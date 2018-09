Starke Hertha überrascht die Bayern

90 Fazit:

Die Sensation ist perfekt! Hertha BSC Berlin schlägt den FC Bayern München zum Auftakt des sechsten Spieltags der Bundesliga mit 2:0 und fügt dem Rekordmeister die erste Saisonniederlage zu! Die Bayern bleiben erstmals seit sieben Monaten (damals auch gegen Berlin) in der Liga ohne Tor und stehen nur noch dank des minimal besseren Torverhältnisses auf Platz eins vor der Hertha. Die Hausherren haben sich nach einer starken ersten Hälfte im zweiten Durchgang fast nur noch aufs verteidigen konzentriert. So richtig viel Arbeit hatten die Hauptstädter gegen erstaunlich einfallslose Münchner aber nicht. Pál Dárdai hat sein Team perfekt eingestellt und die Jungs haben sich den Sieg bravourös erarbeitet. Die Hertha hat jetzt eine Woche lang Zeit, frische Kräfte zu sammeln und reist am kommenden Samstag zum Bundesligaduell nach Mainz. Für die Bayern geht es schon am Dienstag mit dem Champions-League-Heimspiel gegen Ajax Amsterdam weiter. Das war es von hier, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Ondrej Duda (Hertha BSC)

Duda gehen die Kräfte aus und er senst einen Bayernspieler klar um.

90 Mittlerweile läuft auch von der Nachspielzeit bereits die letzte Minute. Es gibt nochmal Eckball für die Gäste. Neuer ist vorne und kommt sogar fast an die Kugel, aber eben nur fast.

90 Gelbe Karte für Javairô Dilrosun (Hertha BSC)

Dilrosun geht so aufreizend langsam vom Feld, dass Schiri Fritz ihn noch verwarnen muss. Das wird wohl weder Dilrosun noch sonst irgendjemanden in Berlin heute stören.

90 Während vier Minuten Nachspielzeit aus dem Hut gezaubert werden, nimmt Pál Dárdai gleich nochmal einen teil davon von der Uhr und wechselt ein drittes Mal.

90 Einwechslung bei Hertha BSC -> Dennis Jastrzembski

90 Auswechslung bei Hertha BSC -> Javairô Dilrosun

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Auch die zweite auffällige Aktion von Davie Selke ist ein Foul. Es gibt nochmal Freistoß für die Gäste aus dem rechten Halbfeld. Joshua Kimmich bringt den Ball vielversprechend nach innen, doch da stehen zwei Bayern im Abseits. Das passt zum Bayern-Tag!

88 Langsam aber sicher wird es dann auch eng für einen Münchner Endspurt. Lewandowski holt nochmal, natürlich, eine Ecke raus, doch da kommt heute nichts bei raus. Gnabry produziert noch ein Offensivfoul und die Sekunden verrinnen.

86 Der große FC Bayern liegt gegen Hertha BSC Berlin mit 0:2 zurück und das einzige, was dem Rekordmeister einfällt, ist ein 30-Meter-Schuss von Niklas Süle, der ebenso weit über das Gehäuse von Thomas Kraft segelt. Das hat man auch schon anders gesehen.

84 Hertha kommt mal wieder in die gegnerische Hälfte! Mehr als ein Schüsschen von Arne Maier, das links am Tor vorbeitrudelt, kommt dabei aber auch nicht raus.Eine Minute bringt das trotzdem.

82 So ratlos hat man den FCB selten gesehen. Wieder wandert die Kugel von links nach rechts, bis Jérôme Boateng sie Thomas Kraft in die Arme flankt. Auch der nächste Angriff endet mit einem schwachen Linksschuss von Serge Gnabry harmlos.

80 Nach einer Ecke von rechts gibts dann doch mal ein dickes Ding für die Münchner. Der Kopfball von Wagner fliegt aber aus kurzer Distanz genau auf Kraft, der keine andere Wahl hat, als den Ball zu parieren.

