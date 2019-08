90 Fazit:

RB Leipzig feiert seinen ersten Sieg in dieser Saison und gewinnt klar und auch verdient mit 4:0 an der Alten Försterei bei Union Berlin. Der Champions-League-Teilnehmer war dem Aufsteiger in allen Belangen überlegen und lieferte eine gute Leistung ab. Nachdem die Roten Bullen bereits zur Halbzeit mit 3:0 führten, gingen sie es im zweiten Durchgang ein wenig ruhiger an. Der eingewechselte Christopher Nkunku sorgte allerdings in der Schlussphase noch einmal für Bewegung und traf dann auch noch zum 4:0 (69.).

90 Spielende

88 Yussuf Poulsen liegt nach einem Schlag ins Gesicht von Marvin Friedrich im Strafraum auf dem Boden. Es gibt keinen Strafstoß.

86 Marcel Halstenberg schlägt, Marcel Halstenberg schlägt im Strafraum den nächsten Haken und schlenzt dann aus 15 Metern über den linken Winkel - fast das 5:0.

84 Da war viel mehr drin. Nach einem schönen Pass auf der linken Seite läuft Sheraldo Becker mit Tempo über den Flügel - seine Hereingabe in die Mitte zu Anthony Ujah ist allerdings viel zu steil. Péter Gulácsi fängt die Flanke ab.

82 Gelbe Karte für Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin)

Der Neuzugang tritt einem Leipziger auf dem Fuß und sieht die Verwarnung.

80 Pfosten! Die Leipziger spielen viel zu schnell für den Aufsteiger: Nach einer flotten Kombination im Mittelfeld spielt Emil Forsberg das Spielgerät in den Lauf von Christopher Nkunku, der 15 Meter vor dem Tor an Keeper Rafał Gikiewicz vorbeigeht, dann aber am rechten Pfosten scheitert.

79 Das Spiel hat sich extrem beruhigt. Die Leipziger spielen das Ergebnis aktuell locker herunter und gehen kein Risiko ein. Union bemüht sich zwar im Spiel nach vorne, hat aber kaum Möglichkeiten, um in den Sechszehner zu gelangen.

76 Trotz des deutlichen Rückstandes sind die Zuschauer immer noch voll da und feiern ihre Mannschaft.

73 Julian Nagelsmann hat seinen letzten Wechsel gezogen.

73 Einwechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

73 Auswechslung bei RB Leipzig: Kevin Kampl

71 Nach dem 4:0 für RB Leipzig ist die Entscheidung definitiv gefallen. Dennoch wollen die Berliner unbedingt noch einen Treffer erzielen und drücken aggressiv in die Hälfte der Roten Bullen.

69 Tooor für RB Leipzig, 0:4 durch Christopher Nkunku

Jetzt trifft auch noch der Neue! Die Leipziger kommen über links mit Konrad Laimer, der daraufhin auf Marcel Halstenberg per Seitenwechsel spielt. Der Außenverteidiger wechselt ebenfalls die Seite und erreicht den Kopf von Marcel Sabitzer. Seine Ablage mit dem Schädel landet am zweiten Pfosten bei Christopher Nkunku, der nur noch ins leere Tor aus fünf Metern einschieben muss.

67 Aufgrund der vielen Wechsel ist der Spielfluss in den letzten Minuten verloren gegangen. Aktuell kommt es zu keinen Torraumszenen, der Ball läuft durch die Leipziger Reihen.

65 Der Neuzugang von PSG kommt aufs Feld und feiert sein Debüt.

65 Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

65 Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

63 Jetzt gibt es einen Freistoß: Der frisch eingewechselte Konrad Laimer legt einen Unioner rund 30 Meter vor dem Gehäuse. Robert Andrich nimmt sich den Ball und schießt direkt mit rechts aufs Tor. Péter Gulácsi fängt ohne Probleme.

62 Auch Julian Nagelsmann wechselt zum ersten Mal und bringt frischen Wind.

62 Einwechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

62 Auswechslung bei RB Leipzig: Diego Demme

61 In den letzten Minuten hat Union Blut geleckt. Der Aufsteiger ist mittlerweile ein wenig mutiger, zielstrebiger und hat sich hier und da schon dem Strafraum angenähert - gelingt noch ein Ehrentreffer?

58 Der Neuzugang aus Den Haag feiert sein Bundesliga-Debüt.

58 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

58 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Suleiman Abdullahi

56 Starke Abwehrarbeit von Ibrahima Konaté. Der Innenverteidiger verliert wenige Sekunden vorher selbst den Ball, läuft dann aber direkt hinter Sebastian Andersson zurück und holt die Kugel mit einer Grätsche im Strafraum zurück - dabei trifft er nur das Spielgerät.

54 Nach einer langen Zeit meldet sich Union mal wieder im Strafraum von Leipzig. Sebastian Andersson kommt mit Tempo über links und zieht in den Sechszehner, wird beim Versuch, den Ball zu schießen, allerdings im richtigen Moment von Kevin Kampl bedrängt - der Slowene erobert die Kugel.

52 Trotz des 0:3-Rückstandes erheben sich die "Eisernen"-Anhänger von ihren Plätzen und feiern ihren Aufsteiger. Grandiose Stimmung an der Alten Försterei.

49 ...nur ein paar Sekunden später kommen Marcel Sabitzer und Diego Demme auch im Strafraum zu Abschluss. Beide Male steht ebenfalls Rafał Gikiewicz im Weg. Tolle Paraden des Keepers.

49 Fast das 4:0 mal zwei: RB kommt über links mit Marcel Sabitzer. Der Flügelspieler spielt daraufhin im Strafraum auf Timo Werner, der allerdings scheitert aus zehn Metern an Rafał Gikiewicz...

46 Union-Trainer Urs Fischer hat den ersten Wechsel gezogen und bringt für Christian Gentner den ehemaligen Werder-Star Anthony Ujah.

46 Weiter geht es in Berlin.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

45 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Christian Gentner

Pause! Union Berlin liegt im ersten Bundesliga-Spiel ihrer Vereinsgeschichte nach nur 45 Minuten mit 3:0 gegen RB Leipzig hinten. Die Berliner begannen mutig, aber wenig effizient - dafür sorgten dann die Roten Bullen. Nach dem Treffer von Marcel Halstenberg (16.), traf der Abwehrspieler nach einer Ecke erneut (23.), allerdings wurde das Tor nach dem VAR zurückgenommen. Davon ließen sich die Favoriten allerdings nicht beirren. Marcel Sabitzer (31.) und Timo Werner (43.) haben daraufhin getroffen und das Spiel entschieden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt eine Minuten oben drauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Timo Werner

Das ist die Entscheidung - und das schon in Hälfte eins. Wieder kommen die Roten Bullen gefährlich über die rechte Seite: Nach einem Einwurf ist Marcel Sabitzer am Ball. Der Österreicher leitet unter Bedrängnis die Kugel perfekt in den Lauf von Timo Werner, der daraufhin aus 20 Metern von halbrechts humorlos drauf haut und in die rechte Ecke trifft. Damit steht es nach 43 Minuten 3:0 für RB Leipzig.

40 Noch fünf Minuten sind es bis zur Pause. Gelingt den "Eisernen" noch der Anschlusstreffer vor dem zweiten Durchgang?

37 In Berlin scheint wieder die Sonne, allerdings befindet sich ordentlich Wasser auf dem Platz. Für Beeinträchtigungen sorgt das bislang aber nicht wirklich.

36 Union Berlin muss aufpassen, dass sie das Spiel nicht komplett aus der Hand verlieren. Die Gäste geben ordentlich Gas und drängen auf das dritte Tor - damit wäre die Bundesliga-Party für heute definitiv beendet.

33 Latte! Timo Werner legt von links rüber auf Yussuf Poulsen. Der Stürmer lupft aus zehn Metern über Rafał Gikiewicz hinweg und trifft den Querbalken.

31 Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Marcel Sabitzer

Ist das schon die Vorentscheidung? Rafał Gikiewicz spielt einen Abwurf zu steil auf seinen Teamkollegen Christopher Trimmel. Der Rechtsverteidiger hat Probleme die Kugel zu verarbeiten und verliert den Ball im Zweikampf mit Marcel Halstenberg. Der Außenspieler hat viel Platz, läuft in Richtung des gegnerischen Tores und spielt ins Zentrum auf Marcel Sabitzer, der aus 20 Metern in die linke Ecke ins Gehäuse schlenzt.

29 Nach einer Ecke landet das Leder im Rückraum bei Grischa Prömel. Der Mittelfeldspieler nimmt den Ball per Dropkick aus 18 Metern direkt, Péter Gulácsi streckt sich und fischt ihn aus dem rechten Knick. Die darauffolgende Ecke bleibt ungefährlich.

27 Auslosungs-Info: Die Gäste aus Leipzig treffen im Pokal auswärts auf den VfL Wolfsburg.

25 RB Leipzig ist mittlerweile die klar bessere Mannschaft. Die Hausherren aus Berlin bekommen kaum noch Zugriff auf das Spiel. RB ist seit nun mehr über eine Minute im Ballbesitz.

23 Leipzig trifft erneut - aber der Treffer zählt nicht! Nach einer Ecke von links landet die Kugel bei Lukas Klostermann, der eiskalt aus fünf Metern ins Tor schießt. Allerdings hat zuvor Yussuf Poulsen das Spielgerät mit der Hand weitergeleitet - der VAR hat sich eingeschaltet, Markus Schmidt den Treffer zurückgenommen.

21 In Berlin hat es angefangen stark zu regnen. Jetzt könnte es hier eine Regenschlacht werden. Die Berliner kämpfen nach dem Rückstand weiter, allerdings hat RB nun viel Ballbesitz und bestimmt die Angelegenheit.

18 Auslosungs-Info: Union Berlin trifft im DFB Pokal in der zweiten Runde auswärts auf den SC Freiburg.

16 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Marcel Halstenberg

Das ist die Führung! RB Leipzig kommt über die rechte Außenbahn mit Marcel Sabitzer. Der Flügelspieler beweist ein gutes Auge und spielt quer rüber auf die linke Seite zu Marcel Halstenberg. Der Außenverteidiger lässt Suleiman Abdullahi aussteigen und schlenzt aus 20 Metern in die rechte obere Ecke zur Führung.

15 Der Stimmungsboykott ist beendet! Die Union-Fans haben ihr Schweigen gebrochen und verwandeln das Stadion An der Alten Försterei in ein Tollhaus. Grandiose Stimmung.

13 Das Spiel dümpelt aktuell vor sicher her. RB Leipzig agiert mit viel Ballbesitz und ruhig im Spielaufbau. Berlin lauert auf Konter und hatte schon ein, zwei Möglichkeiten, die allerdings nicht sauber zu Ende gespielt worden sind.

10 Die "Eisernen" erkämpfen sich eine Ecke. Die Hereingabe von Christopher Trimmel von der linken Seite wird abgefangen, auch die darauffolgende Flanke von Suleiman Abdullahi wird abgefälscht.

8 Der erste Abschluss der Partie gehört Union! Nach einem Konter über die linke Seite kommt Robert Andrich an die Kugel und schießt aus zehn Metern aufs Gehäuse. Innenverteidiger Ibrahima Konaté blockt im letzten Moment ab und rettet sogar vor der Ecke.

6 Die RB-Fans dominieren bislang das Stimmungsbild. Die Unioner schweigen fleißig...

4 Erste Ecke für RB Leipzig. Keven Schlotterbeck klärt nach einem guten Lauf von Timo Werner auf der rechten Außenbahn. Der Standard von Marcel Sabitzer wird von einem Verteidiger geklärt.

2 Die Gäste aus Leipzig agieren in weißen Jerseys, Union läuft in komplett rot auf.

1 Schiedsrichter Markus Schmidt pfeift an.

1 Spielbeginn

Die Hymne von Union erklingt. Die Anhänger schwören sich auf das Spiel ein - gleich geht es los.

Vor der Partie sorgte der angekündigte Stimmungsboykott der Union-Fans für Aufregung. Die Anhänger des Aufsteigers wollen mit dem Schweigen ein Zeichen gegen RB Leipzig setzen. Torhüter Rafal Gikiewicz veröffentlichte unter der Woche ein Statement auf Instagram, in dem er die Fans darum gebeten hat, auf Boykott zu verzichten. Neuzugang Neven Subotic unterstützte die Fans wenig später – Fakt ist: Im Union Block wird bis zur 15. Spielminute nicht gesungen, nicht angefeuert und nicht heiß gemacht.

Auf der Trainerbank von Union sitzt Urs Fischer. Der Trainer erklärte vor dem Spiel: „Von den Abläufen hat sich nicht geändert. Wenn es um den Fußball geht, um die tägliche Arbeit mit den Jungs, haben wir nicht groß etwas verändert“, und setzte ein großes „aber“ dran: "Gegen RB wirst du wenig Zeit zum Überlegen haben.“

Nach dem 3:2-Sieg im Pokal gegen den VfL Osnabrück, bei dem die Osnabrück-Fans das kleine Stadion in ein Tollhaus verwandelten, sieht sich Julian Nagelsmann bereits für das heutige Spiel in Berlin-Köpenick im Stadion An der Alten Försterei: „Wir hatten ein gutes Lernspiel im Pokal, ich glaube die Atmosphäre an der Bremer Brücke ist ähnlich aufgeheizt wie an der Alten Försterei.“

90 Spielende

90 Der Ball liegt im Frankfurt-Tor! Belfodil ist frei durch und chipt den Ball über Trapp ins Netz. Anschließend geht allerdings die Fahne des Assistenten zurecht in die Höhe.

90 Gelbe Karte für Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt)

Auch Gonçalo Paciência holt sich für seinen Ellenbogenschlag gegen Kevin Vogt nochmal Gelb ab.

Der erste Gegner der Unioner kommt ausgerechnet auch aus dem Osten der Republik. Mit RB Leipzig kommt der Tabellendritte der vergangenen Spielzeit am ersten Spieltag nach Berlin. Nachdem Ralf Rangnick RB in der vergangenen Saison trainierte, übernahm Julian Nagelsmann im Juli als Cheftrainer das Kommando an der Seitenlinie.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gelbe Karte für Kevin Vogt (1899 Hoffenheim)

Ante Rebić wäre auf der linken Außenbahn auf und davon gewesen, doch Kevin Vogt holt den Kroaten von den Beinen und kassiert folgerichtig Gelb.

88 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Lucas Torró

88 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

87 Da lag der Ausgleich auf dem Silbertablett! Auf der rechten Seite übt Hinteregger keinen Druck auf Kadeřábek aus, sodass der Hoffenheimer butterweich an den zentralen Fünfer flanken darf. Dort steigt Belfodil mutterseelenallein nach oben und wuchtet das leder rechts am Tor vorbei.

85 Rebić dringt seitlich links in den Sechzehner ein und legt den Ball perfekt für Rode auf. Der Frankfurter visiert die linke Ecke an, bleibt jedoch an einem TSG-Akteur hängen, sodass es erstmal mit Ecke für die Eintracht weitergeht.

Als Aufsteiger haben die Berliner da auch nur ein Ziel: Den Klassenerhalt sichern und ein weiteres Jahr Bundesliga-Luft schnuppern. Im Pokal gegen Halberstadt wussten die Berliner schon einmal zu überzeugen und gewannen klar und deutlich mit 6:0.

82 Auch das geht besser! Grifo hat auf der rechten Außenbahn alle Zeit der Welt, flankt die Murmel allerdings genau in die Arme von Trapp. So kann sich der ehemalige Freiburger natürlich nicht beweisen.

79 Da war mehr drin! Rudy grätscht auf der linken Seite deutlich an Kostić vorbei. Der Serbe hat erneut ganz viel Wiese vor sich und flankt die Murmel nach innen., wo Gaćinović jedoch nicht rankommt.

77 Hintergger packt sich nach einer Grätsche an die rechte Kniekehle und deutet sofort eine Auswechslung an. Nach rund zwei Minuten rappelt sich der Österreicher allerdings wieder auf und trabt sehr zur Freude des Publikums zurück auf den Rasen.

76 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Vincenzo Grifo

76 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

75 Immer wieder Serbe! Diesmal ist der Angreifer auf der rechten Seite zu finden. In Robben-Manier zieht der Frankfurter nach innen und visiert aus 20 Metern die lange Ecke an. Der Ball hüpft jedoch einen Meter am linken Pfosten vorbei.

Es ist ein historischer Tag für die Bundesliga und ein historischer Tag für Berlin, Stadtteil Köpenick. In weniger als einer Stunde werden die ersten Bundesliga-Minuten von Union Berlin angepfiffen. Die „Eisernen“ belohnten sich im Mai in der Relegation gegen den VfB Stuttgart für eine starke Saison im deutschen Unterhaus und stiegen durch ein 2:2 im Rückspiel zum ersten Mal in der Geschichte in die beste Liga des deutschen Fußballs auf.

73 Filip Kostić flankt die Murmel von der linken Außenbahn nach innen, doch die Hereingabe gerät deutlich zu lang und kullert auf der rechten Seite ins Aus.

Hallo und damit ein herzliches Willkommen am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Heute Abend treffen um 18 Uhr Union Berlin und RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei aufeinander.

71 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ishak Belfodil

71 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

71 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Gonçalo Paciência

71 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

70 Am Elferpunkt lässt Rebić für Kostić prallen, der sofort mit dem linken Schlappen draufhämmert. Der Ball rutscht dem Serben etwas über den Spann und rauscht deutlich links am Kasten vorbei.

68 Momentan plätschert die Partie etwas vor sich her, da sich beide Mannschaften im Mittelfeld egalisieren. Dennoch dürfte das hier eine durchaus spannende Schlussphase werden, will die TSG doch nicht mit einer Niederlage in die Saison starten.

65 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

65 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Dominik Kohr

64 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

64 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Lukas Rupp

61 Gelbe Karte für Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)

Knifflige Szene! Auf der rechten Seite trifft Fernandes erst den Ball und räumt dann Skov ab. Der Unparteiische zückt dafür den Gelben Karton.

59 Skov legt sich einen Freistoß auf der halbrechten Seite zurecht und hämmert den Ball auf die halbhohe rechte Ecke. Damit hat Trapp allerdings keine Probleme und fängt das Spielgerät lässig auf.

