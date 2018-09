Das gilt beim Gegner von der A1 gleichermaßen – für die seit längerem stillgelegte Torfabrik namens Chicharito (28). Wie sein Pendant vom Niederrhein war der treffsichere Mexikaner im Vorjahr der Garant für Bayers Sprung in die europäische Meisterklasse. Auch er knüpfte im Spätsommer an die zuvor gezeigten Leistungen an, schoss in den ersten sechs Ligaspielen fünf Tore. Doch seit dem 2:0 gegen Dortmund am 1. Oktober ist bei der „kleinen Erbse“ Sendepause.