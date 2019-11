Kovac vor ungemütlichen Tagen

90 Fazit:

Der 1. FC Union Berlin gewinnt das Hauptstadtderby gegen Hertha BSC mit 1:0 und freut sich nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga über den nächsten Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Nach dem torlosen Pausenunentschieden und einer folgenden sechsminütigen pyropbedingten Unterbrechung zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Eisernen zunächst weiterhin das aktivere Team. Um die Stundenmarke herum rissen die Gäste die Kontrolle erstmals an sich, brachten Gikiewicz‘ Gehäuse in diesen Minuten aber kein einziges Mal ernsthaft in Bedrängnis. In der ausgeglichenen Schlussphase kippte das erste Berliner Derby in der Bundesliga nach Boyatas Foul an Gentner und dem durch Polter verwandelten Strafstoß (87.) auf die Seite der Köpenicker. Der Aufsteiger rückt damit in der Tabelle auf Platz 13 vor und lieg nur noch einen Zähler hinter dem blau-weißen Stadtrivalen. Der 1. FC Union Berlin ist am kommenden Samstag zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Für Hertha BSC geht es zeitgleich mit einem Heimspiel gegen den RB Leipzig weiter. Einen schönen Abend noch!

90 Gikiewicz hat sich in dieser Szenen am rechten Arm verletzt und muss auf dem Feld behandelt werden. Der polnische Keeper wird aber auf die Zähne beißen.

90 Während im Gästeblock Gegenstände angezündet werden, rettet Gikiewicz unweit des Elfmeterpunkts im allerletzten Augenblick vor Lukebakio. Mit Mühe kann Friedrich dann klären.

90 Es dürften nach dem letzten Wechsel der Partie noch gut vier Minuten zu spielen sein.

90 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Julian Ryerson

90 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 10

Der angezeigte Nachschlag beträgt zehn Minuten. Diese bezieht sich aber auf eine Spieluhr, die während der Unterbrechung nicht gestoppt worden ist.

90 Čović reagiert auf den späten Gegentreffer mit der Hereinnahme Selkes. Der Angreifer kommt für Außenverteidiger Mittelstädt.

89 Einwechslung bei Hertha BSC: Davie Selke

89 Auswechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

87 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Sebastian Polter

Polter lässt die Alte Försterei beben! Der Schütze führt den Strafstoß mit dem rechten Fuß alles andere als optimal aus, doch Jarstein, der sich für die richtige Seite entschieden hat, lenkt die Kugel in der halbhohen linken Ecke nur in die Maschen ab.

86 Aytekin sieht sich bestätigt: Die Hausherren bekommen die große Siegchance vom Punkt.

85 Der Unparteiische schaut sich die Szene mit seinen eigenen Augen in der Review-Arena an.

84 Vor der Ausführung des Elfmeters gibt es noch einen längeren Kontakt mit dem VAR.

84 Es gibt Strafstoß für Union! Nach Pass von Mees feuert Gentner von der linken Strafraumseite weit über den Gästekasten, wird dann aber noch von Boyatas Grätsche getroffen. Referee Aytekin zeigt daraufhin auf den Punkt.

83 Nach Trimmels scharfer Flanke vom rechten Flügel irritieren sich Polter und Mees im Sechzehnerzentrum gegenseitig. Trotz einer ungeordneten Gästedefensive verpassten die Eisernen in dieser Szenen einen Abschluss aus bester Lage.

81 ... Unions Kapitän zirkelt sie von der linken Fahne direkt auf den BSC-Kasten. Jarstein steht genau richtig und faustet das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

80 Boyata klärt einen Freistoßflanke durch Trimmel auf Kosten einer Ecke...

79 Bei Hertha verlässt Ibišević den Rasen. Der Bosnier gibt die Kapitänsbinde an Joker Kalou weiter.

78 Einwechslung bei Hertha BSC: Salomon Kalou

78 Auswechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

77 Für den unermüdlichen Andersson ist der Arbeitstag vorzeitig beendet. Der Schwede wird ab sofort durch Polter ersetzt, der zuletzt in München genetzt hat.

76 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Polter

76 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Andersson

75 Andrich zieht von halbrechts nach innen und setzt aus 21 Metern einen wuchtigen Aufsetzer in Richtung der halblinken Ecke ab. Jarstein lässt diesen zwar nach vorne abprallen, ist dann aber gegen den lauernden Andersson noch rechtzeitig zur Stelle.

72 Was hat das erste Hauptstadtderby in der Bundesliga in der Schlussphase noch zu bieten? Der Trend spricht 20 Minuten vor dem Ende für die Blau-Weißen, doch mangels klarer Abschlüsse haben sich diese einer Führung noch nicht wirklich ernsthaft angenähert.

69 Gelbe Karte für Dedryck Boyata (Hertha BSC)

Boyata geht gegen Andersson mit einem hohen Bein zu Werke. Als Aytekin das mit einem Freistoßpfiff ahndet, schlägt er auch noch den Ball weg. Dies zieht eine Sanktion in Form einer Verwarnung nach sich.

68 Das Čović-Team scheint sich in dieser Phase erstmals ein Übergewicht erspielen zu können. Sie nehmen über ihre schnellen Außenspieler immer mehr an Fahr auf. Beim letzten Pass nach innen gibt es aber noch Luft nach oben.

65 Mittelstädt schafft es über links an Friedrich vorbei und spielt von der Grundlinie flach vor den kurzen Pfosten. Vor dem einschussbereiten Ibišević wirft sich Torhüter Gikiewicz auf das Leder.

62 Löwen will den fälligen Freistoß aus etwa 21 Metern per rechtem Innenrist direkt in den rechten Winkel schlenzen. Die Kugel segelt recht deutlich an Gikiewicz' Gehäuse vorbei.

61 Gelbe Karte für Keven Schlotterbeck (1. FC Union Berlin)

Im Rahmen eines Gegenstoßes legt Lukebakio die Kugel im halbrechten Offensivkorridor links an Schlotterbeck vorbei. Der lässt den Belgier humorlos über die Klinge springen und kassiert hierfür die erste Verwarnung der Partie.

60 Hertha attackiert den gegnerischen Aufbau nach einer guten Stunde etwas früher und sorgt damit für mehr Stress bei den Köpenickern, die jedoch auch zu diesem Zeitpunkt den mutigeren Eindruck vermitteln.

58 Joker Mees probiert sich aus der Distanz, feruert einen aufspringenden Ball aus mittigen 25 Metern in Richtung Gästekasten. Der Abschluss per rechtem Spann landet weit rechts im Toraus.

55 Union operiert auch nach der Pause mit vielen hohen Anspielversuchen auf Andersson. Nicht selten kommt der Schwede an diese heran, doch sind die zuständigen Mitspieler dann nicht schnell genug nachgerückt.

52 Nach etwa sechsminütiger Unterbrechung ist der Rauch wieder verzogen und die Partie wird fortgesetzt.

51 Da weiterhin Raketen aus dem Gästeblock auf das Feld gesendet werden, schickt Schiedsrichter Aytekin die Mannschaften vorerst in die Katakomben.

49 Aktuell werden sowohl im Heimbereich als auch im Gästeblock pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt. Da außerdem Raketen auf den Rasen geflogen sind, muss der Ball gerade ruhen.

48 Fischer und Čović haben in der Pause einmal getauscht: Auf Seiten der Hausherren wurde der blasse Bülter durch Mees ersetzt; bei den Gästen kommt Löwen für dne angeschlagenen Skjelbred.

46 Weiter geht's im Stadion An der Alten Försterei! Die Eisernen nehmen den besonderen Charakter dieses Derbys bisher besser an, vermitteln in vielen Szenen den spritzigeren und leidenschaftlicheren Eindruck. Hertha lässt im Laufe des Abends zwar einen Aufwärtstrend erkennen, ist aber noch weit vom Optimalniveau entfernt: Sie lassen Geschwindigkeit und Präzision im Passspiel völlig vermissen und wirken fast ein bisschen ängstlich.

