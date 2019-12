90 Fazit:

Zum Ende der Hinrunde sendet der SC Paderborn ein Lebenszeichen. Der Tabellenletzte gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 und zieht die Hessen richtig mit rein in den Abstiegskampf. Letztlich gab vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler Arena die frühe Führung der Hausherren den Ausschlag. Fortan gingen die Ostwestfalen gestärkt zu Werke, wirkten in ihrem Bemühen einfach zwingender und in der Summe auch gefährlicher. Das 2:0 noch vor der Pause gestaltete die Situation noch komfortabler. Erst ein leichtfertiger Ballverlust von Kai Pröger brachte die Eintracht wieder ins Spiel. Doch grundsätzlich änderte sich am Auftritt der Hessen danach wenig. Die Mannschaft von Adi Hütter versuchte alles, mobilisierte die letzten Kräfte und wirkte insgesamt doch zahnlos. Im 55. Pflichtspiel des Jahres gab es einfach keine Reserven mehr, nichts mehr zuzusetzen. Und in einem derartigen Negativlauf hilft eben auch das Glück oftmals nicht weiter. So stehen die Frankfurter mit leeren Händen da, das Polster zum Abstiegsrelegationsplatz 16 schmilzt auf drei Zähler. Paderborn hingegen schöpft neue Hoffnung. Der eminent wichtige Dreier bringt das Team von Steffen Baumgart wieder näher ran an die Konkurrenz. Zum rettenden Ufer fehlen nur noch fünf Punkte. Damit geht es nun in die Weihnachtspause. Frohe Festtage, einen guten Rutsch – und Mitte Januar beginnt Rückrunde! Bis dahin!

90 Spielende

90 Noch geben die Gäste nicht auf. Aus zentraler Position zirkelt Danny da Costa den Ball mit dem rechten Fuß aufs untere rechte Eck. Leopold Zingerle streckt sich nach Kräften, kommt aber nicht ran. Dem Schuss fehlt allenfalls ein halber Meter.

90 Halbrechts in der Box probiert es Cauly nach einem Zuspiel von Sven Michel. Felix Wiedwald reagiert stark, lenkt den Rechtsschuss links an seinem Gehäuse vorbei.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Mit der Sohle voran grätscht Sven Michel in die Beine von Djibril Sow und ist mit Gelb gut bedient. Für ihn ist es die zweite Verwarnung der laufenden Spielzeit.

87 Auf der Gegenseite bekommen die Frankfurter Danny da Costa halbrechts in der Box freigespielt. Nach dem Pass von Daichi Kamada feuert dieser mit dem rechten Fuß deutlich übers Tor. Da fehlt es jetzt auch an Konzentration.

86 Steffen Baumgart wechselt defensiv, bringt einen zusätzlichen Innenverteidiger. Ergebnis halten, ist angesagt. Damit sind wie für heute mit den Spielerwechseln durch.

86 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Uwe Hünemeier

86 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

85 Erneut zieht ein Entlastungsangriff der Hausherren eine Abschlusshandlung nach sich. Cauly feuert mittig im Sechzehner. Simon Falette fälscht den Rechtsschuss zur Ecke ab - die im Anschluss nichts einbringt.

84 Nach wie vor verlagert der SCP das Geschehen regelmäßig weit in die gegnerische Hälfte. So geraten die Männer von Steffen Baumgart gar nicht erst unter Druck. Und für die Eintracht sind somit die Wege stets sehr weit.

82 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Jamilu Collins kommt gegen Bas Dost zu spät, hält zudem die Sohle drüber und trifft den Gegner am Schienbein. Markus Schmidt zitiert den Übeltäter zu sich. Auch das gibt Gelb. Für Collins ist es die fünfte, zum Rückrundenstart wird der Nigerianer gesperrt zuschauen müssen.

81 Gelbe Karte für Abdelhamid Sabiri (SC Paderborn 07)

Ziemlich resolut fährt Abdelhamid Sabiri dem Japaner Daichi Kamada seitlich von hinten in die Parade und verdient sich damit seine zweite Gelbe Karte der Saison redlich.

79 Nach dem Spielerwechsel kehrt auch Evan N'Dicka zurück. Der Linksverteidiger muss auch durchhalten, denn tauschen dürfen die Gäste nicht mehr.

79 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Cauly

79 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

78 Mit der Behandlung wird hinter der Grundlinie fortgefahren. Und die noch offene Ecke für den SCP bringt nichts ein.

77 Evan N'Dicka blockt einen Schuss von Kai Pröger ab und tut sich dabei weh. Die fällige Ecke kann nicht ausgeführt werden. Die Betreuer eilen zu Hilfe.

76 Damit schöpft Adi Hütter sein Wechselkontingent bereits restlos aus.

76 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

76 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

75 Paderborn ist bestrebt, aktiv zu reagieren. Die Ostwestfalen wollen sich nichts anmerken lassen, erarbeiten sich einen Eckstoß, der ohne Ertrag bleibt.

74 Jetzt wird es also doch noch einmal spannend in der Benteler Arena. Setzt der Anschlusstreffer bei der Eintracht noch einmal Kräfte frei? Es müsste nun doch ein Ruck durch die Mannschaft gehen.

72 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:1 durch Bas Dost

Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Kai Pröger gegen Evan N'Dicka, spielt dieser einen Doppelpass mit André Silva und gelangt so links in den Sechzehner. Von dort zischt der Ball halbhoch in den Torraum. Dort hält Bas Dost den rechten Fuß hin. Und tatsächlich zappelt die Kugel im Netz. Für den Niederländer ist das der vierte Saisontreffer in der Bundesliga.

70 Das durchaus vorhandene Bemühen der Eintracht wirkt zahnlos. Die Männer von Adi Hütter wollen ja, doch es mag kaum etwas klappen. Das Fleisch ist schwach. Und selbst der Kopf bekommt zunehmend Probleme. Woher soll die Überzeugung auch kommen?

68 Jetzt erobern die Frankfurter mal den Ball. André Silva spielt das Kunstleder in die Spitze. An der Strafraumkante misslingt Bas Dost die Ballmitnahme. Eine bezeichnende Aktion für die Gäste!

66 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

66 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Streli Mamba

65 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Djibril Sow

65 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Dominik Kohr

64 Da wird nichts draus. Mijat Gaćinović bleibt mit dem Freistoß aus etwa 18 Metern an der Paderborner Mauer hängen. Chance vertan!

63 Nach einem Foul von Abdelhamid Sabiri an André Silva bietet sich den Gästen eine Standardsituation. In der aktuellen Verfassung müssen die Hessen daraus einfach mal etwas machen.

61 Derzeit erweist sich der Gastgeber als sehr aktiv. Die Jungs von Steffen Baumgart stellen sich mitnichten einfach nur hinten rein und lauern. Der Aufsteiger bestimmt das Geschehen aktiv mit und hält den Gegner damit gut vom eigenen Tor fern.

59 Timothy Chandler flankt von der rechten Seite. Bas Dost setzt sich in Szene, holt sich erneut den Kopfball. Doch das ist alles nicht zwingend. Mühelos greift Leopold Zingerle zu.

58 Jetzt geht der SCP fahrlässig mit den Torchancen um. Streli Mamba bedient Ben Zolinski, der zentral im Sechzehner zu hektisch zu Werke geht. Der Rechtsschuss aus günstiger Position fliegt weit rechts vorbei.

57 Paderborn bleibt gefährlich. Der Angriff läuft über die rechte Seite. Das spielen die Ostwestfalen wirklich gut. Streli Mamba veredelt die Sache nicht, verfehlt mit seinem Rechtsschuss den Kasten von Felix Wiedwald.

55 Dann ist es Abdelhamid Sabiri, der den Freistoß aus halblinker Position mit dem rechten Fuß direkt verwandelt möchte. Der Schuss liegt nicht schlecht, senkt sich ein klein wenig zu spät und landet oben auf dem Tornetz.

54 Nach einem Foul von Dominik Kohr an Abdelhamid Sabiri wird den Gastgebern ein Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Die Ausführung zieht sich ein wenig hin.

52 Nun schreitet Filip Kostić an der linken Eckfahne zur Tat, findet mit seiner Flanke den Schädel von Evan N'Dicka. Dieser setzt das Spielgerät unter Bedrängnis knapp am rechten Pfosten vorbei.

51 Von der linken Seite bringt Filip Kostić eine hohe Flanke an. In der Box bekommt Bas Dost nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball aufs rechte Eck. Leopold Zingerle ist zur Stelle und hält die Kugel sicher.

50 Somit bietet sich den Hausherren eine sehr komfortable Position. Aus einer geordneten Defensive können die Jungs von Steffen Baumgart auf Lücken lauern. Jetzt ergibt sich solch eine Gelegenheit. Ben Zolinski legt im Zentrum kurz quer auf Streli Mamba. Dessen Rechtsschuss von der Strafraumgrenze pariert Felix Wiedwald gut.

48 Schnell ist eine Ecke für Eintracht Frankfurt zur Hand. Ausgeführt von der linken Seite, bringt diese allerdings nichts ein.

47 Mit Wiederbeginn legen die Gäste sofort den Vorwärtsgang ein. Es nützt ja nichts, die letzten verbliebenen Kräfte müssen mobilisiert werden.

46 Ohne personelle Veränderungen schickt Steffen Baumgart seine Mannschaft vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler Arena in den zweiten Spielabschnitt.

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

46 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Gelson Fernandes

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Im letzten Bundesligaspiel des Jahres strebt der SC Paderborn einen lebensnotwendigen Dreier an. Der Aufsteiger führt zur Pause gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0. Dabei gingen die Ostwestfalen recht effizient mit ihren Gelegenheiten um. Zudem stärkte den Männern von Steffen Baumgart der frühe Führungstreffer den Rücken. Aber natürlich profitierten die Gastgeber auch von der angeschlagenen Verfassung des Gegners. Die Eintracht gestaltete die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen, hatte auch offensiv ihre Szenen. Doch die Hessen befinden sich in einem Negativlauf, da geht es den Profis nie leicht von der Hand. Alles muss schwer erarbeitet werden. Doch da die Mannschaft von Adi Hütter dann auch noch körperlich auf dem Zahnfleisch geht, wird es richtig kompliziert. Beim Blick auf die Zweikampfbilanz fällt in der Tat auf, dass den Gästen der letzte Biss fehlt. Und was soll nach zwei derartigen Nackenschlägen jetzt noch kommen? Es bleiben den Frankfurtern 45 Minuten, um hier noch halbwegs sauber aus der Nummer raus zu kommen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Längst ist die Nachspielzeit abgelaufen. Es soll aber noch einen Freistoß für die SGE geben. Den führt dann Mijat Gaćinović aus, zirkelt die Pille mit dem rechten Fuß knapp über den rechten Torwinkel.

45 Vielmehr müssen die Hessen aufpassen nicht in einen Konter zu laufen. Christopher Antwi-Adjei bemüht sich mittig in der Box um die Kugel. Diese ist schwer zu nehmen. Und dann darf Felix Wiedwald mal einen Ball halten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Frankfurt versucht, etwas auf die Beine zu stellen. Die Jungs von Adi Hütter kommen auch zu Abschlüssen. Etwas Gefährliches ist jetzt allerdings nicht dabei.

42 Auf der Gegenseite bemüht sich Mijat Gaćinović um eine Reaktion. Dem Linksschuss aus der zweiten Reihe fehlt es gewaltig an Präzision. Da muss Leopold Zingerle keinen Finger krümmen.

41 Tooor für den SC Paderborn 07, 2:0 durch Sebastian Schonlau

Nach einem Foul von Filip Kostić an Kai Pröger tritt der Gefoulte den Freistoß von der linken Seite hoch und präzise in Richtung des zweiten Pfostens. Dort schraubt sich Sebastian Schonlau recht unbedrängt in die Höhe und köpft aus ganz kurzer Distanz ein. Auch für den Innenverteidiger bedeutet das den zweiten Saisontreffer.

39 Gelbe Karte für Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)

Wegen eines taktischen Fouls an Streli Mamba fängt sich Gelson Fernandes seine dritte Gelbe Karte der laufenden Spielzeit ein.

38 Von der rechten Seite flankt Danny da Costa in die Mitte. Erstmals setzt sich Bas Dost in Szene, scheitert aus kurzer Distanz mit seinem Rechtsschuss an Leopold Zingerle.

35 Doppelchance für den SCP! Eintrachts Danny da Costa verliert den Ball, bleibt im gegnerischen Sechzehner liegen. Kein Foul - meint zumindest der Unparteiische! Dann geht die Post in die andere Richtung ab. Kai Pröger tankt sich über links in den Strafraum, kommt sogar zum Schuss. Mit dem rechten Fuß scheitert der Mittelfeldspieler an Felix Wiedwald. Den Nachschuss aus bester Position muss Christopher Antwi-Adjei eigentlich versenken, schießt aber übers Tor.

33 Dann zeigen sich die Hausherren mal wieder, wirken in ihrem Tun allerdings etwas zaghaft. Seit beinahe 20 Minuten haben die Ostwestfalen keinen Angriff mehr zu Ende gespielt.

31 Nahe des linken Strafraumecks vollführt Dominik Kohr einen Schlenker zur Mitte, befördert die Kugel aus wenig verheißungsvoller Position mit dem rechten Fuß in Richtung Tor. Der Schuss ist aber viel zu hoch angesetzt.

29 Die Eintracht hängt sich rein, verschafft sich immer mehr Spielanteile. Rechts in der Box prügelt Danny da Costa die Pille drauf. Da steht erneut ein Paderborner im Weg. Sebastian Schonlau ist das, der zur Ecke klärt, die ohne Folgen für den SCP bleibt.

27 Auf der rechten Seite setzt sich Danny da Costa gegen Jamilu Collins durch, tankt sich in den Strafraum. Die flache Hereingabe jedoch wird von Sebastian Schonlau aufmerksam abgefangen.

26 Inzwischen regnet es recht stark in Ostwestfalen. Entsprechend klatschnass präsentiert sich der Rasen, der das Wasser bislang gut wegsteckt.

24 Dann tun sich der Eintracht mal ein paar Räume auf. Die Gäste schalten schnell um. Nach feiner Ballannahme spielt Filip Kostić das Kunstleder in die Mitte. Dort setzt sich Mijat Gaćinović durch, strebt über halbrechts in den Strafraum. Sein Rechtsschuss streicht nur knapp am langen Eck vorbei.

22 Von der linken Seite tritt Sebastian Schonlau den Ball mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor in die Mitte. Dort streckt sich Ben Zolinski nach der Hereingabe, erwischt die Kugel mit dem Kopf aber nicht, die anschließend am langen Eck vorbei springt.

20 Zumindest beteiligen sich die Hessen inzwischen aktiver am Spiel, sind immerhin bestrebt, eigene Aktionen zu starten. Allzu viel mag dabei allerdings nicht gelingen. Derzeit hat Paderborn wenig Mühe, die Führung zu behaupten.

18 Kein Elfmeter! Natürlich wird die Szene videotechnisch überprüft. Das Vergehen passiert knapp außerhalb des Sechzehners. Das sieht auch der Videoreferee Dr. Robert Kampka so. Entsprechend wird der Strafstoß zurückgenommen.

17 Elfmeter Eintracht Frankfurt! Über die linke Seite greifen die Gäste an. Filip Kostić flankt - und trifft Luca Kilian am Arm. Markus Schmidt zögert keine Sekunde und verhängt einen Handelfmeter.

15 Nach einem kurzen Zuspiel von Ben Zolinski geht Kai Pröger noch ein paar schritte Richtung Mitte und feuert aus halbrechter Position. Der Linksschuss fliegt deutlich rechts am Gehäuse von Felix Wiedwald vorbei.

13 Paderborn wirkt gestärkt im Selbstvertrauen. Ohnehin hatten sich die Gastgeber zuletzt schon leichte optische Vorteile verschafft. Nun läuft der Ball natürlich noch flüssiger durch die eigenen Reihen.

11 Für die Eintracht wird es nun richtig schwer. Personell und körperlich gehen die Hessen seit geraumer Zeit auf dem Zahnfleisch. Und jetzt wird noch einmal eine Energieleistung nötig sein, um sich irgendwie positiv in die Weihnachtspause verabschieden zu können. Ein erster Eckstoß hilft den Frankfurtern nicht weiter.

9 Tooor für den SC Paderborn 07, 1:0 durch Abdelhamid Sabiri

Zunächst schaut das gar nicht gefährlich aus, als auf der linken Seite Jamilu Collins den Ball zu Abdelhamid Sabiri spielt. Dieser startet ein kleines Solo, zieht in Richtung Mitte und haut dann aus weit mehr als 20 Metern und halblinker Position einfach mal mit dem rechten Fuß drauf. In hohem Bogen fliegt der Ball über Felix Wiedwald, der etwas weit vor seinem Kasten steht, hinweg und senkt sich ins Tor. Für Sabiri ist das der zweiten Saisontreffer.

7 Ein langer Ball landet in der Sturmspitze bei Christopher Antwi-Adjei. Makoto Hasebe reklamiert Abseits. Ist es wohl auch, aber der Pfiff bleibt erst einmal aus. Die Fahne weht auch nicht im Wind. Letztlich spitzelt der Paderborner den Ball rechts am Tor vorbei.

5 Darüber hinaus geht es sehr schleppend zu. Erst jetzt sorgen auch die Hausherren mal für etwas Aufregung. Kai Pröger sucht mit dem linken Fuß nach einer Lücke. Auch dieser Schuss wird von einem gegnerischen Abwehrspieler abgeblockt.

3 Anfangs bemüht sich einzig die Eintracht um Konstruktivität. Die Gäste gelangen in der Tat in den Sechzehner. Mijat Gaćinović versucht es aus zentraler Position mit dem rechten Fuß, bleibt mit dem Schuss aber an Luca Kilian hängen.

2 Es ist kühl und feucht in Paderborn. Bei acht Grad herrscht recht hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit. Der bewölkte Himmel könnte im Spielverlauf also durchaus Flüssigkeiten freigeben. Trotz der ungemütlichen Bedingungen haben sich die SCP-Fans noch einmal aufgerafft. Anderthalbtausend Anhänger der Eintracht sind auch mit dabei – macht in der Summe 15.000 Menschen. Die Benteler Arena ist restlos ausverkauft.

1 Spielbeginn

Inzwischen versammeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Klaus Gjasula und Makoto Hasebe stehen zur Platzwahl bereit. Die Münze fällt zugunsten des Letzteren, der sich entscheidet, so stehen zu bleiben. Damit bekommen die Gastgeber den Ball und dürfen anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Markus Schmidt betraut. Der erfahrene Referee bestreitet sein 177. Bundesligaspiel, wird dabei unterstützt von den Assistenten Jan Neitzel-Petersen und Marcel Unger.

Dem hält Steffen Baumgart entgegen: "Wir wollen unsere Leistung gegen Frankfurt in Punkte ummünzen. Dafür müssen wir aber die individuellen Fehler abstellen. Unser Gegner hat eine Riesenleistung in diesem Jahr gezeigt, die großen Respekt verdient. Die Eintracht war in vielen englischen Wochen aktiv und hatte dabei zahlreiche personelle Ausfälle zu verkraften."

Heute nun streben die Hessen den ersten Sieg in Paderborn an. Adi Hütter weiß worauf es dabei ankommt: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die bedingungslos nach vorne spielt. Sie spielen erfrischenden Fußball. Wir wollen nach den vergangenen Niederlagen eine Reaktion und uns von der allerbesten Seite zeigen, um die Punkte mitzunehmen."

In Bundesliga und 2. Liga trafen sich beide Klubs bisher zu jeweils zwei Pflichtspielen. Einen Auswärtssieg gab es noch nie. Paderborn gewann seine beiden Heimpartien (2012 und 2014). Die Eintracht musste zu Hause einmal mit einem 0:0 leben (2011), siegte dann im bis heute letzten Vergleich im März 2015 mit 4:0 in der Commerzbank-Arena.

Dieser eine Heimerfolg gelang dem Aufsteiger Ende Oktober gegen Düsseldorf (2:0). Daran schlossen sich auf eigener Wiese zwei Niederlagen gegen Augsburg (0:1) und Leipzig (2:3) sowie das 1:1 gegen Union Berlin an. Während der aktuellen englischen Woche spielte Paderborn am Mittwoch in Mönchengladbach und unterlag mit 0:2.

