere Mannschaft, die immer wieder mit schnellem Umschaltspiel gefährlich wurde. Schalke tat sich in Halbzeit eins im Spiel nach vorne äußerst schwer und produzierte zahlreiche Fehlpässe und Ballverluste. Zehn Minuten vor dem Ende erhöhte Alario mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, ehe Raman im Gegenzug den Anschlusstreffer erzielte. Alles in allem ein verdienter Sieg für die Hausherren, die spielerisch kreativer und zielstrebiger agierten. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Schalker Proteste im Bayer-Strafraum! Serdar wird von Wendell angegangen und geht zu Boden. Richtigerweise lässt der Unparteiische weiterspielen und es gibt letztlich Abstoß für Bayer. Das dürfte es dann gewesen sein!

90 Volland mit der nächsten Chance! Wieder hat er halblinks im Strafraum jede Menge Platz und Zeit. Er versucht es wieder mit einem Flachschuss, aber der ist zu unplatziert und stellt für Nübel kein Problem dar.

90 Kutucu trifft Sven Bender im Mittelfeld bei einem Zweikampf mit der Hand im Gesicht. Die Unterbrechung bringt der Werkself wertvolle Sekunden.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Die letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Königsblau wirft nochmal alles nach vorne und will unbedingt den Ausgleich erzielen.

88 Volland packt in halblinker Position an der Strafraumkante den Hammer aus! Kabak ist rechtzeitig da und fälscht zur Ecke ab. Die ist ungefährlich.

87 Einwechslung bei FC Schalke 04: Mark Uth

87 Auswechslung bei FC Schalke 04: Jonjoe Kenny

86 Unschöne Szenen beim der Ausführung des Eckballs von Amiri. Die Schalker Fans werfen Gegenstände in Richtung des Leverkuseners. Nach einer kurzen Unterbrechung kann es aber weitergehen.

84 Wir sehen eine völlig offene Partie! Es geht jetzt hin und her und beide Mannschaften holen nochmal alles aus sich heraus. Was für eine spannende Schlussphase!

82 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Benito Raman

Direkt im Gegenzug erzielt S04 den Anschlusstreffer! Harit schickt den schnellen Kutucu mit einem Pass durch die Schnittstelle rechts im Strafraum. Der spielt das Leder flach in die Mitte. Hrádecký touchiert den Ball nur mit den Fingerspitzen und der am langen Pfosten stehende Torschütze haut das Ding in die Maschen!

80 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Lucas Alario

Traumtor! Nach einem Einwurf von der linken Seite kombinieren sich die Leverkusener super durch. Amiri schickt Aránguiz links im Strafraum, der bis zur Grundlinie marschiert, den Ball flach in die Mitte auf den Torschützen spielt und der muss am kurzen Pfosten nur noch einschieben!

79 Peter Bosz bringt für die letzten Minuten seinen Torjäger Kevin Volland ins Spiel. Der fleißige Bellarabi hat Feierabend und verlässt das Feld.

79 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Kevin Volland

79 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

78 Einwechslung bei FC Schalke 04: Rabbi Matondo

78 Auswechslung bei FC Schalke 04: Daniel Caligiuri

77 Super Schuss von Amiri! Der Ex-Hoffenheimer marschiert mit jeder Menge Tempo auf den Schalker Strafraum zu und visiert mit einem Flachschuss die linke Ecke an. Nübel taucht ab und wehrt den Schuss gefährlich nach vorne ab. Kabak kann den Abpraller klären.

74 Schalke wird besser und übernimmt das Kommando. Die Blau-Weißen lassen den Ball besser laufen und wollen unbedingt zum Ausgleich kommen. Bayer wirkt jetzt teilweise zu passiv und reagiert vermehrt nur noch.

72 Gut geklärt von Kabak! Diaby nimmt auf dem linken Flügel Tempo auf und legt die Kugel an Kabak vorbei. Im Laufduell setzt der Türke clever seinen Körper ein und klärt zum Einwurf.

71 Peter Bosz wechselt Kai Havertz aus - vor allem mit Blick auf das anstehende Champions League-Spiel im Laufe der Woche. Für ihn kommt Nadiem Amiri auf den Rasen.

71 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri

71 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kai Havertz

70 Mit Ahmed Kutucu bringt Schalke-Coach David Wagner Geschwindigkeit ins Spiel. Der blass gebliebene Burgstaller geht vom Platz.

70 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

70 Auswechslung bei FC Schalke 04: Guido Burgstaller

68 Da wartet Diaby zu lange! Havertz macht den Ball im gegnerischen Strafraum an der Torauslinie fest und spielt ihn in den Rückraum. Dort kann Diaby abziehen, doch er dreht ab und spielt lieber hinten rum.

65 Den Gästen fehlt bei dem hohen Tempo und aggresiven Pressing die spielerische Ruhe im Spiel nach vorne. Die Knappen setzen sich teilweise in der Hälfte der Leverkusener fest, aber meist sorgt dann eine Unkonzentriertheit dafür, dass Bayer schnell umschalten kann.

63 Freistoß für S04 im linken Halbfeld. Oczipka flankt das Leder auf den Elfmeterpunkt, wo die Kugel per Kopf geklärt wird. Dann leitet Bayer direkt den Gegenstoß ein. Der eingewechselte Diaby schließt den Konter mit einem strammen Schuss aus halblinker Position und elf Metern Torentfernung ab. Nübel pariert aber und wehrt zur Ecke ab. Die bringt nichts ein.

59 Peter Bosz bringt frischen Wind für die Offensive. Bailey, der immer wieder für Unruhe in der Defensive der Knappen sorgte und die Führung vorbereitete, geht raus und wird durch Diaby ersetzt.

59 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

59 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey

59 Chance zum Ausgleich für Königsblau! Harit legt eine Flanke von der rechten Seite per Kopf ab auf den neben ihm postierten Raman. Der scheitert aber am herausstürmenden Hrádecký! Der Torhüter der Werkself schnappt sich die Kugel.

57 Da wäre mehr drin gewesen! Havertz dringt von der rechten Seite in den Strafraum ein und könnt schießen. Stattdessen will er den Ball aber links rüber spielen und einen Mitspieler mitnehmen. Der Pass wird von einem Schalker abgefangen und die Chance ist vertan.

56 Schalke will, weiß aber nicht wirklich wie. Die Mannschaft von David Wagner setzt sich ab und an in der gegnerischen Hälfte fest, aber dann fehlt es an spielerischer Klasse und Präzision. Bayer hat derzeit recht leichtes Spiel und verteidigt konzentriert.

53 Gelbe Karte für Benito Raman (FC Schalke 04)



53 Die Gäste bekommen jetzt mehr Räume als im ersten Durchgang, wissen diese aber nicht zu nutzen. Immer wieder sind die Zuspiele vor allem im letzten Drittel viel zu ungenau und landen beim Gegner.

50 Raman trifft zum Ausgleich! Der Mann mit der Nummer neun wird wieder mit einem Pass durch die Schnittstelle bedient und schiebt den Ball locker rechts am Keeper vorbei in die Maschen. Dann zeigt der Assistent aber eine Abseitsposition an, die nach einer kurzen Überprüfung durch den Videoassistenten auch als korrekt angesehen wird.

49 Nächste Ecke für die Werkself - und die kommt gut rein! Baumgartlinger setzt sich im Fünfer durch, bekommt aber nicht genug Druck hinter den Ball. Drüber!

47 Wieder flutscht Nübel der Ball durch! Diesmal kommt die Ecke von der linken Seite kurz vor den Fünfmeterraum. Wieder kommt Nübel raus, kriegt das Spielgerät aber nicht zu fassen. Der Ball segelt anschließend an Freund und Feind vorbei.

46 Weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer intensiven ersten Halbzeit geht Bayer Leverkusen mit einer verdienten 1:0 Führung gegen Schalke in die Kabine. Die Werkself war in den ersten 45 Minuten die griffigere Mannschaft, die vor allem durch schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich wurde. Nach einer Viertelstunde war es aber eine Ecke, die für den bislang einzigen Treffer sorgte. Lucas Alario nutzte einen Patzer von S04-Keeper Alexander Nübel und brachte seine Elf in Führung. Schalke fehlte es offensiv an Durchschlagskraft und kam erst ein Mal entscheidend durch, doch Raman scheiterte an Hrádecký. Bisher mangelt es bei den Knappen an spielerischer Kreativität und Genauigkeit im Spiel nach vorne. Gleich geht's weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Abseits! Raman startet durch und wird mit einem Steilpass bedient. Dabei steht er aber knapp zwei Meter im Abseits und die Fahne des Assistenten geht hoch.

45 Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Gelbe Karte für Wendell (Bayer Leverkusen)

Der Brasilianer kommt in einem Zweikampf mit Harit nahe der Seitenlinie zu spät und steigt ihm auf den Fuß. Dafür wird er richtigerweise verwarnt.

42 Schalke tut sich enorm schwer, Chancen zu kreieren. Im Schalker Offensivspiel ist wenig Bewegung und schnelles Kurzpassspiel zu erkennen. Leverkusen macht das besser und strahlt vor allem mit schnellem Umschaltspiel Gefahr aus.

40 Das muss das 2:0 sein! Von dem rechten Flügel gelangt das Leder zu Lucas Alario, der zehn Meter vor dem Tor nur noch Nübel vor sich hat. Er schlägt einen Haken und schießt dann den Keeper an. Von da aus prallt der Ball ab zu Bailey. Der kann nur noch eine Ecke herausholen. Die bringt nichts ein.

37 Havertz nimmt Maß! Der talentierte Mittelfeldakteur hat jede Menge Platz und fasst sich 30 Meter zentral vor dem Gehäuse ein Herz. Die Kugel rauscht einen Meter am rechten Pfosten vorbei!

35 Große Teile der Begegnung spielen sich derzeit zwischen den Strafräumen ab. Wir sehen zahlreiche Ballverluste und intensive Zweikämpfe.

32 Leverkusen hat weiterhin etwas mehr vom Spiel und das belegen auch die Zahlen. 58 Prozent Ballbesitz hat die Werkself. Die Zweikampfquote spricht mit 56 Prozent gewonnenen Zweikämpfen aber eher für die galligen Knappen.

29 Gelbe Karte für Daniel Caligiuri (FC Schalke 04)

Der Ex-Wolfsburger geht mit beiden Beinen voran in einen Zweikampf mit Havertz und kommt viel zu spät. Dafür sieht er folgerichtig die Gelbe Karte.

29 Serdar per Kopf! Caligiuri bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit Zug in Richtung Bayer-Tor. Dort verlängert der 22-Jährige Serdar den Ball, doch das Spielgerät fliegt einen guten Meter am linken Pfosten vorbei.

26 Riesenchance zum Ausgleich! Serdar spielt einen wunderbaren Pass durch die Schnittstelle der Bayer-Abwehr und Raman taucht alleine vor Keeper Hrádecký auf. Der Bayer-Keeper bleibt aber Sieger und pariert den flachen Abschluss!

25 Katastrophaler Fehlpass von Caligiuri. Der 31-Jährige erkämpft sich in der eigenen Hälfte den Ball und geht einige Meter anstatt schnell umzuschalten. Er spielt einen schlampigen Pass auf den durchstartenden Raman, doch das Zuspiel wird von Wendell abgefangen.

23 Bayer zieht zeigt im Spiel nach vorne immer wieder schönes Kurzpassspiel und hebelt die Defensive der Knappen wiederholt aus. Ein klasse Auftritt der Gastgeber, die bis hierhin die bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen ist.

20 Wieder ist der Ball im Netz! Bellarabi setzt sich auf dem rechten Flügel durch und spielt den Ball auf Alario. Der spielt quer auf Havertz, der den Hammer auspackt und Nübel prüft. Der Schalker Schlussmann wehrt das Ding zur Seite ab und Bailey haut das Spielgerät Volley ins Netz! Dann aber geht die Fahne hoch - der Torschütze stand im Abseits. Richtige Entscheidung.

17 Dicke Chance für die Werkelf! Bellarabi wird rechts im Strafraum angespielt. Der fackelt nicht lange und zieht aus etwa zehn Metern wuchtig ab. Nübel macht sich breit und kann den strammen Schuss zur Ecke parieren. Die bringt diesmal nichts ein.

15 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Lucas Alario

Frühe Führung für Bayer! Bei einer Ecke postieren sich fünf Leverkusener im gegnerischen Fünfer. Bailey bringt das Ding von der rechten Seite in die Gefahrenzone. Der Torschütze schraubt sich im Fünfmeterraum hoch und nickt die Kugel in die lange Ecke! Da sieht Nübel, der unter dem Ball her segelt, nicht gut aus.

13 Unsicherheit von Kabak! Der Ex-Stuttgarter spitzelt die Kugel bei der Ballannahme in Richtung eigenes Tor, das leer ist, weil Nübel sich etwas weiter vorne platziert und als Anspielstation anbietet. Kabak erläuft den Ball aber noch rechtzeitig und beruhigt die Situation.

11 Beide Mannschaften stehen sehr hoch und wollen Fehler und wichtige Balleroberungen erzwingen. Bislang sorgt das dafür, dass vor allem die Schalker mit langen Bällen agieren, um die Pressing-Linien der Leverkusener zu überspielen.

8 Raman mit dem ersten Abschluss! Der Belgier fasst sich in halbrechter Position und zwanzig Metern Torentfernung ein Herz und zieht einfach mal ab. Sein Schuss ist aber zu unplatziert und fliegt Hrádecký in die Arme.

6 Beide Mannschaften wirken entschlossen und machen mächtig Tempo. Vor allem die Schalker führen bissige Zweikämpfe und sorgen für hohe Intensität auf dem Rasen.

4 Klasse Aktion von Bailey! Der 22-Jährige fängt einen schlampigen Pass der Schalker in der gegnerischen Hälfte ab und macht sofort Dampf. Er geht einige Meter, legt dann ab auf Havertz, der Bellarabi mit seiner Flanke im Sechszehner findet. Der Flügelflitzer nimmt das Ding Volley, trifft den Ball in halbrechter Position aber nicht richtig. Chance vertan.

3 Beide Mannschaften agieren von Beginn an mutig und ziehen ein aggressives Pressing auf. Die ballführenden Spieler werden direkt angelaufen und bekommen kaum Zeit zum Atmen.

1 Kenny setzt mit einem harten Einsteigen von hinten gegen Bailey gleich mal ein Zeichen. Da kam der Rechtsverteidiger zu spät, kommt aber erstmal ohne Karte davon.

1 Los geht's! Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Das Schiedsrichtergespann wird angeführt von Harm Osmers. Die beiden Linienrichter sind Thomas Gorniak und Robert Kempter. Der vierte Offizielle heißt Arne Aarnink, die Position des Videoassistenten in Köln übernimmt Tobias Stieler.