46 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Joshua Mees

46 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

46 Einwechslung bei Hertha BSC: Eduard Löwen

46 Auswechslung bei Hertha BSC: Per Skjelbred

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause des Hauptstadtderbys zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC steht es 0:0. Selbstbewusste Köpenicker erwischten den besseren Start und schrammten bei Lenz‘ Pfostenkopfball schon in der 3. Minute hauchdünn an der Führung vorbei. Das Čović-Team wurde daraufhin zwar etwas aktiver, konnte sich allerdings nur ganz wenige Vorstöße in das letzte Felddrittel erarbeiten. Union blieb der überlegene Part, ohne dies in weitere zwingende Möglichkeiten umsetzen zu können. Dementsprechend geht der Zwischenstand im Stadion An der Alten Försterei in Ordnung. Bis gleich!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

43 Lukebakio flankt zwei Ecken von der linken Fahne viel zu niedrig in den Sechzehner. Union kann durch Ingvartsen beide Male problemlos klären, bleibt aber vorerst in der eigenen Hälfte gefangen.

40 Trimmel hat auf der rechten Außenbahn viel Platz. Der Kapitän zieht bis zur Grundlinie durch und spielt flach vor den Kasten. Gentner kommt zwar vor Boyata an die Kugel, bringt aber nur einen abgefälschten Kullerball zustande, der leichte Beute für Jarstein ist.

37 Grujić mit dem Kopf! Der Leihspieler befördert Klünters Flanke von der rechten Außenbahn aus zentralen zwölf Metern trotz enger Bewachung in Richtung Heimkasten. Die Kugel segelt knapp über den halbrechten Teil des Querbalkens; Gikiewicz wäre wohl zur Stelle gewesen.

34 Schiedsrichter Aytekin handhabt die persönlichen Strafen immer noch locker: Trotz längeren Trikotziehens von Lenz gegen Lukebakio lässt der FIFA-Referee die Gelbe Karte noch stecken.

33 Das letzte Gastspiel im Stadion An der Alten Försterei hat Hertha übrigens gewonnen: Im September 2012 sorgte ein von Ronny direkt verwandelter Freistoß in der 73. Minute für den 2:1-Sieg der Blau-Weißen, die am Ende der Saison als Meister in die Bundesliga zurückkehrten.

30 Auch nach einer knappen halben Stunde tut sich der Gast schwer, sich von hinten nach vorne zu kombinieren. Union verdichtet die Mittelfeldräume hervorragend und zwingt den BSC entweder zum Rückpass oder zum langen Ball.

27 Im Falle des ersten Heimsieges in einem Derby gegen die "Alte Dame" würde Union übrigens auf Platz 13 vorrücken. Hertha bleibt zwar bei jedem Ausgang Elfter, würde den Rückstand auf den Zehnten Leverkusen mit einem Sieg aber auf einen Punkt verkürzen.

24 Gentner kommt durch die Mitte vor die letzte blau-weiße Linie. Auch er probiert sein Glück aus der zweiten Reihe, doch Jarstein schnappt sich seinen unplatzierten Linksschuss aus etwa 20 Metern souverän.

22 Andersson legt einen hohen Ball an die Sechzehnerkante per Kopf für Gentner ab. Mangels nachgerückter Kollegen rennt sich der Ex-Stuttgarter dann jedoch fest, schafft es nicht an zwei Abwehrleuten vorbei.

20 Andrich bekommt im offensiven Zentrum keinen Druck und setzt deshalb aus gut 21 Metern einen Schuss mit dem rechten Fuß ab. Jarstein schnappt sich die Kugel in der halbrechten Ecke im Nachfassen.

18 Das Čović-Team offenbart weiterhin Probleme im Aufbauspiel, arbeitet mittlerweile aber deutlich wirksamer gegen den Ball. Der Schwerpunkt des Geschehens hat sich nach dem starken Beginns Unions in das Mittelfeld verlagert.

15 Lukebakio mit der ersten Annäherung der Blau-Weißen! Dilrosuns hohe Hereingabe vom linken Flügel senkt sich vor dem langen Pfosten. Dort schraubt sich der Belgier hoch und nickt aus spitzem Winkel und gut sieben Metern auf die kurze Ecke. Die wird durch Gikiewicz sauber bewacht; der Pole greift problemlos zu.

13 Andrich bewirbt sich mit einem harten Einsteigen gegen Grujić für eine frühe Gelbe Karte. Referee Aytekin wil sich mit einer schnellen Verwarnungen aber nicht unnötig unter Druck setzen und verzichtet daher.

10 Hertha ist noch nicht richtig in dieser Partie angekommen. Der Gast ist bisher nicht in der Lage, den Ball in den eigenen Reihen kreisen zu lassen und ist dementsprechend fast ausschließlich in der eigenen Hälfte gefordert.

7 Ingvartsen ist unweit des Elfmeterpunkts Adressat einer Gentner-Flanke von der linken Außenbahn. Er befördert das Leder in Bedrängnis auf die halbrechte Ecke. Jarstein hält das Spielgerät fest.

6 Ante Čović stellt nach dem langen, aber erfolgreichen DFB-Pokalabend gegen die SG Dynamo Dresden sechsmal um. Rune Jarstein, Lukas Klünter, Maximilian Mittelstädt, Dedryck Boyata, Per Skjelbred und Vedad Ibišević nehmen die Plätze von Thomas Kraft, Karim Rekik, Marvin Plattenhardt, Ondrej Duda, Salomon Kalou (allesamt auf der Bank) und Vladimir Darída (Gelb-Rot-Sperre).

3 Lenz scheitert am Innenpfosten! Nach Andrichs Hereingabe von der rechten Außenbahn kommt der Ex-Kieler vor dem langen Pfosten aus gut sechs Metern unbedrängt zum Kopfball. Er nickt gegen die Laufrichtung Jarsteins, der keine Abwehrchance hat und sich glücklich schätzen kann, dass die Innenseite der rechten Stange rettet.

2 Urs Fischer hat im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Michael Parensen (Rippenverletzung), Julian Ryerson, Manuel Schmiedebach, Joshua Mees und Anthony Ujah (jeweils auf der Bank) beginnen Neven Subotić, Christian Gentner, Christopher Trimmel, Marius Bülter und Sebastian Andersson.

1 Union gegen Hertha – das erste Hauptstadtderby in der Bundesliga läuft!

Vedad Ibišević gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Christopher Trimmel. Er entscheidet sich für den Anstoß. Die Hausherren spielen in Durchgang eins in Richtung Gästeblock.

Es ist angerichtet: Soeben haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten.

So langsam wird es ernst in der Alten Försterei: Die Vereinshymne "Eisern Union" wird eingespielt.

Mit Deniz Aytekin hat der DFB-Schiedsrichterausschuss einen der besten Unparteiischen des Landes auf das Hauptstadtduell angesetzt. Der 41-jährige Betriebswirt pfeift seit über 11 Jahren in der Bundesliga, steht seit 2011 auf der FIFA-Liste und ist seit 2012 in der Champions League unterwegs. Die Linienrichter heißen Christian Dietz und Eduard Beitinger; als Vierter Offizieller verdingt sich Robert Hartmann.

Nach zuvor drei Siegen kann Hertha nach der vorletzten Länderspielpause des Jahres noch nicht wirklich überzeugen. Hatte es im Gastspiel beim SV Werder Bremen nach Pausenrückstand noch zu einem 1:1-Unentschieden gereicht, egalisierte der BSC vor eigenem Publikum gegen die TSG zunächst ein 0:2, um dann doch noch mit 2:3 zu verlieren. Mit elf Punkten und Platz elf ist er aktuell graues Mittelmaß.

Hertha BSC hat einen deutlich schwierigeren Weg in das Achtelfinale des DFB-Pokals hinter sich. Vor heimischer Kulisse lieferte die SG Dynamo Dresden der Mannschaft von Trainer Ante Čović mit einer gigantischen Unterstützung von mitgereisten Anhängern einen packenden Kampf: Nach zweimaligem Rückstand über 120 Minuten setzten sich die Blau-Weißen erst im Elfmeterschießen durch.

"Ich erwarte ein tolles Spiel! Ein Derby ist ein Derby, ein Stadtderby sogar noch spezieller. Es wird wichtig sein, eine gute Mischung aus Aggressivität und Coolness zu finden. Wir müssen daran anknüpfen, was wir in den vorangegangenen Spielen sehr gut gemacht haben", beschreibt Urs Fischer seine Vorfreude und die Herausforderungen an sein Team.

Der 1. FC Union Berlin rangiert als Tabellen-15. vor dem zehnten Einsatz in der Bundesliga knapp über dem Strich, ist aber lediglich wegen des Torverhältnisses oberhalb der Abstiegszone angesiedelt. Nachdem sie am vergangenen Wochenende in der Bundesliga infolge des 2:0-Heimsieges gegen den SC Freiburg unglücklicherweise mit 1:2 beim FC Bayern München verloren hatten, revanchierten sie sich im Rahmen der 2. Runde des DFB-Pokals bei den Breisgauern mit einem 3:1-Erfolg.

