FC Bayern: Wider die Vernunft

Es ist in den aufgeregten und scharfzüngigen Debatten um die Fehlentscheidungen des Schiedsrichters Viktor Kassai nach dem Aus in Madrid ein bisschen untergegangen, dass Hummels ein paar Einblicke in die Praxis der medizinischen Abteilung seines Arbeitgebers gegeben hat. Ob es unvernünftig gewesen sei, trotz seiner Sprunggelenksverletzung überhaupt und dann auch noch zwei Stunden zu spielen, war der Innenverteidiger gefragt worden. „Unvernünftig nicht. Wir konnten nicht unbedingt viel kaputt machen, es war ja schon kaputt“, antwortete Hummels witzelnd und führte ernsthaft aus: „Ich musste halt nur ein bisschen über die Schmerzgrenze gehen. Natürlich auch ein bisschen über die Belastungsgrenze, nachdem ich acht Tage lang recht wenig gemacht habe. Jérôme und ich haben einfach alles ausgeblendet, was irgendwie körperlichen Behinderungen zu tun hatte.“ Folgeschäden erwarte er nicht, „ich weiß aber nicht, ob der Fuß die 120 Minuten so gut verkraftet“, sagte Hummels. Die Adduktoren von Boateng, der zuweilen sichtbar hinkte, haben die zwei Stunden Volllast in Madrid wohl nicht so gut verkraftet.



Hummels hat auch über seine eigene Verwunderung gesprochen, dass sein Einsatz überhaupt möglich geworden war. „Das muss ich schon sagen: Das war beeindruckend“, sagte der Nationalspieler, „ich habe es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass es funktioniert. Vor allem, nachdem es am Samstag noch einmal einen kleinen Rückschlag gegeben hatte, als der Fuß nach wenig Belastung wieder angeschwollen war.“ Aber, erzählte er weiter, „irgendwie war ab Sonntag alles in Ordnung – und dann hat es wunderbar funktioniert.“