79 Die Hausherren könnten es sich wirklich etwas leichter machen, wenn sie hin und wieder auch mal einen Ball kontrolliert herausspielen würden. da wird nur noch gebolzt und nach zehn Sekunden ist der Ball wieder da.

77 Kreativ ist anders. Wieder einmal ist die letzte Lösung der Gäste ein hoher Ball von Jérôme Boateng in den Strafraum. Thomas Müller ist in der Nähe, kommt aber gegen Karim Rekik nicht zum Zuge.

75 Noch ist zeit für die Bayern, die ja bekanntlich nicht unbedingt viel Zeit für zwei Tore brauchen. Aber die Minuten verrinnen jetzt doch zügig, ohne dass viel passiert. Serge Gnabry versucht es mal mit einem akrobatischen Volley aus spitzem Winkel, verfehlt das Tor aber klar.

73 Es wird wieder getauscht. Bei Berlin hat der starke Kalou, der an beiden Toren beteiligt war, Feierabend und wird durch Leckie ersetzt. Niko Kovač stellt auf der anderen Seite auf zwei echte Spitzen um und bringt Wagner für James.

72 Einwechslung bei Bayern München -> Sandro Wagner

72 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

71 Einwechslung bei Hertha BSC -> Mathew Leckie

71 Auswechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

71 David Alaba versucht es direkt, doch die Kugel tritt erst hinter dem Tor den weg nach unten an.

70 Das war weniger schlau. Davie Selke, der bisher gar nicht im SPiel ist, setzt 30 Meter vor dem eigenen Tor im Luftkampf viel zu sehr den Körper ein und gewährt den Bayern eine gute Freistoßposition.

67 Es bleibt das alte Bild: Bayern kommen auf dem linken Flügel weiter gut vorwärts, finden aber den Weg in die Mitte nicht. Nach der nächsten Ecke wird es dann zumindest mal heiß. Kraft bringt gerade noch die Finger an den Ball, sodass James und Lewandowski knapp verpassen.

65 Die Bayern erarbeiten sich weiter eine Ecke nach der anderen, aber so richtig gefährlich wird es einfach nicht. Lewandowski ist heute nur ein Schatten seiner selbst und auch aus dem Mittelfeld kommt zu wenig.

63 Nächster Wechsel beim FCB: Der heute blasse Renato Sanches geht raus, Serge Gnabry soll für mehr Tempo auf den Flügeln sorgen.

63 Einwechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

63 Auswechslung bei Bayern München -> Renato Sanches

61 Nach einer Stunde hat die Berliner Führung weiter Bestand. Bayern hat zwar jetzt klar mehr Ballbesitz und Spielanteile, doch dem Meister fehlt heute einfach die Zielstrebigkeit. Bisher zumindest, es ist ja noch jede Mange Zeit.

59 Per Skjelbred grätscht dem antretenden Renato Sanches die Kugel sauber vom Fuß und leitet einen Berliner Gegenangriff ein, den Süle per Foul beendet. das bringt Zeit und eine kleine Verschnaufpause für die Hertha.

57 Die Berliner Abwehr steht insgesamt noch ganz gut, allerdings finden die Hausherren offensiv kaum noch statt. Da gibt es jetzt kaum noch Entlastung und die ist dringend nötig gegen drückende Bayern.

55 Irgendwas fehlt heute bei den Bayern. Kimmich chippt das Spielgerät herrlich in den Strafraum. Müller kommt heran, bringt das Ding aber mit dem Kopf aus fünf Metern nicht aufs Tor, sondern legt nochmal weiter für Lewandowski, der nicht heran kommt.

53 Einwechslung bei Hertha BSC -> Davie Selke

53 Auswechslung bei Hertha BSC -> Vedad Ibišević

52 Niko Kovač sorgt wieder mal für Gesprächsstoff und nimmt Arjen Robben früh vom Platz! Der Holländer ist darüber wie immer wenig erfreut und muss erstmal den taktischen Grund erklärt bekommen. Dann tauscht auch Hertha. Selke kommt für Ibišević.