Letztmals spielten in der Saison 1976/1977 zwei Berliner Vereine in der Bundesliga, damals Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin. Nach dem Aufstieg des 1. FC Union Berlin, der bis 1991 im Spielbetrieb der DDR vertreten gewesen war, kommt es an diesem ersten Novembersamstag 2019 zum ersten erstklassigen Aufeinandertreffen zwischen den Klubs aus den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Treptow-Köpenick.

90 Fazit:

Schluss im Signal Iduna Park! Borussia Dortmund schlägt durch eine klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den VfL Wolfsburg mit 3:0. Nach den enttäuschenden ersten 45 Minuten legte die Favre-Truppe gleich eine Schippe drauf. Sie kam zu der ein oder anderen Gelegenheit, die erste Großchance nutzte anschließend Hazard eiskalt. In der Folge war der Bann gebrochen, Guerreiro legte fast postwendend die zweite Hütte oben drauf. Die Wölfe waren zwar gewillt, heute jedoch zu passiv und zahnlos. Auch in der Schlussphase ließen die Schwarz-Gelben nicht nach. Götze per Elfmeter durfte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Damit melden die Westfalen wieder Ansprüche auf die Tabellenspitze an und rücken auf den zweiten Rang vor. Für den BVB geht es am Dienstag in der Königsklasse gegen Inter Mailand weiter. Am kommenden Samstag gastieren sie im Topspiel beim FC Bayern München. Die Niedersachen dagegen kassieren die zweite bittere Pille in Folge. In der Europa League gegen KAA Gent am Donnerstag soll das wieder geradegerückt werden. In der Liga empfangen sie in acht Tagen Bayer 04 Leverkusen.

Einen guten Abend aus dem Stadion An der Alten Försterei! In ihrem mit Spannung erwarteten ersten Hauptstadtderby in der Bundesliga stehen sich der 1. FC Union Berlin und Hertha BSC gegenüber. Das Duell zwischen Eisernen und der Alten Dame startet um 18:30 Uhr.

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach gewinnt das rheinische Duell bei Bayer Leverkusen mit 2:1 und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga auf drei Zähler aus. Nach dem 1:2-Pausenstand erwischte die Werkself erneut den besseren Start, doch durch Neuhaus kamen die Fohlen in der 57. Minute zu einer Riesenchance auf ihren dritten Treffer. Daraufhin kam es zu einem längeren Sturmlauf der Bosz-Truppe, die mehrere Großchancen ungenutzt ließ, dabei entweder an Sommer oder an ungenauen Abschlüssen scheiterte. Der Druck auf den Kasten der Rose-Auswahl blieb zwar bis zum Schluss hoch, doch brachte diese den knappen Vorsprung etwas schmeichelhaft ins Ziel. Während die Elf vom Niederrhein die deutsche Eliteklasse mindestens eine weitere Woche lang anführt, rutschen die Farbenstädter nach dem vierten sieglosen Ligamatch auf Platz zehn ab. Bayer Leverkusen empfängt am Mittwoch in der Champions League den Club Atlético de Madrid. Borussia Mönchengladbach duelliert sich am Donnerstag vor eigenem Publikum in der Europa League mit der AS Roma. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Werder verpasst erneut den Dreier und kommt gegen zehn tapfere Freiburger nicht über ein 2:2 hinaus! Die Grün-Weißen spielen nach packenden 95 Minuten zum fünften Mal nacheinander unentschieden und kassierten heute erst in der Nachspielzeit das bittere 2:2 der Breisgauer. Werder startete im ersten Durchgang - wie schon im Pokal gegen Heidenheim - mit einem frühen Rashica-Tor und schluckte dann nach einem Aussetzer von Pavlenka das 1:1 durch Petersen. Im zweiten Durchgang steigerte sich der SVW wieder und belohnte sich nach gutem Wiederbeginn mit der erneuten Führung in Minute 59. Danach verbuchten die Grün-Weißen einige Gelegenheiten für die Entscheidung, scheiterten dabei aber immer wieder an SC-Keeper Flekken. Freiburg steckte in der Schlussphase nicht auf und schnupperte sogar nach einer Ampelkarte gegen Haberer (86. Minute) weiter am 2:2. In der dritten Minute der Nachspielzeit bescherte Petersen dem Sportclub dann das späte Glück und machte doch noch den Last-Minute-Ausgleich via Standard. In der allerletzten Sekunde gelang Werder fast noch das 3:2, doch Freiburg-Torwart Flekken behielt abermals die Oberhand.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Flekken rettet dem Sportclub den Zähler! Es läuft bereits die 94. Spielminute und Werder treibt das Leder wohl ein letztes Mal nach vorn. Bittencourt flankt butterweich von rechtsaußen, in der Mitte köpft Toprak mit Druck. Flekken macht sich ganz, ganz lang und rettet am rechten Alu mit den Fingerspitzen!

89 Weghorst nochmal! Der Angreifer taucht halbrechts vor Hitz auf, schafft es aber wieder nicht, das Ding am Keeper vorbeizuschieben. Starke Parade - aber den muss Weghorst eigentlich machen.

90 Rote Karte für Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Bitteres Ende für Bayer: Bailey lässt sich nach einem Foul Herrmanns zu einer Tätlichkeit hinreißen, indem er seinem Gegenspieler gegen das Knie tritt. Referee Siebert ahndet dies zunächst mit einer Verwarnung, doch nach Ansicht der Bilder in der Review-Arena zeigt er dem Jamaikaner die Rote Karte.

89 Für die letzten Zeigerumdrehungen wechseln beide Trainer nochmal aus. Glasner bringt Steffen für Roussillon. Favre hingegen probiert die Doppelspitze aus Alcácer und Götze aus. Dafür geht Brandt.

89 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Paco Alcácer

89 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

90 Fazit:

Frankfurt schlägt Bayern mit 5:1 und setzt sich in der Tabelle wieder oben fest. Nach dem Anschlusstreffer des FCB zum 2:1 war in der zweiten Halbzeit eigentlich zu erwarten, dass es nochmal spannende werden würde. Doch in Unterzahl gelang den Gästen nicht mehr viel, sodass die Frankfurter, die sich eiskalt vor dem Tor zeigten, schnell den Deckel draufmachten. Bester Münchner war trotz fünf Gegentoren Neuer, der die Bayern vor einer noch bitteren Niederlage bewahrte. Auf Seiten der Gastgeber glänzte vor allem Kostić, der mit zwei Vorlagen und einer Bude den größten Anteil am Erfolg hatte. Die Münchner zeigten heute sicherlich nicht die beste Leistungen, agierten aber auch über 80 Minuten in Unterzahl und wussten in der Offensive ein ums andere Mal zu gefallen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

89 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

89 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jérôme Roussillon

90 Tooor für SC Freiburg, 2:2 durch Nils Petersen

Petersen schockt die Grün-Weißen und klaut Werder den Heimsieg! In der 93. Minute hebelt Günter einen Freistoß von rechts auf den zweiten Pfosten und Werder steht einfach nicht eng genug am Gegner. Toprak hat direkt am Pfosten das Nachsehen und Petersen trifft fast von der Torauslinie mit dem Kopf!

90 Viermal spielte Werder nacheinander remis, jetzt fehlen noch vier Minuten zum Heimsieg!

88 Tooor für Borussia Dortmund, 3:0 durch Mario Götze

Götze übernimmt die Verantwortung und schiebt das Spielgerät in die untere linke Ecke. Pervan ist verladen und hat keine Chance.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Petersen bleibt hängen! Schmid sorgt in der 90. Minute nochmal für ein Raunen im Weserstadion und spitzelt die Kugel an die Fünfer-Kante zu Petersen. Der SC-Angreifer probiert gegen Toprak und Veljković alles, kann sich aber nicht Richtung Tor drehen.

87 Elfmeter für Dortmund! Brandt hat links in der Box etwas Platz und will flanken. Bruma hat die Hände zuerst hinter dem Rücken, fährt den Arm dann aber aus. Dann springt ihm die Kugel an die Hand. Richtige Entscheidung, das war einfach überflüssig.

