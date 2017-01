Nach dem 0:3 am vorigen Spieltag in Leipzig geht in Frankfurt die Angst vor einem Fehlstart in das neue Jahr um. Zum Verdruss von Kovac muss die Eintracht - ähnlich wie Schalke - einige Profis ersetzen. Mittelfeldspieler Szabolcs Huszti und Offensivmann Marco Fabian fehlen weiter verletzt, Torhüter Lukas Hradecky ist gesperrt. Angesichts dieser Ausgangslage hält der Coach derzeit wenig vom Gerede über die Europacupchancen: «Wir wissen, wo wir herkommen. Unser Ziel ist es, eine ruhige Saison zu spielen. Ich lasse uns und unsere Mannschaft nicht unter Druck setzen.»