52 Einwechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

52 Auswechslung bei Bayern München -> Arjen Robben

50 Bayern hat was vor! Die Gäste halten sich jetzt fast dauerhaft mit allen zehn Feldspielern in der gegnerischen Hälfte auf und bauen gehörig Druck auf. Nach der nächsten Ecke kommt Thiago zum Kopfball, aber das ist eindeutig nicht die Spezialdisziplin des Spaniers.

48 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich wird von Kalou vernascht und reißt dne Berliner dann ganz plump um. Dieses taktische Vergehen wird mit Gelb geahndet.

47 Ein eigentlich ungefährlicher Schuss von James wird von einem Berliner Bein abgefälscht und es gibt die nächste Ecke. Thiago will den Abpraller volley nehmen, wird aber geblockt.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Abschnitt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

45 Minuten sind rum im Berliner Olympiastadion und wir reiben uns einmal kurz die Augen! Hertha BSC führt gegen den FC Bayern München mit 2:0 und das ist nicht mal unverdient! Ein plumper Einsatz von Boateng brachte den Hausherren einen Elfmeter und die Führung durch Ibišević, Duda erhöhte nach einem schönen Angriff über die starke rechte Berliner Seite kurz vor der Pause. Die Gäste konnten gerade einmal fünf Torschüsse produzieren, von denen kein einziger auf den Kasten von Thomas Kraft kam. Einzig die agilen Ribéry und Thiago scheinen beim FCB Normalform zu haben, der Rest wirkt irgendwie schläfrig. Hertha spielt das bisher aber auch sehr stark. Mit viel Laufbereitschaft, Disziplin und gutem Umschaltspiel machen die Hauptstädter dem Rekordmeister das Leben schwer. Wie reagiert Niko Kovač? In ein paar Minuten wissen wir mehr!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten gibts obendrauf. Kommt noch was von den Bayern?

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Tooor für Hertha BSC, 2:0 durch Ondrej Duda

Unglaublich! Lewandowski lässt auf der Gegenseite eine Riesenchance liegen, als er am Fünfer einfach zu lange für seinen Abschluss braucht und dann kontert Hertha! Kalou tanzt an der Außenlinie mit Alaba und steckt das Leder durch in den lauf von Lazaro. Der legt von der Grundlinie zurück an den Fünfer, wo Duda einläuft und das Leder über Neuer hinweg unter die Latte drischt! Ein herrlich herausgespielter Treffer!

42 Die Bayern wollen noch vor der Pause den Ausgleich! Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld haut Thiago den zweiten Ball aus 15 Metern flach aufs Tor. Kraft muss aber nicht eingreifen, da Lazaro richtig steht und per Fuß blockt.

40 Gelbe Karte für Vedad Ibišević (Hertha BSC)

Ibišević hat im Kopfballduell mit Thiago den Arm draußen und wird verwarnt. Hart, aber vertretbar.

40 Dicke Chance für den FCB! Wieder geht es über links und diesmal findet David Alaba mit seiner flachen Hereingabe an den Fünfer auch einen Mitstreiter in Person von Arjen Robben. Der Holländer wird noch leicht bedrängt und zimmert das Ding aus fünf Metern über den Kasten!

38 Die Bayern werden ungeduldig! Arjen Robben hält gegen Niklas Stark den Fuß drauf und der Berliner muss eine Weile lang behandelt werden, kann aber weiter machen.

35 Thiago ist heute der aktivste Münchner und kurbelt das Spiel der Gäste immer wieder an. Meistens geht es über links und das auch ganz gut, nur finden Alaba und Ribéry weiter keine Abnehmer für ihre Hereingaben.

33 Die Hertha bleibt gefährlich! Wieder geht es nach einem Ballverlust von Renato Sanches schnell und Kalou steckt fein durch Richtung Lazaro, bevor Süle im letzten Moment zur Ecke klärt. Die landet bei Niklas Stark, der aus sechs Metern drüber köpft.