90 Erarbeiten sich die Hausherren noch eine späte Ausgleichschance? Die Hälfte des Nachschlags ist bereits verstrichen.

90 Fazit

Bundesligarekord für RB Leipzig: Die Sachsen zeigen sich nach dem Pokalspiel am Mittwoch auch heute offensivfreudig, Mainz 05 bekommt in der Red Bull Arena eine echte Packung. Mit 8:0 hat RB in seiner bisherigen Bundesligahistorie noch nie gewonnen. Hauptverantwortlich für den Kantersieg sind die quierligen Offensivkräfte aus Leipzig. Timo Werner erwischt einen echten Sahnetag, auch Christopher Nkunku präsentiert sich in Topform. Die Abwehrreihe der 05er überfordert das völlig. Deshalb schluckt man eine ganz bittere Niederlage, Leipzig tankt indes neues Selbstvertrauen für die kommende Aufgabe gegen Zenit St. Petersburg.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Satte 300 Sekunden werden in der BayArena nachgespielt.

83 Weiterhin stürmen die Westfalen nach vorne. Sie wollen sich den angestauten Frust der vergangenen Wochen offensichtlich von der Seele schießen. Mal schauen, ob jetzt etwas Ruhe ins Umfeld einkehrt.

88 Einwechslung bei SC Freiburg: Brandon Borrello

89 Ginter hat einen Krampf im linken Bein und lässt sich auf dem Boden liegend von Bénes helfen, um diesen wieder loszuwerden.

88 Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

87 Gelb-Rote Karte für Janik Haberer (SC Freiburg)

War's das für den Sportclub? Haberer fängt sich Gelb-Rot ein! Nach der Gelben vor acht Minuten checkt Haberer nun mit dem Arm in den Nacken von Klaassen. Abseits des Balles ist das Gelb und somit die Ampelkarte!

86 Einwechslung bei Werder Bremen: Sebastian Langkamp

86 Auswechslung bei Werder Bremen: Milot Rashica

85 Rashica hat noch nicht genug! Der Bremer gibt auch fünf Minuten vor Ende noch Vollgas und ist vor Flekken gleich zweimal in Szene: Zunächst drängt Heintz den Kosovaren am rechten Alu in letzter Sekunde zur Ecke ab, dann ballert der Bremer aus spitzen Winkel von linksaußen drauf. Flekken fährt das rechte Bein aus und pariert abermals!

88 Bei den Bayern hängen verständlicherweise die Köpfe. Eine 5:1-Pleite setzte es zum letzten Mal 2009 gegen Wolfsburg unter Klinsmann. Mit der Partie ist die heutige Vorstellung dennoch nicht wirklich zu vergleichen, spielte man doch über 80 Minuten in Unterzahl.

87 Tooor für RB Leipzig, 8:0 durch Timo Werner

Wieder Werner, 8:0! Aarón und St. Juste blamieren sich am rechten Strafraumeck, sie schießen sich gegenseitig an. Klostermann klaut sich den Abpraller und legt quer, Werner rauscht und knallt den Ball ins Netz. Damit hat der Stürmer heute sechs Scorerpunkte gesammelt.

84 Einwechslung bei SC Freiburg: Chang-hoon Kwon

80 Haarscharf! Hazard zieht aus dem linken Halbraum ins Zentrum und knallt die Kirsche knapp unten links am Pfosten vorbei.

87 Die 5000 Anhänger im Gästeblock sorgen für eine heftige Geräuschkulisse. Das ist verständlich, scheinen die Fohlen den Vorsprung an der Tabellenspitze doch auf drei Punkte ausbauen zu können.

87 Gelbe Karte für Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)



86 Öztunali, der beste Mainzer an diesem Tag, bekommt die Kugel in der rechten Strafraumhälfte. Er will Ampadu umkurven, der junge Verteidiger zeigt jedoch ein starkes Tackling.

84 Auswechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

84 Werder ist noch nicht durch! Nach der Gelben für Veljković flankt Günter vom linken Seitenaus und bugsiert das Leder auf den Kopf von Sallai. Der Ungar hält am rechten Pfosten die Birne hin und drückt die Kugel knapp über die Latte!

79 Glasner tauscht ein weiteres Mal aus. Brekalo kommt für Tisserand, damit wird es noch offensiver.

85 Den fälligen Freistoß setzt Christopher Nkunku in die Mauer.

83 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)



85 Tooor für Eintracht Frankfurt, 5:1 durch Gonçalo Paciência

Es wird richtig bitter! André Silva lässt David Alaba auf der halblinken Seite im Sechzehner lässig stehen. Der Portugiese zieht bis zur Grundlinie und legt die Murmel mit dem rechten Außenrist zurück in den Fünfer. Dort steht Gonçalo Paciência völlig blank, der das Spielgerät ebenfalls mit dem rechten Außenrist ins Gehäuse wuchtet.

79 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

79 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Marcel Tisserand

81 Flekken wehrt sich mit allem, was er hat! Der Sportclub-Schlussmann verdient sich immer mehr die Note 1 und klärt nun einem Werder-Vorstoß zweimal ganz stark. Erst fischt er einen Fernschuss von Eggestein von der Linie, dann rettet Flekken mit dem Gesicht gegen Bittencourt und dessen Nachschuss!

84 Gelbe Karte für Ronaël Pierre-Gabriel (1. FSV Mainz 05)

Matheus Cunha überrennt Pierre-Gabriel am linken Strafraumeck, der Mainzer lässt den Fuß stehen.

84 Leverkusen rennt an und lässt die Fohlen überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Kann sich die Bosz-Truppe zumindest noch mit einem einfachen Punktgewnn für diesen engagierten Auftritt belohnen?

84 Ein Herzschlagfinale ist das hier nicht. Mainz will bloß nicht das achte Tor kassieren, während Leipzig seinen Ballbesitz meist in hinteren Gefilden sammelt.

76 Eine Viertelstunde ist noch auf der Uhr. Es deutet mehr auf das entscheidende 3:0 als auf den Anschlusstreffer hin. Zu ungefährlich präsentieren sich die Europa-League-Teilnehmer aktuell.

83 Das Spiel plätschert aktuell etwas vor sich her. Bayern versucht zwar, gefährlich nach vorne zu kommen, doch mittlerweile fehlt auch den Gästen der Glaube daran.

81 Letzter Joker der Partie ist Bénes. Der Slowake übernimmt im Mittelfeld für Hofmann.

79 Gelbe Karte für Janik Haberer (SC Freiburg)

Mit der Hand dazwischen! Haberer verfolgt die Kugel im Laufduell mit Sargent aufmerksam mit den Augen und wischt dann einmal kurz mit der Hand über den Ball.

80 Nkunku droht nochmal durchzubrechen, Brosinski kann den Angreifer durch gutes Stellungsspiel noch ablaufen.

80 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: László Bénes

80 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Jonas Hofmann

80 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

80 Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Bor. Mönchengladbach)

Hofmann verletzt sich bei seinem Foul an Weiser selbst. Bevor er vom Platz humpelt, zeigt ihm der Unparteiische die Gelbe Karte.

80 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Gelson Fernandes

78 Frantz verzieht! Der Sportclub mit der großen Chance auf das 2:2: Schmid tritt auf der rechten Außenbahn auf die Kugel und bedient mit Übersicht Frantz. Der Achter hat lange Zeit und schiebt den Ball dann mit der Innenseite kläglich vorbei! Da war mehr drin!

80 Im rechten Offensivkorridor will Kamada Davies ausdribbeln, doch der Kanadier bleibt aufmerksam und kann das Spielgerät erobern. Auch der junge Außenspieler ist heute einer der wenigen Lichtblicke der Gäste.

73 Arnold mit einem schicken Versuch. Weghorst köpft eine Flanke von der rechten Offensivseite etwas glücklich zurück vor den Strafraum. Dort nimmt Arnold volley mit dem Vollspann ab - rechts daneben.

78 Bailey mit der nächsten Topchance zum Ausgleich! Nach einer Verlagerung auf die linke Strafraumseite lässt der Jamaikaner Lainer aussteigen und zirkelt aus gut 13 Metern in Richtung des rechten Winkels. Der Ball segelt Zentimeter über den Querbalken.

70 Nächster Tausch bei den Westdeutschen. Witsel ersetzt Dahoud.

77 Auch Lewandowski ist vorne gefrustet und staucht seine Männer zusammen, doch bitte mal etwas mutiger zu agieren. Der Bitte kommt Coman sofort nach, bringt seine Flanke jedoch nicht an den Mann.

77 Am Ende eines Gegenstoßes überwindet Herrmann Hrádecký nach einem erfolgreichen Abschluss aus halblinken 13 Metern in die flache rechte Ecke zum scheinbar erlösenden 1:3, doch eine deutliche Abseitsstellung unterbricht den Jubel schnell.

