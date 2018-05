Hoch her ging's im Revierderby Quelle: ap

Nach dem 1:1 (0:0) im Revierderby beim FC Schalke 04 ist Borussia Dortmund auf den vierten Tabellenrang abgerutscht. Damit wächst die Sorge, die angestrebte direkte Qualifikation für die Königsklasse zu verpassen. Vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Arena sorgte Torschütze Timo Kehrer (77. Minute) für den verdienten Punktgewinn der Schalker, die damit weiter auf die Rückkehr in die Europa League hoffen dürfen. Dagegen verpasste der BVB trotz des 24. Saisontreffers von Pierre-Emerick Aubameyang (53.) die Chance, zum Start in den ereignisreichen April mit insgesamt neun Pflichtspielen in drei Wettbewerben ein ermutigendes Zeichen zu setzen.



Für die erste Überraschung der Partie sorgte Schalke-Coach Markus Weinzierl schon vor dem Anpfiff. Erstmals in dieser Saison kam der von einem Kreuzbandriss genesene Neuzugang Coke zu einem Bundesliga-Einsatz. In der Nachspielzeit forderten die Schalker vehement Handelfmeter; Weinzierl wurde von Schiedsrichter Felix Zwayer auf die Tribüne geschickt.