Peter Bosz verändert seine Elf im Vergleich zum Bayern-Spiel auf vier Positionen. Tah muss das Spiel wegen seiner Roten Karte von der Tribüne aus verfolgen und wird durch Dragović ersetzt. Zudem wird fast die komplette Offensive ausgetauscht. Für Amiri, Diaby und Volland beginnen Havertz, Bellarabi und Alario.

Die Schalker werden voraussichtlich in einem 4-2-2-2-System agieren. Der angeschlagene Nastasić wird durch Mascarell ersetzt, der vom Mittelfeld in die Innenverteidigung rutscht. Die Doppel-Sechs bilden Serdar und McKennie, vorne stürmen Raman und Burgstaller, der wieder in die erste Elf rückt.

S04 fuhr am vergangenen Wochenende einen hart erkämpften 2:1-Arbeitssieg gegen Aufsteiger Union Berlin ein. Nach dem Führungstreffer von Raman nach gut zwanzig Minuten kam der Gast aus der Hauptstadt zum Ausgleich. Neu-Nationalspieler Serdar war es dann, der vier Minuten vor dem Ende für den umjubelten Siegtreffer sorgte. Kein spielerisch sehenswerter Auftritt der Schalker, die aber mit jeder Menge Leidenschaft den nächsten Dreier einfahren konnten.

Auch bei den Schalkern läuft es richtig rund. Die Königsblauen spielen bislang eine mehr als ordentliche Saison und finden sich nach sechs Pflichtspielen ohne Niederlage auf Rang drei der Liga wieder. Bei den Fans kommen natürlich wieder die ersten Träume nach der Meisterschaft auf, der neue Trainer David Wagner strahlt aber jede Menge Ruhe aus und scheint die Mannschaft und das Umfeld sehr gut im Griff zu haben.

Am vergangenen Wochenende gelang Bayer mit dem 2:1-Sieg in der Allianz-Arena ein echter Coup. Der überragende Leon Bailey brachte die Werkself bereits nach zehn Minuten früh in Führung. Nachdem die Bayern nach einer guten halben Stunde durch Müller zum Ausgleich kamen, war es wieder Bailey, der keine Minute später die Führung wiederherstellte. Ein mutiger Auftritt der Leverkusener, die keine Angst zeigten und mit aggressivem Pressing temporeich agierten und belohnt wurden.

Fünf Spiele ohne Niederlage – Bayer Leverkusen hat sich nach einem durchaus wackligem Saisonstart stabilisiert und ist mittlerweile seit fünf Wochen ungeschlagen. Die Mannschaft von Peter Bosz hat sich bis auf Rang sieben nach vorn gearbeitet und befindet sich nur drei Zähler hinter dem heutigen Gegner aus dem Ruhrpott.

Das Topspiel des Spieltags macht in dieser Woche seinem Namen alle Ehre. Der Drittplatzierte FC Schalke ist zu Gast beim Bayern-Bezwinger und dem Siebtplatzierten Bayer Leverkusen. Nachdem bereits Gladbach die Münchner Bayern empfingen, erwartet uns jetzt der nächste Kracher des Spieltags.

Hallo und herzlich willkommen in der Bay-Arena zum 14. Spieltag der Fußball Bundesliga und dem Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04. Um 18:30 Uhr geht’s los!

90 Fazit:

Feierabend in der Red Bull Arena. RB Leipzig bezwingt die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 und bleibt damit oben dran. Nach der hinten heraus etwas glücklichen Pausenführung wurden alle enttäuscht, die auf einen Sturmlauf der Kraichgauer warteten. Vielmehr verwertete Werner seine zweite Großchance eiskalt und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der Folge war den Baden-Württembergern der Stecker gezogen, es spielten vorrangig die Roten Bullen. Kurz vor Toreschluss erhöhte zunächst Sabitzer auf 3:1, ehe Bičakčić den Ehrentreffer erzielte. Letztlich ist der Heimdreier vollauf verdient. Die Nagelsmann-Truppe war zumeist das bessere Team. Für die Sachsen geht es in drei Tagen in der Champions League bei Olympique Lyon weiter, in der Liga wartet in einer Woche die Auswärtsaufgabe bei Fortuna Düsseldorf. Die TSG dagegen bleibt zum dritten Mal nacheinander sieglos. Sie empfängt am Freitag den FC Augsburg.

90 Fazit:

Durch einen traumhaften direkten Freistoß von Jonathan Schmid gewinnt der SC Freiburg im heimischen Stadion gegen den VfL Wolfsburg. Nach einer unspektakulären 1. Hälfte, gab es auch im 2. Durchgang nur wenige Höhepunkte. Die Hausherren agierten in den Zweikämpfen jedoch deutlich präsenter und taten mehr für das Spiel nach vorne. Aus dem Spiel heraus kamen die Wölfe zwar zu den besseren Chancen, aber machten nichts daraus, sodass am Ende ein Standard die Partie entschied. Damit bleibt der SC Freiburg weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesliga und zieht sogar am FC Bayern München vorbei und nimmt den 5. Platz ein. Der VfL verweilt vorerst weiter auf dem 9. Rang.

90 Fazit:

Der FC Augsburg setzt sich hochverdient mit 2:1 gegen Mainz durch. Die Hausherren zeigten eine starke erste Hälfte, in der die Mannen von Martin Schmidt zahlreiche Großchancen ungenutzt ließen und völlig überraschend mit 0:1 in Rückstand gerieten. Erst kurz vor der Pause konnte Richter für den verdienten Ausgleich sorgen. Auch in Halbzeit zwei war der FCA die gefährlichere Mannschaft, die anfangs zielstrebig nach vorne spielte und in Person von Niederlechner mit einem mehr als fragwürdigen Elfmeter das 2:1 erzielte. Mainz versuchte zwar noch, zum Ausgleich zu kommen, wirkte im Spiel nach vorne aber zu ideenlos und konnte nicht mehr ernsthaft gefährlich werden. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Abend!

90 Fazit:

Borussia Dortmund schießt sich endgültig aus der Krise und schlägt Fortuna Düsseldorf mit 5:0. Auch in der Höhe ist dieses Ergebnis absolut verdient, weil in der zweiten Halbzeit ein Klassenunterschied auszumachen war. Während die Fortuna im ersten Durchgang sehr tief stand und dicht gestaffelt verteidigte, liefen die Gäste im zweiten Abschnitt vermehrt durch eigene Fehler in Konter. Dortmund tat sich im ersten Durchgang noch schwer, kam aber durch Reus dennoch zum 1:0, nahm aber in der zweiten Hälfte die Räume dankbar an. Die Westfalen verzückten ihre Fans mit tollem Kombinationsfussball und gehen hochverdient als Sieger vom Rasen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Fazit:

Was ein Finish im Borussia-Park! Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 2:1 gegen Bayern und distanziert den Rekordmeister bis auf sieben Punkte. In den ersten 55 Minuten spielten die Bayern die Borussia komplett an die Wand, erzielten allerdings nur ein einziges Törchen. Aus dem Nichts kam die Fohlenelf dann zum Ausgleich, sodass sich in der letzten halben Stunde ein offenes Spiel entwickelte. Kurz vor der Nachspielzeit holte Javi Martínez Marcus Thuram selten dämlich im Sechzehner von den Beinen, kassierte dafür Gelb-Rot und musste mit ansehen, wie Bensebaini seinen Doppelpack vom Elferpunkt schnürte. Damit bleibt Mönchengladbach an der Tabellenspitze, dicht verfolgt von Leipzig, während die Bayern schon sieben Punkte weg sind. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Spielende

90 Einwechslung bei SC Freiburg: Mike Frantz

90 Das bringt Zeit. Niakhaté erläuft einen Ball am eigenen Sechzehner, dann kommt Vargas angerauscht und grätscht die Kugel ins Toraus - Abstoß.

90 Nkunku will unbedingt seine Bude. Statt Poulsen einzusetzen, drischt er das Spielgerät aus zentralen 20 Metern unten links am Kasten vorbei. Da wäre auch mehr drin gewesen.

90 Die Wölfe sind noch einmal am Drücker, aber der SC Freiburg verteidigt mit allen Kräften. Jetzt gibt es noch einen Wechsel.

90 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:1 durch Ramy Bensebaini

Wahnsinn! Der Borussia-Park explodiert! Bensebaini läuft ein paar Schritte an und jagt die Kugel ins rechte Eck. Neuer ist in der richtigen Ecke, kann den Strafstoß jedoch nicht parieren.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Drei Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf. Die Uhr tickt für den FCA.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Einwechslung bei SC Freiburg: Nico Schlotterbeck

90 Spielende

90 Auswechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

90 Gelbe Karte für Thiago (Bayern München)



90 Gelb-Rote Karte für Javi Martínez (Bayern München)

Für das Vergehen gibt es Gelb-Rot noch obendrauf.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Elfmeter für Gladbach! Ist das dämlich! Thuram dringt halblinks in den Strafraum der Gäste ein und wird von Kimmich zur Seite gedrängt. Martínez setzt warum auch immer zur Grätsche an und holt den Gladbacher von den Beinen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Alles deutet auf einen Sieg für die Augsburger hin. Wie es aussieht, müssen die Mainzer auf einen Standard hoffen oder irgendwie mit der Brechstange zum Torerfolg kommen.

89 Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:1 durch Ermin Bičakčić

Ergebniskosmetik - mehr dürfte das hier nicht sein. Eine Ecke von links möchte Gulácsi per Faustabwehr aus dem Strafraum befördern. Dabei behindern er und Upamecano so sehr, dass beide den Ball verpassen. Nutznießer ist Bičakčić, von dessen Schulter das Rund aus mittigen sieben Metern ins Tor tropft.

89 Riesenchance zum Ausgleich! Xaver Schlager verlängert einen langen Ball auf William, der in die rechte Strafraumhälfte einläuft und direkt abzieht. Aber der Schuss aus der Drehung geht knapp links am Tor vorbei.

88 Einwechslung bei SC Freiburg: Chang-hoon Kwon

88 Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

87 Gut aufgepasst von Koubek! Öztunali schlägt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld vorne rein. Dort lauert der lange Szalai, doch der aufmerksame FCA-Schlussmann ist vor ihm am Ball und faustet das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

88 Gelbe Karte für Denis Zakaria (Bor. Mönchengladbach)

Zakaria holt Müller von den Beinen und kassiert auch dafür Gelb. Der Schweizer fehlt damit am nächsten Spieltag bei Wolfsburg.

87 Sancho erobert den Ball und legt selbigen gut ab auf Raphaël Guerreiro, der zum Schlenzer ansetzt, aber an Steffen scheitert.

86 Und jetzt geht der SC Freiburg mit einer Führung in die Schlussphase. Jetzt müssen sie diese nur noch über die Zeit bringen. Oder hat der VfL noch ein paar Körner?

86 Unglückliche Szene. Samassékou und Nkunku geraten bei einem Zweikampf aneinander, dabei erwischt der Sinsheimer seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht. Schmerzhafte Nummer.

85 Es fehlt weiterhin an Bewegung im Offensivspiel der Gäste. Wenn Quaison, Szalai & Co. vorne nur auf die Bälle warten und sich nicht anbieten, wird es für die Rheinhessen schwierig mit dem Ausgleich.

84 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Sabitzer entledigt sich beim Jubel seines Jerseys. Logischerweise sieht er dafür Gelb.

86 Gelbe Karte für Robert Lewandowski (Bayern München)

Lewandowski hat die Schnauze voll und holt Raffael von hinten von den Beinen. Dafür gibt es völlig zurecht Gelb.

84 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

84 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

84 Einwechslung bei RB Leipzig: Hannes Wolf

84 Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

85 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Raffael

85 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

85 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Jonathan Schmid

Was für ein Ding! Knapp 30 Meter vor dem Tor legt sich Jonathan Schmid in halblinker Position die Kugel zurecht. Schmid läuft an und knallt das Leder links oben in die Ecke, wo der Ball vom Innenpfosten in die Maschen fliegt. Besser kann man den kaum schießen.

83 Dortmund schaltet nun doch etwas zurück und lässt den Ball lange in den eigenen Reihen laufen. Ein 6:0 liegt aktuell nicht unbedingt in der Luft.

83 Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch Marcel Sabitzer

Sabitzer besorgt die Entscheidung! Demme leitet einen fixen Konter im Zentrum der eigenen Hälfte mit seinem Pass nach halbrechts zum Torschützen ein. Der Österreicher bedient auf halblinks Nkunku, der in den Sechzehner rennt. Aus 13 Metern kommt er zunächst nicht am parierenden Baumann vorbei. Den Abpraller nimmt jedoch wieder Sabitzer auf und schießt ihn direkt aus zwölf Metern unten rechts ins Eck. Diesmal ist der Schlussmann machtlos.

82 Martin Schmidt bringt bei seinem letzten Wechsel mit Sergio Córdova nochmal eine frische Kraft für den Angriff. Für ihn weicht Fredrik Jensen.

84 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Xaver Schlager

84 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

82 Die größte Chance der Partie! Von der linken Seite kommt eine scharfe flache Hereingabe in den Freiburger Strafraum. Am zweiten Pfosten grätscht Wout Weghorst hinein, aber de Ball geht nur an das Außennetz. Das hätte die Führung für den VfL sein müssen.

82 Einwechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

82 Auswechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

82 Gelbe Karte für Javi Martínez (Bayern München)

Javi Martínez stoppt einen Konter der Hausherren mit einem beherzten Foul gegen Lars Stindl. Für das Vergehen gibt es Gelb.

80 Fast dieselbe Szene nochmal: Zuerst schafft es Werner nicht, die Murmel aus leicht spitzem linken Winkel an Baumann vorbeizuspitzeln. Wiederum macht Nkunku mit und stochert aus acht Metern nach. Wer sonst als der heute stark aufspielende Torwart entschärft auch diesen Versuch.

81 Kann der Joker nochmal für einen wichtigen Treffer sorgen? Der Rückkehrer ersetzt den eher defensiven Aarón. FSV-Coach Beierlorzer will jetzt nochmal alles versuchen und zumindest einen Zähler mit nach Hause nehmen.

81 Ab auf die andere Seite! Müller hat nach Zuspiel von Coman plötzlich ganz viel Wiese vor sich. Der Deutsche flankt das Leder an den ersten Pfosten wo Goretzka zum Ball geht. Im Nachfassen hat Sommer das Spielgerät sicher.

79 Auch Favre wechselt doppelt. Während er mit Brandt den überragenden Mann an diesem Tag rausnimmt, kommt Leonardo Balerdi hier heute zu seinem Bundesliga-Debüt. Er ersetzt Piszczek.