31 Das kann er ja wie kein zweiter! Jérôme Boateng schaufelt das Leder herrlich in den Berliner Strafraum und genau in den lauf von Franck Ribéry. Der kann sowas eigentlich auch verwerten, lässt das Leder diesmal aber zu weit vom Fuß ins Toraus springen.

30 Bayern erhöht die Schlagzahl und kommt zum nächsten Eckstoß. Den bringt Kimmich, der so zuletzt zwei Treffer vorbereitete, von links ans hintere Fünfereck. Boateng kommt an die Kugel, kriegt aber keinen vernünftigen Abschluss zustande.

28 Die Führung spielt den Gastgebern natürlich voll in die Karten. "Wir müssen ein Tor machen", hatte Pál Dárdai vor der Partie gefordert und das haben seine Männer getan. Jetzt kann sich die Hertha noch mehr auf das Spiel gegen den Ball und schnelles Umschalten konzentrieren.

25 Fast die direkte Antwort der Bayern! Kimmich setzt sich im Strafraum technisch sensationell durch und will das Ding aus neun Metern ins Kurze Eck jagen. Da steht aber mit Ribéry der eigene Mann im Weg und blockt das Ding! Kimmich kann es kaum fassen und scheint kurz vor den Tränen zu sein.

23 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Vedad Ibišević

Der Kapitän übernimmt die Verantwortung und liefert! Vedad Ibišević knallt das Leder wuchtig halbhoch neben den linken Pfosten, Neuer war ins andere Eck unterwegs.

22 Elfmeter für Hertha! Neuer pariert einen Kopfball von Ibišević zur Seite und die Kugel rollt durch den Strafraum. Jérôme Boateng geht viel zu früh runter und grätscht meterweit durch den Sechzehner. Salomon Kalou nimmt das an und lässt sich umgrätschen. Clever von Kalou, von Boateng eher nicht so.

20 Am anderen Sechzehner bittet Franck Ribéry anschließend die Berliner Abwehr zum tanz und flankt punktgenau auf Robert Lewandowski, der die Kiste mit seinem Kopfball aus zehn Metern aber verfehlt.

18 Dennoch macht auch die Hartha das weiter sehr ordentlich und stört die bayrischen Bemühungen immer wieder schon im Ansatz. Nach Ballgewinn wollen die Hauptstädter es dann schnell machen, der Pass von Ibišević auf den gestarteten Kalou ist aber zu ungenau.

16 Nach einer Viertelstunde nimmt das Bayernspiel langsam aber sicher Fahrt auf. Die Gäste waren vom forschen Beginn der Hertha wohl etwas überrascht, haben jetzt aber mehr und mehr Ballbesitz und werden gefährlicher.

14 Auf der Gegenseite schalten Alaba und Ribéry erstmals den Turbo ein und holen die nächste Ecke raus. Die kommt von links und landet bei Boateng. Der deutsche Nationalspieler steht hoch in der Luft und setzt einen herrlichen Kopfball Richtung linkes Eck, das er nur knapp verfehlt.

11 Die "Alte Dame" kombiniert durchaus sehenswert und erspielt sich auf dem linken Flügel einigen Freiraum. Die flache Hereingabe kommt dann mit viel Tempo an den Fünfer, wo Boateng aufmerksam vor Ibišević klärt.

9 Aber schon kommt wieder Berlin! Valentino Lazaro macht auf rechts ordentlich Alarm und schlägt vielversprechende Flanken. Einmal lauert Vedad Ibišević fast an der richtigen Stelle, kommt aber nicht heran.

7 Nach der ersten Bayern-Ecke landet die Kugel über Umwege bei James, der mit einem scharfen Pass im Strafraum Robben anspielt. Der Holländer lässt den ball dann meterweit vom Fuß springen und die Hertha klärt.

