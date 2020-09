Bayern München baut Vorsprung aus

Der VfL zeigte vor 27.195 Zuschauern ein energisches Zweikampfverhalten, das nach Ballgewinn in möglichst direktem Spiel in die Spitze mündet. Leipzig hatte deutlich mehr Ballbesitz und war auch bereit, geduldig nach Lücken in der Wolfsburger Defensive zu suchen. So bekam Angelino in der 37. Minute auch die mit Abstand beste Chance des Spiels, vergab aber. Der Leipziger Druck wurde nach der Pause noch größer und die Wolfsburger Entlastung seltener. Doch trotz der Einwechslung von Dani Olmo und Timo Werner bekam das Spiel von RB nicht mehr Durchschlagskraft. In der 89. Minute hatte Xaver Schlager sogar noch den Wolfsburger Siegtreffer auf dem Fuß.