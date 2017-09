Leverkusen holt Punkt auf Schalke

Ein emotionales Comeback feierte Schalkes Rekordeinkauf Breel Embolo. 349 Tage nach seiner schweren Knöchelverletzung mit Wadenbeinbruch stand der Schweizer wieder in der Startelf. "Es war die schwerste Zeit meines Lebens", sagte der 20-Jährige, der im Sommer 2016 für 22,5 Millionen Euro plus Boni verpflichtet worden war. Nach drei Kurzeinsätzen mit insgesamt 55 Minuten war der Schweizer Nationalspieler "in einem sehr, sehr guten körperlichen Zustand", sodass Trainer Domenico Tedesco das lange Warten beendete.



Zum dritten Mal in Folge lief das US-Talent Weston McKennie zum Anpfiff auf. Der 19-Jährige erhielt den Vorzug vor 19-Millionen-Mann Nabil Bentaleb, der nach einer Muskelverhärtung wieder zur Verfügung stand. Bayer-Coach Heiko Herrlich hatte gegenüber dem 3:0 gegen den Hamburger SV gleich auf vier Positionen gewechselt. In der defensiven Zentrale setzte er auf die Bender-Zwillinge: Sven in der Innenverteidigung, Lars auf der Doppel-Sechs.