5 Starker Auftakt der Hertha! Die Gastgeber wirken frischer und spritziger als der FCB, der noch gar nicht in die Partie findet. Immer wieder muss Manuel Neuer die Bälle lang schlagen und findet immer wieder keinen Mitspieler.

3 Gleich in den ersten Minuten machen die Berliner klar, dass sie sich beim FC Augsburg offenbar abgeschaut haben, wie es gegen die Bayern gehen kann. Hertha schiebt das Spiel weit weg vom eigenen Tor und geht vorne energisch drauf. Das gefällt den Gästen bekanntlich nicht so.

1 Der Ball rollt! Die Hausherren sind klassisch in blau unterwegs, die Bayern treten in weiß an.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie vom erfahrenen FIFA-Schiedsrichter Marco Fritz, der an den Seitenlinien Unterstützung von seinen Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pilgrim bekommt. Vierter Offizieller ist Pascal Müller, über den Einsatz des Videobeweises entscheidet Frank Willenborg.

Viel war für die Hertha gegen die Bayern in der Vergangenheit nicht zu holen. Von 72 Spielen gewann die "Alte Dame" gerade mal elf und ging 41-mal als Verlierer vom Platz. Mut macht allerdings die jüngste Vergangenheit. Berlin ist von allen aktuellen Bundesligisten die einzige Mannschaft, die die letzten drei Partien gegen den Rekordmeister nicht verloren hat. Alle drei Partien gingen unentschieden aus.

Beim dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen nimmt Pál Dárdai in seiner Startelf im Vergleich zum Bremen-Spiel gleich vier personelle Veränderungen vor. Thomas Kraft ersetzt den verletzten Rune Jarstein im Tor. Zudem rücken Salomon Kalou, Maximilian Mittelstädt und Per Skjelbred für Dárdais Sohn Palko, Marvin Plattenhardt und Fabian Lustenberger in die Anfangsformation.

Bei den Hausherren ist nach dem jüngsten 1:3 in Bremen wieder Normalität eingekehrt. Zuvor hatte die Truppe von Pál Dárdai einen grandiosen Saisonstart hingelegt und phasenweise sogar ganz oben in der Tabelle mitgemischt. Mit einem Erfolg über den FCB könnte die Hertha dort auch wieder hin springen. Daran glaubt aber selbst der Coach nicht so richtig. "Wenn wir die Räume eng halten, im richtigen Moment angreifen, die Konzentration hochhalten, vernünftig nach vorne spielen und eine gute Tagesform haben, haben wir eine minimale Chance", gab der Ungar sich zurückhaltend.

Auch vom heutigen Gegner erwartet der Bayern-Coach heute einiges. "Hertha hat sich super entwickelt, spielerisch präsentieren sie sich sehr gut. Ich bin sehr angetan", lobte der gebürtige Berliner seinen ehemaligen Klub vor der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Nicht mit dabei sein kann heute Leon Goretzka, der sich gegen Augsburg am Sprunggelenk verletzt hat. Für ihn steht U23-Spieler Jonathan Meier im Kader. Neben Goretzka rotieren auch Hummels, Javi Martínez, Gnabry, Wagner und Müller heute im Vergleich zum Dienstag raus. Mit Thiago, Ribéry, Lewandowski, Boateng, James und Alaba bringt Kovač gleich sechs Neue.

Der Patzer von Manuel Neuer und der Augsburger Ausgleich durch Felix Götze in der 86. Minute sorgten unter der Woche für den ersten kleinen Rückschlag in der Ära Niko Kovač beim FCB. Natürlich waren die Bayern auch gegen den Lokalrivalen überlegen, aber eben nicht so zwingend wie in den Spielen zuvor. Einige gute Möglichkeiten zum womöglich vorentscheidenden 2:0 wurden ausgelassen. "Wir haben nicht abgerufen, was wir uns vorgenommen haben", musste Kovač im Nachhinein zugeben, lobte aber auch den Gegner: "Augsburg hat es gut gemacht und uns über den ganzen Platz gejagt."