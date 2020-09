Tayfun Korkut

Kein idealer Einstand für Tayfun Korkut auf der Trainerbank von Bayer Leverkusen: Der Nachfolger von Roger Schmidt musste sich am Freitag mit einem schmucklosen 1:1 gegen Werder Bremen begnügen. Während Leverkusen nach dem dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg die Europacup-Plätze immer weiter aus den Augen zu verlieren droht, machte Werder durch sein viertes Match in Serie ohne Niederlage einen weiteren kleinen Schritt Richtung Klassenerhalt.



Claudio Pizarro sicherte den Gästen in der 79. Minute durch seinen ersten Saisontreffer einen verdienten Punkt, nachdem Leverkusen in der siebten Minute durch Kevin Volland in Führung gegangen war. Bayers Wendell sah in der 90. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot.