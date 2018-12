Großbaustelle Geißbockheim

Denn miserable Partien lieferte der FC auch vorher schon ab, in nominell besserer Besetzung. Kapitän Matthias Lehmann brachte die Stimmungslage zuletzt auf den Punkt: „Wenn du so viele Schläge in die Fresse kriegst, zermürbt dich das irgendwann. Das macht dich kaputt.“ Die Hängepartie um den Cheftrainer kommt erschwerend hinzu. Ebenso die jüngsten Dissonanzen zwischen Peter Stöger und Fitnesscoach Yann-Benjamin Kugel.