80 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

80 Fast die Führung für Gladbach! Am Sechzehner leitet Herrmann das Runde perfekt in den Lauf von Stindl. Der Kapitän visiert aus rund zehn Metern halbrechter Position die lange Ecke an. Das Spielgerät zischt nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

80 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Aarón

79 William bringt eine Ecke von der rechten Seite in den Strafraum, die gefährlich vor dem Tor herfliegt, aber weder Freiburger noch Wolfsburger kommen an den Ball. Im zweiten Versuch von der anderen Seite wird der Schuss geblockt.

78 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Leonardo Balerdi

78 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Łukasz Piszczek

78 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

79 Fritz hat in dieser Schlussphase alle Hände voll zu tun und muss zahlreiche knifflige Entscheidungen fällen.

78 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

77 40 Minuten nach dem letzten Düsseldorfer Abschluss kann sich Fink nun mal im gegnerischen Strafraum zeigen. Der Routinier tankt sich in den Sechzehner, schießt aber deutlich über den Kasten.

77 Gelbe Karte für Konrad Laimer (RB Leipzig)

Laimer stoppt einen Konter taktisch und wird verwarnt.

77 Doppelchance für die Hausherren! Zunächst scheitert Werner aus halbrechten zwölf Metern am schnell reagierenden Baumann. Zuvor wurde er klasse in die Tiefe geschickt. Den Abpraller will Nkunku aus der Zentrale im Netz unterbringen. Wieder aber schmeißt sich der Keeper in den Weg.

77 Die Mannschaft in den roten Trikots steht jetzt mit zehn Spielern in der gegnerischen Hälfte, findet aber kein Mittel, die Defensive des FCA zu knacken. Das Offensivspiel der Beierlorzer-Elf wirkt etwas schleppend und ideenlos.

76 Der muss doch sitzen! Skov luchst einem Leipziger an der linken Torauslinie das Rund ab und passt von dort flach an Fünfer. Adamyan löst sich gut, schickt das Ding aber auf kurzer Distanz meilenweit drüber. Irgendwann müssen sich die Blau-Weißen auch mal belohnen.

76 Im Sechzehner setzt sich Perišić gegen Lainer durch und flankt das Leder mit Dampf nach innen. Der Fünfer ist jedoch verwaist, sodass die Murmel rechts ins Seitenaus jagt.

74 Jensen aus der Distanz! Der Finne fasst sich in zwanzig Metern Torentfernung und zentraler Positon ein Herz und zieht ab! Der Aufsetzer stellt für Zentner aber kein Problem dar.

75 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

73 Haarscharf! Nkunku schlenzt die Pille ähnlich wie Vorsberg vor etwas mehr als zehn Minuten aufs lange Eck. Erneut darf Baumann tief durchatmen, dass das Spielgerät knapp vorbeisegelt.

75 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

74 Aktuell sind die Gladbacher etwas besser in der Partie und lassen den FCB kaum zur Entfaltung kommen. Auf der Bank hat Flick mit Coutinho auch noch jemanden sitzen, der so ein Match entscheiden kann.

74 Tooor für Borussia Dortmund, 5:0 durch Jadon Sancho

Das gibt es ja nicht! Düsseldorf läuft in den nächsten Konter. Hakimi ist auf der rechte Seite nicht zu halten und hat in der Mitte dann gleich vier(!) völlig blanke Mitspieler. Der Marokkaner entscheidet sich für Sancho, der sich diese Chance nicht mehr nehmen lässt und seinen zweiten Treffer erzielt.

73 Der Sportclub ist weiterhin die präsentere Mannschaft. In den entscheidenden Zweikämpfen im Mittelfeld ist der Gastgeber einen Schritt schneller und versucht mehr nach vorne, während der VfL kaum aus der eigenen Hälfte heraus kommt.

73 Die Gäste schaffen es nicht, entscheidend bis ins letzte Drittel zu kommen. Augsburg macht die Räume eng und versucht schnell umzuschalten. Der FSV müsste etwas mehr Tempo und Bewegung ins Offensivspiel bringen.

73 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

73 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

72 Düsseldorf täte nun gut daran, sich auf Schadensbegrenzung zu konzentrieren. Rund 20 Minuten sind noch zu gehen und aktuell sieht es nicht danach aus, als wolle der BVB einen Gang zurückschalten.

71 Nils Petersen setzt Lucas Höler in der linken Strafraumhälfte stark in Szene. Höler zögert aber einen Moment zu lange und John Anthony Brooks kann den Schussversuch ablocken.

71 Na das wäre ja was gewesen. Poulsen nimmt eine Nkunku-Ecke von rechts aus halbrechten acht Metern volley per Fallrückzieher. Zu seinem Pech erwischt er das Leder nicht richtig und jagt es weit drüber.

71 Etwas weniger als 20 Minuten sind noch auf der Uhr und mittlerweile ist es ein komplett offenes Spiel. Vor allem für die Bayern würde ein Unentschieden aktuell allerdings nicht reichen, da auch die Leipziger wieder souverän am gewinnen sind.

69 Etwa 20 Minuten sind offiziell noch auf der Uhr. Es deutet erstaunlich wenig auf ein Comeback von 1899 hin. Allerdings: Ein Treffer, und hier ist nochmal richtig Feuer drin.

70 Der erfahrene Stephan Lichtsteiner verlässt den Platz und wird durch den jungen, talentierten Felix Uduokhai ersetzt.

69 Einwechslung bei FC Augsburg: Felix Uduokhai

69 Tooor für Borussia Dortmund, 4:0 durch Marco Reus

Das dürfte es dann wohl endgültig gewesen sein! Gießelmann spielt dieses Mal den Fehlpass in der Vorwärtsbewegung und auch dieses Mal wird das sofort bestraft. Hakimi setzt Hazard in Szene, der im Laufduell Vorteile hat und das Leder perfekt quer legt auf Reus, der sicher verwandelt.

69 Auswechslung bei FC Augsburg: Stephan Lichtsteiner

67 Friedhelm Funkel nutzt seine beiden letzten Wechsel, um vor allem mit Fink etwas mehr Stabilität in sein Team zu bringen. Die letzten 15 Minuten sind die Gäste nämlich überwiegend hinterher gelaufen.

68 Jetzt müssen die Mainzer wieder mehr Risiko eingehen. Die Beierlorzer-Elf schiebt sich insgesamt weiter nach vorne und will den Ausgleich erzielen. Augsburgs Pressing zwingt die 05er aber zu langen Bällen, die meist ungefährlich sind.

67 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Oliver Fink

67 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Lewis Baker

68 Einwechslung bei Bayern München: Javi Martínez

67 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Aymane Barkok

68 Auswechslung bei Bayern München: Jérôme Boateng

67 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

67 Thuram lässt im Zentrum Boateng stehen und passt die Kugel nach halblinks zu Stindl. Der hätte im Sechzehner allein vor Neuer gestanden, hat mit dem Anspiel allerdings nicht gerechnet.

67 Das Spiel ist derzeit unterbrochen, da Janik Haberer einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen hat und behandelt werden muss. Es sieht aber so aus, als könnte er gleich wieder mitwirken.

66 Nächster neuer Mann bei den Ostdeutschen. Nkunku ersetzt Forsberg.

66 Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

66 Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

65 Eine echte Reaktion der TSG auf den zweiten Nackenschlag in dieser Partie bleibt bisher aus. Nachdem die Endphase der ersten Halbzeit Mut gemacht haben sollte, passiert seitdem wieder nur wenig.

65 Josip Brekalo flankt von der rechten Seite auf Wout Weghorst, aber Robin Koch hindert ihn mit gutem Stellungsspiel am Abschluss.

66 Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Bor. Mönchengladbach)

Hofmann stellt Coman von hinten ein Bein und unterbindet damit einen möglichen Konter der Bayern. Dafür bekommt der Übeltäter Gelb.

65 Tooor für FC Augsburg, 2:1 durch Florian Niederlechner

Spiel gedreht! Niederlechner tritt zum Strafstoß an und hämmert die Kugel humorlos oben rechts in den Knick! Zentner ahnt zwar die richtige Ecke, kann aber nichts ausrichten.

64 Elfmeter für den FC Augsburg! Der Videoassistent prüft das Foulspiel an Vargas und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt! Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns, da war kein Foulspiel zu erkennen.

64 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Patrick Herrmann

64 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

63 Freistoß für den FCA! Oder Elfmeter? Vargas geht an der Strafraumkante an Kunde vorbei und wird dann gefoult. Der Unparteiische gibt zunächst Freistoß.

62 Aus ähnlicher Position wie eben Forsberg versucht es nun Kramarić auf der Gegenseite. Der Schuss des Kroaten wird abgefälscht und saust am kurzen Pfosten vorbei. Allerdings bleibt die Ecke danach ertraglos.

63 Tooor für Borussia Dortmund, 3:0 durch Jadon Sancho

Dortmund spielt sich in einen Rausch! Sancho und Reus machen mit der Hintermannschaft der Gäste, was sie wollen. Reus legt am Ende die Kugel zurück auf den Engländer, der zum 3:0 trifft.

62 Auch Nagelsmann tauscht erstmals Personal. Poulsen kommt für Schick.

61 Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

61 Auswechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

61 Forsberg! Der Skandinavier behauptet sich halblinks an der Strafraumkante und schlenzt die Kugel mit Gefühl knapp am langen Eck vorbei. Da wäre Baumann machtlos gewesen.

62 Gelbe Karte für Jérôme Boateng (Bayern München)

Auf der linken Außenbahn stellt Boateng den Körper gegen Thuram rein. Der Franzose läuft auf und bekommt den Foulpfiff von Fritz. Der Unparteiische zückt ebenfalls Gelb.

60 Zentner segelt vorbei! Max bringt einen Freistoß von der rechten Seite scharf vor das Tor. FSV-Schlussmann Zentner kommt raus, erwischt aber mit seiner Faust den Ball nicht. Zum Glück steht aus Mainzer Sicht keiner der Gegenspieler am langen Pfosten.

59 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

59 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jean Zimmer

60 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Ramy Bensebaini

Aus dem Nichts der Ausgleich! Von der rechten Fahne flankt Hofmann das Leder mit ganz viel Schärfe vor den zentralen Fünfer. Dort passt die Zuordnung beim Rekordmeister überhaupt nicht, sodass Bensebaini unbedrängt zum Kopfball hochsteigen darf. Der Verteidiger jagt das Leder ins flache rechte Eck.

58 Schreuder reagiert auf den Zwei-Tore-Rückstand. Bebou ersetzt den Gelb-Rot-gefährdeten Posch.

60 Auf der halbrechten Seite pflückt Embolo einen langen Ball mit der Brust aus der Luft. Der Schweizer will direkt abschließen, doch Boateng spritzt dazwischen und kann die Situation bereinigen.

59 Gelbe Karte für Robin Quaison (1. FSV Mainz 05)



58 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

58 Die 05er wirken defensiv etwas sortierter und dadurch auch stabiler. Die bessere Organisation hat weniger Räume für die Hausherren zur Folge. Die tun sich etwas schwerer, bis in die Gefahrenzone durch zu kommen.

60 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

60 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Admir Mehmedi

58 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Stefan Posch

58 Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Thorgan Hazard

Wieder ist die Kugel im Netz und dieses Mal zählt der Treffer! Eingeleitet wird der Treffer von einem Düsseldorfer Fehlpass, der dem BVB einen gefährlichen Konter ermöglicht. Über Brandt und Sancho kommt der Ball zu Hazard, der ganz viel grüne Wiese vor sich hat. Der Belgier könnte auch quer legen, macht es aber selber und weil er sicher zum 2:0 trifft, ist ihm deshalb sicher keiner böse.

58 Derzeit ist der SC Freiburg in der Offensive die bessere Mannschaft. Zwar kommt man nicht zwingend zu klaren Torchancen, aber gefährlicher vor den Kasten als die Käste. Der VfL wirkt in diesen Minuten sehr ideenlos, wenn es nach vorne gehen soll.

55 Nils Petersen legt mit dem Rücken zum Tor aus halblinker Position auf Lucas Höler ab. Der zieht aus 18 Meter ab, aber der Schuss geht gut einen Meter über die Latte.

58 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

58 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: László Bénes

56 Niederlechner geht mit der offenen Sohle gegen Niakhaté in den Zweikampf und der Mainzer geht zu Boden. Nach einer kurzen Diskussion zwischen mehreren Akteuren kann das Spiel fortgesetzt werden.

57 Diesmal sprintet Coman nach einem Zuspiel von Müller die rechte Seite entlang. Mit seiner folgenden Flanke findet der Franzose jedoch nur Lainer, der zur Ecke klärt.

53 Solche Fehler darf sich der VfL nicht erlauben. In zentraler Position kommt ein Ball nicht vernünftig bei Jeffrey Bruma an und der SC Freiburg erobert die Kugel. Nils Petersen steht besser, aber überlässt Lucas Höler das Leder, weil er davon ausgeht, dass er im Abseits steht. Der schuss von Höler ist dann aber zu harmlos. Die Wiederholung zeigt, dass Petersen es auch hätte selbst machen können.

55 Gelbe Karte für Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf)

Der Abräumer trifft Akanji im Laufduell mit dem Arm im Gesicht und sieht dafür Gelb. Eine folgenschwere Karte, denn es ist die Fünfte.

55 Erneut RBL. Demme feuert nahe des linken Sechzehnerecks in Richtung rechter oberer Knick. Dabei rutscht ihm die Pille leicht über den Schlappen - drüber.

55 Dortmund zeigt sich unbeeindruckt und spielt auf das 2:0. Brandt und Hazard drehen die rechte Abwehrseite der Düsseldorfer ein, der Querpass findet am Ende aber keinen Abnehmer weil Gießelmann im letzten Moment klärt.

54 Eckball für den FCA. Max bringt das Leder hoch in den Sechzehner, wo der FSV das Ding zunächst aus der Gefahrenzone köpft. Der Ball fällt aber Richter im Rückraum vor die Füße. Der nagelt den Ball aus der zweiten Reihe knapp über die Latte!

55 Weiterhin bleibt der Rekordmeister am Drücker und lässt das Leder durch die eigenen Reihen laufen. Vor allem haben die Hausherren große Probleme, die Außenpositionen zu verteidigen, auf denen immer wieder Davies und Coman durchbrechen.

54 Gelbe Karte für Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

Halstenberg hält gegen Posch den Fuß aufs Schienbein. Klare Angelegenheit.

52 Der Ball zappelt ein weiteres Mal im Netz! Brandt hatte Reus bedient, der vor dem Tor auf Sancho quer spielte. Der BVB-Kapitän befand sich aber eine Fußspitze im Abseits und so muss der VAR natürlich eingreifen. Richtige Entscheidung.

52 Schwache Hereingabe! Richter sucht Vargas mit einer Flanke von der rechten Seite. Die misslingt ihm aber völlig und die Kugel segelt an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

52 Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Timo Werner

Werner übernimmt selbst die Verantwortung und schießt den Strafstoß leicht nach halblinks ins Netz. Baumann springt zur richtigen Seite, kriegt den Fuß aber nicht mehr rechtzeitig hoch. 2:0.

