Bundesliga-Saison beginnt mit Bayern gegen Hertha

Das direkte Duell der beiden Topteams der vergangenen Saison zwischen dem FC Bayern und Dortmund steigt in der Hinrunde am elften Spieltag (8.-10. November) und in der Rückrunde am 28. Spieltag (3.-6. April 2020). Das ewig brisante Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund gibt es am neunten Spieltag (25.-27. Oktober) und am 26. Spieltag (13.-16. März 2020). Zum ersten Hauptstadt-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC in der Bundesliga kommt es am zehnten Spieltag (1.-3. November). Das Rückspiel findet am 27. Spieltag (20.-22. März 2020) statt.