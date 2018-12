Die richtigen Lehren gezogen

Eine Hinwendung zur Vernunft ist auch in der Trainerfrage zu beobachten. Die Ablösung von Heiko Herrlich bei Bayer Leverkusen war am vierten Advent erst die zweite Veränderung, nachdem zuvor nur Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart den glücklosen Tayfun Korkut abgelöst hatte. Die Verantwortlichen haben erkannt, dass es zu billig ist, immer nur das schwächste Glied der Kette auszutauschen.



Was zudem auffällt, wie mutig mancherorts die Fußballlehrer ihre Philosophie durchziehen. Bei Werder Bremen steht der Verrat an den eigenen Werten bei Florian Kohfeldt auf dem Index. Dafür nimmt der 36-Jährige sogar Punktverluste in Kauf. Bei Eintracht Frankfurt steht derselbe offensive Ansatz unter dem Österreicher Adi Hütter für einen hohen Unterhaltungsfaktor.