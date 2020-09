Ein direktes Duell im Kampf gegen den Abstieg stieg auch in Wolfsburg, wo der VfL den FC Augsburg empfing und nach dem 1:2 (1:1) am Ende mit leeren Händen da stand. Halil Altintop (25. Minute) und Dominik Kohr (69.) nutzten für den FCA schwere Abwehrfehler der enttäuschenden Niedersachsen. Für die Gastgeber traf nur Mario Gomez (4.) - allerdings aus Abseitsposition - für die im Winter für bislang 30 Millionen Euro aufgerüsteten Wolfsburger.



Das Team von Trainer Valérien Ismaël verpasste damit nicht nur den erhofften vierten Sieg in Serie, sondern muss in der Tabelle wieder nach unten schauen. Mit nun 21 Punkten zogen die Schwaben am VfL vorbei auf Rang zwölf. Beim Ausgleich konnte VfL-Torhüter Diego Benaglio einen viel zu harten Rückpass nicht unter Kontrolle bringen und spielte den Ball ebenso unnötig zum Torschützen Altintop, der zunächst an die Latte, den Abpraller dann aber ins Tor köpfte. Beim 2:1 für Augsburg unterlief Vieirinha ein grober Stellungsfehler.