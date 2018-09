Freiburgs Florian Niederlechner (r) freut sich über seinen Treffer gegen Schalke Quelle: dpa

Die sportliche Krise des FC Schalke 04 spitzt sich zu. Das Team von Trainer Domenico Tedesco verlor mit 0:1 (0:0) beim SC Freiburg. Florian Niederlechner (52.) erzielte vor 24.000 Zuschauern im Schwarzwald-Stadion den entscheidenden Treffer nach einer unglücklichen Abwehr von Schalkes Torhüter Ralf Fährmann. Tedesco hatte seine Startelf nach der Misserfolgsserie in der Liga gleich auf sechs Positionen. Unter anderem saßen Naldo und Sebastian Rudy nur auf der Bank, Angreifer Franco Di Santo war nach seinem Disput mit Tedesco nicht einmal im Kader.



Die Schalker bleiben nach der fünften Niederlage in Folge punkt- und siegloser Tabellenletzter. Eine solche Negativserie zum Start hatte es beim Revierklub zuletzt in der Saison 2016/17 unter Markus Weinzierl gegeben. Der Druck auf Tedesco dürfte weiter steigen. Freiburg dagegen rückt nach dem zweiten Erfolg in Serie ins Mittelfeld vor.