Vorfreude auf alte Zeiten

Kyriakos Papadopoulos (l.) gegen Emil Forsberg Quelle: dpa

Das 106. Nordderby hat auch deshalb einen besonderen Reiz, weil sich in Hamburg gerade ähnliches ereignet. Auch die Rothosen liegen mit zwanzig Punkten weit oben in der Rückrundentabelle und haben eine neue Euphorie unter den Fans entfacht. Auch sie haben durch ihre Wintereinkäufe Kyriakos Papadopoulos, Mergim Mavraj und Walace eine neue Stabilität erreicht, an der sich Spiele wie Lewis Holtby oder der Ex-Bremer Aaron Hunt aufrichten.



Gemeinsam ist beiden Mannschaften auch, dass ihnen mit Delaney (Verletzung) und Papadopoulos (Sperre) ausgerechnet die zentralen Figuren des Aufschwungs fehlen. Beide Teams sind aber so gefestigt, dass sie dies kompensieren können. Selbst eine Niederlage würde vermutlich keine von beiden Mannschaften aus der Bahn werfen. Auch wenn der Stimmungspegel im "Viertel" dann erstmal wieder sinkt.