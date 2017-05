HSV - Wolfsburg: Viel Kohle, wenig Ertrag

Demgegenüber bestand für den VfL Wolfsburg noch vor zwei Jahren nach dem Pokalsieg tatsächlich die Chance, die Nummer zwei im Lande zu werden. Aber auch dort verleitete die Finanzkraft des Geldgebers VW dazu, mit spektakulären Transfers wie die von Andre Schürrle oder Julian Draxler, den Erfolg erzwingen zu wollen. Die Kader wurden genauso wahllos zusammengestellt wie beim HSV, eine funktionierende Mannschaft, die über einen längeren Zeitraum an einem Ziel arbeitet, konnte auch in Wolfsburg nicht entstehen. Fast nirgendwo wurde in dieser Saison - einschließlich der Wintertransfers - so viel Geld ausgegeben wie in diesen beiden Klubs, die beim Marktwert der Spieler die Plätze 4 und 8 belegen.