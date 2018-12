90

Fazit:

Der VfL Wolfsburg gewinnt auswärts in Nürnberg unterm Strich verdient mit 2:0 und stürzt den Club damit noch tiefer in die Krise. Nach einer ausbaufähigen ersten Hälfte, in der die Hausherren das aktivere Team waren, änderte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst wenig. Nürnberg suchte den Weg nach vorne, ließ aber die nötige Cleverness und Präzision vermissen. Der VfL dagegen zeigte sich kaltschnäuzig, traf in Minute 58 in Person von Wout Weghorst zunächst den Pfosten, versenkte den Ball aber Sekunden später doch noch im Tor. Als Torschütze trug sich ausgerechnet der Ex-Nürnberger Daniel Ginczek in die Statistik ein. Nach einer weiteren guten Chance für Weghorst in Minute 66 nahmen die Wölfe das Tempo zunehmend raus und ließen die Hausherren anlaufen. Denen wurde in der 86. Minute der Ausgleich durch Zreľák aufgrund einer Abseitsstellung zurecht aberkannt, bevor Brekalo auf der Gegenseite in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 0:2 den Schlusspunkt setzte. Während der VfL damit zehn Punkte aus den letzten vier Spielen holt und in der Tabelle vorläufig den Anschluss an die Europa League-Plätze herstellt, bleibt Nünrberg auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg und kann an diesem Spieltag noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.