Frankfurt will Negativtrend stoppen

Und nur vier magere Tore in den acht Spielen seit der Winterpause sind ein Armutszeugnis. Überdies verwerten die Hessen nur jede siebte Torchance. Zuletzt beim 0:3 bei den Bayern – überdies die fünfte Niederlage in Folge – überboten sich Branimir Hrgota, Ante Rebic und Co. im Auslassen der Hochkaräter. All die Leichtigkeit des ersten Halbjahres scheint auf einmal wie verflogen. Die Eintracht steckt in ihrer ersten veritablen Schaffenskrise der laufenden Spielzeit.