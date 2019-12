Dortmund empfängt Leipzig zum Topspiel

Vier Pflichtspielerfolge in Serie haben auch den Dortmundern den Glauben an die eigene Stärke zurückgegeben. "Die Leipziger sind in einer guten Verfassung - aber wir auch. Wir haben ein Heimspiel und wollen es gewinnen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf das Topspiel. Kapitän Marco Reus kündigte dem Spitzenreiter erbitterte Gegenwehr an: "Gegen Leipzig wird es brennen bei uns."