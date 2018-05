Guirassy trifft zum 2:0 - da war die Kölner Welt noch in Ordnung... Quelle: imago

Dabei hatte alles so gut begonnen aus Sicht des Tabellenschlusslichts gegen den Vorletzten. Durch Treffer von Lukas Klünter (8.), Sehrou Guirassy (16./Elfmeter) und ein Eigentor des Freiburgers Caleb Stanko (29.) lag der Eff-Zeh komfortabel vorne. Erst nach der furiosen Anfangsphase kam Freiburg besser ins Spiel, Nils Petersen sorgte in der 39. Minute mit dem 1:3 für einen Hoffnungsschimmer.



Was dann kam, stellt selbst für die in dieser Saison so gebeutelten Kölner einen Schlag in die Magengrube dar: Spätestens nach dem 2:3 durch Janik Haberer (65.) griff die Angst um sich, wieder einmal zu scheitern. Wer sich derart töricht anstellt, wie es in der Schlussphase Salih Özcan und Guirassy taten, darf sich nicht wundern: Zuerst verursachte Özcan durch tölpelhaftes Einsteigen gegen Nicolas Höfler einen Strafstoß, dann ging Guirassy mit der Hand zum Ball - 20 Sekunden vor Ende der angezeigten Nachspielzeit. Petersen nahm dankend an und verwandelte beide Elfmeter sicher. Begonnen hatte die Partie wegen der Witterungsbedingungen übrigens mit einer halben Stunde Verspätung. Kurz vor dem Anpfiff musste der Rasen mit großen Schippen und Saugern vom Schnee befreit werden.