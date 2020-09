Stoffwechselstörung bei Götze

"Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder in das Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte Götze. Der Nationalspieler hatte zuletzt immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und fällt deshalb bereits seit drei Wochen aus.



"Wir sind froh, dass wir nun die Gründe für Marios Beschwerden kennen und überzeugt davon, dass er uns nach vollständiger Genesung mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zusätzliche Qualität verleihen wird", betonte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc und merkte an: "Von uns allen beim BVB bekommt Mario auf diesem Weg volle Rückendeckung und die maximale Unterstützung!"