70 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Axel Witsel

70 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

75 Gelbe Karte für Mike Frantz (SC Freiburg)

Konter? Nicht mit Mike Frantz! Der Freiburger legt Josh Sargent und nimmt die Gelbe in Kauf. Werder ist bei den Umschalt-Momenten sehr fix und ist immer wieder drauf und dran, mit einem Pass sofort für Gefahr zu sorgen.

76 Aus zehn Metern kommt Latza zum Abschluss, gleich zwei Gegenspieler stürmen ihm entgegen. Er findet die Lücke, spitzelt den Ball aber genau in die Handschuhe von Gulácsi.

73 Macht Sallai noch seine Bude? Der Ungar ist im zweiten Durchgang extrem umtriebig und schleudert das Spielgerät nun aus 20 Metern Richtung Pavlenka. Der Schuss aus der Drehung nimmt Fahrt auf und zischt dann über die Latte hinweg.

69 Fette Chance für die Niedersachsen! João Victor wird per Chip in die gegnerische Box geschickt und taucht halblinks vor Hitz auf. Seinen Lupfer-Versuch pariert der herausstürmende Schlussmann mit einer Hand.

74 Mit der Hereinnahme Amiris schöpft Bosz sein Wechselkontingent aus. Der eher blasse Demirbay hat den Rasen soeben verlassen.

75 Von der rechten Seite flankt Goretzka das Spielgerät flach ins Zentrum. Dort kommt Coman angeflogen, der die Hereingabe um wenige Zentimeter verpasst.

69 Gelbe Karte für Marcel Tisserand (VfL Wolfsburg)

Gelb für ein taktisches Vergehen für Tisserand.

74 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

74 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Paul Boëtius

72 Einwechslung bei Werder Bremen: Josh Sargent

67 Pervan reagiert überragend gegen Dahoud! Erst wühlt sich erneut Hakimi, diesmal über rechts, in den Sechzehner. Vor dem herauseilenden Keeper legt er am Fünfer quer, soeben bekommt aber noch Brooks seine Beine dazwischen. Im Nachsetzen macht Brandt das Leder nochmal scharf. Dabei dribbelt er in Richtung Tor, ehe ihm Dahoud den Schuss abnimmt. Aus sieben Metern entschärft Pervan das Geschoss reaktionsschnell.

72 Auswechslung bei Werder Bremen: Yuya Osako

73 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri

73 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

70 Freiburg darf nach einigen brauchbaren Offensiv-Aktionen weiter hoffen und ist 20 Minuten vor Schluss weiterhin nur mit 1:2 hinten. Werder verteidigt bislang unaufgeregt und lauert nun vermehrt auf Kontersituationen.

70 Mit Bailey und Zakaria sind zwei weitere frische Akteure auf dem Rasen.

73 Nkunku serviert für Matheus Cunha, der Joker legt sich den hoppelnden Ball auf den rechten Fuß. Dann drischt er ihn aus 19 Metern in den Oberrang.

69 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Denis Zakaria

69 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Nico Elvedi

69 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey

72 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Im Mittelfeld steigt Kimmich Gaćinović mit offener Sohle auf den Fuß. Für das Frustfoul gibt es den Gelben Karton.

66 Glasner nimmt einen ersten Wechsel vor. Für den nachlassenden Nmecha darf Klaus ran.

69 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Wendell

71 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

71 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

66 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

66 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

71 Pfosten! Auf der halblinken Seite setzt sich Davies stark gegen mehrere Frankfurt-Akteure durch. Der Außenspieler hämmert das Leder aus zehn Metern drauf, scheitert allerdings am linken Außenpfosten.

69 Sallai versucht es erneut! Der Freiburger läuft Friedl im Rücken davon und gelangt bei einer Hereingabe von links an die Pille. Der nachfolgende Kopfball ist druckvoll und landet einen Meter neben dem linken Pfosten in der Werbebande.

68 Erneut Karim Bellarabi! Der wird von Julian Baumgartlinger halbrechts im Strafraum in Szene gesezt und haut aus zehn Metern auf den Kasten. Yann Sommer ist aber zur Stelle und wehrt den Ball nach vorne ab.

70 Distanzschuss von Poulsen, Zentner hat den mittigen Versuch im Nachfassen sicher.

69 Wieder die Gelegenheit zum Ehrentreffer, Öztunali legt für Quaison auf. Der Passempfänger schießt nicht direkt, sondern schlägt noch einen Haken. Seinen anschließenden Abschluss blockt Klostermann ab.

68 Einwechslung bei Werder Bremen: Philipp Bargfrede

68 Auswechslung bei Werder Bremen: Nuri Şahin

63 Der Vizemeister sucht die frühzeitige Entscheidung. Gegen verunsicherte Wölfe soll möglichst rasch die dritte Bude her. Damit wäre der Käse wohl endgültig gegessen.

68 Hui! Nkunku hat noch Kraft, er dribbelt sich bis zur Torauslinie durch. Dann gibt er flach in die Mitte ab, Hack klärt zwei Meter vor der Linie vor Haïdara.

69 Einwechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

69 Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

65 Sallai! Freiburg wehrt sich und kreiert die nächste Gelegenheit. Sallai lupft sich die Kugel am rechten Alu sehenswert auf den Spann und prüft Pavlenka dann mit einem Gewaltschuss. Der SVW-Schlussmann pariert erst gut, hat dann im Nachfassen Probleme. Eggestein eilt zur Hilfe und köpft das Leder in die Ferne.

68 Filip Kostić feuert aus rund 20 Metern halblinker Position drauf und scheitert an der linken Hand von Neuer. Der Keeper der Gäste ist heute mit Abstand der beste Bayern-Akteur.

65 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

65 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

61 Ein wenig erinnert die Partie an den Dortmunder Pokalabend. Zwar lag die Borussia nicht wie gegen Gladbach zurück. Trotzdem schlägt sie innerhalb von ein paar wenigen Minuten gleich zwei Mal zu. Nun wird es eine Herkulesaufgabe für Grün-Weiß.

64 Gelbe Karte für Nuri Şahin (Werder Bremen)

Frantz kommt für Grifo und wird direkt Opfer einen taktischen Fouls von Şahin.

64 Einwechslung bei SC Freiburg: Mike Frantz

64 Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

65 Poulsen schirmt den Ball stark ab, dreht sich im Strafraum und legt nach rechts raus. Mukiele nimmt den Ball aus 15 Metern direkt ab, verzieht aber völlig.

65 Ist das schon die weiße Fahne? Kovač nimmt Müller aus der Partie. Dafür ist nun der deutlich defensivere Martínez mit dabei.

64 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

64 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Bas Dost

64 Einwechslung bei Bayern München: Javi Martínez

64 Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

58 Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Raphaël Guerreiro

Guerreiro erhöht für die Westfalen! Hazard steckt aus dem linken Halbraum nach links in die Box durch. Dort fühlt sich kein Norddeutscher für Guerreiro zuständig, der sich angemessen bedankt. Aus 13 Metern schießt er ins lange Eck ein. Pervan hat keine Abwehrmöglichkeit.

63 Das kann heute noch bitter für den FCB werden! Auf der halblinken Seite im Bayern-Sechzehner kommt Kostić an die Kugel. Der Serbe feuert direkt drauf und hat fast erneut Glück, dass die Murmel abgefälscht im Tor landet. Doch Davies war mitgeeilt und kann den Einschlag verhindern.

62 Gelbe Karte für Christian Günter (SC Freiburg)

Günter kann Rashica auf der rechten Außenbahn nicht folgen und greift dann zu einem offensichtlichen Schubser. Gelb!

62 Die Werkself rennt an und erarbeitet sich in dieser Phase viele Strafraumszenen. Mittlerweile hätte sie den Ausgleich zweifellos verdient.

62 Einwechslung bei RB Leipzig: Matheus Cunha

61 Verdientes 2:1! Werder ist im zweiten Durchgang bislang das gefährlichere Team und belohnt sich nach einem starken Wiederbeginn mit der erneuten Führung.

62 Auswechslung bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer

61 Tor für Mainz - zählt aber nicht! Brosinski spielt den Ball mit dem Knie in die Spitze, Quaison steht im Abseits und überwindet Gulácsi. Dann geht zurecht die Fahne hoch.

56 Doppelchance für den BVB! Erst trifft Hakimi nach schönem Solo an der linken Grundlinie aus ganz spitzem Winkel den Pfosten. Die Kugel springt zu Weigl, der aus aus dem rechten Strafraumkorridor direkt abzieht. Im Fünfer klärt Arnold per Grätsche zur Ecke, die nichts einbringt.

55 Die Glasner-Elf muss sich jetzt etwas mehr einfallen lassen. Abgesehen von ein paar wenigen Kontern verhielt sie sich bisher etwas zu passiv. Was darf von ihr noch erwartet werden?

61 Tooor für Eintracht Frankfurt, 4:1 durch Martin Hinteregger

Ist das schon die Entscheidung! Von der rechten Fahne schlägt Kostić den Ball an den kurzen Pfosten, wo Pavard diesmal Hinteregger laufen lässt. Der Innenverteidiger lässt das Leder über den Scheitel gleiten und wuchtet das Spielgerät ins lange Eck.

59 Tooor für Werder Bremen, 2:1 durch Theodor Gebre Selassie

Gebre Selassie köpft Bremen wieder in Front! Der Außenverteidiger geht bei einem Vorstoß mit nach vorne und ist am rechten Alu der Adressat eines wunderbaren Seitenwechsels von Rashica. Gebre Selassie ist zwar kein Hüne, doch gewinnt das Kopfballduell gegen Günter und setzt den Ball über Flekken in die lange, linke Ecke!

59 Fast das 3:2! Kimmich passt den Ball im perfekten Moment zu Gnabry, der halbrechts in den Sechzehner eindringt. Der Flügelflitzer legt das Runde im Strafraum quer zu Lewandowski, der nur noch einschieben muss. Im letzten Moment kriegt Abraham seine Fußspitze dazwischen und spitzelt die Kirsche in die Arme von Rønnow.

58 Immer wieder Rashica! Der auffällige SVW-Siebener will unbedingt den Doppelpack und probiert es vom Strafraum-Rand nun mit dem linken Fuß. Aktuell hat der Kosovare kein Abschlussglück, der Schuss geht zwei Meter vorbei.

57 Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (Werder Bremen)

Bittencourt geht im Mittelfeld viel zu spät in einen Zweikampf mit Höler und kassiert eine ganz eindeutige Verwarnung.

56 Jetzt ist Werder auf Betriebstemperatur! Die Hausherren zeigen ihre beste Phase nach dem 1:0-Führungstreffer und nehmen den gegnerischen Sechzehner großflächig in Beschlag.

52 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Thorgan Hazard

Hazard bringt seine Farben in Front! Brooks köpft einen Hitz-Abschlag aus der gegnerischen Hälfte genau vor die Füße von Hakimi. Der Marokkaner legt aus dem rechten Halbfeld prima in die Gasse zu Hazard. Der Ex-Gladbacher zieht kurz nach innen und guckt aus halblinken 15 Metern Pervan aus. Mit einem satten Pfund ins kurze Eck überwindet er den Keeper.

59 Alario mit starker Rücklage! Der Argentinier visiert nach Havertz' Querpass vom rechten Strafraumeck aus zentralen 14 Metern mit dem rechten Innenrist den rechten Winkel an, jagt die Kugel aber weiter drüber.

57 Der Ehrentreffer bleibt aus: Brosinski tankt sich auf der rechten Seite durch und schlägt den Ball scharf vor den zweiten Pfosten. Boëtius müsste nur den Fuß reinhalten, Mukiele klärt zuvor ins Toraus.

51 Ansonsten beginnen die zweiten 45 Minuten so, wie die ersten derselben Sorte endete. Die Westdeutschen sind bemüht, die Lücke zu finden, schaffen dies jedoch einfach nicht. Im Gegenzug setzen die Niedersachsen immer wieder Nadelstiche.

57 Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

57 Auswechslung bei Bayern München: Coutinho

54 Flekken mit einer Monster-Parade! Der Niederländer wird zum besten Freiburger und verhindert jetzt mit eine irren Reaktion das zweite Tor von Rashica. Der Kosovare tankt sich mit bester Technik durch den Fünfer und donnert den Ball aus kurzer Distanz mit dem Vollspann auf die Kiste. Flekken reißt die rechte Hand hoch und pariert sensationell!

56 Einen langen Ball bugsiert Dost per Volley direkt vor den Fünfer, wo Paciência ans Leder kommt. Der Schuss des Angreifers rauscht nur haarscharf über den Querbalken.

57 Neuhaus schrammt hauchdünn am 1:3 vorbei! Hofmann gibt nach dem Ballgewinn gegen Weiser auf der tiefen linken Seite halbhoch auf die ballnahe Strafraumseite. Neuhaus nimmt das Leder klasse mit der Brust an und verarbeitet es aus sieben Metern direkt aus der Luft mit dem linken Fuß. Hrádecký pariert stark mit dem ausgestreckten linken Arm.

56 Nach Demirbays Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld auf die linke Sechzehnerseite hat Bender viel Platz für einen Kopfball. Sein Aufsetzer aus spitzem Winkel und acht Metern hat aber nur wenig Druck und ist leichte Beute für Sommer in der kurzen Ecke.

55 Leipzig hält den Ball zumeist in der eigenen Abwehrreihe. Mit hängenden Köpfen laufen die Mainzer kaum noch an. Stattdessen hat man hinten nun eine Fünferkette gebildet.

52 Der Wiederbeginn macht Hoffnung auf eine spannende 2. Halbzeit! In der ersten Hälfte wusste die Partie ebenfalls zu unterhalten, nahm sich nach guten Gelegenheiten aber auch öfter ausgiebige Verschnaufpausen.

48 Na schau mal an. Der Champions-League-Teilnehmer meldet sich an! Nach einigem Ping-Pong am Wolfsburger Sechzehner landet die Kirsche bei Guerreiro. Der Portugiese feuert sie aus halblinken 18 Metern jedoch über den linken Knick.

53 Diesmal chipt Müller den Ball vor den Fünfer, wo Abraham in höchster Not klären muss. Trotz 3:1-Führung und Überzahl sind die Bayern hier nicht zu unterschätzen.

54 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Daniel Brosinski

54 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Pierre Malong

54 Erneut erwischen die Farbenstädter den besseren Start, halten den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie. Die Fohlen bringen nach den Seitenwechsel bisher wenig Kontruktives zustande.

50 Flekken verhindert das 2:1! Gebre Selassie verfrachtet das Spielgerät in den Fünfer, wo Rashica mit einem Heber nach links auflegt. Bittencourt sprintet daraufhin zum Ball und probiert es aus ganz spitzem Winkel mit einem Flachschuss. SC-Keeper bekommt die Finger dran und lenkt die Pille irgendwie noch an den Pfosten!

52 Einwechslung bei RB Leipzig: Ethan Ampadu

52 Auswechslung bei RB Leipzig: Dayot Upamecano

51 Gelbe Karte für Sven Ulreich (Bayern München)



46 Die zweite Hälfte läuft, Wechsel gibt es nicht.

48 Die erste Torchance in Halbzeit zwei verbuchen die Breisgauer: Sallai zieht vom rechten Seitenrand ins Zentrum und verteilt das Leder klug an Koch. Der Freiburger hat viel Zeit für eine Fernschuss und setzt die Kugel rund zwei Meter über den Querträger.

51 In der Live-Tabelle während der Pause betrug der Vorsprung des Spitzenreiters übrigens vier Punkte. Die Werkself ist aktuell auf Rang zehn abgerutscht.

50 Fast die perfekte Antwort von Lewandowski! Von der rechten Seite landet die Murmel beim Stürmer, der das Runde aus der Luft pflückt und mit seinem Schuss aus sieben Metern am Hinterteil von Abraham scheitert.

50 Tooor für RB Leipzig, 7:0 durch Nordi Mukiele

Die komplette Demontage, 7:0! Poulsen lässt Werner auf der linken Seite laufen, der Mann des Tages flankt butterweich vor das rechte Toreck. Aarón bleibt am Boden, Mukiele steigt hoch und nickt mühelos ein.

49 Tooor für Eintracht Frankfurt, 3:1 durch David Abraham

Das darf den Bayern natürlich nicht passieren! Vor dem eigenen Sechzehner verliert Gnabry das Spielgerät. Die Kugel landet anschließend bei da Costa auf der halbrechten Seite. Der Außenverteidiger flankt die Pille scharf ans linke Fünfereck, wo Pavard Abraham aus den Augen verloren hat. Der Kapitän der Hausherren stochert den Ball aus kürzester Distanz in die Maschen.

48 Tooor für RB Leipzig, 6:0 durch Timo Werner

Sechs am Mittwoch, sechs heute: Werner baut die Führung weiter aus. Nkunku steckt das Leder durch die Abwehrreihe, Hack hebt in der Mitte das Abseits auf. Werner schnappt sich den Ball in der linken Strafraumhälfte und vollendet flach in das rechte Eck.

48 Thiago versucht Kimmich mit einem Pass durch die Schnittstelle in Szene zu setzen, doch das Anspiel gerät etwas zu lang und kullert ungefährlich ins Toraus.

46 Referee Dingert pfeift die zweiten 45 Minuten an. Fängt sich Werder wieder oder peilt der Sportclub vielleicht sogar drei Zähler an?

46 Der Ball rollt wieder! Ob er noch häufiger im Netz landen wird?

46 Einwechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

48 Während Marco Rose noch die erste personelle Umstellung verzichtet, hat Peter Bosz in der Pause den wiedergenesenen Aránguiz für den verwarnten Baumgartlinger gebracht.

46 Auswechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Katakomben.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt in der BayArena! Die Werkself hat sich zwar mehr Torschüsse (acht) als der Gast (fünf) erarbeitet, doch Mönchengladbach ist bisher sehr effizient. Zweifellos hätten die Hausherren einen besseren Pausenstand verdient gehabt. Sie müssen sich allerdings nicht nur in der Chancenverarbeitung verbessern, sondern auch auf ihrer linken Abwehrseite, über die beide Gästetore vorbereitet wurden.

46 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

46 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Julian Baumgartlinger

45 Halbzeitfazit:

Pause in Dortmund, zwischen der Borussia und dem VfL Wolfsburg steht es 0:0. Dabei passiert im Signal-Iduna-Park recht wenig. Die Schwarz-Gelben haben viel Ballbesitz, ohne dabei gefährlich zu werden. Eine richtige Topchance steht noch nicht zu Buche. Auf der Gegenseite sind die Wölfe vor allem damit beschäftigt, hinten Beton anzurühren. Dafür gehören die besten Gelegenheiten ebenfalls ihnen. Nmecha traf die Latte, Bruma scheiterte kurz vor dem Pfiff nur knapp. Interessanter sind indes die Nebenschauplätze: Reus musste bereits ausgewechselt werden, ebenso Schiedsrichter Welz, für den nun der etatmäßige Linienrichter Dr. Martin Thomsen die Begegnung leitet. So ist noch alles drin im zweiten Durchgang - bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Saller köpft nochmal am rechten Pfosten vorbei und dann rettet sich Grün und Weiß in die Pause! Werder Bremen nimmt am Ende ein eher wackliges 1:1 mit in die Kabine und baute im ersten Durchgang nach einem Traumstart immer weiter ab. Die Hausherren jubelten zunächst über den nächsten frühen Treffer von Milot Rashica und stellten bereits nach neun Minuten auf 1:0. Danach schnupperte Werder durchaus am 2:0, ehe ein überraschender und kapitaler Aussetzer von Keeper Pavlenka zum 1:1-Ausgleich der Breisgauer führte. Freiburg steigerte sich nach dem Gastgeschenk sukzessive und zeigte vor allem in der Schlussphase noch einige gute offensive Ansätze. Der Sportclub erzielte schon vor dem Pavlenka-Fehler ein irreguläres Tor - Saller foulte beim Kopfballtreffer - und hat in dieser Form auch heute wieder gute Chancen auf einen Punktgewinn.

45 Nochmal die große Möglichkeit für den VfL! Eine letzte Ecke vor der Pause landet am ersten Fünfmeterraumeck auf dem Schädel von Brooks. Der US-Amerikaner verlängert an den zweiten Pfosten, wo Bruma minimal zu spät kommt. So landet sein Abschluss mit dem langen Bein nur am äußeren Netz.

45 Halbzeitfazit:

Eine intensive erste Halbzeit endet mit einer 2:1-Führung für Frankfurt gegen Bayern. Schon nach neun Minuten kassierte Boateng nach einer Notbremse die Rote Karte, sodass früh klar war, dass das heute kein Zuckerschlecken für den FCB werden wird. In Überzahl hatten die Hausherren zu Beginn allerdings einige Probleme, da man eher auf wenig Ballbesitz gegen die Kovač-Männer eingestellt war. Binnen acht Minuten markierte die SGE dann zwei Treffer, die durchaus verdient waren, aber auch mit etwas Glück zustande kommen. Lewandowksi hatte jedoch die perfekte Antwort parat, als er sich gegen drei Verteidiger durchsetzte. Damit ist im zweiten Durchgang noch alles drin. Bis gleich!

45 Gelbe Karte für John Anthony Brooks (VfL Wolfsburg)

Kaum ist Thomsen der Verantwortliche, schon geht es härter zur Sache. Jetzt räumt Brooks sowohl taktisch als auch zweikampftechnisch gelbwürdig ab.

45 Halbzeitfazit

Lehrstunde für den FSV: RB Leipzig spielt seinen heutigen Gegner im ersten Abschnitt schwindelig. Die Offensivreihe der Hausherren ist viel zu schnell für die Abwehrspieler, besonders Werner und Nkunku präsentieren sich heute in blendender Verfassung. Dadurch lässt man der Schwarz-Elf kaum Luft zum Atmen. Nach einem Eckball (23.) gleichen die Mainzer zwar fast aus, ein Treffer wäre allerdings äußerst schmeichelhaft. Ausflüge in die Spitze sind eher die Ausnahme. Nach dem Seitenwechsel wird man auf Seiten der Gäste nun wohl versuchen, den Schaden möglichst klein zu halten. Mal sehen, ob das gelingt.

45 João Victor stellt sich unter Akanji, der Verteidiger geht daraufhin schmerzhaft zu Boden. Trotz Rückenproblemen sollte es aber für ihn weitergehen.

45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach liegt zur Pause des Gastspiels beim rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen mit 2:1 vorne. Nach dominanten ersten Minuten der Werkself wurden die Fohlen schnell aktiver und sicherten sich mit ihrem ersten Abschluss durch Wendt nach Vorarbeit Thurams den Führungstreffer (18.). In einer Phase, in der die Bosz-Truppe noch mit der Verarbeitung dieses Rückschlags beschäftigt zu sein schien, glich Vollland per Konter nach großartigem Steilpass durch Alario aus (25.). In der Folge waren die Hausherren wieder obenauf, doch bis auf auf einen satten Bellarabi-Schuss (30.) näherten sie sich der kompletten Drehung des Spielstands nicht an. In den Schlussminuten brachte Thuram den Gast nach Herrmann-Pass wieder nach vorne (42.); Alario vergab wenig später nach einem Fehler Ginters freistehend (45.). Bis gleich!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44 Gelbe Karte für Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Nach verpatzter Ballannahme und -weitergabe von Piszczek stellt Weigl gegen Guilavogui den Fuß drauf. Gelb ist korrekt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Fernschuss! Schmid traut sich 25 Meter vor der Bude das Traumtor zu und wuchtet die Pille einfach mit Gewalt drauf; rund zwei Meter fehlen. Werder zeigt sich kurz vor der Pause zu passiv und lässt sich von Freiburg hinten einschnüren!

42 Aus der zweiten Reihe wemmst Arnold die Pille aus 22 Metern mit Volldampf weit drüber. Es mangelt weiter an richtigen Gelegenheiten. Nur der Lattentreffer Nmechas geht bisher als Aufreger durch.

45 Alario mit der Riesenchance zum 2:2! Ginters lässt sich die Kugel im Aufbau als letzter Verteidiger vom Argentinier abnehmen. Der will den herauslaufenden Sommer aus 17 Metern mit einem Schuss in den rechten Winkel überwinden. Er verfehlt das Kreuzeck um Zentimeter.

44 Tooor für RB Leipzig, 5:0 durch Yussuf Poulsen

Rekordtreffer von Poulsen - noch nie führte RB Leipzig in einem Bundesligaspiel zur Pause mit 5:0. In der Entstehung ist erneut Werner beteiligt, er legt für Sabitzer in der rechten Strafraumhälfte auf. Der Österreicher scheitert noch an Zentner, den Abpraller bringt Poulsen im linken Eck unter.

44 Gelbe Karte für Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen)

Der Österreicher verhindert die Ausführung eines schnellen Freistoßes, um einen Konter zu vereiteln. Dieses taktische Vergehen wird mit einer Verwarnung geahndet.

42 Zu viele individuelle Aussetzer! Nach dem Pavlenka-Fauxpas lassen sich auch die grün-weißen Feldspieler von der Verunsicherung anstecken und schenken Freiburg zu oft sicher geglaubte Bälle. Nun unterläuft Veljković im Aufbau ein krasser Fehlpass, den Höler um ein Haar in eine gute Torchance ummünzt.

43 Frankfurt scheint etwas angeschlagen zu sein und kommt trotz Überzahl kaum aus der eigenen Hälfte. Auch in der Arena ist es deutlich ruhiger geworden, sodass sich die Eintracht-Akteure erstmal in die Halbzeit retten wollen.

42 Kein schlechter Abschluss von Boëtius, der Niederländer nimmt einen Baku-Pass direkt ab. Aus 18 Metern schlägt der Ball nur knapp neben dem rechten Pfosten ein.

40 Gelbe Karte für Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)

Nmecha foult im Mittelfeld und sieht dafür Gelb. Eine strenge Entscheidung.

42 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Marcus Thuram

Mönchengladbach sit wieder vorne! Nach Pässen von Jantschke und Lainer hat Herrmann auf der rechten Sechzehnerseite sehr viel Zeit. Er nimmt den Kopf hoch und spielt quer in den Fünfmeterraum. Aus drei Metern muss Thuram nur noch den rechten Fuß hinhalten.

40 Präsente Freiburger! Die Gäste sammeln mehr Offensiv-Zeit als Werder und nähern sich kurz vor der Pause nochmal an. Höler flankt vom rechten Seitenaus und sucht am linken Alu Grifo. Gebre Selassie läuft die Lücke zu und wuchtet das Leder in die Ferne.

40 Die Spielverhältnisse sind wieder einigermaßen ausgeglichen, da die Fohlen ihr Rückzugsverhalten in den Griff bekommen haben. Das Spieltempo in der BayArena ist immer noch hoch.

40 Mainz braucht Stabilität, deshalb nimmt Coach Sandro Schwarz einen Stürmer raus. Danny Latza soll das Mittelfeld verstärken.

38 Referee Welz hat übrigens wohl mit muskulären Problemen in der Wade zu kämpfen. Für die Rolle als vierten Schiri reicht es jedoch noch.

40 Das Tor hatte sich allerdings auch etwas angedeutet, da die Bayern nach dem 2:0 extrem gefährlich agierten. Neben dem 2:1 darf sich Davies auch über seinen Assist freuen, auch wenn die Bude zu 99% Lewandowski gehört.

39 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Danny Latza

39 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

38 Enge Duelle im Mittelfeld. Die Partie flacht etwas ab und verzettelt sich in Positionskämpfen im Niemandsland. Beide Teams agieren in etwas auf einem Niveau, wobei Freiburg etwas mehr Ballbesitz verzeichnet.

39 Bellarabi steigt Ginter im Mittelfeld von hinten in die Beine. Der zurückgekehrte Innenverteidiger hält sich den linken Fuß und bleibt zunächst liegen, kann dann aber ohne Behandlung weitermachen.

38 Tooor für RB Leipzig, 4:0 durch Marcel Halstenberg

Autsch, 4:0! Werner spielt einen tollen Steilpass auf den rechten Flügel, Poulsen ist durch. Er legt das Leder flach in die Mitte, Nkunku läuft ein aber lässt passieren. In seinem Rücken rauscht Halstenberg an, um die Kugel aus neun Metern zu versenken.

36 ...Hakimi nimmt sich der Sache an und zirkelt den Ball enorm weit über die Querlatte. Den hätte er wohl doch lieber seinen Mitspielern überlassen.

35 Das könnte jetzt spannend werden. Die Schwarz-Gelben holen in Person von Götze einen Freistoß heraus. Halblinks 22 Meter vor dem Kasten könnte das interessant werden...

37 Den fälligen Freistoß aus 21 Metern will Hofmann mit dem rechten Innenrist direkt im Netz hinter Hrádecký unterbringen. Seine halbhohe Ausführung bleibt jedoch in der Mauer hängen.

37 Tooor für Bayern München, 2:1 durch Robert Lewandowski

Einfach eine Maschine der Typ! Der Pole nimmt vor dem Sechzehner einen Pass an und verarbeitet das Leder spektakulär gegen drei Frankfurter. Anschließend löst sich Lewandowski mit einer Drehung von seinen Bewachern und schüttelt gleichzeitig Abrahahm sowie Hinteregger an. Vor Rønnow behält die Lebensversicherung der Gäste die Nerven und schiebt die Murmel ins rechte untere Eck.

36 2:1? Nein! Aus dem Zentrum spielt Gnabry einen wunderschönen Pass in den Lauf von Kimmich, der die Murmel aus rund 13 Metern halbrechter Position in den linken Winkel jagt. Anschließend geht die Fahne des Assistenten nach oben.

35 Pavlenka fast mit dem nächsten Ei! Der Werder-Schlussmann ist etwas von der Rolle und übergibt fast auch noch Petersen die Pille zum sicheren 1:2. Erneut zögert Pavlenka am Sechzehner-Ende und drischt den Ball kurz vor knapp in die Ferne.

36 Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Tah muss Thuram auf der halbrechten Abwehrseite zunächst ziehen lassen und stoppt den Franzosen dann mit einem Trikotzupfer. Die erste Verwarnung der Partie ist fällig.

32 Es kommt doch anders. Pelgrim ersetzt nun Dr. Martin Thomsen an der Seitenlinie und winkt nun mit den Fahnen. Thomsen wiederum ist jetzt offiziell Schiedsrichter dieser Partie. Ein schwieriges Wechselchaos, das nun beendet ist. Nach fünf Minuten Unterbrechung geht es weiter.

35 Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch Christopher Nkunku

Es wird deutlich, 3:0! Laimer findet mit einem starken Diagonalball den freien Werner auf dem linken Flügel. Der Stürmer zieht zunächst nach innen, legt dann aber ins Zentrum ab. Nkunku wird an der Strafraumbegrenzung nur unzureichend angelaufen und hämmert das Leder in den linken Torwinkel. Da hat Zentner keine Chance.

33 Nächste knifflige Szene für den VAR! Bittencourt wartet im Fünfer auf die Hereingabe von rechts und wird dabei von Heintz erwischt. Schiri Dingert lässt laufen und nimmt lieber mal Kontakt mit Köln auf. Die Entscheidung fällt schnell: Der Kontakt reicht nicht aus, kein Elfer.

35 Wendt überrascht Hrádecký! Nach einer Verlagerung auf die linke Außenbahn deutet der Schwede eine Flanke an, lässt die Kugel dann aber wohl unfreiwillig über den Schlappen in Richtung kurzer Torecke gleiten. Bayers Keeper kann die Kugel mit Mühe vor der Linie stoppen.

29 Kurios: Während sich der Wechsel bei den Dortmundern vollzieht, muss Schiedsrichter Welz ausgetauscht werden. Der vierte Referee, Marcel Pelgrim, übernimmt jetzt für den etatmäßigen Unparteiischen. Welz verschwindet gleich in der Kabine. Wie geht es weiter?

33 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:0 durch Djibril Sow

Die Bayern haben aber auch kein Glück! Frankfurt kombiniert sich wunderschön vor den Strafraum, wo Paciência das Leder mustergültig in den Lauf legt. Halblinks macht Kostić noch ein paar Meter und donnert den Ball drauf. Wieder wird die Pille abgefälscht und landet diesmal am rechten Fünfereck, wo Sow abstaubt und die Murmel trocken ins linke Eck jagt.

33 Mit einer Ecke von der linken Seite findet Nkunku am zweiten Pfosten Poulsen. Der Kopfball des Angreifers fliegt weit über den Querbalken.

30 Pavlenkas Vorderleute reagieren vorbildlich und rennen nach dem halben Eigentor sofort zu ihrem Keeper. In den Zweikämpfen zeigen sich die Hausherren nun aber etwas verunsichert.

33 Leverkusen befindet sich nach dem Ausgleichstor wieder deutlich im Aufwind, schaltet nach Ballgewinnen unheimlich schnell um. Das Rose-Team muss die zwischenzeitlich gewonnene Kontrolle wieder abgeben und wirkt anfällig für weitere Gegentreffer.

28 Götze kommt für Reus. Sicherlich eine Schwächung für den BVB.

28 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

28 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

30 Ein wirkliches System ist auf Seiten der Gäste nicht zu erkennen. