Auswärtssiege für Bayern und Schalke

Mit seinem ersten Bundesliga-Tor in diesem Jahr hat Bayern-Jubilar Thomas Müller den Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach entschieden. In seinem 250. Ligaspiel für die Münchner sorgte der Weltmeister in der 63. Minute für den 1:0 (0:0)-Siegtreffer. Auf dem Weg zum 27. Meistertitel enteilt der FC Bayern der Konkurrenz mit großen Schritten. Der seit 19 Pflichtspielen unbesiegte Rekordmeister baute den Vorsprung an der Tabellenspitze vor RB Leipzig weiter aus. In diesem Tempo können sich die Bayern den Titel noch vor Ostern sichern.



Die seit vier Spielen sieglosen Gladbacher verlieren hingegen die internationalen Startplätze nach der Heimniederlage allmählich aus dem Blick. Die Gastgeber mussten gegen den Tabellenführer wichtige Akteure wie Weltmeister Christoph Kramer, US-Nationalspieler Fabian Johnson sowie Lars Stindl und Mahmoud Dahoud ersetzen. Mit etwas Glück hielten die Gladbacher in der ersten Halbzeit die Null. Als sie nach der Pause mutiger wurden, traf stattdessen Müller für die Gäste.