Wenn nicht in Paderborn – wo wollen die international erfahrenen Frankfurter sonst punkten? Die Ostwestfalen gehören zu den offensivschwächsten Mannschaften der Liga (18 Saisontore). Und auch defensiv gibt es nur drei Teams, die mehr Gegentreffer kassiert haben (35). Zudem holte der SCP zu Hause sogar einen Punkt weniger als auswärts. Ein Sieg und vier Zähler – mehr vermochte man nicht in der Benteler Arena zu behalten.

Dabei sollte die Eintracht wissen, wie auf fremden Rasen zu bestehen ist. In den anderen Wettbewerben holten die Frankfurter vier Auswärtssiege, sind also sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League noch dabei. Nur in der Bundesliga ist den Hessen seit geraumer Zeit der Strom ausgegangen. So setzte es am vergangenen Mittwoch in Köln die achte Saisonniederlage (2:4).

90 Fazit:

Fortuna Düsseldorf verabschiedet sich nach sechs sieglosen Partien mit einem spät erreichten 2:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin in die Winterpause und verbringt Weihnachten auf dem Relegationsplatz. Den verdienten 1:0-Halbzeitstand glichen die Köpenicker bereits in der 48. Minute durch den abstaubenden Parensen aus. In der Folge waren sie deutlich besser im Spiel als zuvor und strahlten durch zielstrebigere Gegenstöße mehr Torgefahr aus als die Funkel-Truppe, der gegen die clever verteidigenden sehr wenig einfiel. Erst in der absoluten Schlussphase legten die Flingeraner noch einmal zu. Nach einer durch Hennings ungenutzten Riesenchance (82.) dauerte es bis zur letzten regulären Minute, bis der eingewechselte Thommy mit einem Fernschuss, der den Weg über die Maschen über den rechten Innenpfosten fand, den erlösenden Siegtreffer erzielte. Während die Fortunen ihre Durststrecke doch noch in der Hinrunde beenden, beendet der Aufsteiger die Englische Woche nach diesem unglücklichen Ende mit nur einem Zähler. Die Winterpause der Bundesliga pausiert drei Wochenenden. Mitte Januar startet Fortuna Düsseldorf mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen in die Rückrunde. Der 1. FC Union Berlin Einen schönen Abend noch!

Gerade auf Reisen läuft bei den Frankfurtern in dieser Saison gar nichts. Mit einem Sieg bzw. drei Punkten in der Fremde stellt man die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Diesen Dreier fuhr das Team von Adi Hütter Ende September beim anderen Aufsteiger Union Berlin ein (2:1). Seither ging man auswärts viermal in Folge leer aus. In der Bundesliga ist man inzwischen sechs Spiele ohne Sieg. Der 5:1-Erfolg Anfang November gegen den FC Bayern München erweist sich inzwischen als Fluch.

90 Spielende

Tabellarisch bewegen wir uns im unteren Tabellendrittel. Der Letzte hat den Dreizehnten zu Gast. Die kriselnde Eintracht sammelte immerhin doppelt so viele Punkte wie der Aufsteiger aus Paderborn, der bereits acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer aufweist. Dagegen bauen die Hessen auf ein schmales Vier-Punkte-Polster bis zum Relegationsplatz 16.

90 Gelbe Karte für Christian Gentner (1. FC Union Berlin)

Der frustrierte Gentner räumt in der vierten Minute der Nachspielzeit im Mittelfeld Thommy mit einer Frustgrätsche ab.

90 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Robin Bormuth

90 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag in der Merkur-Spiel-Arena soll 180 Sekunden betragen.

90 Gelbe Karte für Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf)

Der Torschütze hat mit ausgezogenem Trikot gejubelt.

90 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:1 durch Erik Thommy

Die Fortunen haben das Glück auf ihrer Seite! Thommy hat im linken Offensivkorridor keine Anspielstation und bekommt keinen Druck von Trimmel. Deshalb packt er aus gut 21 Metern einen Schuss mit dem rechten Spann aus, der als Aufsetzer von der Innenseite des rechten Pfostens ins Netz fliegt.

Fünf Umstellungen nimmt Adi Hütter bei den Gästen nach der letzten Begegnung am vergangenen Mittwoch vor. Martin Hinteregger (Gelbsperre), Almamy Touré, Daichi Kamada (beide Bank), Sebastian Rode und Gonçalo Paciência (beide muskuläre Probleme) stehen heute nicht in Frankfurts Anfangsformation. Dafür dürfen Evan N'Dicka, Simon Falette, Danny da Costa, Gelson Fernandes und Mijat Gaćinović von Beginn an mitwirken.

87 Durch die Hereinnahme von Ryerson für Bülter hat Gästecoach Fischer nun doch ein klares Zeichen gesetzt, dass es für ihn darum geht, das Unentschieden zu halten. Kann Düsseldorf trotz der kleiner gewordenen Räume noch einmal gefährlich vor Gikiewiczs Kasten auftauchen?

84 Gelbe Karte für Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin)

Der Ex-Augsburger kommt mit einer Grätsche gegen Kownacki zu spät.

83 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Julian Ryerson

83 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

82 Hennings mit der Riesenchance zum Siegtor! Der Düsseldorfer Goalgetter wird auf der rechten Strafraumseite durch einen Steilpass von Kownacki bedient. Aus etwa 14 Metern spitzelt er das Leder mit dem rechten Fuß auf die flache rechte Ecke. Gikiewicz verhindert den Einschlag mit der linken Hand.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel gibt es auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen. Anstelle von Gerrit Holtmann (Bank), Sebastian Vasiliadis (Gelbsperre) und Sven Michel (Bank) rücken Abdelhamid Sabiri, Christopher Antwi-Adjei und Ben Zolinski in die Paderborner Startelf.

81 Gelbe Karte für Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin)

Der Gästekapitän räumt Thommy im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo ab, um eine Unterzahlsituation zu verhindern.

80 Union geht im Kampf um beide Punkte nicht volles Risiko, ist aber zu Beginn der letzten zehn Minuten am Drücker. Es ist beeindruckend, wie sich der Aufsteiger in dieses Match gearbeitet hat.

78 Nach Anderssons Handspiel bekommt die Fortuna einen Freistoß im linken Halbraum zugesprochen. Suttners Ausführung wird durch Ujah problemlos per Kopf aus der Gefahrenzone befördert.

76 Gentner ist am Elfmeterpunkt Adressat einer Lenz-Flanke vom linken Strafraumeck. Der bedrängte Ex-Stuttgarter verlängert mit dem Hinterkopf deutlich an der langen Ecke vorbei.

75 Seit acht Wochen haben die Rheinländer keinen Dreier mehr eingefahren. Hält ihre Durststrecke tatsächlich über die Winterpause an? Eine Viertelstunde bleibt noch, um sich noch aus dem direkten Abstiegsbereich zu entfernen.

Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga! Im Rahmen des 17. Spieltages bildet die Begegnung zwischen dem SC Paderborn und Eintracht Frankfurt den Abschluss der Hinrunde. Die letzte Bundesligapartie des Kalenderjahres 2019 soll um 18 Uhr angepfiffen werden.

72 Bülter gegen Steffen! Der Ex-Magdeburger ist in vollem Lauf, als er an der rechten Sechzehnerkante ein Andersson-Querpass mitnimmt und aus gut 15 Metern abzieht. Steffen lenkt den wuchtigen Ball in der rechten Ecke über den Heimkasten.

69 Nach Anderssons Vorarbeit zieht Bülter aus mittigen 21 Metern mit dem rechten Spann ab. Das Spielgerät rauscht recht weit an der linken Stange vorbei.

68 Gelbe Karte für Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf)

Bodzek steigt Mees im Mittelfeld seitlich in die Beine. Referee Cortus bestraft dieses Vergehen mit dessen sechster Verwarnung in dieser Spielzeit.

67 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

67 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Nana Ampomah

66 Union merkt, dass heute mehr möglich ist als ein einfacher Punktgewinn. Der Gast vermittelt in dieser Phase den deutlich durchschlagskräftigeren Eindruck.

63 Fischer nimmt Angreifer Ingvartsen herunter und ersetzt ihn positionsgetreu durch Ujah. Der erfahrene Nigerianer hat in der laufenden Saison bisher zweimal getroffen.

62 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

62 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

62 Beinahe das 1:2! Am Ende eines schnellen Gegenstoßes setzt Ginter mit einem Linksschuss aus halblinken zwölf Metern nach, nachdem Steffen einen Andrich-Schuss unzureichend nach vorne hat abklatschen lassen. Der Amerikaner pariert wunderbar mit dem rechten Bein.

61 Die Fortunen richten sich langsam wieder auf. Für sie ist ein Heimunentschieden gegen einen Aufsteiger definitiv zu wenig, um mit einem guten Gefühl in den kurzen Winterurlaub zu gehen.

58 ... nach dessen Ausführung durch Trimmel gibt es an der mittigen Fünferkante Durcheinander. Erst im dritten Anlauf bekommen die Rheinländer die Szene in den Griff.

57 Ingvartsen holt über den rechten Flügel einen Eckstoß für den Gast heraus...

54 Das Ausgleichstor gibt dem Fischer-Team Auftrieb. Sie hält den Schwerpunkt des Geschehens momentan im Mittelfeld und ist endlich in er Lage, längere Ballbesitzphasen zu erzeugen.

51 Mit einem Remis im Rheinland würde der Aufsteiger den Vorsprung auf die Hausherren bei komfortablen acht Zählern halten. Der Relegationsplatz ist aktuell sieben Punkte entfernt.

48 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Michael Parensen

Parensens Premierentreffer in der Bundesliga führt zum Ausgleich! Friedrichs Kopfball aus mittigen acht Metern nach Ecke von rechts kann Steffen in der linken Ecke nur noch vorne abwehren. Aus gut drei Metern staubt Unions Dauerbrenner in die halblinke Ecke ab.

47 Hennings sorgt für die erste Offensivszene nach Wiederbeginn: Eine Freistoßflanke von rechts endet auf der linken Sechzehnerseite vor seinen Füßen. Er zieht aus spitzem Winkel ab und befördert den Ball nicht weit am rechten Pfosten vorbei.

46 Gelbe Karte für Christopher Lenz (1. FC Union Berlin)

Wegen eines Fouls auf seiner linken Abwehrseite kassiert Lenz die erste Gelbe Karte des Nachmittags.

46 Während F95-Coach Funkel in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, wirkt auf Seiten der Köpenicker nun Mees mit. Der ersetzt den angeschlagenen Hübner.

46 Weiter geht's in der Merkur-Spiel-Arena! Düsseldorf beherrscht den Aufsteiger hinsichtlich der Spielanteile, doch wegen einer fehlenden Anzahl an entsprechend vielen Möglichkeiten kann es sich glücklich schätzen, mit einem Vorsprung in den zweiten Durchgang zu gehen. Union muss seine Zurückhaltung unbedingt aufgeben, um zumindest noch einen Zähler mit auf Heimreise zu nehmen.

46 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Joshua Mees

46 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Florian Hübner

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf führt zur Pause der Heimpartie gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:0. Die Rheinländer legten druckvoll los und waren in der Anfangsphase im gegnerischen Strafraum äußerst präsent. Nach leichten Startschwierigkeiten leisteten die Köpenicker zwar mehr Gegenwehr, blieben aber das deutlich passivere Team. Dennoch gelang der Funkel-Truppe bis zur Schlussphase lediglich in der 21. Minute durch Kownackis wuchtigen Schuss eine nennenswerte Gelegenheit. Als sie wegen ihrer Einfallslosigkeit schon einen etwas verzweifelten Eindruck vermittelten, wurden die Fortunen durch ein Hennings-Traumtor vom rechten Strafraumeck erlöst (38.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ayhan will einen Freistoß aus halblinken 21 Metern direkt im linken Kreuzeck unterbringen. Seine Ausführung mit dem rechten Innenrist bleibt in der Köpenicker Mauer hängen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

120 Sekunden werden im ersten Abschnitt nachgespielt.

42 Torschütze Hennings rutscht die Kugel bei einem Flankenversuch an der linken Grundlinie über den linken Schlappen und wird so zu einem direkten Versuch. Keeper Gikiewicz lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über den Querbalken. Die Ecke bringt der Fortuna nichts ein.

40 Wegen eines vermeintlichen Foulspiels durch Fink an Hübner in der Entstehung des Treffers wurde dieser noch einmal genau unter die Lupe genommen. Der VAR kommt aber zu der Erkenntnis, dass Referee Cortus nichts Strafbares übersehen hat.

38 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Rouwen Hennings

Solch einen Hammer hat die Fortuna benötigt! Kapitän Fink verlängert einen langen Steffen-Abstoß im halbrechten Offensivkorridor auf Hennings, der aus gut 17 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann auspackt. Das Spielgerät schlägt unhaltbar im rechten Winkel ein.

36 Da ihnen innerhalb des Sechzehners wenig einfällt, probieren es die Fortunen nun immer häufiger aus der Distanz. Diese Schüsse stehen durchaus für eine gewisse Verzweiflung bei den Düsseldorfern.

33 Ampomah tankt sich über links in den Sechzehner und legt für Morales zurück. Der Ex-Ingolstädter ballert aus mittigen 17 Metern mit links in Richtung Gästekasten, doch wegen starker Rücklage ist der Versuch viel zu hoch angesetzt.

30 Nach kurzer Freistoßausführung flankt Lenz aus dem linken Halbfeld mit Effet in Richtung Elfmeterpunkt. Dort ist Ayhan mit dem Kopf zur Stelle. Friedrich zieht wenig später aus der zweiten Reihe ab, jagt das Leder aber meterweit über Steffens Gehäuse.

27 Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld nimmt Ampomah im Zentrum an Fahrt auf und probiert sich aus vollem Lauf und etwa 21 Metern mit einem Rechtsschuss. Vom Innenrist des Ghanaers segelt das Spielgerät direkt in Gikiewiczs Hände.

24 Das Funkel-Team würde im Falle eines Dreiers den SV Werder Bremen hinter sich lassen und Weihnachten auf dem Relegationsplatz verhindern. Sollte es verlieren, könnte es am Abend noch vom SC Paderborn 07 überholt werden und Schlusslicht sein.

21 Kownacki hat das 1:0 auf dem Fuß! Ein weiter Einwurf von der tiefen linken Außenbahn fällt dem Angreifer unweit des Elfmeterpunkts vor die Füße. Er zieht aus der Drehung mit rechts auf die flache linke Ecke ab. Gikiewicz rettet per starkem Reflex mit der rechten Hand.

19 Suttner will einen Freistoß aus mittigen 29 Metern direkt im Netz hinter Gikiewicz unterbringen. Sein für den rechten Winkel bestimmter Linksschuss ist allerdings viel zu hoch eingesetzt, so dass der Gästekeeper gar nicht erst abspringen muss.

16 Gentner kommt im Zentrum vor die letzte Düsseldorfer Abwehrlinie und steckt steil auf Andersson durch. Der wird nach dem ersten Kontakt sauber durch Zimmermann vom Ball getrennt.

14 Bülter rennt Ayhan abseits des Balles übermotiviert von hinten in die Hacken und bewirbt sich damit für eine erste Verwarnung. Schiedsrichter Cortus belässt es aber bei ein paar ernsten Worten an den Ex-Magdeburger.

11 Kownacki gegen Gikiewicz! Der Pole packt aus halbrechten 21 Metern einen wuchtigen Aufsetzer aus, der abgefälscht auf die halbhohe linke Ecke fliegt. Sein Landsmann im Gästekasten wehrt nach vorne ab; Ampomah setzt den Nachschuss aus gut zehn Metern weit links daneben.

9 Die Köpenicker erzwingen über rechts durch Trimmel einen ersten eigenen Eckstoß. Nach hoher Ausführung durch den Österreicher scheitert Bülter aus einem unmöglichen Winkel aus kurzer Distanz am linken Außenpfosten.

7 Urs Fischer stellt nach der 0:2-Heimpleite gegen die TSG 1899 Hoffenheim zweimal um. Michael Parensen und Marius Bülter verdrängen Neven Subotić und Anthony Ujah ins erweiterte Aufgebot.

5 Die Hausherren geben in den ersten Momenten die Richtung vor und erzwingen zwei frühe Eckstöße. Konkrete Torgefahr ergibt sich aus diesem allerdings nicht.

3 Friedhelm Funkel hat im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim FC Augsburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kasim Adams, Marcel Sobottka (beide nicht im Kader) Niko Gießelmann, Aymane Barkok und Erik Thommy (allesamt auf der Bank) beginnen Markus Suttner, André Hoffmann, Oliver Fink, Adam Bodzek und Nana Ampomah.

1 Fortuna gegen Union – Durchgang eins in der Merkur-Spiel-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen. Bei Regen befindet sich gut 40000 Zuschauern auf den Rängen.

Mit der Regeldurchsetzung im 27. Pflichtspielvergleich zwischen Flingeranern und Köpenickern wurde Benjamin Cortus beauftragt. Der 38-jährige Informatikkaufmann pfeift seit der Saison 2016/2017 erstklassig. Bei seinem 37. Bundesligaeinsatz unterstützen ihn die Linienrichter Florian Heft und Thomas Stein sowie der Vierte Offizielle Frederick Assmuth.

"Das wird eine ganz schwierige Aufgabe. Auf beiden Mannschaften liegt Druck. Wir wollen Zuwachs auf dem Punktekonto, das Gleiche gilt für Düsseldorf. Es ist entscheidend, wie man mit diesem Druck umgeht - wir sind in der Vergangenheit mit Drucksituationen nicht schlecht umgegangen", sieht FCU-Trainer Urs Fischer einen leichten mentalen Vorteil seiner Auswahl, die zweifellos mit einem Remis besser leben könnte als die Fortuna.

Beim Aufsteiger 1. FC Union Berlin ist die tabellarische Lager deutlich entspannter, beträgt der Vorsprung des Tabellenelften auf den Relegationsrang doch komfortable sechs Zähler. Dennoch verläuft die Englische Woche für die Köpenicker bisher auch nicht optimal: Dem 1:1-Auswärtsunentschieden bei Mitaufsteiger SC Paderborn 07 folgte eine 0:2-Heimpleite gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

"In den letzten Jahren hat unsere Mannschaft häufig bewiesen, dass sie in Spielen mit solch einer Bedeutung alles aus sich herausholen kann. Ich bin davon überzeugt, dass uns das auch am Sonntag gelingen kann. Mit der Unterstützung unserer Fans können wir das Spiel gewinnen, um tabellarisch den Anschluss zu halten", unterstreicht Friedhelm Funkel die Bedeutung der anstehenden 90 Minuten. Seit gestern beträgt der Rückstand auf das definitiv rettende Ufer schon fünf Zähler.

Auch aktuell ist die sportliche Lage für die Fortuna aus Düsseldorf prekär, schließlich liegt sie auf dem 17. Tabellenplatz. Seit dem 2:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln Anfang November ist die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel ohne Sieg und holte in den jüngsten Begegnungen nur noch einen einzigen Zähler. Zuletzt setzte es bei Borussia Dortmund (0:5), gegen den RB Leipzig (0:3) und beim FC Augsburg (0:3) klare Niederlage ohne eigenen Treffer.

Fortuna Düsseldorf haben in den letzten beiden Jahrzehnten 13 Jahre in derselben Spielklasse verbracht, doch treffen sie heute erstmals in der Bundesliga aufeinander. Ihr erstes Duell datiert vom 14. Oktober 2010: In der damals drittklassigen Regionalliga Nord siegten die Köpenicker nach Pausenrückstand mit 2:1. Am Ende der Saison stand für sie der Aufstieg und der Einzug in das DFB-Pokalfinale; die Flingeraner entgingen nur knapp dem Abstieg, der sie ein Jahr später ereilte.

Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am vierten Advent! In ihrer abschließenden Hinrundenpartie stehen sich Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Union Berlin erstmals in der nationalen Eliteklasse gegenüber. Der Anstoß in der Merkur-Spiel-Arena soll um 15:30 Uhr erfolgen.