51 Eine Pausenführung ist für den BVB im Übrigen nahezu optimal. 60 Spiele lang sind die Gastgeber nach einer solchen ungeschlagen.

52 Die Bayern belohnen sich nachträglich für eine bärenstarke erste Hälfte und schieben sich durch die Führung vorerst bis auf einen Zähler an die Fohlenelf heran. Bleibt abzuwarten, ob sich die Gladbacher im zweiten Abschnitt aus der Umklammerung lösen können.

51 Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Posch sieht zudem seine fünfte Gelbe Karte.

50 Beide Teams kommen mit etwas mehr Dampf aus der Kabine und haben jetzt mehr Zug zum Tor. Es bleibt aber dabei, dass im letzten Drittel die Abnehmer fehlen.

51 Elfmeter für die Sachsen! Sabitzer flankt aus dem rechten Halbfeld in die Box. Dort geht Werner gegen Posch relativ leicht zu Boden. Der Hoffenheimer hat aber auch den Arm leicht auf der Schulter des Angreifers.

50 Wieder der eingewechselte Stürmer! Diesmal setzt sich die lange Offensivkraft im gegnerischen Strafraum beim Kopfballduell durch. Der Kopfball wird dann aber geblockt von einem weiteren Gegenspieler und die Chance ist vertan.

49 Im Vergleich zur ersten Halbzeit beginnt Durchgang zwei eher gemächlich. Zwar ist weiterhin ordentlich Tempo drin. Leipzig zieht aber nicht von Beginn an davon.

48 Erste Aktion von Awoniyi! Die Leihgabe vom FC Liverpool wird auf dem linken Flügel von Quaison steil geschickt, dann aber aufgrund einer Abseitsstellung zurück gepfiffen.

47 Zagadou! Der schlaksige Innenverteidiger sucht man den Weg nach vorne und weil ihn keiner angreift, versucht es der Franzose einfach mal. Wie ein Strahl saust die Kugel auf den Kasten und Steffen muss sich ganz schön strecken, um den Ball zu parieren.

49 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Ivan Perišić

Die Führung für den FC Bayern! Im Zentrum beweist Lewandowski viel Übersicht und passt die Murmel in den lauf von Perišić. Der Kroate marschiert bis zum Sechzehner und spielt die Kugel zu Müller, der das Spielgerät sofort zum Außenangreifer zurückpasst. Den halbhohen Ball nimmt Perišić mit dem rechten Fuß an und donnert die Kirsche mit dem linken Schlappen aus der Drehung aus etwa 16 Metern auf die Kiste. In seinem Tor fährt Sommer noch die rechte Hand aus, doch das Leder springt hinter die Linie.

46 Achim Beierlorzer bringt zur zweiten Halbzeit zwei frische Spieler. Für den jungen Barreiro kommt Brosinski ins Spiel. Zudem ersetzt Awoniyi den bisher blassen Onisiwo.

46 Auf der linken Außenbahn lässt Davies mit einem beherzten Sprint gleich vier Gladbacher stehen. Der Kanadier donnert den Ball ins Zentrum, wo Sommer die Hereingabe mit den Fingerspitzen aus der Gefahrenzone lenkt.

46 Weiter geht's! Dortmund stößt die zweite Halbzeit an und tut das ohne personelle Veränderung. Auch bei der Fortuna gibt es keinerlei Veränderungen.

46 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Taiwo Awoniyi

46 Die zweite Hälfte beginnt ohne personelle Änderungen.

46 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Daniel Brosinski

46 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Leandro Barreiro

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten geht es in den 2. Durchgang. Wer kommt besser aus der Kabine?

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kehren unverändert auf den Rasen zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der BVB mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Der Pausenstand drückt die ersten 45 Minuten sehr gut aus, denn Dortmund war hier zwar die bessere Mannschaft, fand aber ganz lange kaum eine Lücke in der Düsseldorfer Hintermannschaft. Nach rund zehn Minuten hatte Reus die erste Chance zum 1:0, nach 42 Minuten dann seine zweite. Dieses Mal nutzt der Nationalspieler die Möglichkeit. Während Düsseldorf über die gesamten 45 Minuten nur einmal richtig gefährlich konterten, ließen die Gastgeber unmittelbar vor dem Wechsel noch die Möglichkeit auf das 2:0 liegen. Auch wenn der Spielzug ein Tor verdient hätte, wäre ein 2:0 ob der ersten 40 Minuten aber zu viel des Guten gewesen.

45 Halbzeitfazit:

Nach einer intensiven und temporeichen ersten Hälfte geht es mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause. Die Augsburger spielten von Beginn an mutig nach vorne und kreierten zahlreiche Chancen gegen fast ausschließlich reagierende Mainzer. Plötzlich stand es aber 0:1, weil Öztunali den Hammer auspackte und für die mehr als schmeichelhafte Gästeführung sorgte. Der FCA spielte weiter zielstrebig nach vorne und kam nach weiteren vergebenen Möglichkeiten kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich durch Richter. Gleich geht's weiter!

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es 0:0 zwischen Mönchengladbach und Bayern. Der Rekordmeister drückte hier seit der ersten Sekunde das Gaspedal durch und hatte zahlreiche Chancen auf das Führungstor. Doch wie gegen Leverkusen ließen die Süddeutschen die Möglichkeiten liegen. Allerdings pressen und verteidigten die Flick-Männer bis zum Pausentee überragend, sodass die Fohlenelf zu keiner nennenswerten Chance kam. Nebenbei mussten die Gäste schon einmal verletzungsbedingt auswechseln, da Tolisso mit muskulären das Spielfeld verließ. Gleich geht es weiter!

45 Halbzeitfazit:

Ein aufregende Begegnung geht in die Pause: RB Leipzig führt insgesamt noch verdient mit 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dabei beherrschten die Roten Bullen die erste halbe Stunde klar und machten von der ersten Sekunde an Druck. Nach elf dominanten Minuten verwertete Werner dann die erste glasklare Möglichkeit. In der Folge waren Gelegenheiten da, um die Führung auszubauen. Irgendwann aber wachten auch die Kraichgauer auf. Vor allem Geiger nach 39 Zeigerumdrehungen verpasste den Ausgleich. Letztlich verbuchten die Sachsen das Chancenplus, sind für den zweiten Durchgang aber vorgewarnt. Hier ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Mit einem 0:0 verabschieden sich der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg in die Pause. Die Partie hatte über 45 Minuten nur wenige Torraumszenen zu bieten. Überwiegend fand das Spiel im Mittelfeld statt und kam nicht wirklich in Fahrt. Die Gastgeber überließen den Gästen weitgehend den Ball, die aber lediglich zweimal durch Wout Weghorst gefährlich wurden. Der SC setzte auf Konter, aber konnte diese nicht gut zu Ende spielen. Erst in den letzten Minuten der 1. Hälfte nahmen die Freiburger das Spiel selbst in die Hand und wirkten gleich deutlich gefährlicher. Es fehlte jedoch am entscheidenden Pass in die Gefahrenzone.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nochmal die Gastgeber. Aus dem rechten Halbraum düst eine Flanke bis an den linken Pfosten zu Werner durch. Neun Meter vor dem Gehäuse aus recht spitzem Winkel findet er mit einem harmlosen Schuss in Baumann seinen Meister.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der BVB läuft heiß! Über neun Stationen spielen sich die Westfalen in die Box, wo es dann jedoch am letzten Ball scheitert. Reus spielt etwas zu ungenau auf Sancho, der deshalb das 2:0 verpasst.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Vor der Halbzeit könnte noch immer alles passieren. Es könnte auch 2:2 oder vielleicht 3:2 stehen. Stattdessen heißt es "nur" 1:0. Nun gibt es aber erstmal 120 Sekunden Zuschlag.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Niederlechner spaziert wieder bis zur Grundlinie durch, wird dann aber von Niakhaté gestoppt. Der Eckball von der rechten Seite kommt hoch in den Sechzehner, wo Mainz nur halbherzig klärt und Baier in der zweiten Reihe zum Schuss kommt. Er haut das Spielgerät aber einige Meter über das Gehäuse!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

44 Kurz vor der Pause nimmt der SC Freiburg noch einmal an Geschwindigkeit auf und spielt mit viel Tempo lebhaft nach vorne. Im letzten Drittel kommt der entscheidende Pass aber nicht zum Mitspieler.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Wolfsburg macht es ein wenig besser. Von der rechten Seite bringt Admir Mehmedi die Kugel in den Strafraum und findet Wout Weghorst. Der kommt auch an die Kugel, aber köpft einen Freiburger an, sodass es eine Ecke für die Wölfe gibt.

43 Aus dem rechten Halbfeld flankt Müller die Murmel vor den zentralen Fünfer, wo Goretzka zum Kopfball hochsteigt. Der Deutsche nickt das Runde jedoch deutlich über die Kiste.

44 Gelbe Karte für Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05)



43 Das Tor dürfte für die Schmidt-Elf wie ein Befreiungsschlag wirken. Der längst überfällige Treffer wird von Richter nicht wirklich gefeiert, da der Torschütze zuvor zwei dicke Möglichkeiten liegen gelassen hat.

42 Seit einigen Augenblicken ist 1899 hier das forschere Team. Chancen sind inzwischen genügend vorhanden. Was fehlt ist die Ausbeute. Die Nagelsmann-Truppe ist dagegen momentan gut mit der Führung bedient. So schnell kann sich das Blatt wenden.

42 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marco Reus

Kurz vor der Pause dann doch das 1:0 für den BVB! Witsel spielt die Kugel ins Zentrum auf Brandt, der aus der Drehung ein überragenden Ball auf Piszczek spielt. Der Pole steckt das Leder herrlich durch auf den einlaufenden Reus, der vor Steffen dann ganz cool bleibt und sicher verwandelt.

41 Erster Torschuss für Gladbach! Der Ball landet in den Füßen von Pléa, der aus rund 25 Metern halbrechter Position abdrückt. Neuer taucht in seinem Kasten ab und kann das Leder aufnehmen.

41 Ein halbhoher Freiburger-Freistoß von der linken Seite direkt in die Arme von Koen Casteels - gefährlicher wird es hier derzeit nicht.

40 Mit etwas Glück setzt sich Coman halbrechts durch. Sein Schuss aus rund 15 Metern landet genau in den Armen von Sommer.

41 Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Marco Richter

Da ist der verdiente Ausgleich für den FCA! Niederlechner marschiert auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und spielt das Leder dann scharf vor das Tor. Dort steht der Torschütze goldrichtig und schiebt aus kürzester Distanz ein!

39 Weiterhin drückt der Bayern das Gaspedal durch und lässt die Gladbacher überhaupt nicht zum Durchatmen kommen. Dennoch muss sich der Rekordmeister vorwerfen lassen, kein einziges Tor aus den zahlreichen Chancen erspielt zu haben.

39 Das muss zwingend der Ausgleich sein! Gulácsi produziert einen katastrophalen Abschlag genau auf die Rübe von Kadeřábek. Der Wingback köpft umgehend an den Strafstoßpunkt, wo Geiger vollkommen unbedrängt schießen darf. Dabei trifft er nur den linken Pfosten. Dann bekommen es die Leipziger bereinigt.

39 Zentner pariert klasse! Vargas schnappt sich kurz vor der Strafraumgrenze den Ball und zieht aus halblinker Position ab. FSV-Schlussmann Zentner macht sich ganz lang und lenkt das Ding mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Die Ecke bringt nichts ein.

38 Außennetz! Skovs Pass in den linken Halbraum vom Flügel findet den mitmachenden Geiger. Dessen Abschluss von der Sechzehnerkante segelt von Ilsanker abgefälscht am äußeren Teil der Maschen. Die Ecke bringt dann nichts ein.

37 Wir notieren die erste Chance für die Gäste. Nach einem Missverständnis von Hazard und Reus rollt der Konter der Düsseldorfer über Baker nach vorne. Der 24-Jährige sieht auf der Gegenseite den mitgeeilten Zimmer, der den Ball aber direkt nehmen muss und deutlich über den Kasten zielt.

38 Dem Spiel des FCA mangelt es bisher nur an der Chancenverwertung. Auch im letzten Drittel kombinieren die Hausherren mit viel Tempo und machen viele Läufe in die Tiefe.

36 Das ist wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen, den die beiden Mannschaften den rund 23.000 Fans im Schwarzwaldstadion bieten. Viel zu wenig Tempo und kaum Durchschlagskraft in den wenigen Angriffssituationen. Es scheint, als warten beide auf einen Fehler des Anderen.

36 Mit dem rechten Außenrist schickt Thiago Lewandowski auf die Reise. Der Pole marschiert die Seite entlang und flankt den Ball in den Lauf von Perišić, der das Leder einmal annimmt und aufs Tor jagt. Der Schuss küsst noch die Oberkante der Latte und fliegt dann ins Aus.

36 Brandt reißt das Spiel nun an sich. Der Mittelfeldmann kann sich im Zentrum etwas Raum erarbeiten und zieht in Richtung Tor. Der Schuss des Nationalspielers geht allerdings einen guten Meter über den Querbalken.

35 Die Hausherren können mal schnell umschalten, doch auf der linken Außenbahn scheitert Bensebaini mit seiner Hereingabe am aufmerksamen Kimmich.

35 Das sah mal nach Fußball aus! Grillitsch hebt die Murmel stark aus dem rechten Halbfeld über die gegnerische Deckung an die Grundlinie. Dort läuft Kadeřábek ein und passt volley nach innen. Upamecano klärt in größter Not zur Ecke. Die wiederum nickt Bičakčić aus mittigen sechs Metern knapp links vorbei.

35 Der Spielaufbau gelingt den Mainzern gegen die weiterhin aggressiv pressenden Augsburger nur selten. Die Schmidt-Elf ist mit 60 Prozent Ballbesitz spielbestimmend und drängt immer noch auf den ersten Treffer. Hier könnte es gut und gerne schon 4:1 für die Gastgeber stehen.

34 So könnte es aber mal gehen! Brandt setzt Hakimi auf der rechten Seite schön ein, der keine Zeit verliert und den Ball scharf vorher spielt. Reus und Hazard rutschen in der Mitte allerdings knapp am Ball vorbei und die Chance ist dahin.

33 Die erste Weghorst-Chance! Von der rechten Grundlinie bringt Admir Mehmedi die Kugel in den Strafraum, wo Wout Weghorst zwischen zwei Verteidigern am höchsten steigt. Sein Kopfball geht aber über das Tor.

32 Weiterhin fehlt vom Angriff der Sinsheimer jede Spur. Zu sehr sind sie in der Hintermannschaft gefordert. Das 0:1 ist nicht nur absolut gerechtfertigt, sondern fast ein wenig schmeichelhaft.

33 Wieder ist das Spiel unterbrochen, da Lewandowski bei einer Ecke unglücklich mit dem Ellenbogen in Thuram reinrauscht. Für den Angreifer geht es nach einer kurzen Verschnaufpause aber weiter.

31 Freistoß für den SC Freiburg aus halblinker Position, rund 25 Meter vor dem Tor. Jonathan Schmid bringt die Kugel mit viel Effet auf das Tor, doch leider zu zentral genau auf Koen Casteels. Der hält den Ball mit beiden Händen fest.

31 Eine gute halbe Stunde ist gespielt. Der BVB hat zwar absolute Kontrolle über das Spiel, konnte sich aber nur ein einziges Mal in eine gute Schussposition bringen. Ansonsten fällt den Gastgebern noch nicht allzu viel ein gegen eine dicht stehende Fortunen-Abwehr.

32 Unfassbar, wie viele Chancen die Augsburger versieben! Vargas lässt auf der linken Seite gleich zwei Mainzer stehen, dringt in den Strafraum ein und spielt das Ding zurück auf den völlig blank stehenden Richter. Der schiebt das Spielgerät rechts am Tor vorbei - der muss drin sein!

31 Coman löffelt einen Ball kurz vor der rechten Torauslinie zurück an den zentralen Sechzehner. Dort kommt Lewandowski seitlich angeflogen und wuchtet die Kugel senkrecht in den Himmel.

30 Gute Möglichkeit für Boëtius! Der Niederländer hat links im Strafraum jede Menge Platz und zieht direkt ab. Der Ball rutscht ihm aber über den Spann und die Kugel rauscht deutlich links am Kasten vorbei.

29 Immer wieder Baumann. Schon wieder ist es Werner, dessen Flachschuss aus 23 Metern zentraler Position ihn aber nicht vor zu große Herausforderungen stellt. Trotzdem gerät die Defensive der Schreuder-Truppe immer wieder ins Schleudern.

30 Gladbach darf sich mittlerweile glücklich schätzen, dass die Bayern hier nicht schon drei Buden erzielt haben. Die Süddeutschen schnüren den Tabellenführer an dessen Sechzehner fest und scheitern aktuell nur an der eigenen Chancenverwertung.

29 Der SC Freiburg schafft es mal wieder in die Wolfsburger-Hälfte. Nils Petersen spielt die Kugel links raus auf Christian Günter, der die Kugel scharf vor das Tor bringen möchte. Seine Hereingabe wird jedoch von einem Wolfsburger abgefälscht und landet dann in den Armen von Koen Casteels.

27 Es fehlen Zentimeter zum 1:0 für den FC Bayern! Nach einer kurz ausgeführten Ecke zieht Kimmich aus rund 18 Metern zentraler Position ab. Wieder sieht Sommer nichts, da alle Akteure in seinem Sichtfeld stehen. Der Ball rutscht dem Keeper durch die Arme, doch in letzter Sekunde kann Sommer das Tor mit einem Finger verhindern, da das Leder noch nicht mit dem kompletten Umfang hinter der Linie war.

28 Gelbe Karte für Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf)

Die Gelbe Karte die Baker hätte sehen müssen, sieht nun Zimmermann. Der Mittelfeldmann geht zwar rüde in den Zweikampf, allerdings hebt Sancho frühzeitig und wird nur leicht getroffen.

28 Akpoguma rettet in höchster Not! Nach Schick-Zuspiel taucht Werner halbrechts auf und zieht in den Strafraum. Aus elf Metern probiert er es flach, der Hoffenheimer Abwehrmann bekommt aber noch das Bein dazwischen. Die folgende Ecke verpufft.

28 Gelbe Karte für Ruben Vargas (FC Augsburg)

Der Schweizer begeht im Mittelfeld ein taktisches Foul und sieht seine insgesamt 5. Gelbe Karte. Damit ist er am nächsten Spieltag gesperrt.

28 Niederlechner mit der nächsten Möglichkeit für den FC Augsburg! Der Stürmer kommt halblinks im Strafraum zum Abschluss, schießt aber den anrauschenden Mainzer Verteidiger an. Da wäre wieder mehr drin gewesen.

26 Steffen spielt einen verunglückten langen Ball genau in die Füße von Brandt, der sofort weiterlegt auf Sancho. Der Engländer dribbelt sich fest und kann nur noch unkontrolliert abschließen. Da war mehr drin!

27 Noch einen weiteren Vereinsrekord dürfen sich die Rot-Weißen auf die Fahnen schreiben. Im 15. Bundesligaduell in Folge knipsen sie vorne. Das gelang ihnen noch nie.

26 Sommer hält das 0:0 fest! Müller zieht aus 14 Metern zentraler Position ab. Stürmerkollege Lewy lässt das Runde lässig durch die Beine rauschen, sodass Sommer den Schuss erst spät sieht. Der Schlussmann ist blitzschnell unten und lenkt den Ball um den rechten Pfosten.

25 Der VfL Wolfsburg rück weit vor und stellt die Freiburger nun bereits an ihrem Sechzehner. Es kommt aber nicht genügend Personal nach, um die Gastgeber wirklich schwer unter Druck zu setzen. Bisher bekommt der SCF das gut gelöst.

26 Einwechslung bei FC Augsburg: Jan Morávek

26 Auswechslung bei FC Augsburg: Rani Khedira

26 Rani Khedira muss zum zweiten Mal behandelt werden. Der Mann mit der Nummer acht prallt in einem Kopfballduell mit dem Kopf auf dem Boden auf und wird wohl in wenigen Sekunden ersetzt.

25 Müller empfängt einen langen Ball auf der linken Außenbahn und leitet die Kugel zu Lewandowski weiter. Der Pole ist mit der Fußspitze noch dran, kann die Kugel jedoch nicht verarbeiten.

24 Der Druck der Sachsen ebbt nicht ab. Nun ist es Halstenberg, der nach tollem Forsberg-Steckpass in den Sechzehner durchbricht. Bevor er aber abschließen kann, ist Baumann da und klärt zur Seite weg. Dabei wird er unabsichtlich am Kopf erwischt. Ein Foul war das jedoch nicht.

25 Die Partie gestaltet sich jetzt ausgeglichener als in der Anfangsphase. Die Augsburger bestimmen zwar Großteile der Partie, wirken aber nicht so entschlossen wie zu Beginn der Begegnung.

23 Da hat Baker mehr als Glück. Die Leihgabe aus England verliert die Kugel an Reus und hält den Nationalspieler dann am Trikot. Eine klare Gelbe Karte, doch Siebert belässt es bei der Ermahnung.

23 Auf der linken Seite zieht Davies in den Sechzehner ein und flankt die Murmel in den Strafraum. Dort kommt Coman zum Kopfball, wuchtet das Runde jedoch genau in die Arme von Sommer.

21 Über weite Strecken befinden sich bis auf Bürki alle Spieler in der Hälfte der Gäste. Der Druck von Dortmund wird größer, der BVB findet aber noch keine Lücke im Bollwerk der Fortunen.

21 Wieder muss Baumann ran - und zwar gleich doppelt! Der Standard landet auf Upamecanos Schädel. Dessen Kopfball aus leicht halblinken acht Metern zwingt den Torwart zu einer schicken Flugeinlage. Im Nachsetzen wuchtet Forsberg das Spielgerät von der rechten Torauslinie auf den kurzen Pfosten. Baumann ist aufmerksam und entschärft die Nummer.

22 Der FCA zieht ein hohes Pressing auf und will den Spielaufbau des FSV im Keim ersticken. Die Mannen von Martin Schmidt setzen den jeweils ballführenden Spieler früh unter Druck.

20 Baumann mit Problemen! Werner knallt das Leder aus mittigen 22 Metern per Aufsetzer aufs rechte Eck. Hoffenheims Schlussmann wehrt zum Eckstoß ab.

20 Für den angeschlagenen Tolisso ist nun Flügelflitzer Perišić in der Partie.

21 Gelbe Karte für João Victor (VfL Wolfsburg)

Josuha Guilavogui foult Roland Sallai in der Freiburger-Hälfte und es gibt einen Freistoß. João Victor verhindert unsportlich die Ausführung sieht dafür die Gelbe Karte, die in dieser frühen Phase des Spiels extrem unnötig ist.

19 Endlich auch was Nennenswertes auf der TSG-Seite! Eine kurz ausgeführte Ecke wird mit einer halbhohen Flanke von der rechten Außenbahn scharf gemacht. Letztlich fällt diese Upamecano vor die Füße. Von ihm springt der Ball unkontrolliert in Gulácsis Richtung. RBs Keeper packt sicher zu.

20 Einwechslung bei Bayern München: Ivan Perišić

20 Auswechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

20 Das Spiel findet nun viel zwischen den beiden Strafräumen statt. Beiden Teams fällt es schwer in das letzte Drittel der gegnerischen Hälfte einzudringen. Nennenswerte Torraumszenen sind daher Fehlanzeige.

19 Im Mittelfeld sinkt Tolisso ohne Gegnereinwirkung zu Boden. Der Franzose zeigt bereits an, dass er ausgewechselt werden muss.

19 Niederlechner auf der anderen Seite! Jensen geht auf dem linken Flügel steil und marschiert einige Meter. Er steckt durch auf den durchstartenden Niederlechner. Der 29-Jährige dringt in den Strafraum ein und schließt aus halblinker Position ab. Keeper Zentner ist auf dem Posten und pariert den etwas unplatzierten Schuss.

18 Interessante Nebenstatistik: Werner trifft damit in der fünften Ligapartie in Serie. Vor ihm schaffte das in der Leipziger Bundesligahistorie nur Augustin, den es ja leihweise zur AS Monaco zog.

17 Düsseldorf steht in der Defensive bislang sehr sicher und stabil. Auf der Gegenseite ist im Dortmunder Mittelfeld unglaublich viel Bewegung. Gerade im Zentrum versuchen die Westfalen durch viele Positionswechsel für Räume zu sorgen.

16 Außennetz! Von der linken Seite zieht Christian Günter in Richtung Zentrum und lässt aus halblinker Position einen Schuss ab. Der flache Abschluss aus 16 Metern ist stramm geschossen, aber geht nur gegen das Außennetz.

17 Das Tor stellt das Spielgeschehen völlig auf den Kopf. Bislang spielte nur Augsburg, doch dann schießen die 05er das erste Mal auf das gegnerische Tor und gehen direkt in Führung. Wie reagiert Augsburg jetzt?

16 Wieder schnuppert der Pole am Tor! Thiago chipt einen Freistoß frech über die Mauer. Im perfekten Moment löst sich Lewandowski, der die Kirsche per Volleyschuss aus 15 Metern knapp an der linken Aluminiumstange vorbeijagt.

15 Schiedsrichter Bastian Dankert lässt viel laufen. Schon mehrmals waren die Spieler beider Seiten mit den Entscheidungen nicht einverstanden. Dieses Mal Nicolas Höfler, der von Josuha Guilavogui durchaus freistoßwürdig am Oberarm gezogen wurde.

15 Jetzt bekommen die Kraichgauer mal einen Freistoß am linken Flügel zugesprochen. Seine Hereingabe befördert Gulácsi im Zusammenspiel mit seiner Vordermannschaft aber etwas unkonventionell aus der Gefahrenzone.

14 Wieder verpassen die Bayern knapp die Führung! Im Zentrum rollt über Tolisso der Konter an. Der Mittelfeldakteur passt das Runde zu Coman, der die Murmel aus der Drehung in den Lauf von Lewandowski weiterleitet. Der Pole visiert aus 13 Metern halblinker Position die flache rechte Ecke an und verfehlt sein Ziel um wenige Zentimeter.

14 Nach etwas weniger als einer gespielten Viertelstunde liegen die Hausherren also in Front - und das ist verdient. Hoffenheim lässt sich seit der ersten Zeigerumdrehung hinten einschnüren. Bisher ein mauer Auftritt.

13 Der SC Freiburg überlässt jetzt den Woflsburgern den Ball, die diesen durch die eigenen Reihen schieben. So richtig Fahrt nimmt das Angriffsspiel der Niedersachsen durch den Ballbesitz aber nicht auf. Die Breisgauer stehen mit alle Mann in der eigenen Hälfte und verschieben kompakt.

15 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Levin Öztunali

Wie aus dem Nichts gehen die Gäste in Führung! Öztunali kommt in halbrechter Positon kurz vor der Strafraumgrenze zum Schuss und hält einfach mal drauf. Er haut das Leder wuchtig oben links in den Knick - Traumtor!

13 Der BVB muss natürlich aufpassen, dass sie mit der offensiven Verteidigung nicht in einen Konter laufen. Bisher kann die Fortuna die schnellen Gegenangriffe aber nur andeuten, weil die Präzision stellt.

14 Quaison taucht alleine vor Koubek auf! Der Stürmer wird nach Ballgewinn mit einem Steilpass auf die Reise geschickt und muss nur noch den Augsburger Schlussmann überwinden. Der macht sich groß und pariert. Dann geht die Fahne des Assistenten hoch - Abseits! Richtige Entscheidung.

13 Guter Freistoß von Max! Der linke Verteidiger haut einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf vor das Mainzer Gehäuse. Dort setzt sich Khedira im Kopfallduell durch, köpft die Kugel aber rechts am Tor vorbei.

11 Die Gladbacher können sich aktuell nur mit zahlreichen Fouls behelfen. Auf der linken Außenbahn passt Davies die Kugel zu Coman, der blitzschnell an Bensebaini vorbeizieht. Der Verteidiger kann den Franzosen nur am Trikot festhalten.

11 Das gibt es doch gar nicht! Öztunali vertändelt den Ball und Vargas hat keinen Gegenspieler mehr vor sich. Er legt nochmal quer auf Richter, der nur noch einschieben muss. Aber schießt das Ding rechts nebenher! Wahnsinn!

10 Beinahe das 1:0 für den BVB! Hazard spielt sich auf der rechten Seite frei und sieht im Rückraum seinen Kapitän. Reus nimmt die Kugel direkt, scheitert aber an Steffen, der mit einem tollen Reflex zur Stelle ist.

11 Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Timo Werner

Es hat sich abgezeichnet, die Roten Bullen gehen in Führung! Bei einem schnellen Konter aus der eigenen Hälfte passt Klostermann prima nach rechts in die Tiefe zu Werner. Der Nationalspieler rennt durch die halbrechts Angriffsspur und nimmt an Strafraumeck Schick mit. Gleichzeitig läuft er in die Box durch und bekommt das Rund vom Tschechen zurück. Weil Akpoguma nicht aufpasst, steht Werner plötzlich frei vor Baumann und vollendet aus sechs Metern.

10 Da gibt es so eine Gelegenheit beinahe: Sabitzer gibt von halbrechts hoch an den Elfmeterpunkt. Dort macht sich Forsberg lang und länger, kriegt den Fuß aber nicht mehr an die Murmel. Abstoß.

8 Fast das 1:0 für die Bayern! Stindl klärt das Leder im eigenen Sechzehner genau in die Füße von Goretzka, der die Murmel direkt auf Tolisso weiterleitet. Der Franzose drückt aus rund zwölf Metern halbrechter Position ab. Am linken Fünfereck streckt Müller seinen Fuß rein und stochert das Spielgerät knapp am Pfosten vorbei.

10 Nun auch die erste Ecke für die Gäste. Aber auch die Hereingabe von Admir Mehmedi findet keinen Abnehmer und kann aus der Gefahrenzone zum Einwurf geköpft werden.

7 Die ersten Minuten gehen an den BVB, der mutig und vor allem sehr hoch verteidigt. Düsseldorf ist bemüht, dennoch sauber hinten herauszuspielen, ist aber oft zu langen Bällen gezwungen.

8 Der VfL Wolfsburg kontert und João Victor treibt das Spielgerät durch die Freiburger Hälfte. Doch statt seine Mitspieler mitzunehmen, entscheidet er sich für einen Fernschuss aus 25 Metern, der weit über den Querbalken geht. Da war mehr drin.

9 Mainz wirkt gegen das entschlossen auftretende Augsburg derzeit völlig überfordert. Die Mannen von Achim Beierlorzer werden durch schnelle Angriffe der Gastgeber teilweise schwindelig gespielt.

7 In den ersten Minuten werden die Gäste förmlich überrollt. Offenbar hat Nagelsmann seiner Truppe einen frühen Treffer verordnet. Noch fehlt es aber an der glasklaren Schusschance.

7 Wieder Vargas! Wieder Aluminium! Diesmal wird der Schweizer mit einer schönen Flanke von der rechten Seite bedient. Der Augsburger setzt sich klasse im Zweikampf durch und nickt das Leder aus zentraler Position an den rechten Außenpfosten!

5 Wieder ein Standard für die Hausherren. Jonathan Schmid bringt eine Ecke in den Strafraum, doch diese erreicht so gerade den Fünfmeterraum und kann von dort geklärt werden.

6 Gelbe Karte für László Bénes (Bor. Mönchengladbach)

Auf der halbrechten Seite trifft Bénes Davies mit offener Sohle am Knie und kassiert bereits in der sechsten Minute die Gelbe Karte.

5 Bereits in den ersten Minuten tappen die Hausherren das ein ums andere Mal in die Abseitsfalle, da die Münchner auf Höhe der Mittellinie verteidigen.

3 Ein Freistoß bringt die erste Offensivaktion für den SC Freiburg. Den Ball aus dem Halbfeld von Roland Sallai kann Koen Casteels, jedoch problemlos abfangen.

5 Nächste dicke Chance für den FCA! Nach einem schönen Kombinationsspiel im gegnerischen Sechzehner kommt Vargas in halblinker Position in etwa zehn Metern Torentfernung frei zum Schuss. Er trifft den Ball nicht richtig und Zentner pariert den Schuss. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

4 Da auf dem Rasen noch nicht allzu viel passiert, ein kleiner Nachtrag zum BVB-Trikot. Anlässlich der "110 Jahre Kohle und Stahl" treten die Gastgeber heute im Sondertrikot an.

4 Wieder die Leipziger: Forsberg narrt mit einer feinen Körpertäuschung Akpoguma und und zieht aus dem Zentrum in Richtung Tor. Dabei legt er sich den Ball etwas zu weit vor und muss rechts Sabitzer mitnehmen. Im Anschluss an dessen Flanke gibt es ein Offensivfoul.

4 Die Augsburger beginnen mutig und spielen zielstrebig nach vorne. Immer wieder gehen die Offensivkräfte in die Tiefe und strahlen Gefahr aus. Ein temporeicher Beginn der Hausherren!

2 Die anschließende Ecke wird kurz ausgeführt. Eine Hereingabe von links landet erneut am langen Eck, wo Ilsanker gestört wird. Es gibt wieder Ecke, die im Endeffekt bei Baumann endet.

1 RB gibt gleich mal richtig Gas! Werner schickt Forsberg halblinks in den Sechzehnmeterraum. Der Schwede ist vor dem herauseilenden Baumann an der Kugel und sucht mit seiner Flanke einen Abnehmer. Letztlich findet er am langen Pfosten nur Sabitzer, der seinerseits von rechts nochmal nach innen gibt. Er findet wieder Forsberg, dessen Abschluss vom linken Fünfmeterraumeck geblockt wird.

2 Pfosten! Wieder wird Jensen auf dem rechten Flügel mit einem langen Ball steil geschickt. Er spielt das Ding flach in die Mitte, wo der Ball an Freund und Feind vorbei kullert und an den linken Pfosten prallt. Anschließend können die Mainzer klären!

2 Auf der linken Außenbahn macht Coman das erste Mal Dampf. Seine folgende Flanke findet sogar Müller am linken Fünfereck, doch der Angreifer kann die Murmel nicht verarbeiten.

2 Der VfL Wolfsburg versucht es erstmalig mit einem Angriff über die rechte Seite. Die halbhohe Hereingabe wird aber von der Freiburg-Defensive geblockt.

1 Gelbe Karte für Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf)

Der Abwehrmann steigt Zimmer direkt mal böse auf den Fuß. Klarer Fall das muss Gelb geben, auch wenn es das erste Foul des Spiels ist.

1 Auf geht's! Der Ball rollt! Überraschenderweise sehen wir heute nur einen Spieler im gelben Jersey und das ist Roman Bürki. Die restlichen Dortmunder agieren heute ganz in Schwarz, während Düsseldorf Weiß trägt.

1 Klasse Pass auf Jensen! Der 21-Jährige Finne startet durch und wird mit einem schönen Steilpass bedient. Er zieht von der rechten Seite in die Mitte, wird aber kurz vor der Strafraumgrenze gestoppt.

1 Los geht's im Borussia-Park! Die Bayern agieren in roten Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links, während die Gladbacher im weißen Dress auflaufen.

1 Auf geht's.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt im Schwarzwaldstadion. Der VfL beginnt die Begegnung, aber der SC Freiburg erobert schnell das Leder. Wer sichert sich heute die drei Punkte?

1 Auf geht's! Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Unter großartiger Kulisse betreten die zwei Kontrahenten das grüne Parkett in Gladbach. Während die heimischen Fans mit Gesängen ihre Männer begrüßen, warten die Bayern-Fans mit einer schönen Choreo auf.

Die Mannschaften kommen angeführt vom Schiedsrichtergespann auf den Rasen. Der SCF spielt in den bekannten Heimtrikots und die Wölfe tragen heute den hellblauen Auswärtsdress. Ein letztes einschwören im Mannschaftskreis und dann geht es gleich los!

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen der nicht ganz ausverkauften Arena. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Für Christian Streich ist es heute durchaus ein besonderes Spiel. Der Übungsleiter ist seit acht Jahren Cheftrainer beim SC Freiburg und steht heute zum 300. Mal bei den Breisgauern an der Seitenlinie.

Beide Mannschaften machen sich so langsam in den Katakomben bereit, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Geschehens ist Marco Fritz, der in den kommenden 90 Minuten von seinen zwei Kollegen Dominik Schaal sowie Guido Kleve unterstützt wird.

Die Spielleitung der Begegnung übernimmt der 39-jährige Bastian Dankert aus Rostock, der sein 97. Spiel in der Bundesliga leitet. An der Seitenlinie wird er unterstützt von René Rohde und Markus Häcker.

Das Schiedsrichtergespann wird angeführt von Markus Schmidt. Die beiden Außenlinien besetzen Christof Günsch und Markus Schüller. Der vierte Offizielle ist Tobias Reichel, Videoassistent ist Martin Petersen.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Deniz Aytekin. Der 41-jährige Betriebswirt aus Oberasbach pfeift seit zwölf Jahren in der deutschen Beletage und gehört damit bereits zu den erfahrenen Haudegen des Geschäfts. Während er mit den Sinsheimer 2019/2020 erstmals zu tun hat, erwies er sich für die Roten Bullen nur bedingt als Glücksbringer (1:1 gegen den VfL Wolfsburg). Ihm assistieren an den Seitenlinien Christian Dietz und Edudard Beitinger.

Für FCA-Coach Martin Schmidt ist das Aufeinandertreffen mit dem FSV nicht nur ein besonderes Spiel, weil es ein Duell gegen seinen Ex-Klub ist, bei dem er acht Jahre lang beschäftigt war: „Da treffen zwei Teams aufeinander, die in Form sind. Das Spiel wird viel mehr werden als nur ein Abstiegskracher.“

Auch Flick sprach vor dem Topduell mit den Journalisten: "Sie fahren mit sehr viel Dynamik ihre Angriffe - Leverkusen und Gladbach kann man vergleichen. Wir müssen mutig und nach vorne verteidigen und müssen den gegnerischen Stürmern weniger Raum lassen. Gladbach gegen Bayern war immer ein Klassiker. Im Hause Flick war es der Klassiker, mein Bruder war Gladbach-Fan, ich der Bayern-Fan. Gladbach ist Tabellenführer, wir sind Vierter. Wir reisen aber mit Selbstvertrauen an, sind auf dem richtigen Weg, haben gegen Leverkusen viele Chancen herausgespielt. Gegen den Ball waren einige Dinge, die nicht gut waren, die haben wir aber trainiert."

Bisher standen sich beide Klubs sieben Mal gegenüber. Drei Mal behielten die Ostdeutschen dabei die Oberhand, zuletzt sowohl im Hinspiel der vergangenen Saison in Hoffenheim (2:1) als auch einen Monat später in der 2. Runde des DFB-Pokals vor eigenem Publikum (2:0). In der Rückrunde knöpften die Blau-Weißen dem Gegner immerhin ein Unentschieden ab (1:1). Wir dürfen also gespannt auf Runde acht sein.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Klubs ist nach 26 Aufeinandertreffen völlig ausgeglichen. Jeweils zehn Mal konnte eine der beiden Mannschaften gewinnen, sechs Mal trennte man sich Unentschieden. In der vergangenen Spielzeit setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch. Im Hinspiel behielt Mainz mit 2:1 die Oberhand, im Rückspiel setzte sich Augsburg klar mit 3:0 durch.

Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls nur einen Wechsel. Marcel Tisserand kehrt nach abgesessener Sperre (Gelb-Rot gegen Frankfurt) zurück in die Startformation. Dafür muss Robin Knoche weichen und auf der Bank Platz nehmen.

Viel verändert sich nicht zu den Aufstellungen der Vorwoche. Christian Streich bringt lediglich Roland Sallai für Nico Schlotterbeck und setzt ansonsten auf die Elf aus dem Gladbach-Spiel.

TSG-Fußballlehrer Alfred Schreuder zollt seinem Vorgänger Nagelsmann einigen Respekt. Dieser sei “ein Top-Trainer, aber auch ein Top-Mensch. Ich habe viel von der Art und Weise seines Trainings übernommen, aber auch meine eigenen Methoden. Wir waren sehr erfolgreich und haben super zusammengearbeitet. Wir sind auch Freunde geworden“. Der Niederländer macht aber auch klar, dass es nicht um ihn und sein Gegenüber gehe. “Wir spielen gegen Leipzig. Für die Medien ist das schön, aber es ist ein normales Bundesligaspiel. Wir kennen uns sehr gut. Aber ich kenne Peter Bosz auch sehr gut“, spielt er die Angelegenheit herunter.

Auch bei Fortuna Düsseldorf ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Gäste fallen zwar immer wieder positiv durch Last-Minute-Treffer und Aufholjagden auf, nehmen oftmals allerdings nur ein Remis mit. Zwölf Punkte stehen somit lediglich auf dem Konto der Fortunen, was nach dem Remis der Hertha am Freitag nur auf Grund des Torverhältnisses zu Platz 15 reicht.

Ein bisschen anders sieht die Gemütslage aktuell bei den Kraichgauern aus. Nach sechs Triumphen am Stück, darunter beim FC Bayern München (2:1) und gegen den FC Schalke 04 (2:0), setzte es vor zwei Wochen eine deftige Niederlage zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 mit Neu-Coach Achim Beierlorzer (1:5). Vor sieben Tagen sollte dieser Ausrutscher ebenfalls daheim gegen Fortuna Düsseldorf korrigiert werden, was jedoch misslang (1:1). So steht derzeit die achte Position zu Buche, drei Punkte fehlen auf den Champions-League-Qualifikationsplatz.

Auch die Bayern sind gut drauf und wollen sich mit einem Dreier beim Tabellenführer im Gesamtklassement wieder nach vorne arbeiten. In den ersten vier Spielen unter Flick zeigten die Süddeutschen vier überragende Leistungen, die mit vier Siegen belohnt wurden. Am vergangenen Spieltag kassierten der Stern des Südens allerdings eine 1:2-Pleite vor heimischen Publikum gegen Leverkusen in einer intensiven Partie. Dennoch war die Vorstellung der Münchener, die gleich dreimal am Aluminium scheiterten, gut. Bleibt abzuwarten, ob die Gäste bei der Fohlenelf daran anknüpfen können.

Bei den Gästen aus Mainz gibt es nur eine Veränderung im Vergleich zum vergangenen Spieltag. Für Latza rückt Barreiro ins zentrale Mittelfeld. Szalai, der am vergangenen Spieltag als Joker stach, muss zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen.

Schauen wir rasch auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche drei Mal. Gulácsi, Halstenberg und Forsberg ersetzen Mvogo, Mukiele und Nkunku (alle Bank). Die Gäste nehmen unterdessen ebenfalls drei Veränderungen vor. Akpoguma, Geiger und Samassékou mit seinem Startelfdebüt beginnen anstelle von Vogt (Wadenprobleme), Rudy (fünfte Gelbe Karte) und Locadia (Bank).

FCA-Coach Schmidt verändert seine Startelf auf drei Positionen. Der verletzte Framberger, der gesperrte Hahn und Córdova müssen weichen. Sie werden durch Lichtsteiner, Richter und Jensen ersetzt.

Drei Wochen vor Weihnachten sehnt man sich beim BVB nach besinnlicher Zeit. Nachdem der November für alle Beteiligten alles andere als gemütlich war, hofft man durch den Arbeitssieg in Berlin den Bock umgestoßen zu haben. Bevor es in der nächsten Woche in der Champions League um den Einzug ins Achtelfinale geht, soll heute bereits mit einem Sieg weiter am Selbstbewusstsein gearbeitet werden. Ganz nebenbei würde man natürlich auch gerne in der Tabelle oben dran bleiben.

