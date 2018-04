Der Erfolg in Dresden war der 18. Saisonsieg, zudem holten die Düsseldorfer in den bisherigen 32 Partien fünf Unentschieden. Funkel bewahrte auch die Ruhe, als es in diversen Phasen nicht flüssig lief. Im vergangenen Herbst blieb die Mannschaft sechs Ligaspiele in Serie ohne Sieg. In diesem Frühjahr musste die Funkel-Elf mehrere Durststrecken überstehen, in den April startete Düsseldorf mit drei Niederlagen. Doch das 3:0 vor einer Woche gegen Ingolstadt und der knappe Sieg nun in Dresden reichten zum vorzeitigen Aufstieg.