57 Aktuell weiß man noch nicht so ganz, wo dieses Spiel hingehen wird. Die Frankfurter bleiben die etwas bessere Mannschaft, doch die TSG zeigt ebenfalls immer wieder gefährliche Ansätze.

54 Fast das 2:0! Ein Freistoß kommt von der linken Außenbahn an den zweiten Pfosten gesegelt. Dort schraubt sich wieder Kohr nach oben und befördert die Murmel Richtung langes Eck. Auf der Linie steht Posch im Weg und kann das leder aus der Gefahrenzone köpfen.

51 Von der rechten Fahne flankt Kamada den Ball vor die zentrale Fünferkante. Dort steigt Kohr am höchsten und wuchtet die Pille per Aufsetzer in die Arme vom aufmerksamen Baumann.

48 Stark! Die Hoffenheimer verlieren die Murmel im Spielaufbau. Kamada schnappt sich die Kugel, dringt halblinks in den Sechzehner ein und scheitert kurz darauf mit seinem Schuss aus rund 14 Metern an einer Parade von Baumann, der den Ball im nachfassen sicher hat.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Katakomben.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten führt Frankfurt nicht unverdient mit 1:0 gegen Hoffenheim. Die Hausherren starteten überragend in die Partie und gingen durch Hinteregger schon nach 36 Sekunden nach einer Ecke in Front. Anschließend drückte die Eintracht ordentlich das Gaspedal durch, sodass die TSG kaum aus der eigenen Hälfte kam. Kurz darauf wurden die Kraichgauer allerdings deutlich besser und konnten sich einige gute Chancen erspielen, die allesamt vergeben wurden. Vor der Halbzeit erzielten die Hoffenheimer den vermeintlichen Ausgleich, der aufgrund einer Abseitsposition jedoch zurecht zurückgenommen wurde. Im zweiten Abschnitt ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Nicht schlecht! Rund 23 Meter vor dem Tor legt sich Rebić das Leder zurecht und hämmert den Ball mittig auf den Kasten. Das Leder flattert ordentlich, sodass Baumann die Kugel erst im Nachfassen sichern kann.

42 Schriri Siebert schaut sich das Geschehen nochmal am Spielfeldrand an und entscheidet kurz darauf korrekterweise auf Abseits.

41 Geiger empfängt nach einer schnell ausgeführten Ecke den Ball erneut von Zuber. Der Hoffenheimer jagt den Ball durch das Dickicht an Spielern halbrechts in den Kasten. Allerdings stand Rupp dabei im Abseits und behindert die Sicht von Trapp.

39 Gelbe Karte für Ante Rebić (Eintracht Frankfurt)

Der kroatische Angreifer scheint etwas genervt von der ersten Halbzeit zu sein und lässt Posch auf der rechten Seite über die Klinge springen. Dafür kassiert der Angreifer den ersten Gelben Karton der Partie.

37 Fast das 2:0! Kostić klaut Posch das Leder mit etwas Glück auf der linken Außenbahn und zündet den Turbo. Der Serbe zieht in den Sechzehner ein und übersieht den in der Mitte völlig frei stehenden Rebić. Mit seinem Schuss aus rund elf Metern bleibt der Angreifer an Baumann hängen.

34 Von der rechten Seite flankt Kadeřábek das Runde auf die linke Seite im Eintracht-Sechzehner. Dort steht Zuber bereit und pflückt den Ball aus der Luft. Mit seinem Schuss aus 14 Metern bleibt der Hoffenheimer am heraneilenden Kohr hängen.

31 Zuber probiert es mit einem Schüsschen aus etwa 16 Metern halblinker Position, scheitert damit nicht überraschend an da Costa, der das Spielgerät kurz darauf aus der Gefahrenzone hämmert.

28 Da war mehr drin! Auf der linken Außenbahn setzt sich Zuber stark gegen Fernandes durch. Der Hoffenheimer passt den ball an den Elferpunkt, wo Skov direkt abdrückt und das Leder überhastet links am Tor vorbeihämmert.

26 Bei Rebić läuft es noch nicht so ganz. Der Kroate zieht von der rechten Seite nach innen und will einen Pass ins Zentrum spielen. Dabei tritt der Angreifer allerdings am Leder vorbei, sodass die Kugel bei der TSG landet.

23 Stark! Hinteregger zieht auf der rechten Außenbahn einen Sprint an und grätscht Skov rustikal aber fair ab. Den Fans auf den Tribünen gefallen solche Szenen sichtlich.

21 Der Anfangsdampf der Eintracht ist allerdings etwas verflogen, da sich die Gäste deutlich besser und schneller aus der eigenen Hälfte rauskombinieren können. Dennoch haben die Hausherren weiterhin das Heft des Handelns in der Hand.

18 Kohr legt sich den Ball rund 25 Meter vor dem Tor zurecht und hämmert die Kugel mittig auf den Kasten. Der Flachschuss stellt für Baumann keinerlei Probleme dar.

16 Wieder geht es schnell bei den Gästen. Auf der halblinken Seite will Zuber das Spiel mit seinem Pass in die Spitze beschleunigen, doch das Anspiel auf Bebou verglückt etwas und landet in den Armen von Trapp.

14 Die TSG zeigt sich! Ein Kopfball von Hasebe landet an der zentralen Sechzehnerkante, wo sich Rupp die Kugel aus der Luft pflückt. Der Hoffenheimer lässt den Ball einmal aufhüpfen und jagt die Pille aufs linke untere Eck. Nur wenige Zentimeter springt das Leder am Aluminium vorbei.

12 Stark! Pentke marschiert nach einem schönen Pass von Vogt zentral auf die gegnerische Kiste zu. Der bärenstarke Hinteregger steht jedoch im Weg und klaut dem TSG-Angreifer mit einem beherzten Ausfallschritt die Kugel.

10 Erneut holen die Frankfurter einen Freistoß raus. Diesmal chipt Kostić das Runde mit dem linken Schlappen vor die Fünferkante, wo Hinteregger zum Kopfball geht. Der Verteidiger kommt nicht ganz ran, stand dabei allerdings sowieso im Abseits.

8 Kostić holt auf der linken Außenbahn einen Freistoß gegen Posch raus. Anschließend nimmt sich Kamada der Sache an, donnert die Murmel allerdings deutlich am rechten Lattenkreuz vorbei.

7 Die TSG kommt kaum aus der eigenen Hälfte. Frankfurt läuft extrem aggressiv und mutig an, sodass die Pässe der Gäste meist im Seitenaus landen.

4 Hoffenheim muss aufpassen! Gaćinović wird nach einer flachen Hereingabe im Fünfer noch geblockt. Anschließend landet die Murmel bei Kamada, der von der linken Seite nach innen zieht und mit seinem Schuss aus 15 Metern an Baumann scheitert.

1 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Martin Hinteregger

Was ein Start! Nach einer Ecke von der linken Seite schlägt Kostić das Spielgerät vor die rechte Fünferkante. Dort steht Hinteregger ganz allein, der den Ball mit dem linken Schlappen volley in die rechte untere Ecke jagt.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften sind wieder in den Katakomben, sodass es hier in wenigen Augenblicken schon losgehen kann. Leiter des heutigen Kräftemessens ist Daniel Siebert, der in den kommenden 90 Minuten von seinen beiden Kollegen Lasse Koslowski sowie Jan Seidel unterstützt werden wird.

Alfred Schreuder freute sich natürlich auf sein erstes Match in der Bundesliga: "Frankfurt hat eine organisierte Mannschaft mit einem sehr guten Trainer, der einen super Job macht. Sie haben den Vorteil, dass sie schon ein paar wichtige Spiele bestritten haben. Mit den Fans im Rücken werden sie aggressiv auftreten. "Das erste Bundesliga-Spiel als Cheftrainer der TSG ist sehr besonders für mich. Ich freue mich auf den Start!"

Nach den Abgängen von Erfolgstrainer Nagelsmann und den wichtigen Stützen Amiri sowie Demirbay bleibt abzuwarten, ob die TSG wieder um die internationalen Plätze mitspielen kann. Auch die Hoffenheimer mussten im DFB-Pokal lange zittern, konnten sich am Ende allerdings knapp mit 5:4 im Elfmeterschießen bei den Würzburger Kickers durchsetzen. Während die Eintracht heute schon ihr sechstes Pflichtspiel bestreiten wird, müssen sich die Kraichgauer vermutlich erstmal eingrooven.

Nachdem sich die Adler mit 5:3 sehenswert in der Ersten Runde des DFB-Pokals in Mannheim durchsetzen konnte äußerte sich Hütter zur anstehenden Partie gegen Hoffenheim: "Wir sind bereit für die Bundesliga! Hoffenheim ist ein anderes Kaliber als Tallinn oder Vaduz in der Europa League. Für beide Mannschaften gilt am Sonntag, zu schauen wo man steht. Unsere bisherigen Pflichtspiele haben wir mit Siegen absolviert. Aber in der Bundesliga weht nochmal ein ganz anderer Wind. Ich bin froh, dass Seppl zurück ist! Für das erste Spiel nach so langer Verletzungspause hat er ein ordentliches Spiel gemacht. Jetzt kann er den Konkurrenzkampf im Mittelfeld wieder schön anheizen."

Es geht wieder los! Nach der grandiosen vergangenen Saison, in der sich die Eintracht in der Europa League im Halbfinale bis ins Elfmeterschießen gegen Chelsea kämpfte und sich in der Bundesliga im Schlussspurt in die Qualifikation für die Europa League rettete, steht nun der erste Spieltag gegen Hoffenheim an. Die TSG war unter Nagelsmann am letzten Spieltag der vergangenen Saison ganz nah dran, den Frankfurtern die Teilnahme an der EL zu klauen, scheiterte allerdings in den letzten Minuten an Mainz. Heute geht für beide Parteien die Jagd auf die internationalen Plätze von vorne los.

Hallo und herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Bundesliga am Sonntagnachmittag! Ab 15:30 Uhr duellieren sich Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim um die ersten drei Zähler.

90 Spielende

90 Einwechslung bei FC Schalke 04: Münir Mercan

90 Auswechslung bei FC Schalke 04: Amine Harit

90 Zakaria scheint sich am Steißbein verletzt zu haben, muss auf dem Feld behandelt werden, Wechseln kann sein Trainer Rose nicht mehr.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der Hennes-Weisweiler-Allee soll vier Minuten betragen.

89 Gelbe Karte für Stefan Lainer (Bor. Mönchengladbach)

Lainer trifft mit seiner Grätsche den Ball, aber auch Sanés rechten Fuß.

88 ... Nübel befördert Bénes' Ausführung an der Fünferkante mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

88 Das Rose-Team geht weiterhin auf den Sieg, doch werden nur selten Wege in den Sechzehner gefunden. Vielleicht ändert sich das mit einem Freistoß auf der tiefen rechten Seiten...

86 Wagner scheint wohl nur noch die Sicherung des Unentschiedens im Blick zu haben, denn er bringt Sané für McKennie.

85 Einwechslung bei FC Schalke 04: Salif Sané

85 Auswechslung bei FC Schalke 04: Weston McKennie

83 Thuram ist angeschlagen und wird durch Traoré ersetzt, der seit April 2017 kein Bundesligator mehr erzielt hat.

82 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Ibrahima Traoré

82 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

81 Auch Pléa scheitert an Nübel! Gegen ungewöhnlich weit aufgerückte Gäste spielt Zakaria von halbrechts in die Mitte. Dort hat der Franzose zwar noch zwei Königsblaue vor sich, kann aber aus 17 Metern schießen. Nübel hat das Spielgerät in der halblinken Ecke fest.

79 Caligiuri auf der Gegenseite! Am Ende eines schnellen Konters wird der Ex-Freiburger durch Harits Flanke auf der rechten Strafraumseite in Szene gesetzt. Er probiert sich mit dem rechten Spann und ballert aus gut 13 Metern nur knapp drüber.

78 Kreativität für Kraft: Rose wechselt Raffael für Embolo, um die Chancen auf den Sieg zu erhöhen. Der Brasilianer steht sofort im Mittelpunkt, indem er aus mittigen 20 Metern wuchtig abzieht. Nübel rettet mit einer tollen Flugeinlage in der halbhohen linken Ecke.

77 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Raffael

77 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

75 Der starke Raman hat anscheinend noch nicht genügend Luft für 90 Minuten. Er macht Platz für Reese.

74 Einwechslung bei FC Schalke 04: Fabian Reese

74 Auswechslung bei FC Schalke 04: Benito Raman

73 Stambouli schenkt die Kugel im eigenen Strafraum her, indem er Johnson anschießt und der Abpraller bei Thuram landet. Mit dem Rücken zum Tor ist dieser am linken Fünfereck positioniert, kann sich aber nicht schnell genug drehen, um einen Schuss abzugeben. Mit Mühe bekommt der Gast die Szene geklärt.

72 Burgstaller aus spitzem Winkel! Raman leitet ein hohes Anspiel an das linke Strafraumeck wunderbar auf den Österreicher weiter, der von der tiefen Sechzehnerseite die flache rechte Ecke anvisiert. Die verfehlte er um einen guten Meter.

71 ... Bénes schlenzt die Kugel mit dem linken Innenrist über die blaue Mauer hinweg. Nübel kann das Spielgerät in der halbrechten Ecke problemlos aufnehmen.

70 McKennie reißt Pléa wenige Meter vor der zentralen Strafraumkante zu Boden und verursacht einen Freistoß in gefährlicher Lage...

69 Schiedsrichter Brych lässt in dieser Phase sehr viel laufen und ernetet damit hin und wieder das Unverständnis der Beteiligten. Der Unparteiische hat sich an die hohe Intensität der Partie angepasst, will nicht zweimal pro Minute auf Foul entscheiden.

66 Ginter kommt zwar an Wendts Eckstoßflanke von links heran, ist aber eng markiert und nickt aus gut sieben Metern im hohen Bogen über Nübels Gehäuse.

64 Erster Einwechselspieler der Partie ist Johnson. Der Amerikaner übernimmt für U21-Nationalspieler Neuhaus.

63 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Fabian Johnson

63 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

63 Gelbe Karte für Daniel Caligiuri (FC Schalke 04)

Mit einem Griff am rechten Arm reißt der Ex-Freiburger Emobolo zu Boden, um nach einer S04-Ecke einen schnellen Gegenstoß der Fohlen zu unterbinden.

60 ... über Umwege kommt der Ball zu Nastasić, der aus der Drehung und aus gut zwölf Metern abzieht. Der unplatzierte Versuch mit dem rechten Fuß landet in Sommers Händen.

59 Oczipka holt über links gegen Lainer die zweite Gästeecke heraus...

57 Gelbe Karte für László Bénes (Bor. Mönchengladbach)

Der junge Slowake kommt mit seiner Grätsche gegen Oczipka an der Seitenlinie zu spät. Referee Brych zückt die dritte Gelbe Karte der Partie.

55 Pléa mit der Riesenchance zum 1:0! Nach einem hohen Ballgewinn durch Embolo spielt Thuram aus dem offensiven Zentrum auf die halbrechte Sechzehnerseite auf seinen Landsmann durch, der nur noch Nübel vor sich hat. Er will unten links einschieben, trifft aber nur den Außenpfosten.

53 Abschnitt zwei kommt bisher etwas ruhiger daher, da vor allem die Fohlen die Kugel länger in ihren Reihen halten können. In Sachen Torgefahr bleibt aber sehr viel Luft nach oben.

50 Raman muss auf dem Feld behandelt werden, nachdem er unglücklich mit Lainer zusammengeprallt ist. Es scheint für den Neuzugang aus Düsseldorf aber weitergehen zu können.

49 Nach Bénes' Hackenpass im rechten Mittelfeld rennt Lainer gegen aufgerückte Gäste in den Sechzehner und spielt flach auf Pléa. Dessen Direktabnahme aus 14 Metern segelt wegen starker Rücklage weit über Nübels Kasten.

48 Weder Marco Rose noch David Wagner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Weiter geht's im Borussia-Park! Die Zuschauer sehen bisher zwar eine aufregende Partie, doch insgesamt 105 Fehlpässe sorgen für viel Durcheinander. Im letzten Felddrittel treffen vor allem die Fohlen sehr viele falsche Entscheidungen. Schalke kommt bei seinen vereinzelten Angriffen zielstrebiger daher, könnte hier und heute aber sicherlich besser mit einem Remis leben als die Hausherren und ist deshalb grundsätzlich vorsichtiger.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Minuten zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. In einer von Anfang an intensiv und hektisch geführten Partie verlief die chancenlose erste Viertelstunde ziemlich ausgeglichen. In der Folge erarbeitete sich die Fohlenelf in Sachen offensiver Präsenz zwischenzeitlich leichte Vorteile, brachte sich allerdings nicht in abschlussreife Positionen. In einer solchen tauchte Raman auf der Gegenseite nach einem langen Burgstaller-Ball auf, verstolperte das Spielgerät bei freier Bahn allerdings an der Sechzehnerkante (28.). Die jüngsten 15 Minuten blieben geprägt von der hohen Fehlpassquote auf beiden Seiten und kamen ohne weitere ernsthafte Annäherungen aus. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Raman kommt einen Schritt zu spät! Caligiuri wird auf der tiefen rechten Seite von Kenny bedient. Er spielt direkt flach und hart in den Fünfmeterraum. Dort will Ramen einschieben, kann die Kugel aber nicht erreichen.

42 Eine Ecke von der linken Fahne fällt Neuhaus an der Strafraumkante vor die Füße. Seine schnelle Volleyverarbeitung fälscht Burgstaller zu einer weiteren Ecke ab, die Nübel aus der Luft pflückt.

39 ... die Ausführung des Ex-Freiburgers landet auf Burgstallers Kopf, der vor den rechten Pfosten nickt. Nach Lainers Hüftkontakt schnappt sich Sommer das Spielgerät.

38 Caligiuri holt über rechts gegen Elvedi einen Eckball heraus...

36 Mit dem Rücken zum Tor stehend wird Embolo auf der linken Strafraumseite von Wendt angespielt. Er dreht sich und zieht ab; der noch von einem Blau-Weißen berührte Versuch landet im rechten Toraus. Der folgende Eckstoß bringt den Fohlen nichts ein.