Nach einem starken Saisonstart mit neun Spielen ohne Niederlage und zwischenzeitlich Platz zwei in der Tabelle sah es so aus, als würde der VfL Wolfsburg in dieser Saison weit oben mitspielen. Doch nach drei Niederlagen (Dortmund, Leverkusen, Bremen) aus den vergangenen vier Spielen rutschte man in der engen Tabelle schnell bis auf den 9. Platz ab. Trainer Oliver Glasner ist aber zuversichtlich, dass es nun wieder bergauf geht: "Unsere Leistungen zeigen wieder nach oben, auch wenn das letzte Spiel mit der Niederlage gegen Bremen für uns enttäuschend war. Dort haben wir zweimal vergessen, unser Tor abzusichern, uns aber gleichzeitig viele Chancen herausgespielt." Neben den Langzeitverletzten Ignacio Camacho (Sprunggelenksverletzung) und Niklas Klinger (Handgelenksverletzung) muss Glasner auf Yunus Malli (Hexenschuss) und Ismail Azzaoui (Knöchelverletzung) verzichten.

Auch der FCA konnte in den vergangenen Wochen wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Sieben Punkte aus den letzten drei Partien holten die Mannen von Martin Schmidt. Am vergangenen Spieltag holte Augsburg in Köln beim 1:1 einen Punkt. Nachdem Hahn gleich zu Beginn vom Elfmeterpunkt scheiterte, ging der FCA kurz vor der Pause in Führung. Jeweils eine rote Karte auf beiden Seiten sorgte für furiose Schlussminuten der ersten Halbzeit. Vier Minuten vor dem Ende kassierte die Schmidt-Elf den bitteren Ausgleich und musste sich mit einem Punkt begnügen.

"Wir haben gegen Gladbach zu viele Torchancen zugelassen und die entscheidenden Szenen als Mannschaft nicht verteidigen können", analysierte Christian Streich die 2:4-Niederlage beim Tabellenführer aus Gladbach. Zuvor war sein Team trotz schwieriger Gegner (Leipzig, Bremen, Frankfurt, Leverkusen) seit vier Spielen ungeschlagen. "Wir müssen die Kräfte bündeln, damit wir die 90 Minuten am Samstag mit aller Energie abarbeiten und Wolfsburg auch spielerisch Paroli bieten können", gibt Streich die Marschroute für das Spiel vor. Verzichten muss der Coach weiterhin auf den rotgesperrten Vincenzo Grifo und Luca Waldschmidt (Gesichtsfraktur). Zudem stehen Philipp Lienhart (Muskelfaserriss), Jerôme Gondorf (Infekt) und Lukas Kübler (Knie-OP) nicht zur Verfügung.

Coach Rose sprach auf der Pressekonferenz über die Partie und den FCB: "Es ist immer besonders, gegen die beste Mannschaft der Bundesliga zu spielen. Der FC Bayern strahlt eine große Selbstverständlichkeit aus. Wir gehen das Duell mit Respekt an, wissen aber, dass wir die Chance haben, es zu gewinnen. Der FC Bayern ist aggressiv gegen den Ball, spielt ein sehr gutes Gegenpressing. Und er ist richtig stark besetzt. Als Gegner muss man zu jeder Zeit absolut aufmerksam sein und darf sich keine Pause in diesem Spiel gönnen."

Die Gäste gewannen nach der Einstellung von Beierlorzer zunächst überraschend mit 5:1 in Hoffenheim. Am vergangenen Spieltag setzten sich die Rheinhessen im eigenen Stadion mit 2:1 gegen den Europa League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt durch. Nach dem 0:1-Pausenrückstand spielten die 05er in der zweiten Hälfte aufgrund eines Platzverweises beim Gegner in Überzahl und drehten die Partie durch Treffer von Onisiwo und Szalai.

Keine gewöhnliche Partie wird es für RB-Übungsleiter Julian Nagelsmann. Bis zum Sommer betreute er den Gegner, ehe er Ralf Rangnick als Cheftrainer in der Landeshauptstadt ablöste. “Es ist schon ein besonderes Spiel. Das ist aber auch normal, wenn man neun Jahre bei einem Klub war. Ich freue mich, viele Leute wiederzusehen, aber wenn es dann losgeht, würde ich gerne gewinnen“, gibt sich der 32-Jährige angriffslustig. Hoffenheim schätzt er unter seinem Nachfolger defensiver ein, “ein bisschen kontrollierter“. Zugleich macht er klar, woraus er Hoffnung schöpft: “Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man die Jungs kennt. Ich weiß, was dem ein oder anderen weniger gefällt“. Umgekehrt gelte dies aber genauso.

Bei den Gästen aus Düsseldorf gibt es hingegen gleich vier Wechsel. Neben dem gesperrten Ayhan muss Trainer Funkel auch auf die verletzten Suttner und Sobottka verzichten. Die drei werden von Gießelmann, Bodzek und Thommy ersetzt. Zudem bietet Funkel in der Spitze Baker statt Tekpetey auf.

Kann Mainz 05 den Aufwärtstrend gegen den direkten Konkurrenten fortsetzen? Nach der Trainerentlassung von Sandro Schwarz und der Übernahme durch den Ex-Kölner Achim Beierlorzer könnte es bei den Mainzern kaum besser laufen. Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen unter der neuen Leitung stehen den Mainzern zu Buche. Damit kletterte der FSV auf Platz 12.

In der Vorwoche konnte der BVB sich zur Freude der Fans wieder etwas frei schwimmen. Nach einer guten ersten Hälfte reichte es trotz Unterzahl zu einem 2:1-Sieg. Bis auf den gesperrten Mats Hummels stehen deshalb auch alle Spieler wieder in der Startelf. Der Abwehrchef wird heute von Piszczek ersetzt. Ob sich das Ganze als Viererkette oder wie in der Vorwoche als Dreierkette aufstellt, bleibt abzuwarten.

Mit ganz breiter Brust empfangen die Gladbacher den FC Bayern im Borussia-Park. Mit 28 Zählern liegen die Fohlen auf der ersten Position, die heute mit einem Sieg gegen den Branchenprimus verteidigt werden soll. Von der 2:0-Niederlage gegen Union Berlin zeigten sich die Hausherren gut erholt, schlugen den Wolfsberger AC mit 1:0 in der Europa League und auch den SC Freiburg mit 4:2 in der Bundesliga. In den jüngsten zwei Partien setzte es gegen die Süddeutschen jedoch zwei üble Pleiten. In der Allianz-Arena ging man letzte Saison mit 2:4 unter, während vor eigenem Publikum mit 1:5 verloren wurde.

Es läuft bei den Sachsen. Seit sieben Pflichtspielen sind sie unbesiegt. In dieser Zeit fuhren sie sechs Dreier und ein Remis ein. Damit machten sie nicht nur in der Champions League den Gruppensieg und damit das Weiterkommen perfekt, sondern schoben sich in der Liga auch auf den zweiten Rang vor. Sollte heute ein weiterer Erfolg herumkommen und Gladbach zeitgleich gegen den FC Bayern nicht gewinnen, dürften sie sich sogar Spitzenreiter nennen.

Hallo und herzlich willommen zum 14. Spieltag der Bundesliga. Am heutigen Samstag stehen wie gewohnt fünf Nachmittagsspiele statt. Unter anderem empfängt der BVB die Gäste von Fortuna Düsseldorf im heimischen Signal-Iduna-Park. Beginn ist natürlich um 15:30 Uhr!

Hallo und herzlich willkommen in der WWK-Arena zum 14. Spieltag der Fußball Bundesliga und der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05. Um 15:30 Uhr geht’s los!

Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltag der Bundesliga! Heute kommt es zu einem hochinteressanten Duell, in dem es um nicht weniger als die Tabellenführung geht: RB Leipzig empfängt die TSG 1899 Hoffenheim und will bei einem gleichzeitigen Ausrutscher Borussia Mönchengladbachs gegen den FC Bayern München den Platz an der Sonne erklimmen. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Spitzenduell am 14. Spieltag in der Bundesliga! Ab 15:30 Uhr empfängt der Spitzenreiter Mönchengladbach den Tabellenvierten aus München.

Zum 35. Mal treffen die beiden Vereine seit 1992 aufeinander - damals noch in der 2. Bundesliga. Der SC Freiburg holte gegen den VfL Wolfsburg in zwei Spielen zwar nur einen Punkt, stieg aber dennoch am Ende der Saison in die Bundesliga auf. Der VfL Wolfsburg zog einige Jahre später nach und seither kommt es zu Duellen in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Bilanz ist recht ausgeglichen. Elf Siege gehen auf das Konto der Breisgauer und 14 Mal gewannen die Wölfe. Neun Spiele endeten Remis, so wie zuletzt in der vergangenen Saison beim 3:3 am 21. Spieltag.

Der SC Freiburg ist weiterhin die positive Überraschung der Saison und steht mit 22 Punkten auf dem 6. Platz der Tabelle. Mit zwei Punkten weniger auf dem Konto reiht sich drei Plätze weiter unten der VfL Wolfsburg auf dem 9. Rang ein. Der SCF geht durchaus als Favorit in die Partie, denn in den vergangenen Heimspielen ärgerte die Elf von Christian Streich unter anderem Borussia Dortmund (2:2), RB Leipzig (2:1) und Eintracht Frankfurt (1:0). Der VfL gewann nur eines der vergangenen sechs Spiele und steht unter Druck nicht noch weiter abzurutschen. Vor sechs Spieltagen stand das Team von Oliver Glasner noch auf dem 2. Platz.

Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Im Schwarzwald-Stadion triff um 15.30 Uhr der SC Freiburg auf den VfL Wolfsburg. Viel Spaß!

90 Fazit:

Feierabend in der Commerzbank Arena, die Eintracht aus Frankfurt trennt sich von Hertha BSC 2:2. So wirklich wissen wohl beide Teams nicht, was sie damit anfangen sollen. Nach dem Pausentee herrschte zunächst ein bisschen spielerische Armut, weil die zuvor druckvollen Adler nicht zwingend waren. Aus dem Nichts erhöhten die Hauptstädter auf 2:0, fingen sich aber umgehend den Anschluss. Nun waren die Gastgeber angeficht und liefen bis zum Schluss an. Rode besorgte kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich. Am Ende wäre auch noch mehr drin gewesen für aktive Hessen. Die Hertha muss sich vorwerfen lassen, viel zu passiv gewesen zu sein. Trotz der 2:0-Führung ist dieses Remis ein gewonnener Punkt. Für die Alte Dame geht es in acht Tagen zuhause gegen den SC Freiburg weiter. Auf der Gegenseite liefen die Mainstädter zu lange einem Rückstand hinterher. Sie wollen es einen Tag später beim FC Schalke 04 besser machen.

90 Spielende

90 Ein letzter Versuch! Nach abgeblocktem Kamada-Schuss probiert es Kostić aus halblinken 25 Metern. Der Serbe feuert das Leder aber flach am rechten Pfosten vorbei.

90 Kurz vor Toreschluss knickt Rode nochmal unglücklich um. Er steht zwar direkt auf, Schmerzen hat er dennoch.

90 Gelbe Karte für Thomas Kraft (Hertha BSC)

Kraft betreibt bei einem Abstoß etwas zu viel Zeitspiel. Gelb für ihn.

90 Drei Zeigerumdrehungen der Nachspielzeit sind bereits vorüber. Aktuell schaffen es die Gäste wieder besser, das Geschehen vom eigenen Gehäuse fernzuhalten.

90 300 Sekunden gibt es obendrauf. Gelingt einer Truppe hier der Lucky Punch?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 In den letzten Minuten wollen die Hausherren jetzt den Sieg. Ganz unverdient wäre das nicht. Trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand geben sie sich nicht auf und sind die bessere Mannschaft. Das wird noch ein heißer Tanz.

88 Eine Statistik, die den Ostdeutschen nicht gefallen dürfte: Mit diesem Gegentreffer steht nun das zwölfte Tor bei einem gegnerischen Standard zu Buche. Damit überholen sie in dieser Hinsicht den SV Werder Bremen und sind nun das anfälligste Team in der Liga, was hohe Bälle anbelangt.

86 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:2 durch Sebastian Rode

Hütters Joker sticht! Voraus geht dem Tor eine Ecke, die Boyata etwas unnötigerweise produzierte. Kostić schnibbelt die Pille mit Schnitt vom Tor weg. Aus acht Metern verlängert Hinteregger per Kopf an den langen Pfosten. Aus dem Hinterhalt kommt Rode mit Siebenmeilenstiefeln angerauscht. Weil sich niemand um den Ex-Münchener kümmert, darf dieser aus halbrechten sieben Metern einschieben. Rekik hat noch die Beine dazwischen, trotzdem schlägt die Murmel unterm Tordach ein.

85 Kurz danach tauscht Hütter zum zweiten Mal. Für die letzten Augenblicke soll es Joveljić richtigen. Er kommt für den weitestgehend blassen Silva.

84 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Dejan Joveljić

84 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

83 Doppelchance für die SGE! Kostić schlenzt den Ball aus halblinker Position und 15 Metern mustergültig mit seinem schwächeren rechten Bein aufs lange Eck. Kraft entschärft den Abschluss klasse mit einer Pranke. Aus ganz spitzem rechten Winkel trifft Touré dann nur den Außenpfosten.

82 In höchster Not! Grujić verlängert einen Freistoß von Kostić aus dem linken Halbraum vor zwei einköpfbereiten Frankfurtern ins Toraus. Die Ecke wird zunächst geklärt.

80 Klinsmann wechselt doppelt. Stark hat eben im Luftduell mit Hinteregger einen Schlag gegen den Kopf bekommen Für ihn übernimmt Mittelstädt. Gleichzeitig ersetzt Wolf Lukebakio. Damit wird es auch nominell defensiver.

80 Einwechslung bei Hertha BSC: Marius Wolf

80 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

79 Einwechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

79 Auswechslung bei Hertha BSC: Niklas Stark

79 In ähnlicher Position wie eben da Costa probiert es nun Kamada aus 18 Metern. Sein Versuch rutscht ihm aber über den Schlappen und rauscht über den linken Knick.

76 Das wird eine heiße Schlussphase. Jetzt zieht da Costa von der halbrechten Strafraumkante nach innen und schließt mit dem linken Fuß ab. Kraft bekommt beide Fäuste rechtzeitig hoch und pariert.

74 Unfassbar knappe Geschichte! Von rechts schlägt da Costa eine Flanke in die Mitte. Halbrechts in der Box verlängert Grujić das Leder unabsichtlich als Bogenlampe aufs lange Eck. Kraft schaut nur hinterher und hat Riesenglück, dass es neben den Kasten ins Aus fliegt. Bei der anschließenden Ecke bleibt Rode zunächst hängen. In den Nachwegen schießt er die Pille drüber.

72 Gelbe Karte für Davie Selke (Hertha BSC)

... als auch der Ex-Leipziger werden wegen Reklamierens verwarnt.

