Bellarabi - Windhund unter Wankelmütigen

Im letzten Jahr lehnte Karim Bellarabi ein sehr lukratives Angebot des BVB noch ab, inzwischen aber hängt das Trikot des 26-jährigen Offensivspielers in Dortmund. Allerdings nicht in der Umkleidekabine der schwarz-gelben Borussia, sondern in einer Vitrine im Deutschen Fußballmuseum. Dorthin wanderte Bellarabis Dress, nachdem der Leverkusener vor zwei Wochen in Augsburg den 50.000. Bundesligatreffer erzielt hatte.