DFB-Kontrollausschuss: Harte Strafe für den BVB

Bereits im Rahmen des Pokalspiels am Mittwochabend in Dortmund gegen Hertha BSC hatte der BVB auf Wiedergutmachung gesetzt. Kapitän Marcel Schmelzer verlas per Video vor dem Anpfiff eine offizielle Entschuldigung: "Wir Spieler waren und sind sehr entsetzt, was passiert ist", hieß es da. Auf der Südtribüne hielten die Fans Plakate mit dem Slogan "Gegen Gewalt" hoch. Platz für weitere Entschuldigungs-Plakate dürfte auf der "Süd" in Kürze zur Genüge sein.