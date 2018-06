Gladbach beendet Bayerns Siegesserie

Nach dem Seitenwechsel kam bei den Bayern Linksverteidiger Marco Friedl zu seinem Bundesliga-Debüt, mit deutlich mehr Ballbesitz drängte der Rekordmeister nun auf den Anschluss. Mit viel Einsatz und auch einer Portion Glück verteidigte Gladbach den Spielstand.



Gefährlich wurden die Bayern aber viel zu selten. Ein Kopfball des freistehenden Mats Hummels landete in den Armen von Yann Sommer (62.), einen Schuss des eingewechselten Kingsley Coman lenkte der Gladbach-Keeper Sommer an den Pfosten (66.). Erst Vidal hatte mit einem Flachschuss mehr Erfolg und eröffnete eine hitzige Schlussphase, in der Josip Drmić (Gladbach) und Kwasi Okyere Wriedt (Bayern) noch gute Chancen hatten.