90 Fazit:

Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach trennen sich im Abendspiel des letzten Samstags vor der Winterpause nach 90 ziemlich ereignislosen Minuten leistungsgerecht mit einem 0:0-Unentschieden. Während die Hertha, die im neuen ultradefensiven Klinsmann-Stil zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und ohne Gegentor bleibt, mit dem Punkt leben kann, reisen die Gäste aus Mönchengladbach enttäuscht zurück an den Niederrhein. Vor der Pause hatten die Hausherren die besseren Möglichkeiten, doch nach dem Wechsel drehten die Fohlen auf und waren 20 Minuten lang voll am Drücker. Thuram, Pléa und Embolo ließen gute Möglichkeiten aus. Letztlich war beiden Teams anzumerken, dass diese Hinrunde viel Kraft gekostet hat und der eine Punkt für ein frohes Weihnachtsfest dann doch ausreicht. Nach der Winterpause geht es für die Hertha sonntags mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern weiter. Borussia Mönchengladbach eröffnet bereits am Freitagabend die Rückrunde beim FC Schalke 04. Das war es für heute, Tschüss aus Berlin und noch einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

89 Die Teams scheinen sich nun auch inoffiziell auf eine Punkteteilung geeinigt haben. Gladbach spielt nicht mehr mit vollem tempo vorwärts, Berlin kommt nicht mal aus der eigenen Hälfte.

87 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Patrick Herrmann

87 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

86 Hertha möchte für ein vermeintliches Handspiel im Gladbacher Strafraum gerne einen Elfer haben, doch darauf fallen die Unparteiischen zum Glück nicht herein.

84 Setzt hier nochmal ein Team zum entscheidenden Schlag an? Momentan wirkt es so, als wäre wenn überhaupt Gladbach in der Lage einen Treffer zu erzielen. Aber irgendwie hat Hertha ja auch in den letzten Spielen getroffen.

82 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

82 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

82 Berlin hat sich nun so weit zurückgezogen, dass die Borussia bis 30 meter vor bdas Tor mehr oder weniger ungestört kombinieren darf. Im letzten Drittel ist bei den Gästen aber weiterhin der Wurm drin.

80 Marco Rose will sich mit einem Punkt nicht zufrieden geben und bereitet den nächsten Wechsel vor. Lars Stindl steht bereit. Verständlich ist das, denn von Berlin kommt offensiv gar nichts mehr.

77 Jetzt aber! Diesmal führt Florian Neuhaus einen Gladbacher Freistoß aus dem rechten Halbfeld aus und schon wird es gefährlich! Am Elfer löst sich Matthias Ginter von seinem Gegenspieler und kommt relativ frei zum Abschluss, verfehlt mit einer Mischung aus Kopf und Schulter aber das linke Eck um einen Meter.

75 Die Gladbacher Standards hingegen sind weiterhin erschreckend harmlos. Auch dieser Eckball von Alassane Pléa wird gleich am ersten Pfosten problemlos geklärt.

73 Fußball gespielt wurde hier in den letzten Minuten kaum. Die nächste Berliner Torchance resultiert dann auch aus einer Standardsituation. Nach Ecke von links kommt erneut Boyata zum Kopfball und nickt auch diesmal rechts daneben.

71 Auch Marco Rose wechselt, allerdings eher notgedrungen. Jantschke hat sich gerade in einem Zweikampf verletzt und macht Platz für Beyer.

71 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Jordan Beyer

71 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Tony Jantschke

70 Jürgen Klinsmann nimmt zuerst eine Änderung vor und das gleich doppelt. Köpke und Wolf kommen wie schon in Leverkusen für Selke und Lukebakio. Am System ändert sich dadurch nichts.

70 Einwechslung bei Hertha BSC: Marius Wolf

70 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

69 Einwechslung bei Hertha BSC: Pascal Köpke

69 Auswechslung bei Hertha BSC: Davie Selke

66 Hertha hat offensiv nun nicht mehr so viel zu bieten wie vor der Pause. Javairô Dilrosun versucht es von links mal aus extrem spitzem Winkel und jagt das Spielgerät weit über den Kasten.

64 Wieder kann Embolo nicht aufgehalten werden, diesmal muss Rekik den Schweizer ziehen lassen. Aus spitzem Winkel versucht Embolo dann Jarstein zu überlupfen, doch der Hertha-Keeper bleibt lange stehen und lenkt den Ball zur Ecke.

62 Jetzt kommt mal Gladbach mit Tempo. Embolo lässt Klünter auf dem rechten Flügel einfach abprallen und passt quer zum mitgelaufenen Alassane Pléa. Der kann die Kugel in bester Position nahe des Elfmeterpunktes aber nicht verarbeiten.

60 Gelbe Karte für Denis Zakaria (Bor. Mönchengladbach)

Zakaria unterbindet einen weiteren Berliner Konter mit einem taktischen Foul an Selke.

60 Langsam wäre eine Gladbacher Führung verdient. Florian Neuhaus spielt einen ganz starken Pass in den Lauf von Alassane Pléa, der aus 15 Metern halblinker Position am gut reagierenden Jarstein scheitert.

59 Nächste Chance! Ramy Bensebaini wird links am Sechzehnereck freigespielt und zieht das Leder flach nach innen. Am kurzen Pfosten kommt Alassane Pléa zuerst dran, hat aber zu wenig Zeit für einen kontrollierten Abschluss und schiebt klar vorbei.

56 Seit dem Wechsel spielt nur noch Mönchengladbach. Embolo tankt sich rechts im Strafraum durch und der ball wandert in die Mitte. Hertha klärt unzureichend und Zakaria lässt aus 22 Metern ein echtes Pfund los, zielt aber exakt in die Arme von Jarstein.

54 Tony Jantschke schaltet sich mal mit nach vorne ein und jagt die Kugel von rechts auf Höhe des Elfer scharf durch den Strafraum. Ob das ein Schuss oder eine Flanke sein sollte, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall verpasst Marcus Thuram in der Mitte mit dem langen Bein nur knapp.

52 Die Gäste nehmen fahrt auf! Mit zwei schnellen Pässen verschafft Gladbach Alassane Pléa Platz, der im Strafraum Neuhaus findet. Jetzt fehlt nur noch der richtige Zug zum Tor, denn neuhaus läuft sich dann gemeinsam mit Embolo fest, statt mal abzuschließen.

50 Gelbe Karte für Dedryck Boyata (Hertha BSC)

Boyata verdient sich mit einem rüden Foul an Pléa die nächste Verwarnung.

49 Die Borussia hat umgestellt und geht nun deutlich aggressiver zu Werke als vor der Pause. Das gesamte Gladbacher Spiel findet nun 15 Meter weiter vorne statt. Thuram dribbelt sich in aussichtsreicher Position zentral vor dem Sechzehner fest.

47 Der erste Angriff gehört Gladbach und Embolo holt im Strafraum eine Ecke heraus. Die ist allerdings erneut schwach und schon wieder hat die Hertha Platz zum kontern, Lukebakio gibt den Ball aber leichtfertig her.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Das sogenannte Topspiel am Samstagabend macht seinem Namen heute keine Ehre. Das 0:0 zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach ist nämlich keinesfalls eines der besseren Sorte. Beide Mannschaften wissen mit dem Ball so wenig anzufangen, dass sie ihn immer wieder freiwillig abgeben, um dann aus einem Ballgewinn in eine Umschaltsituation zu kommen. Vor allem die Hertha agiert unheimlich destruktiv und lässt gar nichts zu. Als Gladbach das taktische Geplänkel kurzzeitig zu langweilig wurde, hatten die Hausherren mal kurz eine Phase mit drei Chancen und hatten vor allem bei Löwens Latten-Freistoß Pech. Auf der Gegenseite hätte Thuram kurz vor der Pause bei der einzigen echten Gästechance auch knipsen können, scheiterte aber an Jarstein. Nach der Pause kann es hier nur besser werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Die Halbzeit rückt näher und das kann eigentlich nur gut sein für diese Partie. Ob die Zuschauer überhaupt mitbekommen, wenn hier keiner mehr spielt? Weniger wird wohl auch nicht passieren, wenn der Platz leer ist.

41 Den nächsten Berliner Abschluss gibt es nach einer Ecke. Marvin Plattenhardt bringt das Leder von rechts nach innen und findet den aufgerückten Dedryck Boyata. Der Innenverteidiger schiebt zwei Gladbacher resolut weg, nickt aber klar rechts neben den Kasten.

39 Und plötzlich hat die Borussia die dicke Chance zur Führung! Neuhaus behauptet sich vor der Box gut und findet Embolo, der gleich für Thuram ablegt. Der Franzose legt sich den Ball auf links und zieht aus 13 Metern wuchtig ab, zielt aber genau auf Jarstein. Da war mehr drin!

36 Während bei der Borussia der Frustpegel steigt, ist die Alte Dame aus der Hauptstadt mit dem Spielverlauf scheinbar ganz zufrieden. Das verwundert auch kaum, denn die wenigen ordentlichen Abschlüsse dieser ersten Hälfte hatte allesamt Hertha BSC.

34 Die Fohlen machen das auch einfach nicht gut. Da hat Gladbach gegen halbwegs aufgerückte Berliner mal die Chance. selbst schnell zu spielen und dann lässt Kramer sich den ball gleich wieder abjagen.

31 Eine halbe Stunde ist rum im Olympiastadion und nach äußerst gemächlichem Beginn nimmt diese Partie so ganz langsam aber sicher Fahrt auf. Berlin ist unter Neu-Coach Klinsmann auch heute in erster Linie auf Verteidigung bedacht und lässt Gladbach nicht ins Spiel kommen. Für einen Tabellenzweiten fällt der Borussia allerdings auch herzlich wenig ein.

29 Knappes Ding! Diesmal verliert Marcus Thuram vorne die Pille und wieder kontert die Hertha! Vladimír Darida schickt Dodi Lukebakio rechts raus und der Ex-Düsseldorfer zieht in Robben-Manier nach innen, bevor er mit seinem Schlenzer aus 20 Metern das lange Eck nur um Zentimeter verfehlt.

26 Langsam aber sicher wird es Gästecoach Marco Rose dann wohl zu öde und er beordert seine Jungs ein paar Meter weiter nach vorne. Das kann dem Spiel nur gut tun, ist aber andererseits wohl auch genau das, was Jürgen Klinsmann erreichen wollte.

24 Gelbe Karte für Davie Selke (Hertha BSC)

Was war denn das? Davie Selke läuft vor den Augen eines Assistenten von hinten an Bensebaini heran und kneift den Gladbacher in den Nacken. Sieht man auch selten, die Gelbe ist redlich verdient.

23 Hertha wird gefährlicher! Das liegt aber vor allem daran, dass die Borussia in der Absicherung nachlässig sind und nach Ballverlusten regelmäßig in Unterzahl geraten.

21 Da Bensebaini sein Foul erst 27 Meter vor dem eigenen Strafraum zustande bringt, gibt es eine gute Freistoßsituation für die Hausherren. Eduard Löwen übernimmt die Ausführung und zirkelt die Kugel sehenswert ans linke Lattenkreuz!

21 Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Gladbach sichert nach einer eigenen Ecke ganz schwach ab und Bensebaini unterbindet einen Berliner Konter mit einem taktischen Foul.

20 Geht doch! Javairô Dilrosun sorgt mit einer Einzelaktion auf em linken Flügel mal für ein wenig Furore und schlägt dann eine Flanke an den Fünfer. Dort kommt Dodi Lukebakio zum Kopfball, setzt seinen Versuch aber über das Gehäuse.

18 Die beiden Mannschaften auf dem Rassen neutralisieren sich komplett. Taktisch ist das sicher höchst interessant, der Unterhaltungswert hält sich aber in Grenzen. Vor allem die Hertha versucht nicht mal, bei Ballbesitz nach vorne zu spielen.

15 Jetzt hat Gladbach nach einem hohen Ballgewinn erstmals ein bisschen Rasen vor sich und zieht zu viert los, doch gleich der erste Pass von Kramer Richtung Embolo wird abgefangen. Wir warten weiter auf den ersten Abschluss.

12 Drei Schritte vor und drei zurück. Beide Teams machen das Mittelfeld dermaßen zu, dass der Aufbau des Gegners sofort erstickt wird und die Kugel zurück zum Keeper wandert. Es tut sich weiterhin überhaupt nichts im Olympiastadion.

10 Breel Embolo und Karim Rekik liefern sich im Berliner Strafraum eine ordentliche Ringereinlage. Der Schweizer geht kurz zu Boden, macht aber keine große Sache draus und speilt sofort weiter.

7 Nach wie vor sind beide Teams damit beschäftigt, das eigene Spiel zu finden und in dieser Partie anzukommen. Sicherheit steht auf beiden Seiten an erster Stelle und so tut sich hier in den Offensiven bisher gar nichts.

5 Die Gäste rücken bei einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld erstmals geschlossen auf. Alassane Pléas Hereingabe ist aber viel zu flach und wird von der Hertha-Defensive locker geklärt.

3 Die Hausherren versuchen zunächst, über Ballbesitz ins Spiel zu finden und halten den Ball lange in den eigenen reihen. Gladbach geht früh drauf, kommt aber noch nicht wirklich in Pressingsituationen.

1 Der ball rollt! Die Hertha ist klassisch in blau und weiß unterwegs, Gladbach tritt in grün und weiß an.

1 Spielbeginn

Ein Blick auf die Aufstellungen: Hertha-Coach Klinsmann tauscht nach dem 1:0 in Leverkusen nur einmal und das notgedrungen. Löwen rückt für den gelbgesperrten Grujić rein. Marco Rose nimmt hingegen gleich vier Wechsel vor. Bensebaini, Embolo, Kramer und Thuram ersetzen Herrmann, Hofmann, Stindl und Wendt.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Harm Osmers, der an den Seitenlinien von Thomas Gorniak und Robert Kempter unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Holger Henschel und im Kölner Videokeller arbeiten an diesem Abend Martin Petersen und Markus Sinn.

Lars Stindl forderte vor der Reise in die Hauptstadt einen weiteren Sieg. "Wir fahren nach Berlin, um eine bislang sehr gute Hinrunde nochmal mit drei Punkten zu krönen", so der Kapitän der Borussen. Auch Trainer Marco Rose gab sich optimistisch. "Wir wollen noch mal einen raushauen, allerdings müssen wir uns auf ein intensives Spiel einstellen", sagte Rose und warnte vor den Stärken der Gäste: "Die Hertha verteidigt sehr fleißig und schaltet mit ihren schnellen Leuten auf den Flügeln gut um. Darauf müssen wir aufpassen."

Bei den Gästen ist durch dem jüngsten 2:0 gegen Paderborn wieder ein wenig Ruhe eingekehrt. Nach den Pleiten gegen Istanbul Başakşehir und den VfL Wolfsburg wollten die ersten Experten den Fohlen nach einigen Wochen an der Tabellenspitze bereits eine Krise attestieren. Alassane Pléa und Lars Stindl sorgten für die Treffer und für ein wenig Entspannung am Niederrhein. Mit einem weiteren Erfolg heute könnte die Borussia mindestens Platz zwei sichern, wenn nicht sogar zurück an die Spitze klettern.

Jürgen Klinsmann gab sich vor seinem fünften Match als Hertha-Coach äußerst selbstbewusst. "Wir wollen den Schwung aus den vergangenen beiden Spielen mitnehmen und gegen einen starken Gegner den nächsten Dreier landen", stellte der ehemalige Bundestrainer klar und fügte an: "Die Jungs sind gut drauf und wir hoffen, dass wir nach dem Leverkusen-Sieg noch einen draufsetzen können."

So langsam ist der erhoffte Klinsmann-Effekt bei den Hausherren eingetreten. Nach einer Niederlage und einem Remis zum Auftakt der neuen Ära haben die Berliner die letzten beiden Partien gewonnen. Und das immerhin gegen die auf den internationalen Rängen platzierten Teams aus Freiburg und Leverkusen. Hertha BSC hat mittlerweile zumindest wieder vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und könnte mit einem weiteren Sieg ins Mittelfeld der Tabelle klettern.

Hallo und herzlich willkommen zum Samstags-Topspiel der Bundesliga! Hertha BSC Berlin hat um 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach zu Gast im Olympiastadion.

90 Fazit:

Schluss in Müngersdorf! Der 1. FC Köln ringt Werder Bremen nieder und vollendet die perfekte Woche mit einem 1:0-Heimsieg. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste das Risiko immer mehr und Kohfeldt wechselte maximal offensiv. Allerdings fehlte trotzdem lange Zeit die Durchschlagskraft. In den Schlussminuten entwickelte sich dann allerdings ein absoluter Abstiegs-Fight mit vielen harten Zweikämpfen und endlich auch mal guten Werder-Möglichkeiten. Rashica traf jedoch nur die Latte, ein Tor wurde wegen Abseits zurecht nicht anerkannt und am Ende rettete dann auch noch Horn überragend gegen Moisander. Dadurch blieb es beim knappen 1:0 und die Geißböcke sammeln ganz wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Für Bremen ist es hingegen jetzt ganz offiziell die schlechteste Hinrunde der Geschichte und bei einem Düsseldorfer Sieg würden die Grün-Weißen sogar auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern. Zum Auftakt der Rückrunde geht es für Kohfeldt und seine Truppe dann schon fast um alles, denn die Jungs von der Weser sind am 18.01 zu Gast in Düsseldorf. Der FC spielt zeitgleich gegen den VfL Wolfsburg.

90 Fazit:

Ein spektakuläres 0:1 entscheidet Bayer Leverkusen spät für sich. Vier zurückgenommene Tore und ein Platzverweis fassen das Geschehen recht gut zusammen. In der ersten Hälfte dominierten die Mainzer, brachten die Kugel aber nicht im Tor unter. Szalais Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Für die zweite Hälfte nahm sich Leverkusen viel vor, mit Blick auf Wendell sogar zu viel, der sich in der 71. Minute mit einer Gelb-Roten Karte verabschiedete. Danach kam Mainz zurück ins Spiel, baute sehr viel Druck auf, ließ Leverkusen aber immer wieder gefährlich kontern. Volland, der in dieser Phase sein drittes irreguläres Tor erzielte, konnte so den letzten Angriff des Spiels auf Alario weiterleiten, der aus kürzester Distanz zum späten Matchwinner wurde. Mainz hat jetzt eine Winterpause Zeit, um durchzuatmen. Das Spiel ist zwar ein Rückschlag, basiert aber auf einer richtig starken Leistung. Und Gegenüber atmet auch Leverkusen durch, da sie hier richtig spät den Sieg eintüten konnten und Anschluss an die Champions-League-Ränge halten.

90 Fazit:

Feierabend auf Schalke: S04 und der SC Freiburg trennen sich unterm Strich leistungsgerecht 2:2. Nach der Pausenführung traten die Hausherren dominant auf und drückten auf den zweiten Treffer. Es waren aber die Gäste, die nach einem Katastrophenpass von Kenny und folgendem Kabak-Foul per Elfmeter ausglichen. Nicht mal eine Viertelstunde später gingen die Breisgauer mit ihrem zweiten Strafstoß sogar in Front, beide Entscheidungen waren korrekt. Anschließend liefen die Knappen vehement an. Erst der eingewechselte Kutucu brachte mit einem schicken Strahl seine Farben zurück ins Spiel. Kurz vor Schluss war er es, der die dicke Gelegenheit auf den Sieg liegen ließen. Für Königsblau ist das Remis nicht den Ansprüchen genügend. Am Ende der Hinrunde steht also Platz fünf zu Buche. Zum Rückrundenauftakt geht es am 17.01. zuhause gegen Borussia Mönchengladbach wieder. Auf der Gegenseite überwintern die Süddeutschen auf dem sechsten Rang. Sie treten einen Tag später beim 1. FSV Mainz 04 an.

90 Fazit:

Der FC Bayern München beendet die Hinrunde mit einem 2:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und überwintert auf dem dritten Tabellenplatz. Nach dem torlosen Pausenunentschieden hatten die Roten Startschwierigkeiten und ließen gegen mutigere Niedersachsen direkt eine gute Chance zu. Sie schrammten durch einen gefühlvollen Schuss Coutinhos, den Casteels hervorragend parierte, in der 55. Minute knapp an der Führung vorbei, doch in Sachen Zielstrebigkeit waren sie vom Niveau des ersten Abschnitts entfernt und ließen bei Arnolds Schuss in der 82. Minute sogar eine Topchance zur Gästeführung zu. Erneut war die Flick-Truppe auf den A-Jugendlichen Zirkzee angewiesen, der 150 Sekunden nach seiner Hereinnahme netzte und die Allianz-Arena damit erlöste (85.). Gnabry erhöhte in der 89. Minute noch zum Endstand. Der Rekordmeister verabschiedet sich mit einer perfekten Englischen Woche in den Kurzurlaub; das Glasner-Team belegt Rang zehn der Hinrundentabelle. Nach drei Wochenenden Winterpause ist der FC Bayern München Mitte Januar zu Gast bei Hertha BSC. Der VfL Wolfsburg tritt beim 1. FC Köln an. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

RB Leipzig ist Herbstmeister der Bundesliga-Saison 2019/20! Die Sachsen drehen das Spiel gegen den FC Augsburg und gewinnen am Ende verdient mit 3:1. 60 Minuten lang waren die Gastgeber der frühen Führung durch Niederlechner hinterhergelaufen und hatten gegen tapfer kämpfende Augsburger eine Vielzahl an Möglichkeiten liegen gelassen, ehe Laimer die Roten Bullen mit dem 1:1 erlöste. Schick drehte die Partie nach einem Standard dann endgültig, ehe Poulsen den Deckel kurz vor dem Ende draufmachte. Das 3:1 hatten sich die Hausherren allerdings auch verdient, gehörte das Spiel über 90 Minuten doch dem Team von Julian Nagelsmann. Augsburg hingegen muss zwar die erste Niederlage seit sechs Spielen hinnehmen, wird dank ihrer starken Serie aber ebenso ruhige Weihnachten haben, wie der Herbstmeister aus Leipzig.

90 Spielende

90 Es laufen bereits die letzten 40 Sekunden und Köln hat den Ball in der gegnerischen Hälfte. Das dürfte es gewesen sein!

90 Terodde zieht im Luftduell mit Moisander einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte und nimmt damit ganz viel Zeit von der Uhr.

90 Spielende

90 Rudelbildung an der Coaching-Zone der Werkself. Bellarabi schubst ein wenig nach, woraufhin ihn Kunde abschießen will. Das war's dann aber auch.

90 Spielende

90 Spielende

90 Timo Horn ganz stark!

Rashica tritt eine Ecke von der linken Seite weit bis an den zweite Pfosten. Dort steht Moisander und nimmt das Ding direkt. Seinen gefühlvollen Volley kratzt Horn mit einer Glanztat aber noch gerade eben von der Linie!

90 In der Nachspielzeit beschenkt Flick den jungen Dajaku mit dem Profidebüt für den FCB. Gnabry holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab.

90 Einwechslung bei FC Schalke 04: Guido Burgstaller

90 Eine halbe Minute noch auf der Uhr. Leverkusen verdient sich einen Sieg, aber Mainz keine Niederlage. Wie reagieren sie also?

90 Spielende

90 Auswechslung bei FC Schalke 04: Benito Raman

90 Einwechslung bei SC Freiburg: Mike Frantz

90 Auswechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

90 Einwechslung bei Bayern München: Leon Dajaku

90 Harit und Serdar kombinieren sich auf engstem Raum durchs Zentrum. Der Abschluss aus 20 Metern zentraler Position von ersterem saust drüber.

90 Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Nur 120 Sekunden trennen die 22 Akteure vom verdienten Winterurlaub.

90 Bremen schemeißt jetzt natürlich alles nach vorne was geht. Allerdings steht die FC-Hintermannschaft sehr gut und die Gäste finden einfach keine Räume.

90 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Lucas Alario

Da fällt das Tor! Jetzt zählt es! Havertz spielt den Ball wunderbar raus auf Volland, der im Eins gegen Eins an Zentner scheitert, aber die Kugel direkt wieder in den Fuß bekommt. Von der Grunlinie spielt er in die Mitte auf Alario, der nur noch einschieben muss.

90 Sechs Minuten bleibt Werder Bremen noch, um mindestens einen Punkt mitzunehemen. Aufgrund der vielen Verletzungsunterbrechungen kann man die lange Extre-Time sicherlich vertreten.

89 Tooor für Bayern München, 2:0 durch Serge Gnabry

Die Bayern feiern doch noch ruhige Weihnachten! Im Rahmen eines Gegenstoßes legt Lewandowski ein hohes Anspiel aus dem Mittelfeld per Kopf für Gnabry auf. Der vollendet aus vollem Lauf und gut 14 Metern direkt mit dem rechten Fuß in die rechte Ecke.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Kurios: Otávio bekommt auf der tiefen linken Seite einen falschen Einwurf gepfiffen. Damit ist der Ball und wertvolle Zeit weg.

90 Auf der einen Seite Volland, auf der anderen Seite Mateta! Beide scheitern aus spitzem Winkel am jeweiligen Torwart, Volland von links, Mateta von rechts. Weiter geht's mit einer Ecke für Mainz, die dann aber wegen Offensivfouls abgepfiffen wird.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

89 Beide Teams gehen physisch auf dem Zahnfleisch. Trotzdem ist es eine wahnsinnig dramatische Schlussphase. Die Hausherren sind dem Tor näher - es ist aber prinzipiell beides möglich.

90 Regulär läuft bereits die letzte Spielminute. Doch es wird sicherlich einiges oben drauf geben.

89 Tooor für RB Leipzig, 3:1 durch Yussuf Poulsen

Der Deckel ist drauf! Leipzig erobert die Kugel im Mittelfeld und Sabitzer spielt die Kugel hinter die Kette auf Werner, der nicht einzuholen ist und das Spielgerät vor Koubek quer legt auf Poulsen, der keine Mühe hat, einzuschieben.

90 Das dritte Volland-Tor, das nicht zählt! Wieder steht Amiri beim Zuspiel im Abseits, bevor er Volland bedient. So kann das Tor nicht zählen. Alles richtig gemacht von Patrick Ittrich.

87 Leipzig macht es allerdings clever und denkt gar nicht daran, sich fallen zu lassen, um hier das 2:1 über die Zeit zu bringen. Die Gastgeber spielen größtenteils genauso weiter, nur mit etwas weniger Risiko.

89 Boëtius taucht frei vor Hrádecký auf und legt nochmal quer auf Öztunali. Dem rollt die Kugel allerdings in den Rücken, sodass er sich erst nochmal drehen muss. In den Schuss wirft sich schließlich Dragović.

89 Gelbe Karte für Marco Friedl (Werder Bremen)

Córdoba reibt sich weiter auf. Dieses Mal läuft der Stürmer Friedl davon. Doch der hält ihn einfach fest und bekommt für das taktische Foul Gelb.

85 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Joshua Zirkzee

Youngster Zirkzee wird zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen zum Matchwinner! Müller schafft es über rechts hinter die Abwehrkette und spielt flach nach innen. Zirkzee schiebt aus zentralen 14 Metern überlegt mit dem rechten Innenrist in die halblinke flache Ecke ein.

87 Riesenchance für Schalke! Mascarell zaubert einen unfassbaren Pass aus dem Mittelfeldzentrum nach rechts in die Box. Im perfekten Moment startet Kutucu durch, schiebt das Rund aus neun Metern aber knapp an der linken Längsstange vorbei.

87 Onisiwo kehrt zurück aufs Feld, nachdem ein Schuss von Volland ins Seitenaus geblockt wurde.

86 Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

86 Auswechslung bei RB Leipzig: Tyler Adams

87 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

86 Mit Terodde bringt Gisdol jetzt einen weiteren Stürmer, der die Pille vorne festmachen kann und auch beim Kopfball überzeugt.

85 Bei einer guten Kontergelegenheit verpasst es Raman, Harit auf halbrechts mitzunehmen. So macht es der ehemalige Düsseldorfer selbst und schießt die Pille aus zentralen 23 Metern mit links am linken Pfosten vorbei.

87 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Robin Quaison

86 Die Gäste denken nicht daran, in Unterzahl defensiver zu spielen. So entsteht ein relativ offener Schlagabtausch.

84 Sechs Minuten sind noch zu gehen und nun sollte Augsburg langsam aber sicher die Schlussoffensive starten, um hier eventuell noch den Ausgleich zu erzielen.

84 Flick wechselt den Siegtorschützen von Gastspiel im Breisgau ein und nimmt Coutinho herunter.

86 Einwechslung bei 1. FC Köln: Simon Terodde

86 Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

85 Auch Oczipkas Hereingaben sind nicht wirklich gefährlich. Wenn, dann geht es für die Knappen aus dem Spiel heraus.

83 Einwechslung bei Bayern München: Joshua Zirkzee

83 Auswechslung bei Bayern München: Coutinho

84 Ein Caligiuri-Freistoß von rechts flutscht Flekken durch die Finger. Es gibt Ecke.

85 Hrádeckýs Fuß rettet Bayer 04! Gegen Bender und Aránguiz tankt sich Mateta durch, sodass er halbrechts im Strafraum nur noch Hrádecký vor sich hat. Der Abschluss ist gut, aber der Finne streckt blitzschnell sein Bein ab und klärt den Flachschuss zur Seite.

85 Gelbe Karte für Niklas Moisander (Werder Bremen)

Der SVW-Kapitän packt kurz vor der Mittellinie die Schere aus und grätscht Córdoba von hinten rüde um. Die Verwarnung hat er sich damit absolut verdient.

83 Bremen schafft das Tor! Allerdings stand Pizarro bei der Entstehung im Abseits und der Treffer zählt zurecht nicht.

84 Leverkusen hat die erste Welle überstanden. Vorne zieht Amiri aus der Distanz ab, aber knapp am Gehäuse vorbei.

83 Einwechslung bei RB Leipzig: Nordi Mukiele

83 Jetzt sehen wir hier einen offenen Schlagabtausch. Sowohl S04 als auch der SCF gehen mit ganz hohem Pressing zu Werke und drücken auf den Sieg. Gibt es für eine Mannschaft den Lucky Punch?

83 Auswechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

82 Arnold fehlen Zentimeter zum 0:1! Nach Guilavoguis flacher Ablage von halbrechts zieht das Eigengewächs aus zentralen 18 Metern unbedrängt mit dem linken Spann ab. Der abgefälschte Schuss rauscht hauchdünn an der linken Stange vorbei.

82 Rashica an die Latte!

Aus 18 Metern zentraler Position hämmert Rashica den Ball mit ordentlich Wucht auf das Tor. Obwohl der Schuss relativ zentral kommt hätte Horn wohl keine Chance gehabt.

81 Einwechslung bei FC Augsburg: André Hahn

81 Auswechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

81 Die letzte klare Chance des Rekordmeister liegt schon einige Minuten in der Vergangenheit. Feiert er hier und heute wie am Mittwochabend in Freiburg einen Sieg dank eines ganz späten Treffers?

82 Die letzten zehn Minuten laufen bereits und noch immer führt der 1. FC Köln. Doch Bremen hat personell bereits das Risiko erhöht und tut das ganze jetzt auch spielerisch.

82 Sofort ist Alario da, aber die Flanke von Volland triftt sein ausgestrecktes Bein nur mit der Sohle, sodass er sie nur rechts ins Toraus verlängert.

80 Gelbe Karte für Patrik Schick (RB Leipzig)

Trikot ausziehen beim Jubel? Das gibt natürlich Gelb!

80 Tooor für FC Schalke 04, 2:2 durch Ahmed Kutucu

Eine tolle Direktabnahme führt zum 2:2! Vom linken Schalker Flügel düst eine eigentlich nicht allzu gefährliche Flanke an den langen Pfosten. Dort köpft Borrello die Kugel im Luftduell mit Caligiuri vor Kutucus Füße. Der Joker fasst sich ein Herz und knallt das Ding aus mittigen 16 Metern unten links an den Innenpfosten. Von dort rauscht das Rund hinter die Linie.

81 Auf den ersten Blick ein offensiver Wechsel auf Seiten der Leverkusener. Ein bisschen Entlastung würde der Werkself jedenfalls nicht schaden.

81 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Lucas Alario

79 Wieder dieser Kwon. Der Sürdkoreaner tänzelt Miranda im rechten Halbraum aus. Sein harter Linksschuss aus 22 Metern saust aber ein gutes Stück links vorbei.

81 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

80 Tooor für RB Leipzig, 2:1 durch Patrik Schick

80 Minuten lang gut gestanden und jetzt komplett geschlafen! Bei einem Eckball lassen die Gäste den Tschechen unendlich freistehen und so lässt sich der Angreifer diese Chance natürlich nicht nehmen.

79 Mehr Risiko geht jetzt kaum noch! Mit dem dritten und letzten Wechsel bringt Kohfeldt jetzt J. Eggestein für Bargfrede, der auf der Sechs vieles weggearbeitet hat und dem Team etwas mehr Stabilität gab.

78 Weghorst ist letzter Joker auf Seiten der der Niedersachsen. Der eigentlich gesetzte Niederländer kommt heute nur zu einem späten Einsatz, da er unter der Woche Erkältungssymptome hatte.

77 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Wout Weghorst

79 Erneut kommen die Gastgeber aus dem Rückraum zum Abschluss. Wieder ist es Kunde, dem der Ball vor die Füße rollt, diesmal verschießt er aber deutlicher.

77 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

78 Überragend, wie Richter nun die ganze linke Abwehrseite der Gastgeber austanzt. Der Youngster zieht aus halbrechter Position ab, doch Klostermann wirft sich in den Schuss.

78 Auch diesen kriegen die Süddeutschen bereinigt.

79 Einwechslung bei Werder Bremen: Johannes Eggestein

76 Gelbe Karte für Thomas Müller (Bayern München)

Müller reißt Victor zu Boden, um einen schnellen Gegenstoß der Wölfe zu verhindern.

79 Auswechslung bei Werder Bremen: Philipp Bargfrede

78 Veljković hat bereits einen Verband mit Eis um den Oberschenkel. Mit Claudio Pizarro wird es jetzt noch offensiver und der Routinier bringt wartet noch auf seinen ersten Saisontreffer.

77 Harit prüft Flekken! Nach Vorarbeit von links von Raman hat der Marokkaner viel zu viel Raum. Sein effetvoller Schuss aus halblinken 23 Metern wehrt der Keeper zum Eckball ab.

76 Zum ersten Mal seit einiger Zeit kommt Augsburg mal aus der eigenen Hälfte heraus und zu ein wenig Entlastung. Die Gäste stehen bis dato eigentlich nur unter Dauerdruck, allerdings vergibt Vargas die Chance dann doch recht einfach.

75 Nach Ablage von Müller zieht Kimmich aus halbrechten 19 Metern ab. Das Spielgerät kullert weit links am Gästekasten vorbei.

78 Einwechslung bei Werder Bremen: Claudio Pizarro

78 Auswechslung bei Werder Bremen: Miloš Veljković

76 Tausch bei den Schwarzwäldern. Borrello besetzt die Grifo-Position, der dafür vom Platz schleicht.

74 Torlos sind die Roten in dieser Bundesligasaison noch gar nicht geblieben. Vor heimischer Kulisse verpassten sie in der nationalen Eliteklasse letztmals im Oktober 2018 einen Treffer.

76 Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

76 Einwechslung bei SC Freiburg: Brandon Borrello

77 Kunde verpasst nur ganz knapp! Mainz greift weiter an, Öztunali legt den Ball links am Strafraum zurück zu Kunde. Der Kameruner fackelt nicht lange und zirkelt die Kugel aufs lange Eck. Hrádecký ist geschlagen, aber der Ball dreht sich um den rechten Pfosten herum.

76 Auswechslung bei FC Augsburg: Florian Niederlechner

76 Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

75 ...Caligiuri befördert den Standard an den kurzen Pfosten, wo Serdar nicht zum Abschluss kommt.

75 Miloš Veljković zeigt jetzt auch an, dass es wohl nicht weitergehen wird. Außerdem ist auch Dominick Drexler schwer angeschlagen.

76 Im Anschluss wird Sven Bender behandelt, weswegen es zu einer kurzen Unterbrechung kommt. Für ihn und das Spiel geht es aber weiter.

74 Mit einer seiner ersten Aktionen holt Kutucu an der Strafraumkante einen Eckstoß heraus...

74 Direkt nach dem Wechsel wird Mateta ins Duell mit Tah geschickt. Der Stürmer lässt den Verteidiger einfach stehen, scheitert aber aus spitzem Winkel an Hrádecký. Anschließend pfeift Ittrich wiedermal wegen Abseits' ab.

74 Bosz reagiert schon mal, indem er mit Dragović die Dreierkette wieder auffüllt.

71 Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Im Zweikampf mit Lewandowski arbeitet Arnold mit dem linken Arm und erwischt den Torjäger leicht im Gesicht.

74 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Aleksandar Dragović

74 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

73 Das Match ist mittlerweile komplett offen und auch der Ausgang ist nicht absehbar. Allerdings merkt man beiden Teams auch die englische Woche an, denn einigen fehlen ein paar Körner.

73 Mal schauen, wie beide Teams jetzt reagieren. Edimilson Fernandes schießt zumindest mal aus der zweiten Reihe in Richtung Tor, bleibt aber an einem Verteidiger hängen.

72 Gelbe Karte für Ruben Vargas (FC Augsburg)

Der Offensivmann holt sich hier Gelb wegen Meckerns ab. Bereits seine siebte Verwarnung in dieser Spielzeit.

71 Das 1:1 reicht den Hausherren hier natürlich nicht. Die Roten Bullen wollen hier den Sieg und damit auch die Herbstmeisterschaft.

71 Wagner schickt einen neuen Mann aufs Feld. Für den platten Matondo kommt Kutucu.

70 Die Niedersachsen sind mittlerweile zwar wieder häufiger am und im eigenen Sechzehner gefordert, doch sie bleiben mutig und rücken in Ballbesitz stets mit vielen Akteuren auf. Sie trauen sich den historisch ersten Wolfsburger Sieg in München durchaus zu.

71 Gelb-Rote Karte für Wendell (Bayer Leverkusen)

Da stellt sich Wendell dämlich an, will unbedingt vor dem Gegenspieler an den Ball kommen und spielt dabei Foul. Das ist der sechste Leverkusener Platzverweis innerhalb von elf Pflichtspielen für Bayer 04.

70 Im Anschluss an den resultierenden Freistoß kann sich der Effzeh mal wieder offensiv festsetzen. Allerdings wird ein Schuss von Córdoba geblockt und in der zweiten Welle kommen die Hausherren gar nicht zum Abschluss.

71 Beide Teams spielen sich jetzt an der rechten Seitenlinie fest und sammeln fleißig Einwürfe.

70 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

70 Auswechslung bei FC Schalke 04: Rabbi Matondo

69 Höler scheitert frei vor Schubert! Nach feinem Pass vom sehr auffälligen Kwon läuft Höler auf den Gelsenkirchener Schlussmann zu. Unter leichter Bedrängnis von Kabak zieht der 25-Jährige aus 17 Metern ab. Mit dem rechten Arm pariert Schubert.

67 Gelbe Karte für Paulo Otávio (VfL Wolfsburg)

Bundesligadebütant Otávio, im Sommer aus Ingolstadt verpflichtet, trifft Pavard beim Kampf um einen aufspringenden Ball mit dem linken Fuß im Gesicht. Nach wenigen Augenblicken auf dem Rasen kassiert er die Gelbe Karte.

69 Mit diesem zweiten Straftstoß-Gegentreffer geht Schalke übrigens in Führung - in der Elfer-Statistik der Bundesliga. Kein anderes Team bekommt so viele gegen sich ausgesprochen.

68 Gelbe Karte für Daniel Baier (FC Augsburg)



69 Auch Volland will jetzt unbedingt treffen, zieht links vor dem Strafraum ins Zentrum und schießt. Der Abschluss ist aber zu zentral, und obwohl er nochmal aufspringt, kann Zentner ihn festhalten.

67 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Paulo Otávio

67 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

69 Sofort kommen wieder die Mainzer, aber die flache Flanke von Öztunali nimmt Hrádecký problemlos auf.

69 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)

Veljković stoppt Córdoba sehr robust auf der linken Seite und weiß sofort, dass die Gelbe Karte in Ordnung geht und zeigt das dem Unparteiischen auch, indem er den Daumen hoch zeigt.

68 Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Konrad Laimer

Da ist der überfällige Ausgleich! Leipzig geht nach einem Ballverlust am gegnerischen Sechzehner sofort ins Gegenpressing und holt sich durch Laimer die Kugel. Der Österreicher zieht in die Gefahrenzone und schlenzt das Leder mit viel Gefühl in die lange Ecke.