33 Nübel glänzt bisher ausschließlich mit sauberen Aufbaupässen, musste sein Können auf der Linie bisher nicht wirklich unter Beweis stellen. Ähnliches gilt für sein Gegenüber Sommer.

30 Bénes probiert sein Glück nach Neuhaus-Pass aus der zweiten Reihe. Aus gut 21 Metern setzt er einen zu schwachen Rechtsschuss ab, den Nübel in der rechten Ecke problemlos entschärft.

28 Raman lässt eine freie Bahn ungenutzt! Nach McKennies Ballgewinn per Grätsche wird der Belgier durch Burgstallers Ball aus dem Mittelkreis zwischen die beiden Innenverteidiger der Hausherren geschickt. Die lässt er hinter sich, verstolpert die Kugel dann aber an der Sechzehnerkante.

25 Hüben wie drüben gibt es im Zusammenspiel noch sehr viel Luft nach oben. Die Anzahl der Fehlpässe ist ziemlich hoch, so dass die Partie durch die vielen Ballbesitzwechsel einen hektischen Charakter hat.

22 Mitte des ersten Durchgangs kommt das Duell sehr intensiv daher, ist von vielen Zweikämpfen geprägt. Die Fohlen erarbeiten sich hinsichtlich der Präsenz in der Offensive leichte Vorteile, warten aber noch auf einen ersten zwingenden Abschluss.

19 Lainer sorgt auf der rechten Außenbahn für viel Betrieb, stellt unter Beweis, warum er von Rose aus Salzburg mitgebracht worden ist. Oczipka wird auf der linken Schalker Abwehrseite häufig gefordert.

16 Gelbe Karte für Benjamin Stambouli (FC Schalke 04)

Stambouli bringt Pléa mit einem Bodycheck zu Fall, um einen Konter der Fohlen im Keim zu ersticken. Seine Verwarnung ist eine ziemlich harte Strafe.

15 Gelbe Karte für Florian Neuhaus (Bor. Mönchengladbach)

Als vorletzter BMG-Akteur rutscht der ballführende Neuhaus 35 Meter vor dem eigenen Tor aus. Burgstallers Versuch, dies mit einem schnellen Anspiel zu bestrafen, stoppt der U21-Nationalspieler mit einem absichtlichen Handspiel.

13 Nach einer hohen Verlagerung auf die linke Seite zu Wendt spielt der zu Pléa an die Grundlinie. Der sucht Thuram mit einer hohen Hereingabe vor den Kasten. Der Landsmann nickt aus gut sieben Metern weit am langen Pfosten vorbei.

11 Beide Teams attackieren den gegnerischen Aufbau früh und sorgen damit für Probleme im Passspiel. Das schnelle Umschalten gelingt hüben wie drüben aber ebenfalls noch nicht.

9 Lainer gibt auf der Gegenseite eine erste Flanke vor den kurzen Pfosten ab, die für Thuram bestimmt ist. Nübel hat seinen Kasten aber rechtzeitig verlassen und schnappt sich das Spielgerät vor dem jungen Zugang aus Guingamp.

7 Raman ist unweit des Elfmeterpunkts Adressat eines Kenny-Anspiels von rechts. Der Belgier setzt zu einer Direktabnahme an. Die gelingt ihm auch, doch sein Bewacher Lainer kann den Schuss blocken, so dass Sommer nicht eingeifen muss.

5 David Wagner stellt nach dem 5:0-Cupsieg beim SV Drochtersen/Assel ebenfalls zweimal um. Suat Serdar (Kniebeschwerden) und Steven Skrzybski (Bank) machen Platz für Weston McKennie und Benito Raman.

3 Marco Rose hat im Vergleich zum 1:0-DFB-Pokalsieg beim SV Sandhausen zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Tobias Strobl (Knieprobleme) und Jonas Hofmann (Innenbandriss) beginnen László Bénes und Breel Embolo.

1 Mönchengladbach gegen Schalke – auf geht's im Borussia-Park!

1 Spielbeginn

Alexander Nübel gewinnt den Münzwurf gegen seine Kapitänskollegen Yann Sommer und sorgt mit einem Wechsel dafür, dass die Gäste in Durchgang eins mit den Heimfans im Rücken spielen. Die Fohlen stoßen an.

Zur neuen Einlaufhymne "Die Seele brennt" betreten die 22 Akteure den Rasen.

Mit Felix Brych leitet einer der besten deutschen Unparteiischen den 93. Bundesligavergleich zwischen Fohlen und Königsblauen. Der hauptberufliche Jurist wird bei seinem 265. Bundesligaeinsatz durch die Linienrichter Stefan Lupp und Holger Henschel und den Vierten Offiziellen Christof Günsch unterstützt.

Mit Ozan Kabak (VfB Stuttgart) und Benito Raman (Fortuna Düsseldorf) haben die Königsblauen in der Sommerpause zwei Transfers im zweistelligen Millionenbereich getätigt. Nach der großen Enttäuschung in der Vorsaison, als der Vizemeisterschaft Rang 14 folgte, sind die Königsblauen zwar so realistisch, dass sie nicht direkt wieder um die Königsklasse werden mitspielen können, doch eine einstellige Endplatzierung sollte es dann schon sein.

Der FC Schalke 04 hat den Pflichtspieleinstieg in der 1. Runde des DFB-Pokals deutlich souveräner gemeistert als sein heutiger Gastgeber, beschenkte den neuen Trainer David Wagner bei dessen Debüt mit einem 5:0-Erfolg beim viertklassigen SV Drochtersen/Assel. Steven Skrzybski (44.), Guido Burgstaller (61., 83.), Daniel Caligiuri (65., Strafstoß) und Münir Mercan (73.) erzielten die Treffer.

Zu den bisherigen Neuzugängen Stefan Lainer (RB Salzburg), Breel Embolo (FC Schalke 04) und Marcus Thuram (EA Guingamp) hat sich unter der Woche noch der algerische Linksverteidiger Ramy Bensebaini gesellt, der vom Stade Rennais FC verpflichtet wurde. Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) und Mickaël Cuisance (FC Bayern München) sind bisher die einzigen nennenswerten Abgänge, doch bei aktuell 30 Akteuren gilt es als wahrscheinlich, dass sich noch weitere Spieler verabschieden.

Das erste Pflichtspiel unter Marco Rose haben die Fohlen mit großer Mühe für sich entschieden. Nach einem wegen eines Gewitters über dem Hardtwald verspäteten Anstoß schlugen sie den SV Sandhausen durch einen Kopfballtreffer des Neuzugangs Thuram (19.). In spielerischer Hinsicht waren die Schwarz-Weiß-Grünen aber noch weit von dem Niveau entfernt, das Coach Rose durch seine Systemumstellung anpeilt.

Für acht Bundesligavereine startet an diesem Wochenende ein echtes Abenteuer, schließlich gehen sie mit Übungsleitern in die 57. Spielzeit der Bundesliga, die hauptverantwortlich noch nicht in der deutschen Eliteklasse gearbeitet haben. Dies gilt sowohl für Borussia Mönchengladbach, das Marco Rose von RB Salzburg verpflichtet hat, als auch für den FC Schalke 04, der auf David Wagner setzt, der bis Januar für den Huddersfield Town FC gearbeitet hat.

Ein herzliches Willkommen zur ersten Samstagabendpartie der Bundesligasaison 2019/2020! Mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 duellieren sich zum Auftakt zwei Klubs aus dem Westen, die im Sommer den Trainer gewechselt haben. Der Anstoß in der Hennes-Weisweiler-Allee soll um 18:30 Uhr erfolgen.

90 Spielende

90 Zimmermann fälscht eine Şahin-Flanke ab, das Leder fällt auf den Querbalken des Düsseldorfer Tors.

Bayer 04 Leverkusen startet mit einem 3:2-Erfolg gegen den SC Paderborn in die neue Bundesligasaison. In der Summe geht dieser Sieg in Ordnung, denn die Werkself hatte über weite Strecken mehr vom Spiel. Und den Männern von Peter Bosz gelang es auch immer wieder, in Führung zu gehen. Allerdings waren die Rheinländer vor 26.208 Zuschauern in der BayArena zunächst nicht in der Lage, ihre Vorsprünge zu behaupten. Wegen haarsträubender individueller Fehler oder gehöriger Abstimmungsprobleme lud der Champions-League-Teilnehmer den Gegner immer wieder ein. In der furiosen ersten Hälfte des ersten Durchgangs schlug der Aufsteiger zweimal erfolgreich zurück. Ein Punkt jedoch schien den Ostwestfalen zu genügen. Für mehr reichte die Initiative nach dem Seitenwechsel nicht aus. So war es letztlich erneut die Werkself, die dank individueller Klasse und größerer spieltechnischer Fähigkeiten nochmals in Führung ging. Und jetzt blieb die Paderborner Antwort aus, fehlte es in der Schlussviertelstunde an der nötigen Durchschlagskraft. Die Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt muss der Aufsteiger woanders holen.

90 Per Kopf legt Füllkrug für Sargent vor, aus der Drehung scheitert der Angreifer an Steffen.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Jorge Meré (1. FC Köln)



90 Morales und Füllkrug rauschen mit den Köpfen zusammen. Der Düsseldorfer bleibt benommen liegen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Was haben die Gäste jetzt noch im Tank? Alle Mann nach vorn! Der Ball wird lang hinterher geschlagen. Doch die Männer von Steffen Baumgart kommen nicht zum Abschluss.

90 Freistoß für Werder, Klaassen chippt den Ball aus zentraler Position in die linke Strafraumhälfte. Zimmermann klärt vor Gebre Selassie ins Toraus.

90 Tooor für 1. FC Köln, 2:1 durch Simon Terodde

Geht hier noch was? Horn schlägt den Ball vor die Sechzehnerkante des gegnerischen Sechzehners, wo Knoche unfreiwillig mit dem Schädel verlängert. Am Elferpunkt setzt sich Terodde rustikal gegen Brooks durch und stochert die Pille irgendwie flach ins rechte Eck.

89 Der zweifache Vorlagengeber lässt das Netz beinahe noch selbst zappeln, als er nach durchgerutscher Flanke von rechts aus gut 13 Metern abzieht. Vom linken Spann rauscht das Spielgerät knapp am linken Pfosten vorbei.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

87 FCA-Schlussmann Koubek, der weit von einem fehlerfreien ersten Bundesligaspiel entfernt ist, lässt sich am Elfmeterpunkt beinahe auf ein Dribbling gegen Alcácer ein, schlägt das Leder erst im letzten Augenblick auf die linke Abwehrseite.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

89 Längst ist der Kuchen gegessen! Innerhalb von sechs Minuten knipsen die Freiburger drei Buden und bringen das Schwarzwald-Stadion zum Kochen.

88 Lattenkracher! Füllkrug lässt Hoffmann an der Strafraumgrenze aussteigen, schießt dann mit links auf das Tor. Der grätschende Ayhan fälscht das Geschoss noch leicht in die Höhe ab, von der Lattenunterkante fliegt die Murmel wieder raus.

89 Einwechslung bei SC Freiburg: Amir Abrashi

89 Auswechslung bei SC Freiburg: Luca Waldschmidt

88 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

88 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Wout Weghorst

87 Der erste Schuss der Kölner! Hector hämmert das Leder aus rund zehn Metern mit dem linken Schlappen auf die Kiste, doch die Murmel kommt zu zentral, sodass Keeper Casteels das Runde lässig aufnehmen kann.

88 Damit haben beide Trainer ihr Wechselkontingent restlos ausgeschöpft.

85 Götze hat das halbe Dutzend auf dem Fuß! Nach flacher Ausführung einer Ecke von rechts nimmt der Joker vom Fünfereck die flache linke Ecke ins Visier. Pedersen bewacht den Pfosten und verhindert den Einschlag.

88 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Lucas Alario

88 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey

87 In dieser Phase kontern die Leverkusener im Minutentakt. Leon Bailey hat in halbinker Position nur noch Jannik Huth vor sich, kommt am Keeper aber nicht vorbei. Das ist zu viel Kunst, den Heber erahnt der Torhüter.

86 Füllkrug springt in einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. Er nickt den Ball in Richtung des linken Ecks, Steffen kann den Abschluss festhalten.

86 Jetzt bietet sich den Hausherren die Gelegenheit zum Entlastungsangriff. Und das muss das 4:2 sein! Von der rechten Seite bringt Karim Bellarabi die Kugel flach in die Mitte. Im Torraum muss Kai Havertz nur den linken Fuß hinhalten. Doch irgendwie verfehlt der Nationalspieler den Ball.

87 Tooor für SC Freiburg, 3:0 durch Luca Waldschmidt

Der Gefoulte macht es selbst! Luca Waldschmidt läuft entschlossen an und versenkt halbhoch im linken Eck. Müller ist auf dem Weg zur anderen Seite gewesen.

86 Elfmeter für Freiburg! Taiwo Awoniyi trifft Luca Waldschmidt mit hohem Bein im Sechzehner. Viel klarer kann es gar nicht sein.

85 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Oliver Fink

85 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Rouwen Hennings

85 Modeste will Terodde an der zentralen Sechzehnerkante in Szene setzen, doch die Abstimmung zwischen den beiden Angreifern stimmt in der neuen Saison noch nicht, sodass die Kugel bei Casteels landet.

83 Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

83 Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

85 Verkehrte Welt in der BayArena! Paderborn macht jetzt das Spiel, kommt aber zu selten in Abschlusspositionen. Bayer steht hinten drin, verteidigt und lauert auf Konter.

82 Tooor für Borussia Dortmund, 5:1 durch Julian Brandt

Brandt trifft in seinem schwarz-gelben Bundesligadebüt! Witsel packt aus dem halblinken Offensivkorridor eine weitere präzise Flanke aus, die für den langen Pfosten bestimmt ist. Der Ex-Leverkusener verwertet aus gut sechs Metern mit dem linken Innenrist in die linke Ecke.

84 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Taiwo Awoniyi

82 Auch Morales scheitert nur knapp, aus 14 Metern setzt der Mittelfeldmann einen Pledl-Pass neben den rechten Pfosten.

84 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

84 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

82 Einwechslung bei Werder Bremen: Josh Sargent

83 Tooor für SC Freiburg, 2:0 durch Jonathan Schmid

Wahnsinn! Binnen zwei Minuten machen die Hausherren die ersten drei Punkte der Saison perfekt. Rückkehrer Schmid, eigentlich Rechtsfuß, zieht von rechts in die Zentrale und schießt aus 18 Metern mit dem schwachen linken Fuß ab. Und wie! Der Ball geht ganz, ganz saftig ins linke Eck. Da hat Müller nicht den Hauch einer Chance.

84 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Mohamed Dräger

82 Auswechslung bei Werder Bremen: Ömer Toprak

81 Was für eine Aktion: Morales bedient Sobottka in der linken Strafraumhälfte, der will querlegen statt zu schießen. Das Leder prallt an Gebre Selassie ab und landet am Rücken von Pavlenka, dann kann Hennings nochmal schießen. Moisander steht im Weg.

81 Die Erfahrung hat gezeigt, das eine Tor Polster muss der Werkself nicht reichen. So stabil ist das Team von Peter Bosz nicht. Genau das gibt dem Aufsteiger Hoffnung. Noch ist alles möglich.

82 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

82 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

81 Während die Partie aktuell vor sich hinplätschert, macht sich Brekalo an der Seitenlinie bereit und wird in wenigen Augenblicken das grüne Parkett betreten. Bei den Kölnern hängen die Köpfe aktuell sichtlich.

81 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Lucas Höler

Und da ist die späte Führung für den SC Freiburg! Lucas Höler tunnelt den frisch eingewechselten Alexander Hack sprintet mit voller Fahrt in den Strafraum. Mainz-Schlussmann Müller geht ein paar Meter raus und wird dann ebenfalls getunnelt.

79 Reus gibt die Kapitänsbinde an Rückkehrer Hummels ab und macht Platz für Götze. Damit ist das Wechselkontingent der Hausherren ausgeschöpft.

78 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

79 Auf halbrechts tritt Cauly an, sucht den Weg in den Strafraum. Gegen den abgezockten Sven Bender aber sieht der Brasilianer keinen Stich, muss den Ball beim Leverkusener Abwehrchef abliefern.

78 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

80 Pizarro wird in der rechten Strafraumhälfte erst im letzten Moment am Abschluss gehindert. Gießelmann ist da.

80 Jerry St. Juste fasst sich an den Bauch und muss runter. Alexander Hack ist neu auf dem Rasen.

78 Um seine Defensive personell zu verstärken, bringt Schmidt mit Oxford für Gregoritsch einen Sechser für einen Angreifer.

80 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Alexander Hack

79 Osako lässt Baker mit einer Schussfinte ins Leere rutschen, dann hält er aus 21 Metern mittig drauf. Steffen drückt den hohen Schuss über die Latte.

80 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jerry St. Juste

78 Zunehmend wird aber jetzt auch die Zeit zu einem Faktor. Den Gästen rinnen die Minuten durch die Finger. Da ist es natürlich schwer, die Ruhe zu bewahren und nicht hektisch zu werden.

79 Mit aller Macht drängen die Hausherren Richtung Mainzer Gehäuse. Irgendwie den Ball nach vorne bringen lautet das Motto.

77 Einwechslung bei FC Augsburg: Reece Oxford

77 Auswechslung bei FC Augsburg: Michael Gregoritsch

77 Bricht die Freiburger Serie? Bisher hat der SCF in jedem Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz mindestens einen Treffer erzielt.

75 Bevor das Spiel wegen zahlreicher Blessuren unterbrochen worden ist, hat Nicolas Höfler nach einer Balleroberung gegen Jean-Paul Boëtius aus 18 Metern nur hauchzart am langen Eck vorbei geschlenzt.

76 Nein, das funktioniert nicht auf Dauer. So bietet sich dem SCP die Möglichkeit, schnell umzuschalten. Über links geht die Post ab. Die weite Flanke von Gerrit Holtmann landet rechts in der Box bei Christopher Antwi-Adjei. Der zuckt kurz zur Mitte und schießt mit dem linken Fuß. Lukáš Hrádecký steht goldrichtig und fängt diesen Ball.

75 Gibt sich der BVB nun doch schon mit vier Treffern zufrieden? Er lässt es eine Viertelstunde vor dem Ende etwas ruhiger angehen, spielt im Zweifel eher den Sicherheitspass.

78 Wolfsburg macht es schlau und verlagert das Geschehen in die gegnerische Hälfte. Beim Effzeh ist der Wille zwar zu sehen, doch es fehlt an der Durchschlagskraft in der Offensive.

76 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Thomas Pledl

75 Nun wird es hektisch! Gleich drei Akteure der Gäste liegen auf dem Rasen. Daniel Brosinski scheint es tatsächlich erwischt zu haben. Auch Jerry St. Juste geht zunächst humpelnd vom Platz.

76 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

75 Natürlich wollen die Rheinländer dem Gegner jetzt tunlichst nicht mehr mit eigenen Fehlern in die Karten spielen. Bekommen die Jungs von Peter Bosz jetzt die nötige Stabilität rein?

75 Eckball für die Norddeutschen, Şahins Hereingabe wird in den Rückraum des Sechzehners abgewehrt. Moisander schießt von dort sofort, Morales fälscht ab - nächste Ecke.

75 Gelbe Karte für Renato Steffen (VfL Wolfsburg)

Steffen erwischt Ehizibue leicht am Fuß und kassiert 25 Sekunden nach seiner Einwechslung den Gelben Karton.

73 Mainz kann einen Standard nur halbherzig rausbringen. Über Umwege gelangt das Spielgerät zu Nico Schlotterbeck. Der hält von links drauf und jagt die Murmel knapp über den Kasten.

74 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

74 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jérôme Roussillon

73 Jetzt aber bieten sich der Werkself Räume zum Kontern. Erneut tritt Kai Havertz maßgebend in Erscheinung, bedient Leon Bailey eigentlich perfekt. Dieser schießt halblinks von der Strafraumgrenze mit dem linken Fuß rechts vorbei.

72 Witsel auf Hakimi! Der Belgier flankt aus dem linken Halbfeld gefühlvoll vor den rechten Pfosten. Dort kommt der eingewechselter Außenverteidiger angerannt und will aus sechs Metern mit dem rechten Innenrist vollenden. Er verfehlt den linken Pfosten deutlich.

73 Die Gäste stehen geballt im eigenen Strafraum, trotzdem kann sich Bremen durchkombinieren. Gebre Selassie erreicht den Ball kurz vor der Torauslinie und spielt ihn flach in die Arme von Steffen.

72 Levin Öztunali marschiert über die rechte Seite. Schiedsrichter Hartmann pfeift den Angriff ab und entscheidet auf Offensivfoul - eine knappe, aber nicht unbedingte falsche Entscheidung.

72 Weghorst will einen Befreiungsschlag auf der rechten Außenbahn erlaufen, doch der Befreiungsschlag gerät zu lang und kullert ungefährlich ins Seitenaus.

72 Sind die Ostwestfalen nochmals in der Lage, recht umgehend auf den Rückstand zu reagieren? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Haben die Jungs von Steffen Baumgart noch die Energie?

71 Einwechslung bei Werder Bremen: Claudio Pizarro

71 Auswechslung bei Werder Bremen: Marco Friedl

70 Starke Reaktion von Steffen! Klaassen findet mit einer Flanke den Kopf von Füllkrug. Aus sechs Metern schließt der Angreifer mittig ab, Steffen kann die Kugel über seinen Kasten drücken.

69 Hakimi und Zugang Brandt ersetzen auf Seiten des BVB Piszczek und Hazard positionsgetreu.

70 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Gerrit Holtmann

70 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

71 Sandro Schwarz reagiert auf die in den letzten Minuten stärker aufspielenden Hausherren und ersetzt Ridle Baku durch Levin Öztunali.

70 Einwechslung bei 1. FC Köln: Darko Churlinov

71 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Levin Öztunali

70 Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

68 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

71 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ridle Baku

68 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

69 Philipp Lienhart zieht aus mittlerer Entfernung rechts im Strafraum wuchtig ab und Keeper Florian Müller kann den Hammer erst im Nachfassen unter Kontrolle bringen. Langsam blühen die Gastgeber wieder auf.

68 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Achraf Hakimi

68 Nils Petersen wird von Lucas Höler auf die Reise geschickt und lässt Jerry St. Juste alt aussehen. Mit links stellt er Florian Müller vor keine Herausforderung. In der Mitte wäre Luca Waldschmidt frei und die deutlich bessere Option gewesen.

68 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Łukasz Piszczek

67 Der schon einmal negativ in Erscheinung getretene Gästekapitän Baier räumt Hazard auf der linken Abwehrseite mit einer Grätsche ab. Erneut kommt er um eine Gelbe Karte herum.

68 Immerhin! Nico Schlotterbeck fasst sich ein Herz und zündet den Turbo. Über die linke Außenbahn lässt er drei Mann hinter sich. Kurz vor der Eckfahne klärt der nächste Mainzer zu einem letztlich harmlosen Einwurf.

68 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

69 Tooor für Bayer Leverkusen, 3:2 durch Kevin Volland

Glänzend spielen die Hausherren ihre dritte Führung heraus. Kai Havertz hat im Zentrum den Überblick, erkennt den Raum auf der linken Seite. Der Pass kommt in den Lauf von Wendell, der in die entblößte Abwehr des Aufsteigers stößt und direkt flach in die Mitte passt. Dort muss Kevin Volland nur noch den rechten Fuß hinhalten.

68 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kenan Karaman

67 Das muss der Anschluss sein! Osako schickt einen Flatterball ab, den Steffen nach vorne abprallen lässt. Klaassen kommt angelaufen und setzt den freien Ball neben das lange Eck.

67 Bayer bleibt überlegen. Noch müssten die Aktionen mehr Nachdruck bekommen. Es braucht Zug zum Tor. Aufgrund der eigenen Unzulänglichkeiten jedoch muss die Werkself stets Angst vor Paderborner Kontern haben. Und das verhindert vermutlich die ganz große Angriffswucht der Gastgeber.

66 Der vierte Treffer bleibt liegen: Hennings drischt einen hoppelnden Ball humorlos auf den Kasten. Pavlenka macht sich lang und wehrt den 16-Meter-Abschluss ab.

68 Viel passiert momentan nicht. Freiburg kommt offensiv selten bis gar nicht in Fahrt und Mainz weiß mit den individuellen Fehlern der Hausherren nichts anzufangen.

67 Nach einer Ecke von der rechten Fahne kommen mehrere Akteure vor dem Fünfer an den Ball. Das Leder kullert Richtung Tor und landet in den Armen von Casteels.

65 Für das Schmidt-Team, das mittlerweile um U21-Angreifer Richter verstärkt worden ist, geht es in der restlichen Spielzeit also nur noch darum, den Schaden in Grenzen zu halten. Der Appetit des BVB ist aber noch lange nicht gestillt.

65 So langsam müssen die Kölner auch auf die Zeit achten. Im zweiten Durchgang zeigen sich die Aufsteiger zwar ebenfalls bemüht, doch wirklich gefährlich kommt die Beierlorzer-Truppe noch nicht vor den Kasten.

65 Einwechslung bei Werder Bremen: Niclas Füllkrug

65 Auswechslung bei Werder Bremen: Milot Rashica

65 Auf der linken Seite hat Leon Bailey viel Platz. Zehn Meter vor dem Tor nimmt Kevin Volland den Kopfball im Rückwärtslaufen, platziert diesen dennoch stark gegen die Laufrichtung von Jannik Huth - aber eben auch knapp links am Tor vorbei.

66 Christian Streich wechselt zum zweiten Mal. Lucas Höler ersetzt Brandon Borrello.

65 Einwechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

65 Auswechslung bei SC Freiburg: Brandon Borrello

64 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:3 durch Kaan Ayhan

Die Gäste erhöhen! Thommy schlägt einen Eckball von der rechten Seite vor den Fünfmeterraum. Toprak ist dort mit zwei Gegenspielern beschäftigt, einer davon ist Ayhan. Der Düsseldorfer schraubt sich hoch und köpft hart in das linke Eck, Pavlenka hat keine Chance.

64 Nicolas Höfler kann dazwischen gehen, weil sich Edimilson Fernandes die Kugel zu weit vorlegt.

63 Tolle Aktion von Baker: Der Engländer tanzt sich durch die Mittelfeldreihe der Bremer und schießt aus 17 Metern. Pavlenka lenkt den Ball am langen Eck vorbei.

62 Vargas aus spitzem Winkel! Nach Pass von Niederlechner taucht der Neuzugang aus Luzern unweit des linken Fünferecks auf und spitzelt das Leder mit dem rechten Fuß in Richtung langer Ecke. Es verfehlt das rechte Kreuzeck nur knapp.

61 Glück für Bremen: Fortuna kontert schnell, Hennings legt die Kugel schließlich von der linken Seite flach in die Mitte ab. Die Bremer Hintermannschaft ist erneut schlecht sortiert, Karaman verzichtet jedoch auf einen direkten Abschluss aus zehn Metern. Er will den Ball annehmen, schafft es aber nicht.

62 Einwechslung bei 1. FC Köln: Simon Terodde

62 Auswechslung bei 1. FC Köln: Dominick Drexler

60 Einwechslung bei FC Augsburg: Marco Richter

60 Auswechslung bei FC Augsburg: André Hahn

62 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

62 Gelbe Karte für Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Erneut passt die Absprache beim SCF nicht und Lienhart verhindert einen Angriff der Gegner mit einem beherzten Trikotzupfer.

62 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Julian Baumgartlinger

62 Gelbe Karte für Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen)

An der Seitenlinie packt Aleksandar Dragović gegen Christopher Antwi-Adjei die Sense aus und wird dafür von Schiedsrichter Tobias Stieler mit der Gelben Karte bedacht.

62 Nach Wiederanpfiff ist die Elf von Christian Streich zu passiv. Auf der anderen Seite hat der 1. FSV Mainz 05 gleich drei gute Möglichkeiten kreiert. Vor wenigen Sekunden hat Schwolow einen Linksschuss des Österreichers Onisiwo abwehren müssen.

60 Maximilian Eggestein spielt einen starken Außenristpass an das rechte Eck des Fünfmeterraums. Dort läuft Bruder Johannes ein, aus spitzem Winkel scheitert der Angreifer an Steffen.

59 Tooor für Borussia Dortmund, 4:1 durch Paco Alcácer

Jetzt ist jeder Schuss ein Treffer! Sancho dringt über links in den Sechzehner ein und spielt flach nach innen. Alcácer lässt das Leder aus etwa 14 Metern gefühlvoll über seinen rechten Innenrist in die obere rechte Ecke gleiten und bejubelt seinen Doppelpack.

61 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Cauly

60 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Wout Weghorst

Jetzt ist er drin! Im Spielaufbau verliert Drexler das Leder an Schlager. Der Wolfsburger leitet das Spielgerät blitzschnell auf Weghorst weiter, der sich an der halbrechten Sechzehnerkante mit etwas Glück an Czichos vorbeiwurschteln kann. Der Stürmer bleibt anschließend eiskalt und donnert die Murmel lässig in die flache linke Ecke.

60 Jérôme Gondorf macht Platz für Kapitän Mike Frantz.

61 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Streli Mamba

59 Da war mehr drin! Schlager leitet den Konter im Zentrum ein und passt das Runde in den Lauf von João Victor, der den Ball sofort auf Klaus weiterleiten möchte. Der Wolfsburger bleibt allerdings an einem Kölner hängen.

59 Ein Şahin-Freistoß fällt auf dem Kopf von Moisander runter. Aus acht Metern nickt der Kapitän das Leder in die Arme von Steffen.

59 In Folge des Eckstoßes sucht Sven Michel aus der zweiten Reihe den Abschluss. Der Linksschuss zischt über den Querbalken. Lukáš Hrádecký hat alles unter Kontrolle, zieht im letzten Moment die Hände weg.

57 Tooor für Borussia Dortmund, 3:1 durch Marco Reus

Reus bestraft Koubeks dicken Patzer! Der neue Schlussmann des FCA lässt eine bereits gefangene Sancho-Flanke an der Fünferkante wieder fallen. Alcácer spitzelt das Spielgerät zu Reus, der aus gut 13 Metern direkt abnimmt und es in die linke Ecke des halbleeren Kastens befördert.

60 Einwechslung bei SC Freiburg: Mike Frantz

60 Auswechslung bei SC Freiburg: Jérôme Gondorf

58 Nächste dicke Chance für die Nullfünfer! Philipp Lienhart und Jonathan Schmid, der noch störend den Körper hinhält, können Robin Quaison links im Sechzehner nicht stoppen. Letztlich schießt der Schwede links daneben.

58 Dann ist es erneut ein Fehler von Julian Baumgartlinger, der den SCP in eine Angriffssituation bringt. Jetzt aber spielen das die Gäste nicht gut aus. Das haben wir in der ersten Hälfte schon deutlich besser gesehen. Immerhin eine Ecke kommt dabei rum.

57 Pfiffe im Weserstadion: Gebre Selassie schlägt eine Flanke aus der rechten Strafraumhälfte, anschließend berührt er das linke Bein Gießelmanns. Der Bremer fällt, ein Strafstoß ist das aber nicht.

57 Paderborn lauert auf Konter, Leverkusen macht das Spiel. So stellt sich das Geschehen auf dem Platz weiterhin dar.

56 Arnold legt sich die Kugel 20 Meter vor dem Tor zurecht, bleibt mit seinem Flachschuss aufs linke Eck allerdings an einem Kölner hängen. Der abgefälschte Schuss landet anschließend in den Händen von Horn.

54 Mit dem Schwung der Führung im Rücken will der BVB so schnell wie möglich nachlegen und damit für eine Vorentscheidung sorgen. Augsburg wirkt angeschlagen, tut sich gerade sehr schwer, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

56 Boëtius scheitert an Schwolow! Die Nummer fünf der Mainzer lässt zwei Freiburger stehen und zieht pfeilschnell in die Gefahrenzone ein. Aus wenigen Metern in halblinker Position hält Boëtius mit dem Spann drauf, scheitert allerdings am stark parierenden Schwolow, der das Leder ins Aus faustet. Der folgende Eckball bringt nichts ein.

55 Da kann sich Steffen mal auszeichnen: Şahin schickt einen Aufsetzer aus halbrechter Position ab, der neue Schlussmann kratzt das Leder aus dem langen Eck.

56 Aktuell haben die Mannen aus dem Breisgau Glück, dass Mainz die zahlreichen Fehlpässe nicht bestraft. Vor allem bei den einfachen Bällen wirken die Freiburger fahrig und machen keinen konzentrierten Eindruck.

54 Köln bleibt mutig und spielt schnell nach vorne. Im letzten Drittel sind die Pässe aktuell allerdings nicht genau genug, sodass immer wieder Wolfsburger Beine im Weg sind.

55 Jetzt trauen sich die Gäste mal wieder. Sven Michel wird auf die Reise geschickt, ist allerdings nahezu allein auf weiter Flur unterwegs und bleibt auch an einem Leverkusener Verteidiger hängen.

54 Danny Latza geht im Duell mit Robin Koch zu schnell zu Boden. Schiri Hartmann lässt vollkommen zu Recht weiterlaufen. Für einen Elfmeter ist das viel zu wenig gewesen.

51 Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Jadon Sancho

Sancho besorgt den ersten Ligatreffer vor der Südtribüne! Witsel kann aus dem rechten Halbfeld beinahe ungehindert in Richtung Grundlinie spazieren. Seine flache Hereingabe fliegt durch den Fünfmeterraum und landet bei Sancho, der den Ball erst annimmt und dann aus leicht spitzem Winkel in die Maschen feuert.

52 Da ist die erste kleinere Chance! Daniel Brosinski bedient Karim Onisiwo, der ein wenig überrascht wirkt. Die 21 der Gäste zieht halbrechts vom Fünfer aus spitzem Winkel ab und setzt den Ball klar am linken Eck vorbei.

52 Dann unterläuft Aleksandar Dragović solch ein unnötiger Fehlpass im Spielaufbau, der es Leverkusen so schwer macht. Der österreichische Abwehrspieler bügelt seinen Fehler aber sehr zügig aus.

52 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:2 durch Kenan Karaman

Düsseldorf führt wieder! Baker schlägt einen feinen Ball aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, Thommy lässt mit dem Rücken zum Tor für Karaman abtropfen. Aus 13 Metern schießt der Düsseldorfer hart, aber unpräzise auf den Kasten. Pavlenka kann den Einschlag in das linke Eck trotzdem nicht verhindern, da sah der Schlussmann nicht gut aus.

51 Fast das 2:0! Weghorst legt mit der Hacke für Knoche ab, der im Zentrum einige Meter macht. Auf der rechten Seite wäre Weghorst wieder frei, doch Knoche entscheidet sich für einen Schuss aus rund 20 Metern. In seinem Kasten taucht Horn ab und verhindert den Einschlag in der linken unteren Ecke.

51 Darüber hinaus fehlt es der Begegnung seit Wiederbeginn weitgehend an Tempo. Bayer bemüht sich weider um Spielkontrolle. Aktuell funktioniert das. Paderborn hält sich derzeit ebenfalls zurück.

52 Halbzeit zwei beginnt nicht ganz so stark wie der erste Durchgang. Dort hatte es bereits in den ersten zehn Minuten zwei, drei richtig dicke Chancen gegeben. Trotzdem kommen beide Klubs gut aus der Kabine.

50 Fast der Doppelschlag! Klaassen sieht Johannes Eggestein in der linken Strafraumhälfte, der serviert sofort für Osako. Knappe sieben Meter vor dem Kasten wirft sich der Japaner gemeinsam mit Ayhan in den Ball, sein Abschluss landet nur haarscharf neben dem linken Pfosten.

49 Über die rechten Seite zieht Leon Bailey in den Sechzehner und möchte den Ball mit dem linken Fuß zum Tor bringen. Da steht Uwe Hünemeier dreht sich weg und bekommt den Ball an den angelegten Arm. Zwar beschwert sich der Jamaikaner, doch auch die Videoschiedsrichter sehen hier keine strafbare Handlung.

50 ...wieder schlenzt Christian Günter den ruhenden Ball gefährlich rein. Im Nachsetzen kann Mainz klären.

50 Der Niederländer Jerry St. Juste ist auf der linken Außenbahn schneller als Nils Petersen und klärt zur Ecke...

48 Weder Lucien Favre noch Martin Schmidt haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Mit Julian Brandt, der aus Leverkusen verpflichtet worden ist, haben die Schwarz-Gelben einen sehr prominenten Neuzugang in der Hinterhand.

49 Übrigens: Die Gäste haben aber in der letzten Saison 64,71% ihrer Auswärtsspiele verloren und es fielen durchschnittlich nur 0,88 Tore pro Spiel.

49 Gelbe Karte für Dominick Drexler (1. FC Köln)

Drexler trifft Arnold mehrmals von hinten an der Hacke und reißt den Wolfsburger dann zu Boden. In der Summe gibt das Gelb für den Übeltäter.

48 Luca Waldschmidt legt sich den Ball in guter Position zu weit vor und Fernandes geht dazwischen.

47 Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Johannes Eggestein

Der schnelle Ausgleich! Zack Steffen verpasst es einen Ball aufzunehmen, den Alfredo Morales abschirmt. Der Mittelfeldmann klärt flach auf den linken Flügel, von dort flankt Milot Rashica butterweich in die Mitte. Johannes Eggestein steht besser als zwei Abwehrleute und köpft aus neun Metern ins rechte Eck ein.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt im Signal-Iduna-Park! Der Titelanwärter hat den frühen Schock zwar sehr gut verdaut, doch gegen eine meist sehr tief stehenden Gast aus der Fuggerstadt fehlt es ihm noch an der Perfektion in den Abläufen in den allerletzten Aktionen vor dem Abschluss. Kann sich der BVB in dieser Hinsicht nach der Pause steigern?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Wie eng es in diesem Match zugeht, belegen die Zahlen. Beide Teams kommen auf 50 Prozent Ballbesitz. Freiburg führt nach schwacher Anfangs- und Schlussphase nur noch mit 11:10 Torschüssen.

46 Während Steffen Baumgart seine Mannschaft personell unverändert in den zweiten Spielabschnitt schickt, geht es für Lars Bender nicht weiter, der wegen einer Nasenverletzung raus muss. Dafür kommt Aleksandar Dragović.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den eigenen Katakomben.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Es geht weiter in Bremen! Beide Trainer verzichten vorerst auf Wechsel, Werder hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht es im Schwarzwald-Stadion!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Aleksandar Dragović

46 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Lars Bender

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer interessanten ersten Hälfte führt der VFL Wolfsburg nicht unverdient mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Die Gäste kamen etwas besser in die Partie und hatten durch Modeste die beste Chance auf einen eigenen Treffer. Mitten in die Drangphase traf Arnold, der einen Schuss aus 20 Metern ins 1:0 ummünzte (16.). Anschließend dominierten die Wölfe die Partie, ohne dabei wirkliche Großchancen zu erspielen. Nach 25 Minuten verpasste Drexler das 1:1 aus der Distanz, gefolgt von einer kniffligen Szene im VFL-Strafraum, wo es durchaus hätte Elfmeter geben können. Der Aufsteiger zeigte eine solide Leistung in den ersten 45 Minuten und hat im zweiten Abschnitt noch alle Möglichkeiten, hier etwas Zählbares mitzunehmen. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit

Pause in Bremen: Eiskalte Düsseldorfer führen nach 45 überschaubaren Minuten mit 1:0 im Weserstadion. Dafür braucht es nur eine Unachtsamkeit in der Bremer Hintermannschaft (36.), bis dahin tauchten die Gäste überhaupt nicht in der Gefahrenzone auf. Anders die Bremer, denen allerdings noch das Glück im Abschluss fehlte. Das 0:1 war für die Kohfeldt-Elf zudem eine kalte Dusche, nach dem Rückstand fiel den Grün-Weißen nicht mehr viel ein. Deshalb wäre wohl die ein oder andere taktische Umstellung des Trainers angebracht, um näher an den Ausgleichstreffer zu rücken.

45 Halbzeitfazit:

1:1 steht es nach 45 Minuten der Saisoneröffnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Auf Niederlechners Blitztreffer nach 30 Sekunden gaben die Schwarz-Gelben durch Alcácers erfolgreichen Abstauber (3.) eine schnelle Antwort. Das Favre-Team erarbeitete sich in mehreren Druckphasen zahlreiche Strafraumszenen und auch einige gute Chancen zur ersten Führung des Nachmittags, doch wegen einer ausbaufähigen Leistung in der Entscheidungsfindung unmittelbar vor dem Gästekasten blieb der über weite Strecken des ersten Abschnitts aufgezogene Einbahnstraßenfußball in Richtung Nordtribüne ertraglos. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Gehöriges Spektakel wurde den Zuschauern in der BayArena bislang geboten. Bis zur 25. Minute produzierten die Profis Tore am Fließband, da saß beinahe jeder Schuss. Die optisch überlegenen Leverkusener legten zweimal vor und waren nicht in der Lage, ihre Führung zu behaupten. Paderborn zeigte sich vollkommen unbeeindruckt. Die Ostwestfalen schlugen zweimal großartig zurück, profitierten dabei aber auch von gehörigen Nachlässigkeiten des Gegners. Und genau das war das Problem der Werkself, die sich ihr Tagwerk immer wieder mit Ballverlusten oder Abstimmungsproblemen zunichte machte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die lädierten Spieler sind wieder auf den Beinen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins soll um 60 Sekunden verlängert werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Hahn und Akanji sind im Luftduell mit den Köpfen zusammengeprallt. Beide benötigen auf dem Rasen Hilfe der medizinischen Experten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Halbzeitfazit:

Jede Menge Abschlüsse, aber keine Tore: Freiburg und Mainz gehen mit 0:0 in die Pause. Die Rheinhessen haben die ersten Minuten bestimmt, anschließend hat der Gastgeber das Zepter immer mehr übernommen. Der SC Freiburg hat über weite Strecken zu viel Platz gehabt und von der fehlenden Absprache zwischen den Mainzer Ketten profitiert. Erst gegen Ende des Durchgangs sind die Nullfünfer erstarkt, was jedoch auch zahlreichen Ballverlusten der Hausherren zuzuschreiben ist.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

45 Scharfe Hereingabe von Maximilian Eggestein, Ayhan hält einen Fuß rein. Dadurch verändert er die Flugkurve, sodass Rashica am zweiten Pfosten verpasst.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 ... am kurzen Pfosten ist Pedersen nach Hazards Ausführung mit dem Kopf vor Akanji zur Stelle.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Johannes Eggestein kommt mit Tempo über die rechte Seite, er versucht nach innen zu ziehen. Gießelmann traut sich neben der Strafraumlinie eine Grätsche zu und trifft den Ball.

43 Wolfsburg will den Vorsprung mit in die Katakomben nehmen und lässt Ball und Gegner laufen. Dennoch sollten die Kölner nicht die Köpfe in den Sand stecken, da der Gast hier eine ansprechende Leistung im ersten Durchgang gezeigt hat.

45 Gegen Ende der ersten Hälfte erhöhen die Weißen den Druck und kesseln Freiburg zeitweise ein.

42 Piszczek holt über seine rechte Seite gegen Vargas den siebten Eckball des BVB heraus...

44 Schon wieder die Gäste! In halblinker Position nimmt Sebastian Vasiliadis Maß, wuchtet die Pille aufs Tor. Lukáš Hrádecký reißt im letzten Moment die Fäuste hoch und wehrt das Geschoss ab.

42 Paderborn kontert mit vier Leuten! Drei Leverkusener wollen das Unheil abwenden und haben gehörig Dusel. Mit einem blitzgescheiten Diagonalpass aus halbrechter Position findet Sven Michel im Sechzehner Christopher Antwi-Adjei. Diesem fehlen Zentimeter oder allenfalls ein halber Schritt, um die Kugel ins für ihn offene Tor zu befördern.

43 Ne, so einfach geht es nicht. Quaisons Kopfball vom Elfmeterpunkt stellt Schwolow vor keinerlei Probleme.

40 Sancho ist auf rechts im Sechzehner Adressat eines präzisen Akanji-Steilpasses. Auch der folgende Querpass des jungen Engländers wird dann jedoch von einem Weiß-Grünen abgefangen.

40 Der Frust auf Seiten der Kölner ist zu spüren! Momentan lassen sich die Männer vom Dom auf zahlreiche Diskussionen mit dem Unparteiischen ein und verlieren so den eigenen Spielrhythmus aus den Augen.

40 Optisch bleibt Bayer tonangebend. Einige Ecken führen allerdings nicht zum Erfolg. Und aus dem Spiel heraus bringen die Rheinländer nun auch schon seit beinahe einer Viertelstunde nichts mehr zustande.

41 Mainz beißt sich in dieser Szene auf rechts fest. Baku steckt scharf in die Mitte, wo das Leder an Freund und Feind vorbei ins Aus rollt. Gedacht gewesen ist der Ball für den parallel gestarteten Latza.

39 Zweiter Abschluss der Fortuna, Erik Thommy schickt einen Flachschuss aus 22 Metern ab. Jiří Pavlenka kann den unpräzisen Ball festmachen.

39 Plötzlich zündet Christian Günter den Turbo, wird jedoch kurz vor dem Strafraum von Daniel Brosinski gestoppt.

37 Nicht nur bis ins letzte Felddrittel, sondern sogar bis in den Sechzehner funktioniert das Dortmunder Zusammenspiel aktuell gut bis sehr gut. Unmittelbar vor dem Gehäuse werden dann aber viele falsche Entscheidungen getroffen.

38 Wir erleben gerade die längste Torlosphase dieser Begegnung. Mehr als zehn Minuten ohne Treffer! Was ist denn hier los? Ist das überhaupt erlaubt? Als verwöhnte Zuschauer würden wir den bisherigen Rhythmus natürlich gern beibehalten.

37 Auf der halbrechten Seite versucht sich Klaus aus 25 Metern, scheitert mit seinem Schuss allerdings an Hector. Der Versuch wäre gefährlich aufs rechte untere Eck gekommen.

38 Konsequent läuft Schwolow zwei, drei Schritte raus und faustet eine lange Hereingabe von der linken Außenbahn sicher ins Seitenaus.

38 Größtes Problem der Gäste ist die Raumverteidigung zwischen den Ketten. Dort hat der SCF doch arg viel Platz, weiß diesen bislang nur noch nicht zu nutzen.

36 Jetzt kehrt Bender erst einmal auf den Rasen zurück. Wir werden sehen, ob das wirklich dauerhaft weiter geht und auch Sinn macht. Zumindest bis zur Pause soll er erst einmal durchhalten. In jedem Fall ist die Nase betroffen. Daher dauerte es so lange, die Blutung zu stillen.

35 Die Geißböcke versuchen es immer wieder über die Außenpositionen. Doch die anschließenden Flanken sind bislang zu ungenau, sodass durch dieses Stilmittel noch zu wenig Gefahr im VFL-Sechzehner entsteht.

36 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Rouwen Hennings

Aus dem Nichts das 0:1! Karaman kann den Ball erstmals in den Strafraum treiben, er legt von der rechten Seite flach rein. Gebre Selassie und Toprak orientieren sich beide zu Thommy, das Leder rutscht aber bis zu Hennings durch. Aus zehn Metern lässt sich der Stürmer nicht zweimal bitten, Pavlenka hat gegen den ersten Torschuss keine Chance.

34 Reus findet innerhalb des Sechzehners einen Weg an die Grundlinie und flankt scharf und halbhoch vor den Kasten. Koubek hat rechtzeitig einen Schritt nach vorne gemacht, lässt das Leder aber nur nach vorne abklatschen. Seine Kollegen klären daraufhin einmal mehr mit Mühe.

36 Harmlos! Aarón zieht aus 20 Metern in halblinker Position ab. Der Ball setzt zwar noch auf, ist für Schwolow aber nur reine Formsache.

36 In rund zehn Minuten geht es in die Pause. Fällt hier vorher noch ein Tor? Bei 10:5 Torschüssen wäre es insbesondere für die Hausherren nicht unverdient.

35 Noch immer kümmert sich die medizinische Abteilung der Leverkusener um Lars Bender, der dort kauert und benommen scheint. Das dauert eigentlich zu lange, bis sich der Ex-Nationalspieler erholt. Gut schaut das nicht aus.

33 Das wird sicher gecheckt: Rashica ist nach Osako-Pass durch, Zimmermann grätscht von hinten in den Ball und verhindert damit einen Abschluss aus zehn Metern. Rashica fällt daraufhin, für einen Elfmeterpfiff gibt es aber keinen Anlass.

32 Knappes Ding! Drexler und Guilavogui sprinten im Sechzehner im VFL-Sechzehner zum Ball. Der Kölner ist etwas früher am Ball und wird dann vom Wolfsburg-Kapitän gelegt. Der VAR schaut sich die Szene nochmal an und entscheidet nicht auf Elfmeter. Glück für die Gastgeber!

34 Gelbe Karte für Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05)

Für das anschließende Wegschießen des Balles sowie Meckerns kassiert Fernandes ebenfalls eine Karte.

33 Mit einem feinen Pass schickt Wendell auf der linken Seite Leon Bailey steil, der bis zur Grundlinie vordringt und dann mit einem flachen Zuspiel ins Zentrum Kai Havertz sucht. Der Offensivmann genießt jetzt aber nicht den nötigen Raum, wird erfolgreich gestört.

34 Mainz hat sieben seiner letzten acht Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren. An diesem Nachmittag präsentiert sich die Mainzer Defensive phasenweise sehr wackelig.

31 Die Favre-Truppe schnürt die Fuggerstädter nun wieder an deren Sechzehner ein und tastet den großen Defensivverbund nach Lücken ab. Ein ganz schnelles Kombinationsspiel zieht sie derzeit aber nicht auf, so dass Augsburg Abschlüsse aus sehr guten Lagen noch verhindert.

32 Haarscharf! Rashica flankt von der linken Seite scharf in die Mitte, Osako steigt hoch und trifft den Ball freistehend nur mit den Haarspitzen. Beinahe bildet sich sogar noch eine zweite Chance am zweiten Pfosten, Gießelmann löscht allerdings vor Gebre Selassie.

33 Bisher sehen die Zuschauer ein munteres und sehr unterhaltsames Spiel. Beide Mannschaften haben Chancen, wobei sich die Freiburger mehr Möglichkeiten herausspielen.

32 An der Seitenlinie trifft Jamilu Collins Gegenspieler Lars Bender unabsichtlich im Gesicht. Der Leverkusener muss behandelt werden.

29 Das Leverkusener Bestreben, die Spielkontrolle zu übernehmen, fruchtet also bislang nicht. Dafür geht die Werkself viel zu fehlerbehaftet zu Werke, bringt den Kontrahenten somit immer wieder ins Spiel.

29 Aktuell versuchen die Hausherren die Partie etwas zu beruhigen und lassen das Spielgerät entspannt durch die eigenen Reihen laufen.

30 Wieder wird es nach einem Standard von Christian Günter gefährlich! Der Flatterball landet auf dem Kopf von Nicolas Höfler. Dessen unbedrängter Abschluss aus kurzer Distanz saust jedoch über den Querbalken.

27 Nun verzeichnen wir zur Abwechslung mal Abschlusshandlungen, die keine Einschläge unmittelbar nach sich ziehen. Auf der einen Seite wird Kevin Volland abgeblockt. Dieses Schicksal teilt kurz darauf Paderborns Mohamed Dräger.

29 Nun wird Toprak doch kurz behandelt, womöglich kommen seine Schmerzen immer noch aus der Situation in der 19. Spielminute.

28 Witsel hat aus zentralen 20 Metern die obere linke Ecke im Blick. Koubek macht einen Schritt und reißt dann die Arme hoch, um den Versuch über sein Gehäuse abzulenken. Der fällige Eckstoß ist zu niedrig angesetzt und bringt Dortmund nichts ein.

29 Gelbe Karte für Danny Latza (1. FSV Mainz 05)



28 Gelbe Karte für Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf)

Thommy grätscht von hinten in die Beine von Moisander, nachdem der Kapitän bereits einen Pass gespielt hat.

28 Nach einem durch Onisiwo verlängerten Brosinski-Einwurf wird es brenzlig im Freiburger Strafraum. Robin Quaison hat zu viel Platz und setzt ca. acht Meter vor dem Tor zu einem Fallrückzieher ab - drei Meter links oben vorbei.

26 Gelbe Karte für Marco Höger (1. FC Köln)

João Victor ist zu schnell für Marco Höger und wird anschließend vom Kölner auf der linken Außenbahn gelegt. Dafür gibt es den ersten Gelben Karton der Partie.

26 Reus gegen Koubek! Der BVB-Kapitän feuert einen aufspringenden Ball von der rechten Strafraumseite mit dem Spann in Richtung der halbhohen linken Ecke. Der tschechische Gästekeeper ist schnell unten und wehrt zur Seite ab.

25 Nächste Köln-Chance! Im Zentrum empfängt Drexler eine flache Flanke von der linken Seite. Der FC-Kicker visiert den rechten Winkel an, doch der Schuss mit der rechten Innenseite fliegt knapp über den Knick.

25 Stark! Nun kontert der Gast und verlagert das Spiel immer wieder ins Zentrum. Boëtius bedient den gestarteten Baku mustergültig. Halbrechts vor dem Fünfer legt der quer in die Mitte, doch am Ende grätscht Nico Schlotterbeck entschlossen und vor allem fair rein und beendet den Vormarsch der Mainzer.

24 Der FCA kann sich erst einmal befreien, hält die Kugel wieder länger in den eigenen Reihen und verzeichnet auch ein paar Kontakte jenseits der Mittellinie. Er muss aber natürlich auch höllisch aufpassen, dass er nicht von einem Konter der Hausherren überrollt wird.

25 Wieder taucht Maximilian Eggestein auf der rechten Seite auf, diesmal flankt er hoch auf Johannes. André Hoffmann ist per Kopf zur Stelle.

25 Gelbe Karte für Wendell (Bayer Leverkusen)

Für das Handspiel beim Tor sieht Wendell überdies Gelb.

25 Tooor für den SC Paderborn 07, 2:2 durch Streli Mamba

Munter setzt sich das Scheibenschießen fort. Über die linke Seite darf Christopher Antwi-Adjei ungehindert in den Strafraum ziehen. Warum greift Jonathan Tah nicht ein? Der überlässt die Arbeit seinem Torhüter Lukáš Hrádecký. Der pariert zwar, doch der SCP bleibt dran. Sven Michel setzt nach. Auf der Linie wehrt Wendell mit der Hand ab. Da aber Streli Mamba die Kugel dann zu seinem ersten Bundesligatreffer in die Maschen drückt, bleibt der Elfmeterpfiff aus und das Tor zählt.

25 Eine Hereingabe von Jonathan Schmid ist kein Problem für die gut organisierte Abwehr der Mainzer. Die Weißen haben das Leder sofort unter Kontrolle.

23 Jetzt beruhigt sich das Geschehen auf dem Rasen. Die Werkself ist sichtlich bemüht, das Tempo raus zu nehmen. Spielkontrolle steht erst einmal im Vordergrund.

23 Auf der halbrechten Seite fällt Schindler das Runde vor die Füße. Der Kölner zieht einfach mal ab und verfehlt den linken Winkel nur um knapp einen halben Meter.

23 Eieiei! In dieser Szene spielt Waldschmidt dann tatsächlich zu mannschaftsdienlich. Bei freier Schussbahn legt er den Ball in die Tiefe auf Borrello. Mainz-Schlussmann Florian Müller kommt aus seinem Kasten und bereinigt die Situation.

23 Maximilian Eggestein sucht mit einer flachen Hereingabe von der rechten Seite seinen Bruder. Johannes Eggestein kann sich aber nicht an Kaan Ayhan vorbeischieben.

21 ... Torhüter Koubek will am Fünfmeterraum mit der rechten Faust klären, produziert aber eine Bogenlampe. Seine Vorderleute können die Szene daraufhin mit Mühe zu Ende bringen.

22 Zu eigensinnig! Luca Waldschmidt dribbelt sich um Kopf um Kragen. Nach seinen sieben Buden bei der U-21-EM ist Waldschmidt on fire und setzt die Lederkugel nach einem Solo aus halblinken 18 Metern klar über das Gestänge.

20 Das war nix! Schlager läuft zentral auf das gegnerische Gehäuse zu und will den Ball an der Sechzehnerkante zum mitgelaufenen João Victor auf der halblinken Seite spielen. Der VFL-Kicker stolpert allerdings beim Abspiel, sodass die Kugel ungefährlich in den Armen von Horn landet.

21 Jeder Schuss ein Tor! Drei Treffer in nicht einmal zehn Minuten! Die Zuschauer in der BayArena dürfen sich wahrlich nicht beschweren. Das ist allerbeste Fußballunterhaltung.

20 Suchý klärt gegen Hazard auf der rechten Abwehrseite auf Kosten einer Ecke...

19 Suttner knallt das Leder von der linken Seite flach vor das Gehäuse. Toprak ist mit einem langen Bein da und kann klären. Danach bleibt der Neuzugang kurz liegen, kann aber weitermachen.

21 Christian Streichs Mannen spielen viel über die Flügel und nehmen auch mal lange Bälle in Kauf, um das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Insgesamt zeigen sich beide Klubs spielfreudig und machen einen guten Start in diese 57. Bundesligasaison.

19 Baier bewirbt sich im Mittelkreis für einen Tritt gegen Hazard für eine erste Verwarnung. Referee Willenborg hat das Vergehen jedoch überhaupt nicht gesehen, so dass es ungeahndet bleibt.

18 Gute Chance für Bremen! Nuri Şahin hebt den fälligen Freistoß aus halblinker Position vor den Kasten. Ömer Toprak setzt sich ab und köpft aus zehn Metern knapp neben den rechten Pfosten.

19 Der Treffer fällt für die Kölner, die hier immer besser reinkamen, natürlich zu einem schlechten Zeitpunkt. Bleibt abzuwarten, ob der Aufsteiger unbeirrt nach vorne spielt oder sich erstmal wieder sammeln muss.

20 "Es ist ein neuer Wettbewerb auf den wir uns jetzt fokussieren und auf den wir eine Vorfreude entwickeln wollen. Wir müssen aggressiv auftreten und die Dinge selbst aktiv gestalten“, hakte Schwarz das Pokalaus ab und forderte "Intensität, Konsequenz und Energie".

19 4:3 Ecken für die Mainzer, bei ausgeglichenem Ballbesitz. Mehr Torschüsse haben allerdings die Gastgeber generiert, die hier einem 1:0 auch näher sind als die Rheinhessen.

19 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:1 durch Kai Havertz

Zügig macht Julian Baumgartlinger seinen Fehler wieder gut. Dieser wunderbare Steilpass in die Spitze landet bei einem Mannschaftskollegen. Das ist Kai Havertz und der agiert halblinks in der Box dermaßen abgebrüht. Mit dem linken Fuß hebt der Nationalspieler die Pille über den herausstürzenden Jannik Huth ins Tor.

17 Das Schmidt-Team zeigt sich bei seinen Gegenstoßversuchen als durchaus zielstrebig, hat in der Arbeit gegen den Ball aber große Defizite. Kann es den BVB nicht zuverlässiger ausbremsen, sind weitere gute Heimchancen nur eine Frage der Zeit.

17 Gelbe Karte für Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Karaman verliert den Ball an Rashica, anschließend hält er den Bremer 28 Meter vor dem Kasten.

18 Längst hat der SC Freiburg das Zepter übernommen und generiert teils Ecken im Sekundentakt. Doch erst wird ein Schuss von Luca Waldschmidt abgeblockt, wenig später köpft Robin Koch nach einer Günter-Ecke aus sieben, acht Metern deutlich drüber.

16 Schnell Kombination der Hausherren, über Moisander und Osako gelangt der Ball zu Klaassen. Der Mittelfeldmann will die Kugel halbhoch in den Strafraum heben, Ayhan ist vor Johannes Eggestein da.

16 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Maximilian Arnold

Was ein Strahl! Nach einem langen Einwurf von der rechten Seite köpft Kainz die Murmel unzureichend vor den Sechzehner. Dort wartet Arnold bereits und hämmert den Ball mit dem linken Schlappen per Volleyschuss auf die rechte untere Ecke. In seinem Kasten sieht Horn die drohende Gefahr zu spät, sodass das Spielgerät unhaltbar im Netz einschlägt.

14 Da war mehr drin! Nach Doppelpass von Reus und Sancho kann sich Alcácer die Ecke aus zentralen 15 Metern aussuchen. Mit dem rechten Innenrist setzt er es recht deutlich links am Kasten vorbei.

15 Borrello! Bereits in der Vorsaison kam der Australier von Kaiserslautern. Nach dem Einsatz im Pokal feiert er nun endlich sein Bundesligadebüt. Im Strafraum schraubt sich die 21 der Heimmannschaft nach einer Günter-Flanke von links hoch und nickt das Spielgerät aus sieben Metern Richtung langes Eck. Müller ist wachsam und lenkt den Ball um den rechten Pfosten. Der anschließende Eckball verpufft wirkungslos.

14 Köln zeigt hier eine starke Anfangsphase und hält die Wölfe durch frühes Pressing weit vom eigenen Sechzehner weg. Vor allem im letzten Drittel kombinieren sich die Geißböcke schnell durch die gegnerischen Reihen, sodass man immer wieder leicht in den Sechzehner kommt.

15 Tooor für den SC Paderborn 07, 1:1 durch Sven Michel

Aus dem Nichts schlagen die Gäste zurück. Ein böser Fehlpass von Julian Baumgartlinger landet am Mittelkreis bei Sven Michel, der umgehend Fahrt aufnimmt und sich nicht mehr stoppen lässt. Keiner der anderen drei Leverkusener, die mit auf Höhe unterwegs sind, können den Stürmer stören. Dieser wuchtet die Kugel mit dem linken Fuß aus 17 Metern unten ins linke Eck zu seinem ersten Bundesligator überhaupt.

14 Vielmehr haben die Ostwestfalen in der Defensive schon alle Hände voll zu tun, müssen eher auf Kontersituationen lauern.

12 Tor für Werder - zählt aber wegen einer Abseitsstellung nicht! Johannes Eggestein läuft hinter die Kette, als ein Flachpass von Marco Friedl durchrollt. Der Angreifer rennt allein in die linke Strafraumhälfte und vollendet aus spitzem Winkel, indem er Zack Steffen tunnelt. Dann geht die Fahne von Assistent Marco Achmüller hoch.

12 Zügig also rücken die Hausherren die Kräfteverhältnisse zurecht, machen ihre optische Überlegenheit auch im Ergebnis deutlich. Trotz aller guten Vorsätze kann der Aufsteiger offensiv nicht in der geplanten Form dagegenhalten.

12 An die Ausführung der folgenden Ecke von der rechten Fahne kommt Hummels vor dem zweiten Pfosten heran. Er verlängert mit der Stirn knapp neben die linke Stange.

14 Jean-Paul Boëtius läuft Alexander Schwolow an und gleich vier seiner Kollegen stehen dicht am Freiburger Strafraum. Pressing, Pressing, Pressing lautet die Mainzer Devise im Breisgau.

11 Dickes Ding für Modeste! Die Wölfe verschludern das Spielgerät im Spielaufbau, sodass Schindler das Leder von der rechten Seite nach innen spielen kann. Dort steht der bullige Stürmer bereit und hämmert den Ball aufs linke untere Eck. Leicht abgefälscht zischt die Murmel nur wenige Zentimeter am Kasten vorbei.

11 Bremen macht hier in den ersten Minuten den besseren Eindruck. Man hält den Ball zumeist in den eigenen Reihen.

11 Weigl verlangt Koubek alles ab! Nachdem die Gäste eine scharfe Piszczek-Hereingabe vom rechten Flügel unzureichend, nämlich in das Zentrum vor den Sechzehner geklärt haben, zieht der Ex-1860-Akteur aus gut 19 Metern mit dem rechten Spann ab. Koubek rettet in der oberen rechten Ecke mit einer tollen Flugeinlage.

11 Gelbe Karte für Jerry St. Juste (1. FSV Mainz 05)

30 Meter vor dem eigenen Tor begeht er ein taktisches Foul an Christian Günter und dafür gibt es zu Recht die erste Verwarnung.

10 Erste echte Chance für Freiburg! Florian Müller schwingt sich in die Lüfte und fischt einen satten Schuss von Luca Waldschmidt aus dem rechten Eck. Der Freiburger hat nach Zuspiel von Gondorf von der Strafraumgrenze satt abgezogen und die bisher größte Chance der Partie verbucht.

10 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Leon Bailey

Kevin Volland genießt auf der rechten Seite eine Menge Platz. Genüsslich bewegt sich der Nationalstürmer in den Strafraum, tanzt dort Christian Strohdiek aus. Mit dem linken Fuß bringt Volland die Kugel zum Tor - und schießt damit mehr oder weniger Leon Bailey im Torraum an, der das Ding mit dem rechten Fuß geschickt ins Tor verlängert. Kein Abseits - der Treffer zählt!

8 Der BVB befindet sich nach dem Ausgleichstreffer weiterhin im Vorwärtsgang und übt vor allem über seine schnelle Außenbahnspieler Hazard und Sancho Druck auf die Abwehr der Fuggerstädter aus.

8 Bayer erarbeitet sich einen ersten Eckstoß. Diese Standardsituation zieht allerdings noch nichts nennenswert Gefährliches nach sich. Und das wiederholt sich eine Minute später. Es fehlt der Ausführung an Genauigkeit.

8 Auch William versucht sich nach einem kurz ausgeführten Freistoß auf der rechten Seite mit einer Hereingabe. Die Flanke gerät etwas zu lang und landet ebenfalls ungefährlich in den Händen von Keeper Horn.

9 Gute Reaktion von Alexander Schwolow! Puh! Links setzt sich Robin Quaison sehenswert durch, zieht in den Sechzehner und gibt die Murmel aus dem Lauf Richtung Zentrum. Die Hereingabe wird von Koch gefährlich abgefälscht und flattert tückisch Richtung Kasten, doch Schwolow passt auf und wischt das Bällchen weg.

7 Beinahe eine Kopie der 4. Minute, allerdings auf der anderen Seite: Baker fängt einen abgewehrten Eckball ab und kann Maß nehmen. Sein Abschluss landet im Fanblock der Hausherren.

9 Auffällig ist, dass beide Seiten früh pressen und die Räume für die Gegner eng gestalten. Insbesondere Mainz lauert mit fünf Spieler in der gegnerischen Hälfte.

7 Inzwischen schalten sich die Gastgeber immer wieder nach vorne ein. Aber die Rheinhessen verteidigen gut, sodass die Streich-Elf bisher noch nicht richtig zum Zug kommt.

5 Martin Schmidt stellt nach der 1:2-Cuppleite beim SC Verl zweimal um. Rani Khedira und Ruben Vargas verdrängen Tim Rieder und Marco Richter ins zweite Glied. In der Startformation der Gäste befinden sich mit Tomáš Koubek, Mads Pedersen, Marek Suchý, Carlos Gruezo, Ruben Vargas und Florian Niederlechner sechs Neue.

5 Auch der zweite Eckstoß sorgt für Unruhe, die Kugel hüpft durch das Getümmel. Gebre Selassie ist letztlich zu überrascht, dass ihm Baker eine Schusschance aus halbrechter Position ermöglicht.

6 Wie angekündigt, wollen sich sich die Paderborner nicht verstecken. Christopher Antwi-Adjei ist auf der linken Seite unterwegs, muss sich letztlich der Zweikampfstärke von Lars Bender beugen.

5 Auf der linken Außenbahn macht Kainz einige Meter. Der Kölner schlägt das Leder halbhoch in den Sechzehner, wo Casteels an der Fünferkante bereitsteht und die Flanke lässig abfängt.

4 Der erste Eckball gehört den Bremern. Nuri Şahin bringt die Kugel von der rechten Seite rein, die Kugel wird geklärt. Maximilian Eggestein steht goldrichtig zum Abfangen, seinen 20-Meter-Schuss lenkt Hoffmann neben den rechten Pfosten um.

5 ...Freiburg wehrt den Standard zu einer weiteren Ecke ab - diesmal von der rechten Seite. Auch diese Aktion bringt nichts ein.

3 Tooor für Borussia Dortmund, 1:1 durch Paco Alcácer

Schwarz-Gelb antwortet nach nicht einmal drei Minuten! Sancho tankt sich über rechts in den Sechzehner und spielt steil auf Reus durch. Der spitzelt die Kugel von der Grundlinie vor den kurzen Pfosten. Torhüter Koubek wehrt nach vorne ab und Alcácer muss aus drei Metern nur noch den linken Innenrist hinhalten.

4 Bayer legt forsch los. Leon Bailey ist da bereits im Sechzehner unterwegs, zieht von links zur Mitte, wird aber vom Ball getrennt. Die Kugel springt zu Charles Aránguiz, der in nahezu zentraler Position von der Strafraumgrenze abzieht und mit dem rechten Fuß knapp am linken Pfosten vorbei schießt.

3 João Victor versucht nach seinem Hackentrick auf der linken Seite einen Pass in die Spitze zu erreichen. Das Anspiel ist allerdings zu steil und kullert ins Seitenaus.

5 Ecke für die Mainzer von links...

2 Lucien Favre schickt exakt die elf Spieler ins Rennen, die auch beim 2:0-Pokalerfolg in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen 05 sein Vertrauen hatten. Mit Nico Schulz, Mats Hummels, Thorgan Hazard setzt er auf drei Sommerzugänge.

4 Auch die Hausherren verbuchen ihr erstes Schüsschen. Jérôme Gondorfs Distanzversuch ist allerdings ungefährlich und Keeper Florian Müller sammelt das Ding locker auf.

1 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Florian Niederlechner

Augsburg geht nach 30 Sekunden in Führung! Nach dem Anstoß der Gäste greifen sie über links an. Gruezo bedient Pedersen im Sechzehner und der spielt flach vor den Kasten. Niederlechner schiebt aus fünf Metern unbedrängt in die flache linke Ecke ein.

2 Im Rheinland herrschen gute Bedingungen zum Fußball spielen. Bei überwiegend bewölktem Himmel zeigen die Thermometer 22 Grad an. Der Rasen präsentiert sich in sehr guter Verfassung. Und auf den Rängen der BayArena macht sich unter den gut 26.000 Zuschauern große Vorfreude breit.

1 BVB versus FCA – auf geht's im Signal-Iduna-Park!

1 Spielbeginn

2 Danny Latza mit dem ersten Abschluss! Mainz kann das Leder gegen seinen Lieblingsgegner (zwölf BL-Siege) gut behaupten und sich über rechts schön in die Gefahrenzone arbeiten. Am Ende pariert Alexander Schwolow einen eher halbherzigen Schuss von Latza aus mittlerer Distanz zur Seite. Die Kugel ist vor der Parade noch durch die Beine von Nico Schlotterbeck gerutscht.

1 Los geht's in der Autostadt! Die Kölner eröffnen die Partie und spielen in roten Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts, während die Hausherren im dunkelgrünen Dress daherkommen.

1 Spielbeginn

1 ...und los! Düsseldorf hat in roten Trikots angestoßen, Bremen läuft traditionell in Grün-Weiß auf.

1 Spielbeginn

1 Geleitet wird die Begegnung vom 39-jährigen Unparteiischen Robert Hartmann aus Wangen. An den Seitenlinien assistieren ihm Christian Leicher sowie Markus Schüller. Als vierter Offizieller fungiert Florian Badstübner. Im Kölner Videokeller sitzen für diese Partie Günter Perl und Michael Bacher.

1 Spielbeginn

1 Und damit rein ins Geschehen! Die Gäste aus Mainz stoßen an und spielen in weißen Trikots zunächst von rechts nach links. Freiburg agiert in rot-schwarzen Jerseys entsprechend von links nach rechts.

1 Spielbeginn

Mit leichter Verspätung betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Die Bremer Fans protestieren mit Bannern gegen die jüngste Namensänderung der Heimspielstätte. Seit dieser Saison heißt das Weserstadion "Wohninvest Weserstadion".

Beide Mannschaften betreten unter toller Atmosphäre das grüne Parkett in Wolfsburg. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes und intensives Spiel. Viel Spaß dabei!

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir aufs Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitung von Tobias Stieler. Der 38-jährige FIFA-Referee bestreitet sein 107. Bundesligaspiel und baut dabei auf die Unterstützung der Assistenten Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann.

Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer. Der 38-Jährige pfiff in der vergangenen Saison 16 Spiele im deutschen Oberhaus, darunter eins von Bremen (3:2-Sieg in Augsburg) und eins der Fortuna (1:4-Heimniederlage gegen Bayern München). An den Seitenlinien zählt der Referee auf die Unterstützung von Thorsten Schiffner und Marco Achmüller, vierter Offizieller ist Johann Pfeifer. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Robert Schröder und Norbert Grudzinski verantwortlich.

Bisher standen sich die zwei Parteien in der Bundesliga 26 Mal auf dem grünen Parkett gegenüber, wobei der VFL zwölfmal als Sieger vom Platz gehen durfte, während die Kölner nur über fünf Erfolge jubeln durften. Des Weiteren spricht das Torverhältnis von 52:29 klar für den Gastgeber. Leiter des heutigen Geschehens ist Sven Jablonski, der in den kommenden 90 Minuten von seinen beiden Assistenten Mark Borsch sowie Sascha Thielert unterstützt werden wird.

Regelhüter im 17. Bundesligaduell zwischen Dortmund Augsburg ist Frank Willenborg. Der 40-jährige Realschullehrer wird an den Seitenlinien durch Arne Aarnink und Guido Kleve unterstützt; der Vierte Offizielle heißt Alexander Sather.

Mit Ömer Toprak (Borussia Dortmund) schafft es bei den Norddeutschen ein Neuzugang in die Anfangself. Bei Düsseldorf sind gleich drei neue Gesichter von Beginn an dabei: Torhüter Zack Steffen (Manchester City), Erik Thommy (VfB Stuttgart) und Lewis Baker (FC Chelsea) spielen an.

In wenigen Minuten geht es rund. Freuen wir uns auf ein intensives und spannendes Spiel!

Auch Beierlorzer sprach über das anstehende Match: "Nach dem Abstieg und dem schweren Aufstieg nehme ich schon war, dass beim Effzeh eine ganz große Vorfreude auf die Bundesliga herrscht, bei der Mannschaft, den Fans und bei uns Trainern. Der VFL hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Sie haben einen extrem gut besetzten Kader und sich sehr gut verstärkt. Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Wir fahren mit Respekt nach Wolfsburg. Ich kenne Oliver Glasner, er hat ein klares System und wird mit einem 3-4-3 unterwegs sein und Angriffspressing spielen."

Im neunten Bundesligajahr dürfte es für die Rot-Grün-Weißen wieder "nur" darum gehen, am Ende über dem Strich zu stehen. Martin Schmidt muss acht neue Akteure in jene Mannschaft einbauen, die er Mitte April übernommen hat: Tomas Koubek (Stade Rennais FC), Iago (SC Internacional Porto Alegre), Carlos Gruezo (FC Dallas), Florian Niederlechner (SC Freiburg), Ruben Vargas (FC Luzern), Noah Sarenren Bazee (Hannover 96), Mads Pedersen (FC Nordsjaelland) und Marek Suchy (FC Basel) wurden in die Fuggerstadt geholt.

Ob die Fortuna ihre Vorjahresleistung (Tabellenplatz 10) in diesem Jahr wiederholen kann? "Wir haben die beste Saison seit 40 Jahren gespielt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und auch nicht mal eben so wiederholbar", mahnt Friedhelm Funkel. Der Düsseldorfer Trainer stellt klar, dass es auch in diesem Jahr nur um den Klassenerhalt geht. "Wir werden alles dafür tun, wieder erfolgreich zu sein und in der Bundesliga zu bleiben."

Köln ist zurück, wo es am 12.05.2018 geendet hat. Damals verloren die Geißböcke desaströs mit 1:4 beim VFL und mussten den Gang in die zweite Liga antreten. Dort konnte sich der Traditionsverein durchsetzen und die Meisterschaft trotz einiger schwacher Vorstellungen feiern. Mit Coach Beierlorzer soll der Klassenerhalt frühzeitig geschafft werden, sodass sich der FC künftig wieder im deutschen Oberhaus etablieren kann. Auch die Kölner taten sich im DFB-Pokal schwer, konnten sich allerdings im Elfmeterschießen in Wiesbaden durchsetzen.

"Der SC Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr aktiv ist gegen den Ball, sehr laufintensiv spielt und sich technisch-taktisch auf einem sehr hohen Niveau bewegt", so Sandro Schwarz über die Hausherren.

"Im ersten Ligaspiel einer neuen Saison gibt es keine Favoriten. Jedes Team muss sehen, wo es nach der Vorbereitung steht. Ich bin aber optimistisch, weil ich die Gier und Vorfreude bei den Jungs spüre", sagt SVW-Coach Florian Kohfeldt vor der ersten Partie. Auf die Frage, wie der Leistungsstand seiner Mannen derzeit sei, fand der 36-Jährige keine Antwort. "Es ist schwer das in Prozent auszudrücken. Ich sehe keine Mannschaft bei 100%, weil aktuell ja noch der Rhytmus fehlt. Nach der Länderspielpause und dem 5. Spieltag kann man da schon eher eine Aussage treffen."

Der FC Augsburg hat die 1. Runde des DFB-Pokals nicht überstanden, denn er verlor sein erstes Saisonpflichtspiel beim SV Verl aus der Regionalliga West mit 1:2. Infolge des 0:2-Pausenrückstands reichte es nur noch für einen späten Anschlusstreffer durch Hahn (83.); das dritte Erstrundenaus innerhalb der letzten sechs Jahre konnte nicht mehr abgewendet.

Coach Glasner sprach natürlich über sein erstes Bundesligaspiel mit seinen Männern: "Ich denke, dass wir noch nicht auf dem Level sind, auf dem wir spielen können. Dennoch bin ich sehr zufrieden damit, wo wir derzeit stehen und wie die Spieler mitziehen. Der FC Köln ist eine sehr gute Mannschaft. Wir beide haben im Pokal nach 90 Minuten 3:3 gespielt. Könnte also ganz schön was los sein. Köln ist eine robuste und gute Mannschaft mit viel Qualität im Kader, die uns fordern wird. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber wie dieses ausgeht, wissen wir heute um 17.20 Uhr."

Durch den 2:0-Triumph über den FCB im DFL-Supercup sehen sich die optimistischen BVB-Anhänger in der Annahme bestätigt, das ein Titeljahr bevorstehen könnte. Der folgende Auftritt im DFB-Pokal beim KFC Uerdingen 05, bei dem die Treffer durch Reus (49.) und Alcácer (70.) für den 2:0-Erfolg sorgten, war eher ein glanzloser, aber unter dem Strich auch ein ungefährdeter, der auch noch deutlicher hätte enden können.

In der letzten Spielzeit verteidigten Werder und die Fortuna ihre eigene Festung. Das Hinspiel in Bremen endete 3:1, im Rückspiel feierte Düsseldorf einen 4:1-Heimerfolg.

"Mainz 05 ist eine gute, kompakte Mannschaft mit vielen schnellen Spielern. Mal stehen wir vor ihnen, mal sie vor uns. Aber trotzdem hatten sie in der Vergangenheit bei den direkten Duellen die Nase vorn", erklärte Christian Streich vor dem Match.

Allerorts gefeierte Tätigkeiten auf dem Sommertransfermarkt sorgen dafür, dass die Schwarz-Gelben ihre Ambitionen hinsichtlich der ersten Meisterschaft der Post-Klopp-Ära selbstbewusster und offener vorgetragen haben als in den Vorjahren. Mit Mats Hummels (FC Bayern München), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Nico Schulz (1899 Hoffenheim) und Julian Brandt (Bayer Leverkusen) haben sie ihren Kader mit viel Geld stark aufgewertet und rechtfertigen die hohe Erwartungshaltung.

Die Wölfe wollen heute zum Auftakt die Geißböcke jagen. Nach dem Verlust von Labbadia bleibt abzuwarten, ob die Hausherren unter der Leitung von Glasner nochmal so stark performen können wie in der vergangenen Saison. Dort belegte man den sechsten Platz und schrammte nur ein Törchen an der direkten Qualifikation für die Europa League vorbei. Im DFB-Pokal zogen die Wölfe den Kopf nochmal aus der Schlingen und schlugen den Hallescher FC mit 5:3 nach Verlängerung in der Fremde.

Der SCF schickt nach dem 120-Minuten-DFB-Pokalfight (1:0 in Magdeburg) diese auf drei Positionen veränderte Elf auf den Rasen: Schwolow, Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter, Gondorf, Koch, Höfler, Borrello, Petersen und Waldschmidt. Kapitän Franzt sitzt wie auch Sallai und Heintz zunächst auf der Bank.

Am vergangenen Wochenende waren die beiden Mannschaften noch im DFB-Pokal gefordert. Die Bremer setzten sich als Auswärtsteam im heimischen Stadion mit 6:1 gegen den SV Atlas Delmenhorst durch. Düsseldorf hatte mehr Mühe: Beim Oberligisten FC 08 Villingen ging es in die Verlängerung. Nach 120 Minuten hatten die Gäste dann das bessere Ende für sich. Schlussstand: 1:3.

Wer am Ende einer Bundesligasaison ganz oben stehen möchte, darf sich im deren Verlauf nur wenige Ausrutscher erlauben: Vor allem Punktverluste gegen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte sind beinahe ausgeschlossen. Ein solcher ist Borussia Dortmund im Frühjahr beim FC Augsburg passiert, als er am Freitagabend mit 1:2 unterlag und dem späteren Meister FC Bayern München ermöglichte, punktemäßig erstmals seit September auf Augenhöhe zu sein.

In der bereits thematisierten Bundesligasaison des SC Paderborn, bestritten beide Klubs die einzigen beiden Pflichtspiele gegeneinander. Damals trotzte der Aufsteiger der Werkself in deren BayArena ein 2:2 ab, hatte in der Rückrunde vor heimischem Publikum aber mit 0:3 das Nachsehen.

Gäste-Coach Sandro Schwarz muss auf einige Akteure verzichten. Stefan Bell, Philipp Mwene, Jean-Philippe Mateta und Dong-won Ji fallen verletzt aus. Es starten - wie schon bei der 0:2-Pokalpleite beim 1. FC Kaiserslautern - Müller, Aarón, St. Juste, Brosinski, Niakhaté, Latza, Quaison, Fernandes, Baku, Boëtius und Onisiwo.

Hallo und herzlichen willkommen zurück zur 1. Bundesliga am Samstagnachmittag! Ab 15:30 Uhr duellieren sich der VFL Wolfsburg und der 1. FC Köln um die ersten drei Zähler in dieser Saison.

Ein herzliches Willkommen aus dem Signal-Iduna-Park! Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison trifft Borussia Dortmund auf den FC Augsburg. Unterstreichen die Schwarz-Gelben ihren Status als Meisterschaftsanwärter oder gelingt den Fuggerstädtern eine Überraschung?

Als Zwölfter schlossen die Rheinhessen um Coach Sandro Schwarz die Saison 2018/2019 sogar noch vor den Freiburgern ab. Auch in dieser Spielzeit strebt der 1. FSV Mainz 05 einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. Da kommt den Mannen aus Rheinland-Pfalz die Reise in den Süden nur recht: Mit zwölf Siegen und 41 Buden ist Mainz gegen den SC Freiburg so erfolgreich wie gegen kein anderes Team. Allerdings spricht eine Statistik auch gegen Mainz. Seit 2012 gewann der FSV nur gegen den VfB Stuttgart (zwei Mal) am ersten Spieltag, auswärts gelang noch kein erfolgreicher Bundesligaauftakt.

Genau darauf stellt sich Peter Bosz ein: "Ich habe sie im vergangenen Jahr in der 2. Liga verfolgt. Sie spielen mit offenem Visier nach vorne, der Trainer ist sehr mutig – ich mag das." Entsprechend geht der Bayer-Coach davon aus, dass die Partie "nicht 0:0 ausgeht". In jedem Fall fühlt sich der Niederländer gewappnet: "Wir sind bereit und freuen uns auf das erste Spiel in der Liga."

Endlich wieder Bundesliga: Herzlich willkommen zum 1. Spieltag im deutschen Oberhaus! Der SV Werder Bremen startet mit einem Heimspiel in die Saison 2019/2020, Fortuna Düsseldorf reist heute ins Weserstadion. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Zudem feierte Freiburg zuletzt 2011 einen Sieg an einem ersten Spieltag - damals ein 3:0 gegen Bremen. Auf der anderen Seite holte Freiburg alle vier Siege gegen Mainz im eigenen Stadion und blieb in den zehn Bundesliga-Heimspielen gegen die Rheinhessen nie torlos. Der letzte Freiburger Sieg gegen Mainz datiert aus dem November 2017 (2:1).

Die Gastgeber schlossen die vergangene Saison als Tabellen-13. ab und waren sehr heimstark unterwegs. Der SC Freiburg verlor lediglich eines seiner letzten sieben Bundesliga-Heimspiele. Allerdings sind die heutigen Gäste nicht gerade der Lieblingsgegner der Elf von Christian Streich. Freiburg verlor die letzten drei Duelle gegen Mainz und schoss gegen den FSV überhaupt nur 18 Tore in 20 Partien – bei mehr als doppelt so vielen Gegentreffern (41).

Erst am Donnerstag gab der SCP die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart bis 2021 bekannt. Und der Erfolgscoach sieht der neuen Saison zuversichtlich entgegen: "Unabhängig von der Ausgangslage gehen wir das Spiel mutig und optimistisch an. Wir wollen vorne attackieren, wenn wir die Chance haben. Wir wollen mit unserer Spielidee auch in der 1. Bundesliga Erfolg haben und unserer offensiven Art und Weise treu bleiben."

Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum 1. Spieltag der Bundesligasaison 2019/2020. Der SC Freiburg empfängt den 1. FSV Mainz 05. Anstoß im Schwarzwald-Stadion ist um 15:30 Uhr!

Im ersten Pflichtspiel der Saison zumindest gaben sich die Rheinländer keine Blöße. Das DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Alemannia Aachen wurde sicher, aber unspektakulär mit 4:1 gewonnen. Einen ernsthaften Formtest stellte die Partie noch nicht dar. Bayer wird sich in den kommenden Wochen beweisen müssen. Das gilt natürlich auch für den SC Paderborn. Die Ostwestfalen hatten im Pokal erheblich mehr Mühe, wendeten in Rödinghausen nur knapp eine Blamage ab. Erst im Elfmeterschießen hatte der Viertligist das Nachsehen.

Zum Auftakt muss der SCP nach Leverkusen reisen, wo ein ambitionierter Champions-League-Teilnehmer wartet. Der Vierte der vergangenen Saison gilt als gestandener Bundesligist, der den Anspruch hat, jedes Jahr international zu spielen. Nach drei Jahren Abstinenz tut das die Werkself nun wieder in der Königsklasse. Und die Hoffnungen sind groß, dass der seit Januar amtierende Peter Bosz seine Vorstellungen jetzt noch besser umsetzen wird, seine Handschrift zukünftig deutlicher zu erkennen ist.

Steffen Baumgart war damals im Frühjahr in rettender Mission nach Paderborn gekommen, verhinderte den totalen Absturz und leitete den Wiederaufschwung ein. So rasant wie der Klub abstürzte, ging es nun wieder nach oben. Baumgart führte die Mannschaft zu zwei Aufstiegen in Folge und damit zurück in die Bundesliga. Nun also gehen in Paderborns Benteler-Arena die großen Namen des deutschen Fußballs wieder ein und aus.

Nach einem einjährigen Intermezzo in der Saison 2014/15 gibt der SC Paderborn nun zum zweiten Mal seine Visitenkarte im deutschen Fußball-Oberhaus ab. Diesmal würden die Ostwestfalen gern länger bleiben. Allerdings haben vor allem die Anhänger des SCP nur noch allzu gut in Erinnerung, welcher Niedergang auf den damaligen Höhenflug folgte. Nach dem umgehenden Abstieg wurde man in der 2. Liga direkt durchgereicht, rutschte als Tabellenletzter in die Drittklassigkeit ab. Und dort entging man in der darauffolgenden Spielzeit nur haarscharf einem weiteren Abstieg in die Regionalliga.

Auch an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen zur neuen Bundesligasaison! Gestern wurde der Anfang gemacht, heute nun folgen die ersten Samstagsspiele zum traditionellen Termin um 15:30 Uhr. Eine der Partien tragen dabei Bayer 04 Leverkusen und der SC Paderborn aus.

Der FC Bayern München kommt zur Eröffnung der Bundesligasaison 2019/2020 nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC hinaus. Nach dem auf Treffern von Lewandowski (24.), Lukebakio (36.) und Grujić (39.) basierenden 1:2-Pausenstand waren die Roten zu Beginn des zweiten Durchgangs klar überlegen und kamen durch Coman in der 53. Minute zu einer zwingenden Ausgleichschance. Das 2:2 gelang ihnen dann nach einem durch den VAR aufgedeckten, völlig unnötigen Grujić-Foul an Lewandowski, das einen Strafstoß nach sich zog, den der Pole souverän verwandelte (60.). Gegen sehr tief stehende Blau-Weiße tat sich die Kovač-Truppe in der letzten halben Stunde sehr schwer mit der Erarbeitung klarer Gelegenheiten und verpasste deshalb nicht unverdient erstmals seit acht Jahren einen Sieg zum Ligastart. Die Hauptstädter hingegen feiern zur Bundesligapremiere ihres neuen Trainers Čović einen Achtungserfolg beim Titelfavoriten. Der FC Bayern München ist am nächsten Samstag zu Gast beim FC Schalke 04. Hertha BSC feiert seine Heimpremiere am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 ... und die hat es noch einmal in sich! Lewandowski kommt vor dem kurzen Pfosten aus gut acht Metern zum Kopfball und nickt nicht weit rechts daneben. Obwohl sein zugeteilter Bewacher Rekik die Kugel noch abgefälscht hat, gibt es keinen Eckball mehr.

90 ... nach kurzer Ausführung flankt Thiago auf den Elfmeterpunkt. Dort rettet Stark vor Lewandowski auf Kosten einer weiteren Ecke...

90 60 Sekunden sind noch zu spielen in der ersten von 306 Partien in dieser Saison. Coman holt über links eine möglicherweise letzte Ecke heraus...

90 Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC)

Für eine zunächst nicht geahndete Grätsche gegen Tolisso bekommt Mittelstädt im Nachhinein noch eine Gelbe Karte aufgebrummt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Drei zusätzliche Minuten bekommen die Bayern, um zwei verpasste Punkte zum Ligastart noch zu verhindern.

89 Die Roten wirken überhastet. Sie schaffen zwar immer wieder den Durchbruch an die Grundlinie, doch dann fehlt die Übersicht für die richtige Station in der Mitte.

87 Einwechslung bei Bayern München: Alphonso Davies

87 Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

85 Nach Sanches wechselt Kovač gleich auch noch Davies ein.

85 Einwechslung bei Bayern München: Renato Sanches

85 Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

85 Gnabry mit dem rechten Spann! Der Nationalspieler wird einmal mehr per hohem Ball auf der rechten Strafraumseite in Szene gesetzt. Er ballert aus gut 15 Metern in Richtung linkem Winkel. Der Abschluss ist etwas zu hoch angesetzt.

84 Kann sich Hertha beim Meister einen Punkt ermauern? Die Gäste offenbaren zwar einige defensive Lücken, doch die ganz großen Paraden musste Jarstein nach dem 2:2 noch nicht auspacken.

83 ... Alaba probiert's mit dem linken Innenrist, doch seine Ausführung ist zu niedrig angesetzt und schafft es daher nicht über die blau-weiße Mauer hinweg.

82 Rekik stützt sich bei Lewandowski auf und verursacht einen Freistoß in zentraler Lage...

79 Mit Skjelbred bringt Čović seinen dritten Joker. FCB-Coach Kovač hat noch gar nicht gewechselt.

78 Einwechslung bei Hertha BSC: Per Skjelbred

78 Auswechslung bei Hertha BSC: Ondrej Duda

77 Duda will den fälligen Freistoß aus mittigen 19 Metern mit dem rechten Innenrist in den rechten Winkel schlenzen. Die rote Mauer blockt ab; der Nachschuss des Slowaken fliegt weit rechts am Ziel vorbei.

76 Gelbe Karte für Robert Lewandowski (Bayern München)

Lewandowski beschwert sich lautstark beim Linienrichter Kempter. Sein Meckern wird ebenfalls mit einer Gelben Karten bestraft.

75 Gelbe Karte für Benjamin Pavard (Bayern München)

Nach einem schlimmen Aufbaufehler räumt der junge Franzose gut drei Meter vor dem Strafraum als letzter Verteidiger Leckie ab, um eine Großchance der Gäste zu verhindern. Nur die Tatsache, dass der Australier den Ball nicht kontrolliert hat, verhindert einen Platzverweis.

73 Gnabry wird auf der rechten Sechzehnerseite durch ein hohes und präzises Kimmich-Anspiel bedient. Er legt zurück für Tolisso ab, der aus gut 13 Metern in die flache linke Ecke vollenden will. Ihm rutscht das Leder aber leicht über den Schlappen und verpasst daher den Weg auf den Kasten.

71 Gelbe Karte für Thomas Müller (Bayern München)

Müller lässt Esswein unweit der Mittellinie über die Klinge springen, um einen schnellen Gegenstoß der Hauptstädter zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

69 Nach einem erfolgreichen Debüt verlässt Bayern-Schreck Lukebakio vorzeitig den Rasen. Der Belgier macht Platz für Selke.

68 Einwechslung bei Hertha BSC: Davie Selke

68 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

66 Hertha kann den Titelverteidiger in den letzten Momenten etwas ausbremsen, hält die Kugel länger in den eigenen Reihen und auch mal kurz jenseits der Mittellinie.

64 Kapitän Ibišević, der an beiden Gästetoren beteiligt gewesen ist, wird in der letzten halben Stunde durch Esswein ersetzt.

63 Einwechslung bei Hertha BSC: Alexander Esswein

63 Auswechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

60 Tooor für Bayern München, 2:2 durch Robert Lewandowski

Lewandowski schnürt den Doppelpack und egalisiert den Spielstand! Der Pole schickt Jarstein nach rechts und vollendet in die halbhohe linke Ecke.

59 Gelbe Karte für Marko Grujić (Hertha BSC)

Der Leihspieler aus Liverpool wird zusätzlich zum Elfmeter mit einer Gelben Karte bestraft.

58 Es gibt Strafstoß für den FC Bayern! Grujić hat Lewandowski abseits des Balles sechs Meter vor dem linken Pfosten völlig ohne Not zu Boden gerissen.

58 Schiedsrichter Osmers wird vom Video-Assistenten Reichel in die Review-Area beordert - noch ist die Ursache nicht erkennbar.

57 Gnabry packt aus halbrechten 22 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der für die obere linke Ecke bestimmt ist. Jarstein ist rechtzeitig abgesprungen und lenkt den Versuch um den Pfosten. Den fälligen Eckstoß bekommen die Blau-Weißen im zweiten Anlauf geklärt.

56 Der Rekordmeister befindet sich weiterhin im Vorwärtsgang, um so schnell wie möglich seinen zweiten Treffer zu erzielen. Er nähert sich so langsam dem Niveau der Phase rund um sein erstes Tor an, erhöht deutlich das Kombinationstempo.

53 Coman bleibt an Jarstein hängen! Der Franzose wird aus dem linken Halbfeld durch Gnabry in die Tiefe geschickt. Er wird zwar eng von Klünter verfolgt, hat aber nur noch den norwegischen Keeper vor sich. Aus sieben Metern will er diesen tunneln, doch der bekommt die Beine rechtzeitig zusammen.

50 ... Müller verlängert Kimmichs Flanke aus gut zehn Metern per Flugkopfball nur knapp über Jarsteins Gehäuse. Der ehemalige Nationalspieler hat jedoch ohnehin knapp im Abseits gestanden.

49 Nach Mittelstädts Foul an Gnabry bekommen die Roten einen Freistoß auf der rechten Angriffsseite zugesprochen...

48 Weder Niko Kovač noch Ante Čović haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück in der Allianz-Arena! Die Hausherren schienen durch Lewandoskis Führungstreffer und der folgenden Drangphase nach einer guten halben Stunde auf dem richtigen Weg zum erhofften Dreier zu sein, doch Lukebakios Glückstreffer hat ihren Positivtrend gestoppt. Effiziente Blau-Weiße haben den ersten Schritt in Richtung des ersten Sieges in München seit fast 42 Jahren geschafft, doch der Weg bis dahin ist noch ein weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Hertha BSC führt zur Pause der Saisoneröffnung beim FC Bayern München mit 2:1. Der Titelverteidiger erarbeitete sich gegen zunächst mutige Hauptstädter bei leichter Überlegenheit in der ersten Viertelstunde durch Thiago (4.) und Müller (8.) Schüsse aus mittlerer Distanz. In der Folge wurden die Roten dominanter und ließen kaum noch Entlastungsphasen der Čović-Truppe zu. Dies wurde in der 24. Minute in einer Situation belohnt, in der die Gäste ausnahmsweise mal wieder etwas aufgerückt waren und dafür mit einem Gegenstoß bestraft wurden: Nach Kimmichs Einleitung und Gnabrys Querpass musste Lewandowski aus kurzer Distanz nur noch per gestrecktem Bein einschieben. Nachdem es der Rekordmeister in sehr wackligen Minuten der Berliner Abwehr verpasst hatte, den zweiten Treffer nachzulegen, schlug es plötzlich auf der anderen Seite ein: Ein abgefälschter Lukebakio-Fernschuss landete im Heimkasten (36.). Wenig später legte der BSC durch den von Ibišević geschickten Grujić sogar den zweiten Treffer nach (39.) und geht daher mit einem etwas schmeichelhaften Vorsprung in die Kabine. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Coman dribbelt über links mit hohem Tempo in den Sechzehner, kommt dann aber ziemlich weit ab. Gegen Stark will er noch einen Strafstoß schinden, doch Referee Osmers fällt auf die Schwalbe des Franzosen nich herein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins wird um 180 Sekunden verlängert.

43 Kann das Kovač-Team noch vor dem Kabinengang auf die beiden Gegentore antworten? Sie nehmen noch einmal Geschwindigkeit auf, greifen jetzt vornehmlich über die linke Seite an.

41 Grujić ist kurz vor seinem Treffer mit Pavard am Kopf kollidiert und kann seinen Treffer nicht wirklich auskosten, da er oberhalb des linken Auges behandelt werden muss.

39 Tooor für Hertha BSC, 1:2 durch Marko Grujić

Hertha dreht den Spielstand innerhalb von drei Minuten! Nach einem hohen Ball von Keeper Jarstein schickt Ibišević Grujić halbhoch zwischen die beiden gegnerischen Innenverteidiger. Der Leihspieler aus Liverpool legt sich das Leder rechts an Neuer vorbei und drückt es aus acht Metern in den leeren Kasten.

36 Tooor für Hertha BSC, 1:1 durch Dodi Lukebakio

Aus heiterem Himmel gleichen die Blau-Weißen aus! Nach Pass von Duda bekommt Lukebakio nach einem 25-Meter-Solo über halblinks keine Gegenwehr und zieht aus etwa 20 Metern einfach ab. Die Kugel wird von Ibiševićs Rücken abgefälscht und landet für Neuer unhaltbar in der linken Ecke.

34 Berlin gelingt eine sehr ordentliche Kombination über das gesamte Spielfeld. An deren Ende steht nach Daridas Pass auf Klünter eine unpräzise Flanke vom rechten Flügel, die über Freund und Feind hinweg ins linke Toraus segelt.

31 Nach Müllers Steilpass agiert Lewandowski etwas eigensinnig, als er aus gut 16 halbrechten Metern abzieht, anstatt auf Gnabry weiterzuleiten. Rekik steht dem Abschluss des Polen im Weg.

29 Schiedsrichter Osmers lässt nach Starks Foul an Lewandowski im offensiven Zentrum den Vorteil laufen. Nach Comans Pass auf Müller zieht dieser aus halbrechten 15 Metern ab, doch Mittelstädt grätscht dazwischen und blockt ab.

26 Gnabry mit der nächsten Chance! Der Nationalspieler zieht von der rechten Sechzehnerseite aus gut 14 Metern mit dem rechten Spann ab. Jarstein kann den wuchtigen Versuch in der kurzen Ecke mit dem rechten Bein abwehren.

24 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Robert Lewandowski

Der Torschützenkönig der letzten Saison eröffnet die neue! Gegen aufgerückte Hauptstädter attackieren die Hausherren über den freien rechten Halbraum. Nach Pass von Kimmich legt Gnabry von der rechten Sechzehnerlinie quer an die Fünferkante, wo Lewandowski mit dem gestreckten linken Bein einschiebt.

23 Das Kovač-Team hat sich vorne festgesetzt und schnürt die Blau-Weißen an deren Sechzehner ein. Hertha kann sich nur noch selten befreien, schafft es kaum noch sauber über die Mittellinie.

21 Neuer verlässt sein Herrschaftsgebiet nach einem langen Mittelstädt-Ball auf Lukebakio rechtzeitig, um 30 Meter vor dem Kasten vor dem Belgier zu klären. Pavard und Süle hätten den Ex-Düsseldorfer aber wohl auch stoppen können.

18 Müller kommt vor dem langen Pfosten zwar an Alabas Freistoßflanke heran, hat aber zwei Verteidiger vor sich und bringt per Kopf nur einen Kullerball zustande, den sich Jarstein problemlos schnappt.

17 Gelbe Karte für Vladimír Darida (Hertha BSC)

Darida greift Coman nach einem Ballverlust im rechten Mittelfeld mit beiden Armen um die Schultern, um eine Unterzahlsituation zu verhindern. Dieses Vergehen zieht die erste Verwarnung der Saison nach sich.

16 Beim Rekordmeister geht viel über den rechten Flügel. Dort machen Kimmich und Gnabry in der Anfangsphase mächtig Betrieb, haben schon einige Pässe an den Mann bringen können.

13 Lewandowski ist nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Klünter zunächst am Boden liegen geblieben. Es wird aber aller Voraussicht nach weitergehen für den Goalgetter.

10 Lewandowski wird auf rechts durch Gnabry in den Sechzehner geschickt. Mittelstädt ist dem Polen dicht auf den Fersen und wird letztlich von ihm zu Fall gebracht, nachdem Jarstein schon sicherheitshalber seinen Kasten verlassen hat.

9 Auf der Gegenseite folgt die erste Duftmarke durch Ibišević: Nach einem hohen Ballgewinn im halblinken Offensivkorridir visiert der Kapitän aus 17 Metern die flache linke Ecke an. Neuer ist schnell unten und hält die Kugel fest.

8 Müller mit der nächsten Annäherung! Der ehemalige Nationalspieler ist an der zentralen Strafraumkante Adressat eines Querpasses durch Gnabry. Sein wuchtiger Schuss mit dem rechten Fuß rauscht knapp an der linken Stange vorbei.

6 Ante Čović stellt nach dem 5:1-Cupsieg beim VfB Eichstätt zweimal um. Lukas Klünter und Dodi Lukebakio verdrängen Jordan Torunarigha und Salomon Kalou ins zweite Glied.

5 Königstransfer Lucas Hernández sitzt wie Jérôme Boateng zunächst nur auf der Bank; Jann-Fiete Arp hat es nich noch einmal in den Kader geschafft. Ivan Perisic steht wegen einer Gelbsperre noch nicht zur Verfügung. Leon Goretzka fällt verletzungsbedingt aus.

4 Thiago setzt den ersten Torschuss den Abends ab. Nach Gnabrys Ablage von der rechten Grundlinie nimmt der Spanier aus mittigen 17 Metern Maß. Gästekeeper Jarstein ist in der halbrechten Ecke im Nachfassen zur Stelle.

3 Niko Kovač hat im Vergleich zum 3:1-Pokalerfolg beim FC Energie Cottbus eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Renato Sanches beginnt Serge Gnabry.

1 Bayern gegen Berlin – Durchgang eins des Bundesligaauftaktspiels ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Manuel Neuer gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Vedad Ibišević und wählt den Anstoß. Die Gäste spielen zunächst in Richtung Heimkurve.

Nun ertönt die Nationalhymne.

Die 22 Hauptdarsteller betreten den Rasen.

Eine kleine Eröffnungszeremonie der neuen Saison hat soeben begonnen.

Kurz vor Anpfiff der Partie macht die Meldung die Runde, dass der Wechsel des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho, der aktuell noch beim FC Barcelona unter Vertrag steht, auf Leihbasis kurz vor dem Abschluss stehen soll. Offiziell bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Auf das 69. Bundesligaduell zwischen FCB und BSC wurde Harm Osmers als hauptverantwortlicher Unparteiischer angesetzt. Bei seinem 35. Einsatz in der nationalen Eliteklasse wird er an den Seitenlinien durch Thomas Gorniak und Robert Kempter unterstützt. Der Vierte Offizielle ist Markus Schmidt.

Neben Königstransfer Dodi Lukebakio (Watford FC, zuletzt Fortuna Düsseldorf) haben die Verantwortlichen den Kader mit Eduard Löwen (1. FC Nürnberg), Daishawn Redan (Chelsea FC U23) und Dedryck Boyata (Celtic FC) clever aufgewertet; zudem konnte Marko Grujić für ein weiteres Jahr vom Liverpool FC geliehen werden. Mit Valentino Lazaro ((FC Internazionale Milano) gibt es nur einen sportlich schmerzhaften, aber ordentlichen vergüteten Abgang.

Hertha BSC geht nach viereinhalb Jahren unter Pál Dárdai mit Ante Čović als Cheftrainer in die neue Saison. Der ehemalige Bundesligaprofi ist eine interne Lösung, schließlich hatte er bis zum Sommer seit November 2013 die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost hauptverantwortlich betreut. Die Fans in der Hauptstadt versprechen sich unter dem 43-Jährigen dominanteren und attraktiveren Fußball mit mehr Ballbesitz.

Dass eine lange Saison in allen Wettbewerben allerdings keine Selbstverständlichkeit ist, liegt am bisher noch schmalen Kader des FCB und seinen stockenden Bemühungen auf dem Transfermarkt. In dieser Woche konnte mit Ivan Perisic (FC Internazionale Milano, zunächst Leihe) zumindest ein erfahrener Mann für die Breite verpflichtet; im Laufe des heutigen Tages wurde dann der Transfer des französischen Youngsters Mickaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach) immer konkreter.

Niko Kovač steht am Anfang seiner zweiten Spielzeit als Übungsleiter des FC Bayern München und die Erwartungen könnten kleiner sein: Während die Roten in Bundesliga und DFB-Pokal trotz der offensiven Transferpolitik von Konkurrent Borussia Dortmund klarer Favorit sind, sollen sie in der Champions League für etwas mehr Furore sorgen als im Vorjahr, als sie im Achtelfinale mit einer passiven Herangehensweise am späteren Sieger Liverpool FC scheiterten.

90 Tage, nachdem der FC Bayern München den Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen 5:1-Heimsieg gegen die SG Eintracht Frankfurt verteidigt und seine siebte aufeinanderfolgende Meisterschaft gefeiert hat, eröffnet er mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die neue Spielzeit. Die Alte Dame ist als Vorjahreselfter nach Fröttmaning gereist und hat hier seit fast 42 Jahren nicht gewonnen.