72 Gelbe Karte für Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)

Selke foult Hasebe. Sowohl der Japaner...

71 Gelbe Karte für Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt)

Gonçalo Paciência beschwert sich heftigst beim Unparteiischen. Dafür sieht er Gelb.

71 Eine ganz kuriose Szene! Rode bricht entlang der linken Grundlinie durch und bringt die Kugel abgefälscht hoch nach innen. Kraft will das Ding abfangen, bekommt von Silva aber einen ganz kleinen Schubser von hinten. Dadurch legt sich der Torwart die Murmel selbst ins Netz. Dingert erkennt aber zu Recht auf Foulspiel.

68 Um ein Haar das 1:3! Plattenhardt gibt von links unbedrängt aus vollem Lauf halbhoch nach innen. Selke findet sich acht Meter zentral vor der Bude als Abnehmer und zieht volley aus der Drehung ab. Nur ganz knapp saust das Spielgerät links unten vorbei.

67 Wie wichtig war bitte dieses schnelle 1:2 für die Hessen? Nach dem zweiten Treffer der Hauptstädter sah bereits vieles nach Tristesse im Frankfurter Rund aus. So aber bringt Hinteregger die Hoffnung zurück. Auch die Fans sind wieder wach.

65 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:2 durch Martin Hinteregger

Der rasante Ausgleich! Touré befördert eine hohe Kostić-Ecke etwa vom Elfmeterpunkt nach halblinks in Richtung von Krafts Gehäuse. Hinteregger läuft durch und hält ein bisschen glücklich die Rübe rein. Aus vier Metern lässt er dem verdutzten Keeper keine Chance.

63 Tooor für Hertha BSC, 0:2 durch Marko Grujić

Grujić beschert der Arena Totenstille! Ein Freistoß aus dem rechten Berliner Halbfeld wird auf den zweiten Pfosten verlängert. Dort steht Boyata genau richtig und passt volley vom linken Fünfereck quer vor den Kasten. Dort muss Grujić nur noch den Fuß reinhalten. Kurz wird überprüft, ob der Vorlagengeber im Moment der Kopfballverlängerung im Abseits stand. Offensichtlich stand er mit Kamada aber knapp auf gleicher Höhe. Das Tor zählt.

62 Hütter tauscht seinen ersten neuen Mann ein. Rode soll als sogenannter aggressive Leader für mehr Feuer und Spielkultur sorgen. Fernandes muss dafür runter.

62 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

62 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Gelson Fernandes

59 Eine knappe Stunde haben wir absolviert. Im zweiten Durchgang geht es auf beiden Seiten nicht richtig produktiv nach vorne. Die Alte Dame baut zwei Abwehrriegel hinten auf, die Eintracht dagegen findet keinen Weg durch das Bollwerk.

57 So wirklich verbessert sich die Lage für die Mainstädter momentan nicht. Nach dem Seitenwechsel stehen die Blau-Weißen noch kompakter als zuvor. Echte Gefahr kommt seitdem nicht auf.

54 Aufgeheizte Stimmung in der Commerzbank Arena. Nicht nur der Zweikampf zwischen Touré und Lukebakio erhitzt hier die Gemüter. Immer wieder gibt es jetzt Nickligkeiten und Diskussionen, die besonders das Publikum aufnimmt. Es wird nicht leichter für Referee Dingert, den Überblick zu behalten.

52 Gelbe Karte für Almamy Touré (Eintracht Frankfurt)

Nächster gelber Karton. Touré steigt Lukebakio unglücklich auf den Fuß. Ein bewusster Move war das nicht. Eine schwierige Entscheidung.

49 Klinsmann nimmt einen ersten Wechsel vor. Duda, eben mit dem Foul kurz vor einer Gelb-Roten Karte, weicht für Löwen.

49 Einwechslung bei Hertha BSC: Eduard Löwen

49 Auswechslung bei Hertha BSC: Ondrej Duda

46 Gleich die erste Möglichkeit für die Rot-Schwarz-Weißen: Touré köpft eine Freistoßflanke von Kostić von links am linken Fünfmeterraumeck klar neben den Pfosten.

46 Die zweite Hälfte läuft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit Pfiffen werden die Hausherren in die Kabine verabschiedet: Eintracht Frankfurt liegt zur Pause mit 0:1 gegen Hertha BSC hinten. Dabei präsentieren sich die Hessen beinahe über die gesamte Spielzeit als das aktivere und gefährlichere Team. Zwei Mal aber parierte Kraft prima gegen Abschlüsse der SGE. Nach einer halben Stunde war die Defensive des Europa-League-Teilnehmers nicht aufmerksam genug. Direkt waren die Spreestädter zur Stelle und nutzten ihre Gelegenheit konsequent. In der Folge lief die Hütter-Elf weiter an, ein Treffer Kamadas wurde richtigerweise aberkannt. Insgesamt eine glückliche Führung für die Hertha, die im zweiten Durchgang aufpassen muss. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Kamada möchte sich mithilfe von Gonçalo Paciência per Doppelpass in den Sechzehner schlängeln. Dabei kommt er Darida nahe und stolpert dann über die eigenen Füße. Direkt fordert er Freistoß - eine unnötige Aktion des Japaners. Ein Foul war das beim besten Willen nicht.

41 Mal schauen, ob dieses kurze Erfolgserlebnis die Adler nun eher motiviert oder demotiviert. Dem Ausgleich waren sie sehr nahe, insgesamt wird die Hütte jedoch zu Recht nicht anerkannt. Bis zur Pause sind es nur noch wenige Augenblicke.

38 Frankfurt gleicht aus, aber es zählt nicht! Grujić verliert das Spielgerät rechts nahe der Mittellinie, dann geht es schnell. Kostić sprintet auf dem linken Flügel entlang und spielt sich per Doppelpass frei. Seine flache Flanke lässt Gonçalo Paciência durch, am Elfmeterpunkt vollstreckt Kamada eiskalt. Allerdings behalf sich der Serbe bei seiner Vorarbeit mit einem klaren Trikotziehen gegen Stark. Damit riss er den Verteidiger klar zu Boden. Eindeutige Sache, Schiri Dingert nimmt das Tor zurück.

35 Dieser Rückstand sitzt natürlich erstmal. Die Eintracht, die seit zehn Minuten klar das Heft des Handelns in der Hand hatte, muss nun einem nicht eingeplanten 0:1 hinterherrennen. Gegen bislang defensiv gut stehende Berliner dürfte das nicht allzu leicht werden.

32 Die SGE sucht die schnelle Antwort! Sow drischt die Pille aus 24 Metern zentraler Position allerdings knapp über das Gebälk. Fraglich, ob Kraft den erwischt hätte.

30 Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Dodi Lukebakio

Fast aus dem Nichts geht die Alte Dame in Führung! Bei einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte geht es über links blitzschnell nach vorne. Plattenhardt bedient an der linken Sechzehnerkante Grujić. Der 23-Jährige steckt überragend durch die Beine Hasebes in die Box durch. Dort läuft Lukebakio ein und überwindet Rønnow aus leicht spitzem Winkel und neun Metern.

29 Der erste Standard mündet in einem weiteren. Diesen nickt Touré am kurzen Pfosten ein Stück über das Gehäuse.

28 Hinteregger mit der Chance! Der Österreicher erobert das Rund auf der linken Außenbahn und kombiniert sich mit Silva per Doppelpass in den Sechzehner. Aus linken 14 Metern prüft er Kraft mit einem knallharten Abschluss. Der Schlussmann ist aber auf dem Posten und wehrt nach links ab. Es gibt Ecke.

26 Eine da-Costa-Flanke von rechts rutscht bis zur gegenüberliegenden Seite zu Kostić durch. Der gibt ebenfalls direkt nach innen und findet Silva. Aus recht mittigen acht Metern bugsiert der Neuzugang den Ball aber neben den Kasten.

24 Gelbe Karte für Niklas Stark (Hertha BSC)

Stark verteidigt extrem hoch und begeht ein taktisches Foul gegen Silva. Dafür wird er korrekterweise verwarnt.

21 Über die halbrechte Angriffsspur dringt Sow in den Strafraum ein und überläuft dabei Plattenhardt. Sein Schuss aus 13 Metern saust aber deutlich rechts vorbei.

20 Kraft verhindert das 0:1! Touré ist Abnehmer einer Ecke von links und zwingt den Keeper am ersten Pfosten aus sechs Metern zu einer guten Tat. Zuvor bewachte Selke den 23-Jährigen nur unzureichend. Im Nachsetzen donnert Silva die Kugel aus halbrechten zehn Metern drüber.

18 Duda tritt einen ersten Eckball ins gegnerische Zentrum. Die Flanke gerät jedoch etwas lang. Keiner seiner Mitspieler kann damit etwas anfangen.

16 Eine Viertelstunde ist durch. Die optische Überlegenheit ist den Gastgebern zuzuschreiben, die dickste Möglichkeit indes den Hauptstädtern. Auf ein Tor warten wir aber noch.

13 Auf einmal zeigt sich die Hertha! Duda hat aus der Mitte eigentlich eine gute Schussposition. Allerdings zieht er immer weiter nach rechts in den Sechzehnmeterraum und hebelt die Murmel dann an den langen Pfosten. Dort löst sich Selke von Hinteregger und befördert sie vom linken Fünfereck knapp am rechten Pfosten vorbei. Das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits - zu Unrecht. Ein Treffer hätte im Nachgang wohl gezählt.

12 Aktuell setzen sich die Hausherren in der gegnerischen Hälfte fest, ohne wirklich Gefahr auszustrahlen. Noch mangelt es an Genauigkeit und Durchschlagskraft.

9 Gelbe Karte für Ondrej Duda (Hertha BSC)

Im Mittelfeld stellt Duda den Fuß gegen Hintereggers Schienbein drüber. Gelb.

7 Da war mehr drin. Berlin begeht im Spielaufbau einen Stockfehler. So darf da Costa auf rechts in Richtung Torauslinie spurten. Seine gechippte Hereingabe findet aber keinen Abnehmer.

5 Frankfurt macht in den ersten Augenblicken den etwas wacheren Eindruck. Allerdings fehlt es bei allem Tempo noch an Präzision. Die Klinsmann-Truppe sucht dagegen über Konter den Weg nach vorne.

3 Nach schnellem Einwurf auf der linken Außenbahn lässt Gonçalo Paciência seinen Gegenspieler nahe der Grundlinie stehen. Seine Flanke wird jedoch geblockt, Kostić im Nachsetzen ebenfalls.

1 Los geht's.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Christian Dingert. Der 39-jährige Diplom-Verwaltungswirt aus Lebecksmühle ist seit zehn Jahren in der deutschen Beletage unterwegs und kommt 2019/2020 zu seinem sechsten Einsatz. Während er in dieser Spielzeit erstmals mit den Spreestädtern zu tun hat, erwies er sich für die Eintracht bereits als Glücksbringer (3:0 gegen Bayer 04 Leverkusen). Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Tobias Christ und Timo Gerach.

Bisher trafen beide Vereine 69 Mal aufeinander. Dabei spricht die Statistik mit 32:20 Erfolgen für die Alte Dame. Zudem ereigneten sich 17 Remis. Seit inzwischen drei Spielen warten die Mainstädter auf einen Dreier gegen die Ostdeutschen. Auch in der vergangenen Saison konnten sie sie nicht bezwingen. In Berlin (0:1) und auch zuhause (0:0) blieben sie sogar gänzlich ohne Tor. Das soll sich natürlich schleunigst ändern.

Klinsmann selbst hat offenbar klare Pläne im Kopf, wie das Ruder wieder herumgerissen werden soll. Er wolle “das Ganze jeden Tag vorantreiben, den Jungs Selbstvertrauen geben, sie Fehler machen lassen. Die Mannschaft muss zur Ruhe kommen und sich finden. Wir beobachten in jedem Trainings das Potenzial und sehen den Ist-Zustand. Bis Weihnachten werden wir ein richtiges Bild haben“. Der ehemalige Bundestrainer vergisst dabei nicht, den Adlern einen “richtigen Fight“ anzukündigen: “Frankfurt hat eine gute Truppe und verdient jeden Respekt, aber das wird eine ganz spannende Kiste“.

Auf der Gegenseite sieht die Lage ein wenig bedrohlicher aus. Seit sechs Partien sind die Hauptstädter in der Bundesliga sieglos, zuletzt setzte es fünf Pleiten in Serie. Nach der desaströsen Leistung beim FC Augsburg (0:4) musste Ante Čović seinen Hut nehmen. Für ihn übernahm in der letzten Woche Jürgen Klinsmann interimsweise bis zum Saisonende. Der mit Spannung erwarteten ersten Begegnung mit Borussia Dortmund (1:2) folgte jedoch erstmal kein Happy End. Trotz einer 45-minütigen Überzahl musste sich seine Elf geschlagen und weiterhin mit Platz 16 zufrieden geben.

Schauen wir indes kurz auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren tauschen im Vergleich zum Montag auf drei Positionen. Für N'Dicka, Rode (beide Bank) und Kohr (Rotsperre) beginnen Hasebe, Fernandes und André Silva. Die Gäste nehmen ebenfalls drei Veränderungen vor. Plattenhardt, Duda und Klünter rücken für Mittelstädt, Wolf (beide Bank) und Skjelbred (nicht im Kader) in die Startelf.

SGE-Trainer Adi Hütter bewahrt in dieser nicht ganz leichten Phase seines Daseins bei der Eintracht kühlen Kopf. “Wir wollen positiv bleiben“, stellt der Österreicher klar. Ein Rezept, mit dem es wieder aufwärts gehen soll, hat er auch gleich parat: “Kein Aktionismus, viel Geduld, Ruhe und Vertrauen in die eigenen Stärken. Der Blick geht nach vorne“. Den kommenden Gegner respektiert er dabei, schließlich wolle dieser “in die Erfolgsspur zurück. Sie sind top organisiert“. Mit branchenüblichen Floskeln umreißt er trotzdem vor allem die eigenen Ambitionen: “Wir wollen den Bock umstoßen, vielleicht müssen wir das Glück auch mal erzwingen“.

Es ist ein kleines Auf und Ab, das die Hessen derzeit durchmachen müssen. Seit dem Weiterkommen im DFB-Pokal (2:1 beim FC St. Pauli) und dem furiosen Triumph über den FC Bayern München (5:1) hagelte es in der Liga nur noch Niederlagen. Sowohl beim SC Freiburg (0:1) als auch daheim gegen den VfL Wolfsburg (0:2) und jüngst beim 1. FSV Mainz 05 (1:2) mussten sie als Verlierer vom Feld. Zwischenzeitlich gelang immerhin in der Europa League ein beachtenswerter Sieg (2:1 beim FC Arsenal). International haben sie damit alles in der eigenen Hand, im Alltagsgeschäft steht aktuell nur der zehnte Rang zu Buche.