68 Mit großer Verzögerung geht es also beim Stand von 0:0 weiter.

67 Tooor für SC Freiburg, 1:2 durch Vincenzo Grifo

Rotzfrech! Grifp chippt das Leder im Panenka-Stil in die Tormitte. Wiederum kann Schubert nichts machen.

67 Fin Bartels stand schon einige Minuten an der Seitenlinie und hat auf seine Einwechselung gewartet. Sicherlich sollte er nicht für Ludwig Augustinsson kommen, da der jetzt aber verletzt runter muss tauscht Florian Kohfeldt klar offensiv.

66 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Philippe Mateta

66 Elfmeter für Freiburg! Verrückte Szenen! Erst wischt Schubert einen Kwon-Schuss aus halbrechten 20 Meter gerade noch an den rechten Pfosten. Kwon macht weiter, nimmt sich den Abpraller und wird rechts im Strafraum von Miranda am Fuß getroffen. Klare Geschichte.

65 Einwechslung bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer

67 Einwechslung bei Werder Bremen: Fin Bartels

66 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

67 Auswechslung bei Werder Bremen: Ludwig Augustinsson

65 Auswechslung bei RB Leipzig: Diego Demme

64 Perišić legt nach einer hohen Verlagerung auf die rechte Sechzehnerseite für Müller ab. Dessen Schuss mit dem rechten Spann rauscht aus etwa 14 Metern weit drüber.

65 Jetzt sitzt Ludwig Augustinsson im Mittelkreis und zeigt sofort an, dass es nicht mehr weitergehen wird.

65 Klostermanns Flanke von der rechten Seite kommt scharf in die Mitte gezogen, ist aber vielleicht etwas zu hoch. Nkunku kann das Leder nicht richtig drücken und köpft über den Kasten.

64 Der Sport-Club stellt sich nun tief in die Defensive und verteidigt äußerst kompakt. So macht er es den Königsblauen enorm schwer, irgendwie Tiefe in ihr Spiel zu bekommen.

65 Das Tor von Leverkusen zählt nicht! Im Nachgang erkennt Ittrich, dass Amiri den Ball mit den Armen blockt, bevor er in den Strafraum zieht und auf Volland ablegt. Damit ist das Tor irregulär.

63 Die Roten kommen nach der Pause noch nicht wieder in den offensiven Rhythmus, der ihnen Mitte des ersten Durchgangs einige zwingende Abschlüsse beschert hat. Da Leipzig gegen Augsburg immer noch einem Rückstand hinterherläuft, könnte der Rückstand auf Rang eins nach aktuellem Stand auf einen Punkt verringert werden.

63 Einen Freistoß von der halblinken Seite können die Augsburger wieder nicht richtig klären. Schick kommt zum Abschluss, doch sein Schuss wird geblockt.

64 Gelbe Karte für Jhon Córdoba (1. FC Köln)

Rechts im Mittelfeld setzt sich Jhon Córdoba sehr robust gegen Miloš Veljković durch. Allerdings hat der Kolumbianer seinen Gegenspieler dabei mit dem Arm im Gesicht getroffen und sieht dafür den gelben Karton. Der SVW-Innenverteidiger blutet extrem und muss behandelt werden.

63 Benno Schmitz kommt für den verletzten Ehizibue. Bereits unter der Woche hatte er den Posten des Rechtsverteidigers übernommen.

63 Einwechslung bei 1. FC Köln: Benno Schmitz

63 Auswechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Ehizibue

62 Kingsley Ehizibue setzt sich jetzt auf den Platz und wird ausgewechselt werden müssen.

60 Roussillon vor Müller! Davies nimmt im Sechzehner kurz vor der Grundlinie den Kopf hoch und sieht den ehemaligen deutschen Nationalspieler vor dem langen Pfosten. Der will aus vier Metern den Kopf hinhalten, doch Roussillon ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle.

62 Die übriggeblieben Ecke landet im zweiten Versuch von Demirbay in den Armen von Zentner. Die Flanke war ihm verrutscht.

61 Nach einem tiefen Sprit in den gegnerischen Sechzehner und einem Aufallschritt, um den Ball noch vor dem Toraus zu erwischen fasst sch Ehizibue hinten an den rechten Oberschenkel. Das sieht leider gar nicht gut aus.

61 Gelbe Karte für Jonjoe Kenny (FC Schalke 04)

Nächste Gelbe Karte. Diesmal stellt sich Kenny klar gegen Höler rein. Richtig entschieden.

60 Streich wechselt erstmals aus. Kwon kommt für den unauffälligen Haberer.

61 Nächster Eckstoß für Leverkusen, den Bellarabi gegen Aarón herausholt. Mit seiner Hereinnahme wird der Mainzer Linksverteidiger deutlich stärker hinten gefordert.

60 Jedvaj hat auf einer ungewohnten 6er-Position viel Laufarbeit verrichtet und hat sich nun seiner Winterpause verdient. Für ihn kommt Moravek.

60 Einwechslung bei SC Freiburg: Chang-hoon Kwon

60 Auswechslung bei SC Freiburg: Janik Haberer

60 Caligiuri übernimmt die Verantwortung, trifft aber nur Petersen in der Mauer. Für Höfler ist es übrigens die fünfte Verwarnung der Saison. Er fehlt zum Rückrundenauftakt gegen Mainz.

60 Einwechslung bei FC Augsburg: Jan Morávek

60 Im Gegenzug kontert Leverkusen, bleibt erst hängen aber in Strafraumnähe in Ballbesitz. Schließlich fasst sich Demirbay ein Herz und schießt aus knapp 25 Metern übers Tor.

60 Auswechslung bei FC Augsburg: Tin Jedvaj

59 Gelbe Karte für Nicolas Höfler (SC Freiburg)

Von hinten räumt Höfler Caligiuri vehement ab. Dabei tut sich der 29-Jährige selbst am meisten weh. Gelb ist durchaus angebracht. Zudem gibt es den Freistoß für die Gelsenkirchener aus gut 25 Metern zentraler Position.

58 Der überzeugende Schlager trottet vom Rasen. Der Österreicher macht Platz für Gerhardt.

58 Osako verlängert einen langen Ball sehr gut in den Lauf von Rashica. Der Kosovare zieht an der Strafraumkante von links nach innen und versucht es mit einem Schlenzer aufs lange Eck. Bornauw kann den Abschluss jedoch noch abfälschen und am rechten Pfosten verpasst Goller ganz knapp.

57 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

57 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Xaver Schlager

57 Julian Nagelsmann schlägt die Hände vor das Gesicht, weil ihm seine Mannschaft hier viel zu viele Halbchancen liegen lässt. Am Ende fehlt zu oft die letzte Präzision.

57 Mit einem feinen Steilpass findet Mascarell aus dem Zentrum den rechts einlaufenden Kenny. Vom rechten Fünfereck legt der Engländer per Kopf quer. Allein: er findet keinen Abnehmer. Die Gäste bereinigen die Szene.

58 Gute Freistoßchance für Mainz kurz vor dem Strafraum in halbrechter Position, doch den schlagen sie in die Mauer.

58 Gelbe Karte für Wendell (Bayer Leverkusen)

Vor Wendell fliegt der Ball in die Luft, den der vom Boden aufsteigende Öztunali mit dem Kopf weiterspielen will. Wendell bemerkt das nicht und will denselben Ball volley klären, trifft aber nur die Stirn des Mainzers. Glücklicherweise ist nichts Gefährliches passiert.

57 Die taktischen Veränderungen, die Florian Kohfeldt in der Pause vorgenommen hat, zeigen ihre Wirkung. Die Formation ist zwar die gleiche, doch die Grün-Weißen agieren jetzt viel offensiver und bereiten den Kölnern damit Probleme.

57 Und auch die Konter sitzen wieder. Aarón kämpft sich links an Tah vorbei, bevor er auf Jean-Paul Boëtius ablegt. Der zieht aus 20 Metern ab, trifft den Ball aber nicht richtig, sodass er weit rechts rausfliegt.

53 Werner lässt sich nun mal auf die linke Seite fallen und kann dort auch sofort den Raum nutzen. Der Nationalspieler läuft von halblinks auf das Tor zu, wird aber erneut im richtigen Moment gestört und legt sich den Ball zu weit vor.

56 Damit geht die Begegnung im Prinzip von vorne los. Die nach dem Pausentee klar überlegenen Schalker werden sich ärgern, nicht mehr vorne zu liegen. Ein schwacher Pass von Kenny war letztlich Ursache dieses Elfers.

55 Coutinho prüft Casteels! Der Brasilianer hat unweit der zentralen Strafraumkante viel Platz, legt sich die Kugel auf den rechten Innenrist. Er packt einen platzierten Schuss aus, der für den rechten Winkel bestimmt ist. Casteels stoppt ihn mit einer tollen Flugeinlage.

55 Dominick Drexler, der das 1:0 vorbereitet hat, muss behandelt werden und war auch schon gegen Frankfurt angeschlagen. Er kehrt zumindest erst einmal wieder zurück auf den Rasen.

53 ... nach Arnolds Ausführung nickt Boateng am ersten Pfosten vor die Füé Schlagers. Der direkte Versuch des Österreichers aus mittigen 18 Metern fliegt abgefälscht weit rechts ins Toraus.

55 Ein Freistoß knapp hinter der Mittellinie sorgt für etwas Entlastung im Mainzer Spiel.

54 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Nils Petersen

Der Ausgleich! Petersen tritt an und schiebt den Ball unten links in die Maschen. Schubert war in die andere Ecke unterwegs.

54 Rashica übernimmt die Verantwortung und versucht es direkt. Allerdings ist der Schuss nicht annähernd hoch genug, um über die Mauer zu gehen - schwach geschossen.

50 Leipzig macht eigentlich genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Der Unterschied ist, dass die Gastgeber noch keine Lücke gefunden haben, doch der Druck auf die FCA-Abwehr ist schon wieder enorm.

52 Klaus holt an der rechten Grundlinie gegen Alaba einen Eckstoß heraus...

53 Strafstoß für den SCF! Kabak trifft Höler von hiten an der Ferse. Ein klarer Kontakt - da gibt es keine zwei Meinungen.

52 Kenny spielt einen katastrophalen Rückpass in die Füße von Höler, der über links in die Box eindringt. Kabak bearbeitet den Angreifer von hinten, der Freiburger geht zu Boden. Brych entscheidet zunächst nicht auf Elfmeter - aber der VAR greift ein. Brych guckt sich die Szene selbst an.

53 Jetzt setzt Leverkusen mal nach und schnürt die Hausherren hinten ein. 20 Meter vor dem Tor bekommt Havertz Platz, den er sofort nutzen will. Sein Schuss segelt aber über das Tor.

53 Moisander ist weit mit aufgerückt. Zentral, etwas über 25 Meter vor dem Tor tunnelt der Innenverteidiger erst Bornauw und wird dann gefoult. Das gibt Freistoß in aussichtsreicher Position.

52 Diaby steht nach einem Zuspiel von Havertz links im Strafraum viel zu frei. Dann verspringt ihm aber die Ballannahme, sodass Baku seinen Schuss aus spitzem Winkel noch abggrätschen kann.

51 Matondo hat sich offenbar einiges vorgenommen. Der 19-Jährige ballert die Pille aus 23 Metern zentraler Position mit Schmackes knapp über die Querlatte.

50 Weder Hansi Flick noch Oliver Glasner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Nach der verletzungsbedingten Herausnahme Martínez' darf der FCB-Coach ohnehin nur noch zweimal tauschen.

51 Nächster Freistoß am Mittelkreis durch Demirbay, den er aber kurz auf Diaby abspielt. Dessen Doppelpassversuch mit Volland blockt Niakhaté ab.

50 Gute Szene für Königsblau! Erst wuselt sich Matondo mit seinem Raketenantritt über links an Heintz und Koch vorbei in den Sechzehner. Seine flache Hereingabe wird vor Raman geklärt. Aus spitzem linken Winkel zieht dann Miranda per Dropkick ab - knapp am langen Eck vorbei.

50 Bremen schiebt jetzt weiter vor. Anstatt weiter hinten drin zu stehen und nur auf Konter zu lauern suchen sie jetzt selbst die Initiative.

47 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich hat Klaus mit dem rechten Fuß im Gesicht erwischt, als er den Ball spielen wollte. Der unabsichtliche Tritt zieht die fünfte Verwarnung gegen den DFB-Akteur nach sich; damit fehlt er Mitte Januar im Gastspiel bei Hertha.

49 Demirbay kommt rechts im Strafraum zum Abschluss! Da grätscht aber einmal mehr Hack dazwischen, und fälscht den Ball über das Tor ab. Die anschließende Ecke versandet im Mainzer Defensivverbund.

46 Victor kommt einen Schritt zu spät! Roussillon spielt von der tiefen linken Strafraumseite flach in den Fünfmeterraum. Vor dem langen Pfosten will der Brasilianer einschieben, doch fehlt ihm zur Kugel ein halber Meter.

47 Der erste Abschluss nach dem Seitenwechsel gehört den Knappen. Serdar versucht es aus mittigen 18 Metern mit einem Schlenzer. Abgefälscht von zwei weiß-roten Köpfen rauscht die Kugel aber ins Aus. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

48 Skhiri ist zwar bereits tief im Sechzehner, aber bringt die Pille nicht in die Mitte, sondern dreht nochmal ab und legt zurück auf Verstraete. Der zieht direkt ab und verfehlt aus über 20 Metern das linke obere Eck nur ganz knapp.

48 Wendell leistet sich an der Mittellinie aber direkt mal einen Ballverlust. Das folgende Drei-gegen-Drei verspielt dann allerdings Aarón auf der linken Seite.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Allianz-Arena! Der Rekordmeister zeigte eine ordentliche Leistung und hat ein paar gute Chancen kreiert, doch waren die Abschlüsse noch nicht gut genug, um den wachsamen VfL-Schlussmann Casteels zu überwinden. Die Glasner-Truppe hatte ein zwischenzeitliches Tief, verkauft sich ansonsten aber teuer und ist durchaus in der Lage, in Fröttmaning zu punkten.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine, auch Timo Werner, der vor dem Wechsel mit Uduokhai zusammengekracht war, ist noch mit von der Partie.

47 Werder Bremen muss sich besonders im Angriff mehr trauen. Nach 45 Minuten haben die Norddeutschen noch keinen Torschuss verzeichnen können.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46 Ganz so ist es dann aber doch nicht. Zumindest in den ersten Sekunden stellt Leverkusen eher auf eine Dreierkette um, mit Wendell als dritten Innenverteidiger.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's! Ohne weiterer personelle Veränderungen, Jonas Hector musste bereits verletzt raus, starten die Teams in den zweiten Abschnitt.

46 Bellarabi hat schon einige Male hinten rechts ausgeholfen. Jetzt soll er die Defensive für den zweiten Durchgang stärken.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

46 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Panagiotis Retsos

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Augsburg mit 1:0 beim Tabellenführer aus Leipzig. Und diese Führung ist durchaus schmeichelhaft, denn auch wenn Augsburg hier kein schlechtes Spiel macht, sind die Gastgeber hier haushoch überlegen. 75 Prozent Ballbesitz und reihenweise richtig gute Torchancen sprechen da für sich. Was aus Sicht der Roten Bullen fehlt, ist natürlich der Treffer. Diesen hat der FCA, weil Niederlechner die einzige richtige Gelegenheit für die Gäste nutzte.

45 Halbzeitfazit:

Köln führt zur Pause hochverdient mit 1:0 gegen völlig verunsicherte Bremer. Von Beginn an hat sich Werder darauf konzentriert bloß kein Gegentor zu bekommen. Dadurch hatten die Hausherren jede Menge Ballbesitz und die absolute Kontrolle über das Geschehen. Allerdings kamen die Rheinländer trotzdem kaum zu Möglichkeiten. Erst ein langer Ball von Czichos überspielte die gegnerische Defensive und ebnete den Weg zur Führung. Eine Niederlage ist das Horror-Szenario für Werder Bremen. Deshalb müssen die Grün-Weißen im zweiten Abschnitt mehr Risiko gehen. Das eröffnet dann aber auch dem FC wieder mehr Räume. Es dürfte auf jeden Fall spannend werden!

45 Halbzeitfazit:

Das ist Mainzer Chancenwucher in der ersten Halbzeit! Leverkusen nimmt den Ball über weite Strecken in Besitz, aber bekommt keinen Zug in die Offensive. Dagegen spielt sich der FSV die Kugel munter bis vors Tor. Erst da setzen die Schwächen ein, die bei einem Blick auf Lukáš Hrádecký deutlich werden. Der Leverkusener Schlussmann musste bislang nämlich kaum eingreifen, obwohl die 05er größte Chancen hatten. Aber ein ums andere Mal schossen Szalai, Quaison und Co. knapp am Tor vorbei. Wenn Mainz den Druck aus Hälfte eins aufrecht erhalten kann, gehen sie als großer Favorit in die letzten 45 Minuten. Auf der anderen Seite muss sich Bayer 04 deutlich steigern, um hier Punkte mitzunehmen.

45 Halbzeitfazit:

Pause in der Veltins-Arena, der FC Schalke 04 führt mit 1:0 gegen den SC Freiburg. Dabei erwischten die Knappen den etwas besseren Start, ließen sich von den Breisgauern aber nach und nach hinten reindrängen. Als sich die Kiste gerade etwas neutralisierte, konterte die Wagner-Elf ihren Gegner gnadenlos aus. Serdard veredelte einen schicken Angriff. Seitdem sind die Süddeutschen sichtlich beeindruckt, fingen sich kurz vor dem Halbzeitpfiff aber wieder. Schmid hätte mit zwei Möglichkeiten beinahe den Ausgleich herbeigeführt. Der Vorsprung geht in Ordnung, gegessen ist hier aber noch nichts. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. In einer ereignisarmen ersten Viertelstunde ließ Perišić eine erste Chance für den Rekordmeister ungenutzt (13.). Auf der Gegenseite lief Klaus alleine auf Neuer zu, brachte die Kugel aber nicht an diesem vorbei (17.). Die durchgängig mit größeren Spielanteilen ausgestatteten Hausherren wurden zunehmend zielstrebiger und erarbeiteten sich durch Alaba (23.), Müller (26.) und Gnabry (31.) weitere gute Möglichkeiten, doch der starke Gästekeeper Casteels ließ keinen Ball passieren. Der Außenseiter aus Niedersachsen wurde in der Schlussphase wieder etwas aktiver und schrammte bei einem Arnold-Schuss nur knapp an einem Treffer vorbei (42.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Einwechslung bei Bayern München: Jérôme Boateng

45 Auswechslung bei Bayern München: Javi Martínez

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Martínez scheint sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen zu haben. Der Arbeitstag des Spaniers scheint vorzeitig beendet zu sein. Boateng macht sich schon für eine Hereinnahme bereit.

44 Der durch Davies an die linke Grundlinie geschickte Perišić kratzt das Leder in den Fünfmeterraum. Dort ist Keeper Casteels vor dem einschussbereiten Gnabry zur Stelle.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Bender rettet vor Szalai! Öztunali spielt links im Strafraum Kunde frei, der flach in die Mitte legt. Szalai und Sven Bender grätschen gleichermaßen in die Hereingabe, doch Bender klärt sie knapp am linken Pfosten vorbei.

44 Doppelchance für Schmid! Das hätte auch gut und gerne der Ausgleich sein können. Eine Flanke von links landet am langen Pfosten bei Petersen, der beherzt für Schmid ablegt. Gleich zwei Mal scheitert der Franzose am gut aufgelegten Schubert. Die anschließende Hereingabe von rechts kriegen die Gastgeber irgendwie geklärt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (Werder Bremen)

Katterbach will einen Einwurf schnell ausführen. Allerdings bringt Eggestein einen zweiten Ball auf das Feld und unterbricht damit die Szene. Für diese unsportliche Aktion gibt es selbstverständlich die Gelbe Karte.

43 Nicht den sichersten Eindruck macht heute Flekken. Nach Vorarbeit von Caligiuri hält Miranda aus dem linken Halbraum und 22 Metern einfach mal drauf. Den Aufsetzer hat der Keeper erst im Nachfassen.

44 Trotz des Rückstandes geht Bremen nicht mehr Risiko. Das sparen sie sich dann hoffentlich für den zweiten Durchgang auf. Ansonsten wäre das schon ganz dünn.

43 Gegenüber verpassst Quaison! Der Dreierpacker vom Spiel in Bremen steigt nach einer Flanke von rechts hoch, köpft den Ball mit der Stirnplatte aber minmal am linken Pfosten vorbei. Mainz hat hier eindeutig die besseren Chancen.

44 Gelbe Karte für Felix Uduokhai (FC Augsburg)

An der Mittellinie will Haidara an Uduokhai vorbei, doch dieser räumt ihn ab. Gelb ist da vertretbar!

43 Über Diaby und Volland spielt sich Leverkusen mal wieder in den Sechzehner, doch die Flanke durch den Fünfmeterraum fängt Zentner ab.

42 Etwas zu hoch von Arnold! Der Siegtorschütze vom letzten Sonntag visiert nach Mbabus Querpass von rechts aus zentralen 17 Metern mit dem rechten Innenrist das rechte Kreuzeck an. Die Direktabnahme rauscht nur Zentimeter über die Latte hinweg.

41 Lewandowski zu umständlich! Nach einem hohen Anspiel vom rechten Flügel verpasst der Pole am Elmeterpunkt eine schnelle Verarbeitung und legt etwas ungenau für Coutinho ab, der mit einem Verteidiger vor sich abzieht. Die Kugel rauscht über den linken Winkel hinweg.

41 Raman! Eine missglückte Kopfballabnahme von Gulde infolge eines langen Schlages in die Spitze landet vor den Füßen des Vorlagengebers des 1:0. Mit dem Vollspann bugsiert er die Murmel auf das Tornetz.

41 Der Vorsprung für den 1. FC Köln ist zwar verdient, allerdings hatte in den letzten Minuten nichts auf einen Treffer hingewiesen. Damit ist jetzt auch schon klar, dass Bremen schon wieder nicht zu Null spielen wird.

40 Nkunku mit der nächsten dicken Gelegenheit! Lichtsteiner rückt viel zu weit ein und öffnet damit seine Seite. Upamecano spielt die Kugel in den Lauf von Nkunku, der frei vor Koubek auftaucht, aber am lang stehenbleibenden Schlussmann scheitert.

40 Viele Abseitsstellungen heben nachträglich Chancen auf. Diesmal hat's Amiri erwischt, dessen Abschluss wegen eines zu weit aufgerückten Kevin Vollands zurückgepfiffen wird.

38 Schalke macht nun etwas mehr Dampf. Matondo hat zentral 23 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse etwas Platz und zieht ab. Von Heintz Rücken saust das Rund ins Toraus. Der folgende Standard verpufft.

39 Fast aus dem Stand zieht Kimmich aus dem offensiven Zentrum ab. Das Spielgerät kullert aus gut 20 Metern recht deutlich an der rechten Stange vorbei.

38 Jetzt bekommt Mainz mal einen Eckball zugesprochen. Aarón befördert den Ball in die Mitte, doch da springt Havertz am höchsten.

37 Wieder Serdar: Diesmal taucht der 22-Jährige auf der rechten Außenbahn auf und passt flach auf den Elfmeterpunkt. Raman kommt nicht ran, dafür aber Harit. Nach zwei kurzen Haken legt der Youngster nach hinten für Mascarell ab. Der Schussversuch aus 22 Metern des Spaniers bleibt hängen.

39 Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Jhon Córdoba

Die hochverdiente Führung! Czichos schickt Drexler mit einem langen Ball in den gegnerischen Sechzehner. Der sucht jedoch nicht den Abschluss, sondern legt nochmal klug quer und Córdoba hat dann keinerlei Probleme mehr die Kugel über die Linie zu drücken.

38 Arnold will einen Freistoß aus zentralen 32 Metern direkt auf den Heimkasten befördern. Der erste Versuch mit dem linken Spann landet in der Mauer der Roten. Den Nachschuss bringt er mit dem linken Spann tatsächlich auf das Tor, doch Neuer hat mit dem unplatzierten Aufsetzer keine Mühe.

37 Doch schon offenbart sich ihre bisher größte Schwäche des Spiels, denn auch Öztunali steht bei einem vielversprechenden Angriff im Abseits.

39 Dauerdruck der Leipziger! Laimer schnappt sich die Kugel im Zentrum und spaziert durch die gegnerische Abwehr. Als er zum Abschluss kommen will, verliert er jedoch das Gleichgewicht und schießt über den Kasten.

36 Glück für den Torschützen: Videoschiedsrichter Robert Schröder und seine Assistenten entscheiden darauf, dass es kein Handspiel gab. Es geht mit Abstoß weiter.

37 Auch wenn es nicht schön anzusehen ist erfüllt die Taktik der Bremer zumindest ihren Zweck. Immerhin steht bei den Gästen noch immer die Null und Jiří Pavlenka musste noch nicht ernsthaft eingreifen.

36 Bayer hat sich ein Stück weit zurückgezogen, um den Druck der Mainzer standzuhalten, die hier in den letzten Minuten richtig aufziehen.

37 München ist für Wolfsburg wahrlich kein gutes Pflaster: Nicht nur hat der VfL beim Rekordmeister noch nie gewonnen. In 22 Bundesligagastspielen reichte es zudem lediglich zu zwei Unentschieden.

36 Koubek hat hier eindeutig die Überraschung auf seiner Seite. Einen langen Ball über die Abwehr möchte der Schlussmann ablaufen, ist aber erneut zu spät. Schick ist aber überrascht und bringt es nicht fertig den Heber anzusetzen, sondern spielt Koubek genau in die Beine.

35 Bei einer Freiburger Ecke reklamiert Gulde Handspiel. Serdar geht relativ merkwürdig zum Ball, möglicherweise gibt es Elfmeter. Eine etwas unübersichtliche Szene. Wenn die Hand an der Kugel dran war, wird es sicherlich Strafstoß geben.

34 Kunde schlägt das Leder auf den ersten Pfosten, wo noch keiner seiner Mitspieler bereitsteht. Letztlich fängt Hrádecký den Schuss ab.

33 Zunächst aber macht Raman weiter. Nach kurzer Eis-Behandlung ist der Belgier wieder mit von der Partie.

33 Durchatmen bei Koubek und dem FCA! Der Schlussmann hat die Kugel an der linken Strafraumlinie eigentlich schon sicher, lässt das Leder aber wieder fallen. Werner schnappt sich die Kugel, kann allerdings nicht mehr richtig in den Rückraum ablegen und so ist auch diese gute Möglichkeit dahin.

34 Die Niedersachsen sind in den letzten Minuten sehr passiv geworden und können ihre Defensivreihe fast gar nicht entlasten. Bei Fortführung dieser Zurückhaltung werden sie Casteels' Kasten nicht mehr lange sauber halten können.

33 Auch nach über einen halben Stunde ist noch nicht viel passiert. Die Hausherren machen das Spiel, jedoch ohne wirklich zu Möglichkeiten zu gelangen. Bremen hingegen besinnt sich auf das Verteidigen und Pavlenka nimmt bei seinen Abstößen jede Menge Zeit von der Uhr.

33 Mainz bleibt am Ball und holt sich den Freistoß vom linken Sechzehnereck.

32 Erst der Videobeweis sorgt für Klarheit. Jetzt geht es weiter über Quaison, der im Duell mit Bender gleich zweimal den Kürzeren zieht.

32 Bei einem unglücklichen Aufprall infolge eines Laufduells fällt Raman unglücklich auf die Schulter und muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus - Kutucu macht sich bereits warm.

30 Nun wieder der Gast. Erst scheitert Koch mit einem eher harmlosen Drehschuss aus halbrechten elf Metern am aufmerksamen Schubert. Wenig später wuchtet Günter das Rund aus dem linken Halbfeld meilenweit über den Kasten.

30 Jetzt trifft Szalai! Doch wie sein Gegenüber zu Beginn des Spiels, wird auch der Mainzer Stürmer wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld des Angriffs zurückgepfiffen.

29 Angedeutet hat sich dieser Treffer nicht. In den zehn Minuten zuvor war der Sport-Club das bessere Team und verzeichnete die etwas gefährlicheren Aktionen. Trotzdem zeigt sich die Wagner-Truppe kaltschnäuzig und rückt zumindest vorerst auf den dritten Platz vor.

31 Da fehlte nicht viel! Gnabry rennt über rechts in den Sechzehner, lässt Tisserand ins Leere laufen und zieht aus vollem Lauf und spitzem Winkel auf die flache lange Ecke ab. Casteels lenkt den Versuchen mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

30 Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kriegt Bremen den Ball nicht weg und Eggestein legt unabsichtlich für Thielmann vor. Der junge Offensivspieler zieht direkt volley ab, aber schießt knapp über den Querbalken.

29 Patrik Schick vergibt die nächste gute Gelegenheit. Wieder bekommt die Leihgabe aus Rom einen guten Pass in den Lauf, wieder ist der Winkel nicht ganz optimal. Dieses Mal scheitert der Angreifer mit seinem Linkssschuss an Koubek.

29 Großes Glück für Leverkusen! Einen Freistoß aus dem Halbfeld verlängern die 05er in den Fünfmeterraum. Da sind sich Tah und Hrádecký nicht einig, sodass der Torhüter den Ball nur zum Gegenspieler faustet. Bei drei Mainzern entsteht ein großes Hin und Her und ein Schuss am leeren Tor vorbei, den Ittrich schließlich mit dem Abseitspfiff aufhebt.

28 Es kehrt Ruhe ein, weil Leverkusen den Ball für eine gute Minute nicht verliert, aber auch den Weg nach vorne nicht findet. Schließlich fasst sich Diaby ein Herz und sprintet bis zum Sechzehner durch, da stoppt ihn dann aber Moussa Niakhaté.

29 Schalke ist soeben im Heimspiel gegen Freiburg in Führung gegangen. Die Flick-Truppe rutscht dadurch in der Live-Tabelle auf den vierten Platz ab.

27 Jonas Hector geht direkt in die Katakomben, um sich behandeln zu lassen. Neuer Kapitän ist jetzt Timo Horn.

26 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Suat Serdar

Fast aus dem Nichts geht Königsblau in Front! Kabak gewinnt einen Zweikampf in der eigenen Hälfte, dann geht es ganz schnell nach vorne. Serdar treibt das Spielgerät durch den Anstoßkreis und kann von Höler nicht eingefangen werden. Sein Pass auf den linken Flügel findet Raman, der in die Box zieht. Währenddessen läuft ersterer bis an den Fünfmeterraum durch. Ramans Pass durch die Beine von Heintz wird leicht abgefälscht, Flekken kommt nicht energisch genug raus. Serdar ist mit dem langen Bein schneller als der Keeper und schiebt aus vier Metern ein.

26 Was Augsburg enorm gut macht, ist die Rückwärtsbewegung. Wenn sie sich nach vorne trauen, sind nach einem Ballverlust ganz schnell wieder genug Spieler hinter dem Ball.

26 So wirklich viel tut sich in den Strafräumen momentan nicht. Nach stärkerer Phase der Freiburger neutralisieren sich beide Mannschaften momentan. Abschlüssen sehen wir jedoch nur selten.

27 Einwechslung bei 1. FC Köln: Birger Verstraete

27 Auswechslung bei 1. FC Köln: Jonas Hector

27 Für Jonas Hector scheint es doch nicht weiterzugehen. Birger Verstraete macht sich bereit und der Kapitän humpelt vom Platz.

26 Müller aus der zweiten Reihe! Nach einem langen Alaba-Schlag gelangt die Kugel über Lewandowski und Coutinho beim ehemaligen Nationalspieler im halbrechten Offensivkorridor. Der nimmt aus gut 21 Metern die flache linke Ecke in den Blick und verfehlt den Pfosten nur knapp.

25 Da wäre eine Konterchance gewesen. Den Pass aus halblinker Position in die Spitze fängt Lukáš Hrádecký allerdings rechtzeitig ab.

25 Offensiv gelingt dem SVW auch heute noch nicht viel. Allerdings stimmt heute die Einstellung.

23 Man muss es sagen wie es ist: Auch wenn Augsburg hier vieles gut macht, ist die Führung sehr schmeichelhaft, denn das Spiel findet nahezu ausschließlich in der FCA-Hälfte statt. Rund 80 Prozent Ballbesitz für die Hausherren sprechen eine deutliche Sprache.

24 Doch auch mit dem Eckstoß macht Hack kurzen Prozess und köpft ihn weit hinaus bis über die Seitenlinie.

23 Schiedsrichter Brych lässt heute die ganz lange Leine. Gleich mehrere Male behaupten sich die Weiß-Roten im Mittelfeld robust in den Zweikämpfen. Er kommt jedoch ohne Pfiff aus.

23 Erstmal prallt aber wieder eine Flanke an Hack ab, der vorsichtshalber zur Ecke hinausköpft.

22 Sobald Leverkusen die Mittellinie überquert, ziehen die Mainzer ein richtig gutes Pressing auf, das es den Gästen schwer macht. Wenn da ein Ball verloren geht, können die 05er sofort kontern.

23 ... Alaba gegen Casteels! Der Österreicher zirkelt den Freistoß mit dem linken Innenrist in Richtung oberer rechter Ecke. Der belgische Gästekeeper ist rechtzeitig abgesprungen und verhindert den Einschlag im Netz mit der linken Hand.

22 Jonas Hector muss behandelt werden. Der Kapitän spürt noch die Nachwirkungen eines Zweikampfes mit Philipp Bargfrede. Er kommt wieder zurück auf das Feld und scheint weiterzumachen.

22 Nach Brooks' Foul an Lewandowski bekommt der Rekordmeister einen Freistoß unweit der rechten Strafraumkante zugesprochen...

21 Die geht an den kurzen Pfosten, wird dort von Friedl verlängert und dann in der Mitte von Skhiri geklärt.

20 Leichtfertig vertändelt Harit im Mittelfeld eine gute Kontergelegenheit. Höler kocht ihn dabei von hinten stark ab. Noch ist der Marokkaner kein wirklicher Aktivposten.

20 Wieder ist ein Leipziger frei durch, in diesem Fall ist es Werner. Koubek kommt aus seinem Tor geeilt, merkt aber rechtzeitig, dass er einen Schritt zu spät dran ist und zieht zurück. Werner wird dadurch aber so irritiert, dass er sich die Kugel etwas zu weit vorlegt und abgelaufen werden kann.

20 Nach flacher Verlagerung auf die freie linke Sechzehnerseite legt sich Perišić die Kugel auf den rechten Fuß. Seinen Versuch blockt Mbabu ins linke Toraus. Die folgende Ecke und eine weitere klären die Niedersachsen mit Mühe.

20 Aber auch da steht Alexander Hack bereit und klärt per Kopf.

19 Wie schon zuletzt prallt Bayer wiederholt an den gegnerischen Abwehrreihen ab. Vielleicht sorgt ein Freistoß knapp hinter der Mittellinie für Abhilfe.

20 Die Grün-Weißen werden langsam minimal mutiger und haben jetzt zumindest ihre erste Ecke.

18 Aus 23 Metern probiert Grifo einfach mal sein Glück. Zuvor funktionierte das Gegenpressing seines Teams wunderbar. Mascarell fälscht noch leicht zur Ecke ab, die in einem gegnerischen Konter endet. Beides bringt keinen Ertrag.

17 Die nächste Großchance von Leipzig! Schick wird von Nkunku mit einem tollen Steilpass bedient und zieht am Augsburger Schlussmann vorbei. Sein Abschluss aus spitzem Winkel ist dann aber etwas zu lasch und so kann Uduokhai das Leder von der Linie kratzen.

17 Auch wenn Chancen bisher noch Mangelware sind dürften Tore garantiert sein. Immerhin hat Werder die schlechteste Defensive der Liga und hat als einzige Mannschaft noch nicht die Null halten können. Außerdem hat Köln in der Vereinshistorie gegen keine andere Mannschaft mehr Treffer erzielt (155).

17 Szalai vergibt die große Chance! Über links macht Aarón Tempo und flankt ins Zentrum. Tah verlängert unfreiwillig auf den langen Pfosten, wo Ádám Szalai fünf Meter vor dem Tor in den springenden Ball grätscht. Doch die Kugel fliegt übers Tor hinweg.

16 Wendell spielt einen Hochrisiko-Pass vor den eigenen Sechzehner, der von Quaison abgefangen und direkt auf Szalai weitergeleitet wird. Der Ungar steht dann allerdings im Abseits.

17 Klaus scheitert freistehend an Neuer! Nach Schlagers Steilpass aus dem rechten Halbfeld taucht der Ex-Hannoveraner frei vor dem Heimkasten auf. Sein Rechtssschuss aus etwa 14 Metern wird vom herauslaufenden Neuer mit dem linken Arm gestoppt.

16 Klaus bricht auf der linken Außenbahn durch und sucht Victor mit einem flachen Querpass. Alaba klärt auf Kosten einer Ecke ins linke Toraus; nach dessen kurzer Ausführung setzt sich Wolfsburg erstmals vorne fest.

15 Höler ist Abnehmer einer Schwarzwälder Ecke von links. Seine Bogenlampe aus rechten acht Metern tockt aufs Tordach.

15 Trotz des eher schleppenden Beginns auf dem Rasen ist die Stimmung in der Allianz-Arena hervorragend. Dazu trägt auch bei, dass über die Anzeigetadel auf den frühen Rückstand von Spitzenreiter Leipzig im Heimspiel gegen Augsburg hingewiesen worden ist.

13 ...so wirklich sicher sieht die Streich-Elf da nicht aus. Oczipkas Hereingabe rutscht bis hinten durch, wo Kenny gegen Grifo siegreich bleibt. Zwar bleibt er hängen, dann macht aber Raman weiter. Mit Glück wird die Geschichte am Ende geklärt.

14 Es ist zwar das Duell zweier punktgleicher Teams, doch das sieht man überhaupt nicht. Köln macht das Spiel und zeigt, dass sie ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Bremen ist hingegen nur in der Verteidigung und extrem verunsichert.

13 Upamecano! Nach einem Eckball von der linken Seite bekommen die Augsburger das Leder nicht geklärt. Das Spielgerät fällt vor die Füße von Upamecano, der in Rückenlage nur den Querbalken trifft.

12 Nun melden sich auch die Hausherren an: Serdard drischt die Murmel aus recht mittigen 25 Metern auf den Kasten. Den flatternden Versuch entschärft Flekken unsicher nach vorne weg. Raman setzt nach und holt halbrechts einnen Freistoß heraus. Der wiederum mündet in einer Ecke...

13 Plötzlich taucht Quaison im Sechzehner auf! Der Stürmer zieht von links in den Strafraum und legt die Kugel im Zweikampf an Hrádecký vorbei. Aber dann rollt das Leder auch Zentimeter links am Kasten vorbei.

13 Perišić mit der ersten Chance! Der Kroate lauert nach einer Müller-Flanke vom rechten Flügel vor den langen Pfosten und nickt aus gut fünf Metern auf die kurze Ecke. Casteels verhindert den Einschlag mit einem tollen Reflex.

12 Leipzig muss sich jetzt natürlich schütteln. Die Roten Bullen hatten bis dato eigentlich alles im Griff gehabt und wirkten hellwach. So schnell kann es aber natürlich gehen im Fussball.

11 Czichos schlägt einen Freistoß aus der eigenen Hälfte vorne bis in den gegnerischen Strafraum. Jakobs ist Eggestein und Veljković enteilt und kommt zum Abschluss. Allerdings trifft er den Ball links in der Box nicht optimal und trifft nur das Außennetz.

11 Links am Strafraum hat Diaby ein bisschen Platz und steckt den Ball auf Havertz durch. Für den jungen Deutschen ist der Pass aber ein Stück zu weit, sodass er ihm in Zentners Arme verspringt.

9 Die erste gute Möglichkeit gehört den Breisgauern! Grifo flankt aus dem linken Halbfeld hoch und weit auf den langen Pfosten. Dort steht Petersen gut und bugsiert die Pille per Volleyschuss aus acht Metern links vorbei.

10 Bei Vorteilen für die Roten sind die Niedersachsen in der Arbeit gegen den Ball in der Anfangsphase weitgehend fehlerfrei und können dementsprechend zufrieden sein mit dem Start in den Nachmittag.

9 Volland trifft ins Tor! Doch dann hebt Schiedsrichterassistent Thielert die Fahne. Beim Zuspiel von Amiri stand der Stürmer im Abseits.

8 Boëtius kommt nach einigen schnellen Päsen über rechts vor dem Strafraum an den Ball, bleibt beim Schussversuch allerdings an Aránguiz hängen.

8 Werder geht es ganz klar erst einmal darum die Null zu halten. Die Grün-Weißen stehen tief und überlassen Köln komplett das Spiel.

7 Beinahe der Riesenbock von Gulde! Ohne zu gucken spielt der 28-Jährige einen Pass zu Keeper Flekken und setzt um ein Haar Raman in Szene. Flekken ist aber noch rechtzeitig da und bereinigt die Situation.

8 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Florian Niederlechner

Und aus dem Nichts trifft hier der FC Augsburg zur Führung! Baier legt die Kugel raus auf Richter, der in die Mitte flankt. Niederlechner bewegt sich dort gut zwischen den Verteidigern und kommt mit dem rechten Fuß an die Kugel. Das Spielgerät klatscht an die Unterseite der Latte und von dort ins Tor.

7 Oliver Glasner stellt seine Formation nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den FC Schalke 04 zweimal um. Renato Steffen und Felix Klaus ersetzen Josip Brekalo und Wout Weghorst, die beide auf der Bank Platz nehmen.

6 Florian Kohfeldt wollte im Vorfeld nicht zu viel verraten. Nach den ersten Minuten ist jedoch klar, dass die Bremer von der gewohnten Viererkette auf die Fünferkette umgestiegen sind. Links ist Augustinsson, in der Mitte Friedl, Moisander und Veljković und rechts verteidigt Eggestein.

6 Auf der anderen Seite übertreibt Leverkusen auch nicht mit dem Pressing, sodass auch Mainz zu Ballbesitzphasen kommt. Vielleicht liegt da das eigene Umschaltspiel stärker im Fokus.

6 Harit dribbelt sich über links nahe der Grundlinie an Schmid vorbei in Richtung Tor. Sein gedachter Querpass in die Mitte landet nicht bei Raman. Ein SCF-Verteidiger ist gerade noch dazwischen.

4 Nach 04 Minuten ist die Unterstützung der Schalke-Fans wieder lautstark zu hören. Eine große Geste des Publikums - auch von den Gästen.

5 Der Ball zappelt zum ersten Mal im Netz, doch der Treffer zählt nicht! Adams behauptet einen langen Ball und legt das Leder ab auf Werner, der zur vermeintlichen Führung trifft. Allerdings hatte Adams das Spielgerät zuvor an den Arm bekommen, so dass dem Schiedsrichter keine andere Wahl bleibt, als den Treffer zu annulieren.

5 Beide Teams halten sich noch zurück mit dem schnellen Spiel nach vorne. Inzwischen hat Leverkusen, wie zu erwarten, mehr Ballbesitz, der nach einem verunglückten Pass von Wendell in einem Abstoß für den FSV mündet.

5 Arnold muss auf dem Rasen behandelt werden, hat wohl einen Schlag auf die Brust bekommen. Der VfL-Akteur mit der 27 auf dem Rücken wird seinen Arbeitstag aber wohl fortsetzen können.

4 Ein langer Schlag in die Spitze von Kabak fliegt perfekt hinter die Freiburger Kette in den rechten Teil des Sechzehnmeterraums. Caligiuri kommt aber nicht ganz hin, sonst wäre es gefährlich geworden.

3 Unter der Woche verstarb ein S04-Ultra vor dem Stadion des VfL Wolfsburg. In Gedenken an den Anhänger ist es im Stadion mucksmäuschenstill. Eine fast beängstigende Stimmung.

4 Leipzig versucht sofort das Kommando zu übernehmen und steht sehr hoch. Die Gastgeber wollen hier nicht nochmal die erste Hälfte verschlafen.

2 Am ersten Pfosten köpft Hack die Kugel aus dem Strafraum. Eine zweite Flanke von links fängt dann Zentner im Nachfassen ab.

3 Hansi Flick hat seine Startelf im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Thiago (Gelbsperre) beginnt Javi Martínez.

3 Katterbach bricht auf der linken Seite zum ersten Mal durch und bringt das Leder scharf vor das Tor. Córdoba wird aber geblockt und dadurch kommt keiner an den Ball, der einfach durch den Strafraum fliegt.

2 Die erste Ecke der Partie holt Moussa Diaby heraus, für den sich Nadiem Amiri bereitstellt.

1 Die Kugel rollt.

1 Erste Unterbrechung: Milot Rashica hat sich in einem Zweikampf mit Ellyes Skhiri wehgetan und liegt im Mittelkreis. Für ihn wird es aber wohl weitergehen.

1 Mit Anstoß für die Gastgeber geht es los.

1 Spielbeginn

1 Auf geht's! Die Hausherren stoßen an und das in Weiß und Rot. Augsburg hingegen ist heute in schwarz-roten Jerseys unterwegs.

1 Die Bayern gegen Wolfsburg – Halbzeit eins ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Das letzte Spiel des Jahres läuft! Köln stößt an und Noah Katterbach wird ganz früh gefoult.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Josuha Guilavogui gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Manuel Neuer und entscheidet sich für den Anstoß. Die Hausherren spielen vor der Pause mit den treusten Fans im Rücken.

Hoffentlich ein letztes Mal steht Patrick Ittrich im Vordergrund, der beide Mannschaften bittet, doch nochmal die Seiten zu tauschen. Es ist angerichtet!

1 Spielbeginn

Vor ausverkauften Rängen verlassen die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen.

Schiedsrichter der Begegnung ist Daniel Schlager. Dem 30-Jährigen assistieren an den Seitenlinien Sven Waschitzki und Christian Leicher. Vierter Offizieller ist Rafael Foltyn und Tobias Stieler hat den Blick auf den Video-Beweis.

Bei Werder Bremen gibt es nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Mainz drei Veränderungen in der Anfangsformation. Philipp Bargfrede ersetzt Nuri Şahin auf der Sechs. Außerdem übernimmt Marco Friedl den Posten des Rechtsverteidigers und Benjamin Goller ist für Leonardo Bittencourt dabei, der wegen seiner fünften Gelben Karte pausieren muss.

Markus Gisdol setzt weiterhin auf die Jugend und vertraut auch heute Ismail Jakobs, Noah Katterbach und Jan Thielmann. Im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt rückt Kingsley Ehizibue, der nach seine Gelbsperre wieder dabei ist, in die Startelf und verdrängt Benno Schmitz auf die Bank.

Sowohl ein Spiel von Leverkusen als auch eins von Mainz durfte Ittrich in dieser Saison bereits pfeifen. Beide Teams gewannen ihre Spiele, was sich in den kommenden zwei Stunden auf keinen Fall wiederholen wird.

Der direkte Vergleich ist zuletzt ziemlich ausgeglichen, aber spricht leicht für die Kölner. Von den letzten neun Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnte Bremen nur eins für sich entscheiden. Dazu gab es zwei FC-Siege und sechs Unentschieden. Bei Matches in Müngersdorf sind die Geißböcke sogar seit acht Heimspielen ungeschlagen und konnten in dem Zeitraum drei Siege und fünf Remis sammeln.

Das Schiedsrichter-Team stellt sich heute um Spielleiter Patrick Ittrich auf. Ihm assistieren Norbert Grudzinski und Sasha Tielert mit den Fahnen in der Hand sowie der 4. Offizielle Benedikt Kempkes. Außerdem kümmern sich Bibiana Steinhaus und Thomas Stein um den Videoassistenten aus Köln.

Referee des heutigen Kräftemessens ist Dr. Felix Brych. Der 44-jährige Jurist aus München pfeift seit 16 Jahren in der deutschen Beletage, gehört damit bereits zum alten Eisen der Schiedsrichterzunft. 2019/2020 kommt er zu seinem neunten Einsatz, dabei erwies er sich für die Westdeutschen zwei Mal nur bedingt als Glücksbringer (0:0 bei Borussia Mönchengladbach, 0:0 gegen Borussia Dortmund), für die Weiß-Roten dagegen durchaus (1:0 gegen Eintracht Frankfurt). An den Seitenlinien unterstützen ihn Mark Borsch und Stefan Lupp.

Gäste-Coach Martin Schmidt muss im Gegensatz zu Nagelsmann ungewollt wechseln. Mit Rani Khedira fehlt ein zentraler Mann heute gelbgesperrt, Philipp Max sitzt angeschlagen nur auf der Bank. Dort nimmt im Gegensatz zum letzten Spiel auch Fredrik Jensen Platz. Ersetzt werden die Drei von Uduokhai, Cordova und Vargas.

Im direkten Vergleich liegen die Knappen vorne. 23 Mal entschieden sie die Begegnungen mit den Schwarzwäldern für sich, acht Mal trennten sich beide remis. Außerdem gingen 18 Partien verloren. In der Vorsaion blieben die Freiburger sogar gänzlich unbesiegt. Zuhause triumphierten sie am Ende knapp (1:0), auswärts sprang immerhin ein Zähler heraus (0:0). Die letzte Niederlage gegen Königsblau gab es in der vorletzten Spielzeit auf Schalke (0:2).

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat Christian Dingert als hauptverantwortlichen Unparteiischen auf das 45. Bundesligaduell zwischen FCB und VfL angesetzt. Der 39-jährige Diplom-Verwaltungswirt befindet sich in seiner zehnten Saison in der Bundesliga. Bei seinem 129. Einsatz auf diesem Level unterstützen ihn die Linienrichter Tobias Christ und Timo Gerach sowie der Vierte Offizielle Arno Blos.

Im Übrigen stehen heute zwei interessante Serien auf dem Spiel. In den letzten Jahren konnte FSV am letzten Hinrunden-Spieltag nie gewinnen, während Bayer 04 nie verlor. Bei einem Unentschieden würden also beide Serien bestehen bleiben. Dabei ist ein Mainzer Sieg historisch gesehen so wahrscheinlich wie lange nicht mehr, denn nur gegen den SC Freiburg feierten die Rheinland-Pfälzer mehr Bundesliga-Siege als gegen Leverkusen.

Julian Nagelsmann reagiert auf den, gerade in Durchgang Eins, schwachen Auftritt seine Mannen in Dortmund und wechselt gleich vier Mal. Mukiele, Sabitzer, Forsberg und auch Poulsen nehmen zunächst auf der Bank platz und werden von Haidara, Adams, Nkunku und Schick ersetzt. Das könnte auch Taktische Änderungen, beispielsweise eine Dreierkette, mit sich bringen.

Auch SCF-Trainer Streich lobt sein Übungsleiter-Pendant auf der anderen Seite. Er habe bei einem Kongress ein Mal mit Wagner sprechen können. “Da ist dir dann klar, warum da jetzt so viel Feuer drin ist“, so die lobenden Aussagen. Nicht nur der Fußballlehrer, sondern auch das gegnerische Team wird mit netten Worten bedacht: “Wenn wir alles abarbeiten bei Schalke, haben wir nicht mehr gemacht, sondern genauso viel. Die sie machen keinen Deut weniger als alles“. Dennoch nennt er auch eine klare Zielsetzung: “Wir wollen mehr. Uns reicht das nicht. Und es ärgert uns, dass wir zuletzt keine Punkte holen konnte. Wir werden uns keinesfalls hinten reinstellen“.

Deshalb überlegt sich Florian Kohfeldt sehr genau, wie er sein Team einstellt. "Meine Aufgabe ist es jetzt, Lösungen aufzuzeigen, wie wir das Spiel in Köln gewinnen können. Und die Aufgabe der Mannschaft ist es, dass auf den Platz zu bringen", machte der 37-Jährige klar und scheint die Spielweise anpassen zu wollen. "Man muss sehr genau überlegen, was in diesem Spiel gefordert wird. Es wäre sehr naiv zu glauben, dass wir den selben Kombinationsfußball spielen können, wie in der vergangenen Saison."

Etwas mehr muss Peter Bosz in seiner Aufstellung ändern, allein schon weil Lars Bender kurzfristig ausfällt. Den Kapitän vertritt Panagiotis Retsos hinten rechts, während Wendell auf der gegenüberliegenden Seite Daley Sinkgraven ersetzt. In der Sturmspitze rückt Volland von links ins Zentrum, weshalb Alario ebenfalls auf der Bank platznehmen muss. Statt des Argentiniers startet Kerem Demirbay im zentralen Mittelfeld. Erfreulich für die Leverkusener dürfte die Rückkehr des verletzungsgeplagten Joel Pohjanpalo sein. Der Finne stand eigentlich überall noch mit Knieproblemen in den Notizbüchern, könnte heute aber zu seinem zweiten Saisoneinsatz kommen.

"Wir sehen in unterschiedlichen Bereichen Fortschritte bei den Jungs. Entscheidend dabei ist, dass wir unser Spieltempo erhöht haben, dabei sehr zielgerichtet aufs gegnerische Tor spielen und mit dem Ball immer wieder den gegnerischen Strafraum attackieren", freut sich VfL-Trainer Oliver Glasner über eine Entwicklung seiner Mannschaft. Ein Triumph in der Allianz-Arena wäre übrigens historisch: Bisher haben die Wölfe in 22 Anläufen kein Match beim FCB gewonnen.

Der VfL Wolfsburg hat einen Heimspieldoppelpack hinter sich, in dem er ungeschlagen geblieben ist. Hatte er am Sonntag den damaligen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 besiegt, spielte er gegen den FC Schalke 04 am Mittwochabend durch Mbabus späten Ausgleichstreffer (82.) 1:1-Unentschieden. Bei Schützenhilfe könnten die Wölfe mit einem Sieg in München auf Platz sechs überwintern.

Gut sieht es aus tabellarischer Sicht auch für die Breisgauer aus. Mit einem überragenden sechsten Rang und bereits 25 Punkten auf dem Konto entkommen sie nicht nur mehr und mehr den Abstiegssorgen. Auch sind sie damit besser platziert als vermeintlich stärker besetzte Teams wie Bayer 04 Leverkusen, die TSG 1899 Hoffenheim oder Eintracht Frankfurt. Lediglich der jüngste Trend zeigt nicht in die gewünschte Richtung. Der Pleite gegen den Rekordmeister aus München (1:3) gingen eine Niederlage bei Hertha BSC (0:1), ein Dreier gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und einer punktetechnischen Nullnummer bei Borussia Mönchengladbach (2:4) voraus.

In Bremen herrscht absolute Katerstimmung. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge und von den letzten zwölf Bundesliga-Matches konnte der SVW nur eins für sich entscheiden. Dabei ist besonders die Verteidigung die große Problemzone. Mit 40 Gegentoren hat Werder die schlechteste Defensive der gesamten Liga. Allein in den letzten zwei Partien kassierten die Grün-Weißen sage und schreibe elf Buden. Dadurch sind die Norddeutschen mittlerweile bis auf den Relegationsplatz abgestürzt und damit tief im Abstiegskampf. Im schlimmsten Szenario kann an diesem Wochenende sogar Fortuna Düsseldorf noch an Bremen vorbeiziehen und die Werderaner würden auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern. Platz 17 nach der Hinrunde wäre das schlechteste Abschneiden in der Bremer-Historie!

Aufgrund der letzten Ergebnisse ist in Köln die Euphorie entfacht. Allerdings weiß Trainer Gisdol, dass es nicht einfach so weitergeht. "Wir müssen als Team gut sein. Das haben wir jetzt zwei Spiele gut gemacht und das wollen wir am Samstag wieder schaffen. Wir versuchen, auf diesem Weg zu bleiben und weiterhin so Fußball zu spielen, wie wir es zuletzt gemacht haben", gab der 50-Jährige zu verstehen.

Einen weiteren Titel und zwar den der "Mannschaft der Stunde" könnte ihnen jedoch der heutige Gegner streitig machen, denn die Gäste aus Augsburg kommen mit einer ebenso guten Statistik daher. Von zuletzt möglichen 18 Punkten holten die Fuggerstädter 16 Zähler. Eine enorme Quote, die man so nach zuvor sechs sieglosen Spielen im Früh-Herbst nicht undbedingt erwarten konnte, die aber zeigt, welches Potenzial die Gäste haben.

Der defensiven Stabilität sollte eigentlich auch Jerry St. Juste helfen, doch der Holländer muss nach abgesessener Gelbsperre wegen familiärer Gründe passen. Für Beierlorzer ist das aber kein großes Problem, da sich St. Justes Ersatz schon am Dienstag erfolgreich eingespielt hat. So steht Alexander Hack ebenso wie der Rest der Startelf von Bremen erneut in der Anfangsformation. Zudem sitzt der wiedergenese Karim Onisiwo auf der Bank neben den weiter regenerierenden Jean-Philippe Mateta. Verletzt oder aufgrund von Trainingsrückstand fehlen Stefan Bell, Danny Latza, Phillipp Mwene, Aaron Seydel sowie Dong-won Ji.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der Startformationen: Martínez übernimmt bei den Hausherren für den gelbgesperrten Thiago. Auf Gästeseite rutschen Steffen und Klaus für Brekalo und Weghorst in die erste Formation.

Schauen wir unterdessen kurz auf die Aufstellungen. Die Hausherren tauschen im Vergleich zum Mittwoch (1:1 beim VfL Wolfsburg) zwei Mal. Burgstaller und Reese (beide Bank) werden durch Raman und Matondo ersetzt. Die Gäste nehmen dagegen im Unterschied zu vor drei Tagen (1:3 gegen den FC Bayern München) eine Veränderung vor. Frantz (Bank) bleibt draußen, Schmid rückt dafür in die Startelf.

Das kurzfristige Ziel bei den heutigen Gastgebern heißt ganz klar: Herbstmeisterschaft. Die Ausgangslage der Roten Bullen ist ganz klar, denn mit einem Sieg hätten sie eben diesen "Titel" sicher. Auch wenn man sich unter der Woche in Dortmund sich erstmals nach sechs Siegen in Serie richtig schwer tat und größtenteils durch Fehler der Borussia zu einem 3:3 kam, grüßt man weiter von der Tabellenspitze.

"Wolfsburg ist eine Mannschaft, die eine gewisse Robustheit und Kopfballstärke hat und auch Spieler, die fußballerisch sehr gut sind. Wir können uns auf eine Mannschaft einstellen, die alle Facetten bieten kann. Es wird sicher nicht einfach werden", ist sich FCB-Coach Hansi Flick bewusst, dass der Gast aus Niedersachsen in der Lage ist, den Rekordmeister zu ärgern.

Schwung dürfte auch der mausernden Werkself entgegenkommen. Seit drei Pflichtspielen stößt das Bosz'sche Ballbesitzspiel auf Granit und führte zu drei torlosen Niederlagen in Folge. Trotz des hohen Ballbesitzes schoss Leverkusen fast noch mehr Tore aus Kontersituationen heraus, weshalb sie heute auch auf einen mitspielenden Gegner hoffen. Allerdings stellte Beierlorzer im Vorfeld der Partie klar, dass man sich an der Hertha orientieren wolle, die Bayer 04 zuletz ein 0:1 abrang: "Wir müssen wieder aus einer ganz stabilen Defensive herauskommen, damit wir ihnen das Umschaltspiel nicht ermöglichen."

Bei den Kölnern scheint der Knoten geplatzt zu sein. Nach sieben Pflichtspielen ohne Dreier ist es den Rheinländern zuletzt gelungen das Ruder herumzureißen. Erst feierten die Geißböcke den immens wichtigen Derby-Sieg gegen Leverkusen und dann legten sie am Mittwoch auch noch ein 4:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt nach. Dabei zeigte sich auch Kölns große Moral, denn das Team von Markus Gisdol ließ sich vom 2:0-Rückstand nicht beeindrucken. Stattdessen zeigte sich der Effzeh nach der Pause klar verbessert und drehte die Begegnung in den Schlussminuten. Dadurch hat der Aufsteiger die Abstiegsränge verlassen und könnte heute, mit einem weiteren Dreier, die perfekte englische Woche feiern.

Hallo und herzlich willkommen zum 17. und damit letzten Hinrunden-Spieltag der Bundesliga. Am heutigen Samstag steht unter anderem das Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg auf dem Programm.

S04-Coach David Wagner lobt in branchenüblicher Manier zunächst einmal den Gegner. Freiburg spiele “eine super Saison, super Fußball, es sind viele Automatismen zu sehen. Ich mag Christian Streich und sein Trainerteam“. Gleichzeitig betont der Deutsch-Amerikaner, dass er und seine Truppe “nicht in Weihnachtsstimmung“ seien, “sondern im Kampfmodus. Wir wollen dieses Spiel unbedingt über die Linie reißen“. Dafür mobilisiert er keinen Geringeren als den eigenen Anhang: “Die Energie, die den Jungs jetzt vielleicht ein bisschen abgeht, muss von der Tribüne kommen. Und dazu rufe ich ganz klar auf“.

Der FC Bayern München hat sich in der Englischen Woche bisher schadlos gehalten. Nach dem 6:1-Kantersieg im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen war die Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg am Mittwochabend allerdings eine äußerst enge Angelegenheit: Erst in der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Bundesligadebütant Zirkzee bei starken Breisgauern das erneute Führungstor des FCB; Gnabry legte daraufhin noch den Treffer zum 3:1-Endstand nach.

Keine vier Tage ist es her, als Mainz 05 Historisches erreichte und ebenso überraschend wie begeisternd mit 0:5 in Bremen gewann. Der vierfache Quaison stach besonders hervor und steht stellvertretend für das aufregende Mainzer Team unter Cheftrainer Achim Beierlorzer. Ganze 21 Tore schossen und kassierten die 05er seit der neue Trainer vor etwa vier Wochen übernommen hat. Und so dürfte auch heute gegen Leverkusen viel Schwung erwartet werden, zumal Mainz in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal unentschieden gespielt hat.

Der letzte Bundesligasamstag des Kalenderjahres 2019 hat es noch einmal in sich: Zehn Mannschaften kämpfen gleichzeitig darum, mit einem guten Gefühl in Form von drei Punkten in den kurzen Urlaub zu gehen. Während der FC Bayern München nach der gestrigen Dortmunder Niederlage in Hoffenheim zum Hinrundenende Platz drei festigen und den Rückstand zur Spitze verkürzen möchte, will der VfL Wolfsburg in Sichtweite zu den internationalen Rängen bleiben.

Es läuft richtig gut für die Gelsenkirchener. Fünf der letzten acht Pflichtspiele wurden siegreich gestaltet, hinzu kommen zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Unter der Woche wäre dabei beinahe sogar aus einem Remis ein weiterer Dreier geworden. Beim VfL Wolfsburg führten sie lang in der zweiten Halbzeit, ehe ein Patzer von Nübel-Vertreter Schubert im späten Ausgleich für die Niedersachsen mündete. So steht aktuell der fünfte Platz zu Buche, bei einem optimalen Spieltag könnte es bis auf die dritte Position gehen.

Ein letztes Mal spielen der FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen in diesem Jahrzehnt und damit herzlich willkommen zu dieser Partie. Um 15:30 Uhr geht es los in der Opel Arena.

Ein herzliches Willkommen aus der Allianz-Arena! Der FC Bayern München verabschiedet sich mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die Winterpause. Rote und Wölfe duellieren sich ab 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum 17. Spieltag in der Bundesliga! Zum Abschluss der Rückrunde kommt es nochmal zu einem sehr spannenden Duell im ersten Tabellendrittel: Der FC Schalke 04 empfängt den SC Freiburg und peilt die Champions-League-Plätze an. Gleichzeitig wollen die Süddeutschen den Abstand auf Rang fünf verkürzen. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum 17. Spieltag der Bundesliga. Zum Hinrundenabschluss kommt es zum Duell zweier Tabellennachbarn. Allerdings sind die Vorzeichen komplett unterschiedlich. Beim 1. FC Köln zeigt der Trend klar nach oben und der SV Werder Bremen steckt tief in der Krise. Anpfiff ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

90 Fazit:

Die TSG 1899 Hoffenheim verabschiedet sich dank zweier später Treffer mit einem 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund in die Winterpause. Nach ihrem 1:0-Pausenvorsprung hatten es die Schwarz-Gelben zwar mit einem aktiveren Widersacher zu tun, doch erarbeiteten sie sich die deutlich besseren Chancen. In der Erarbeitung konkreter Abschlüsse blieben die Kraichgauer nämlich unauffällig, brachten Bürkis Gehäuse lange Zeit überhaupt nicht direkt in Gefahr, während der Gast wegen Nachlässigkeiten im gegnerischen Strafraum die Vorentscheidung verpasste. Die Schreuder-Truppe hob sich ihre Angriffspower wohl für die letzte Viertelstunde auf, denn in dieser wandelte sie den Rückstand durch Treffer von Joker Adamyan (79.) und Kramarić (87.) noch in eine Führung um, die sie daraufhin recht locker über die Zeit brachte. Während die Kraichgauer vor den restlichen Partien des Spieltags auf Rang sechs vorrücken, bleibt der BVB Vierter und könnte noch auf den fünften Platz abrutschen. Nach drei freien Wochenenden nimmt die Bundesliga ihren Betrieb Mitte Januar wieder auf. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt dann die SG Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund reist zum FC Augsburg. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Hakimi holt einen letzten Eckball über rechts heraus, für den Bürki mit nach vorne geht. Im zweiten Anlauf bekommen die Kraichgauer diesen geklärt. Unmittelbar danach ertönt der Schlusspfiff.

90 Bebou aus spitzem Winkel! Der Ex-Hannoveraner tankt sich über rechts gegen Schulz in den Strafraum und ballert aus schwieriger Lange mit rechts auf die kurze Ecke. Das Leder rauscht deutlich drüber.

90 Kommt der BVB zu einer späten Ausgleichschance? Die Hälfte der zusätzlichen Zeit ist bereits verstrichen, ohne dass es für TSG-Keeper Baumann noch einmal eng geworden ist.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Der Nachschlag in der PreZero-Arena soll fünf Minuten betragen.

90 Nach gut 90 Sekunden kommt die Meldung aus Köln: Vorbereiter Adamyan hat ganz knapp nicht im Abseits gestanden.

88 Wegen einer möglichen Abseitsstellung in der Entstehung gibt es einen längeren VAR-Check.

87 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:1 durch Andrej Kramarić

Die Kraichgauer drehen den Spielstand auf den letzten Metern! Der auf links in Richtung Grundlinie geschickte Adamyan flankt per linkem Innenrist mit viel Effet in den Sechzehner. Kramarić verlängert aus gut zehn Metern per Stirn in die rechte Ecke.

86 Schulz ist auf der linken Seite Adressat eines hohen Brandt-Balles. Er legt sich das Spielgerät rechts an Rudy vorbei, zirkelt es dann aber aus gut 14 Metern klar neben die rechte Stange.

85 Torschütze Götze macht Platz für Alcácer, der seit dem 14. September auf einen Treffer in der Bundesliga wartet.

84 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Paco Alcácer

84 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

83 Hakimi spielt von der rechten Strafraumlinie den nächsten harten Flachpass vor den Kasten. Diesmal ist es Sancho, der unbedrängt einen Schritt zu spät kommt.

82 Der BVB hat heute Abend nur wenige Abschlüsse der Schreuder-Truppe zugelassen, steht nun aber plötzlich lediglich mit einem Punkt da. Im Falle eines Unentschiedens könnte er in der Hinrundentabelle sogar noch hinter Lokalrivale Schalke landen.

79 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Sargis Adamyan

Die TSG gleicht aus! Nach einer halbhohen Hereingabe von rechts, die Piszczek unglücklich abfälscht, scheitert Locadia zunächst an der Fünferkante an Bürki. Den Abpraller drückt dann Adamyan mit dem rechten Innenrist in den halbleeren Kasten.

79 Der krampfgeplagte Baumgartner verlässt den Rasen. Letzter Joker auf Seiten der Kraichgauer ist Kadeřábek.

78 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

78 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

75 Der BVB dominiert das Geschehen eine Viertelstunde vor dem Ende, gibt der TSG gerade so gut wie nie die Chance, im Angriff aufzutauchen. Der gefühlte Vorsprung der Westfalen ist größer als der auf der Anzeigetafel.

72 Seit sieben Jahren haben die Schwarz-Gelben hier in Sinsheim nicht mehr gewonnen. Am 16. Dezember 2012 schossen Götze, Großkreutz und Lewandowski einen 3:1-Erfolg heraus. Es deutet viel darauf hin, dass die Negativserie heute gestoppt wird.

69 Akanji verpasst die Abnahme zum sicheren Tor! Nach starkem Brandt-Pass auf Hakimi spielt der Marokkaner von der rechten Sechzehner flach und hart in den Fünfmeterraum. Vor dem linken Pfosten will der aufgerückte Verteidiger einschieben, kommt aber einen Moment zu spät.

66 TSG-Coach Schreuder erhöht das Risiko, um die Offensive personelle aufzustocken. Er bringt den Angreifer Locadia für Mittelfeldmann Geiger.

65 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jürgen Locadia

65 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

62 Der freie Baumgartner ist Adressat eines langen Skov-Schlages aus der eigenen Hälfte, verlängert diesen von der mittigen Strafraumkante direkt mit dem rechten Fuß. Das Spielgerät fliegt weit links am Dortmunder Kasten vorbei.

60 Sancho dribbelt nach Brandts Pass im Rahmen eines Gegenstoßes über halblinks in den Sechzehner und wird dann unweit des Elfmeterpunkts durch eine saubere Grätsche durch Hübner gestoppt. Es gibt dennoch eine kurze Unterbrechung für einen VAR-Check, doch der fällt korrekterweise negativ aus.

57 Zu eigensinnig von Hakimi! Wieder einmal hat der Leihspieler aus Madrid über rechts sehr viel Platz. Er tankt sich in den Strafraum und entscheidet sich dort aus schwierigem Winkel für einen Flachschuss in Richtung langer Ecke, anstatt vor den Kasten zu passen. Das Spielgerät fliegt an der Stange vorbei und kullert ins Seitenaus.

55 Hoffenheim kann mit dem Wiederbeginn zufrieden sein, sorgt für ausgeglichene Verhältnisse. In den Ballbesitzphasen gehen die Kraichgauer in dieser Phase deutlich strukturierter vor als im ersten Abschnitt.

52 Brandt hat das 0:2 auf dem Fuß! Nach einem hohen Ballgewinn bedient Götze Sancho an der zentralen Strafraumkante. Der gibt weiter auf den Ex-Leverkusener, der aus halbrechten 13 Metern gegen Baummans Brust ballert. In der Wiederholung zeigt sich: Wegen einer vorherigen Abseitslage Sanchos hätte ein Treffer nicht gezählt.

50 Geigler flankt einen Freistoß vom rechten Flügel scharf auf den Elfmeterpunkt. Dort klärt der frische Piszczek per Kopf; zudem hat Schiedsrichter Zwayer ein Offensivfoul erkannt.

48 Gleich drei Wechsel wurden in der Pause vorgenommen. Bei den Hausherren übernimmt Adamyan von Samassékou. Auf Gästeseite ist Hummels wegen seiner Verletzung am linken Handgelenk in der Kabine geblieben. Der Ex-Nationalspieler wird durch Piszczek ersetzt. Zudem macht Hazard Platz für Bruun Larsen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der PreZero-Arena! Der BVB hat die klare Überlegenheit der ersten Viertelstunde zwar nicht halten können, war trotz der zwischenzeitlichen stärkeren Phase der Kraichgauer aber insgesamt deutlich zielstrebiger. Hoffenheim kann kaum Gefahr im gegnerischen Strafraum erzeugen.

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Jacob Bruun Larsen

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Łukasz Piszczek

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause der Freitagabendpartie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0. Die Schwarz-Gelben präsentierten sich in der Anfangsphase als dominant und belohnten sich nach zwei halbgaren Chancen durch Götze in der 17. Minute mit dem Führungstreffer. In der Folge wurden die Kraichgauer zwischenzeitlich aktiver und schrammten bei einem Lattenfreistoß durch Skov nur hauchdünn am Ausgleich vorbei (26.). Die Schlussminuten gehörten dann wieder der Favre-Truppe, die durch Hazards durch Baumann an den Querbalken gelenkten Schuss beinahe ihr zweites Tor nachlegten (39.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 ... nach kurzer Ausführung kommen Brandt und Götze im Sechzehner zu Schüssen. Beide Versuche werden geblockt.

45 Hakimi holt über rechts gegen Hübner einen Eckstoß heraus...

42 Bebou flankt von der rechten Außenbahn scharf vor den kurzen Pfosten. Hummels ist jedoch perfekt positioniert und schlägt das Spielgerät direkt aus der Gefahrenzone.

39 Hazard scheitert an Baumann und der Latte! Der Belgier packt aus halbrechten 18 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der für den linken Winkel bestimmt ist. Baumann ist rechtzeitig abgehoben und lenkt das Leder an die Oberkante des Querbalkens.

38 Kramarić dribbelt am linken Strafraumeck. Er sieht, dass es mit Solo in den Sechzehner schwer wird, und will auf den Flügel auf Skov weitergeben. Der ist allerdings gar nicht mitgelaufenen und der Pass geht ins Leere.

35 Hakimi gegen Baumann! Wieder geht es über den aktiven rechten Flügel. An der Strafraumkante schickt Brandt den Leihspieler aus Madrid steil. Der will das Leder aus sieben Metern und spitzem Winkel mit der rechten Pieke am herauslaufenden Keeper vorbei befördern, doch der rettet mit dem linken Fuß.

32 Dortmund hat in der Arbeit gegen den Ball Probleme, kann kaum einen Angriff des Schreuder-Teams im Mittelfeld ausbremsen. Nach einer guten halben Stunde begegnen sich die Widersacher in Sinsheim auf Augenhöhe.

29 Die Kraichgauer sind nach dem Gegentor deutlich aktiver geworden und kommen dadurch nun zu ihren Aktionen im offensiven Felddrittel. Im Falle einer Pleite könnte die TSG morgen noch auf den zehnten Platz der Hinrundentabelle abrutschen.

26 Skov trifft den Querbalken! Der Däne befördert den fälligen Freistoß aus halblinken 26 Metern mit dem linken Spann in Richtung oberer halblinker Ecke. Der geschlagene Bürki hat Glück, dass ihn das Aluminium rettet.

25 Gelbe Karte für Manuel Akanji (Borussia Dortmund)

Akanji kann mit Baumgartner nicht Schritt halten. Er reißt den Österreicher zu Boden und kassiert für dieses taktische Vergehen die erste Verwarnung des Abends.

23 Bisher harmlose Hausherren setzen durch Skov und Rudy erste Versuche aus der zweiten Reihe ab. Beide Schüsse fliegen weit am Gästekasten vorbei, so dass Bürki nicht zum Eingreifen gezwungen ist.

21 Sancho mit schwachem Abschluss! Der Englänger attackiert gegen aufgerückte Kraichgauer über den freien linken Flügel und dringt in den Sechzehner ein. Aus spitzem Winkel visiert er die lange Ecke an, doch sein Versuch geht völlig fehl und landet im rechten Toraus.

20 Hummels hat Schmerzen im linken Handgelenk und bekommt deshalb einen Verband. Die Verletzung hat er sich bei seiner Chance in Minute 16 zugezogen.

17 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Mario Götze

Schwarz-Gelb jubelt in Sinsheim! Hakimi wird von Hazard steil auf die rechte Strafraumseite geschickt. Er spielt erneut flach in den Fünfmeterraum. Dort ist Götze diesmal zur Stelle und spitzelt die Kugel an Baumann vorbei. Rudy will retten, kann aber nicht verhindern, dass sie über die Linie rollt.

16 ... und die hat es in sich! Hummels verlängert Hazards' Ausführung vier Meter vor dem linken Pfosten in Bedrängnis mit dem Rücken in Richtung langer Ecke. Das Spielgerät fliegt nicht weit über Baumanns Kasten hinweg.

15 Rudy klärt nach Schulz' Flanke auf Kosten einer Ecke ins linke Toraus...

14 Dortmund würde schon mit einem Remis zumindest für eine Nacht auf den dritten Platz vorrücken. Hinrundenvierter wären die Schwarz-Gelben nur dann sicher, sollten sie das Gastspiel in Sinsheim für sich entscheiden.

11 Hakimi sucht Götze! Der Marokkaner bricht auf dem rechten Flügel ḿit hohem Tempo durch und spielt flach vor den kurzen Pfosten. Der WM-Finaltorschütze kommt am Fünfmeterraum einen Schritt zu spät.

9 Der BVB hat in den Anfangsmomenten klare Ballbesitzvorteile, beherrscht die Mittelfeldräume. Nennenswerte Vorstöße in das letzte Drittel gelingen ihm allerdings noch nicht.

6 Lucien Favre stellt nach dem 3:3-Heimunentschieden gegen den RB Leipzig zweimal um. Nico Schulz und Mario Götze nehmen die Plätze von Raphaël Guerreiro (Bank) und Marco Reus (Muskelfaserriss) ein.

4 Nach einem langen Anspiel aus der eigenen Hälfte hat Bebou auf halblinks freie Bahn. Er tankt sich in den Sechzehner und scheitert mit einem flachen Schuss auf die linke Ecke aus 14 Metern an Bürki. Dann geht wegen einer knappen Abseitsstellung des Ex-Hannoveraners die Fahne des Linienrichters hoch.

3 Alfred Schreuder hat im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pavel Kadeřábek, Sargis Adamyan (beide auf der Bank) und Stefan Posch (nicht im Kader) beginnen Håvard Nordtveit, Dennis Geiger und Christoph Baumgartner.

1 Hoffenheim gegen Dortmund – Durchgang eins in der PreZero-Arena läuft!

1 Spielbeginn

Vor gut 28000 Zuschauern betreten die 22 Akteure den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung des 23. Bundesligavergleichs zwischen Kraichgauern und Westfalen wurde Felix Zwayer beauftragt. Der seit August 2009 in der Bundesliga tätige FIFA-Schiedsrichter leitet auf diesem Level seine 161. Partie. Dabei unterstützen ihn die Linienrichter Thorsten Schiffner und Marco Achmüller sowie der Vierte Offizielle Florian Badstübner.

"Leipzig hatte nicht viele Chancen, so wie gegen uns haben sie in dieser Saison noch nicht gelitten. Natürlich ist es schwer zu akzeptieren, dass wir nicht gewonnen haben, aber wir schauen schon wieder nach vorne", findet Trainer Favre, dass sein BVB einen Sieg verdient gehabt hätte. Sinsheim war für den BVB in den letzten Jahren übrigens kein gutes Pflaster: Seit fast auf den Tag genau sieben Jahren hat er dort nicht mehr gewonnen.

Borussia Dortmund hat vor drei Tagen 3:3-Unentschieden gegen den RB Leipzig gespielt. Dabei verspielten die Schwarz-Gelben gegen den Tabellenführer aus Sachsen nach den Treffern von Weigl (23.) und Brandt (34.) nicht nur eine 2:0-Pausenführung, sondern verpassten es auch, den erneuten Vorteil durch Sanchos Tor (55.) zu halten. Der Rückstand auf Rang eins beträgt daher weiterhin vier Zähler.

"Es war sehr wichtig für uns, mal wieder zu gewinnen. Mit dem Ball war es nicht unser bestes Spiel, aber von der Art und Weise war es eine gute Mischung. Die Spieler haben super füreinander gekämpft und sich eingesetzt. Das brauchen wir auch gegen Borussia Dortmund. Mit dem Ball muss es besser sein, aber die Aggressivität in der Defensive war sehr gut", umreißt Coach Schreuder das grobe Anforderungsprofil für den heutigen Abend.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich am Dienstagabend mit 2:0 beim heimstarken Aufsteiger 1. FC Union durchgesetzt. Die Kraichgauer trafen durch Bebou (56.) und Baumgartner (90.) und sorgten nach 14 Gegentoren in den vorherigen fünf Matches für Torhüter Baumanns erste weiße Weste seit dem 1. November. Für die Schreuder-Truppe war es das Ende einer Sieglosserie von vier Begegnungen.

Bevor sich die Bundesliga für drei Wochenenden in die Winterpause verabschiedet, beenden die 18 Klubs wenige Tage vor Weihnachten die Hinrunde. Am Ende der Englischen Woche werden allenthalben die letzten Kräfte mobilisiert, um den Kurzurlaub mit einem guten Gefühl verbringen zu können. Sowohl die TSG als auch der BVB können in der Tabelle noch vorrücken, aber auch abrutschen.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der Startformationen: Bei den Hausherren rutschen Nordtveit, Geiger und Baumgartner in die erste Elf. Auf Gästeseite dürfen sich in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Reus Schulz und Götze von Anfang an beweisen.