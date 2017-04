Siege für Mainz und Augsburg

Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): "Ich bin natürlich hochzufrieden. Wir waren auf das schwerstmögliche Spiel eingestellt und haben das sehr gut gelöst. Nach der Halbzeit und dem dritten Tor haben wir das Tempo ein bisschen rausgenommen. Wir haben es in der zweiten Halbzeit aber schon gemerkt, dass Freiburg auch Fußball spielen kann. Bei 3:0 kommt bei uns aber keine Hektik mehr auf."



Christian Streich (SC Freiburg): "Wir waren am Anfang enorm unter Druck und konnten uns nicht befreien. Sie haben uns hinten reingedrängt, das war so nicht geplant, dass wir so wenig den Ball haben. In der zweiten Halbzeit hat Leipzig Tempo herausgenommen. Wir haben trotzdem versucht, Fußball zu spielen. In der Summe ist das ein hochverdienter Sieg für Leipzig. Sie waren in fast allen Bereichen besser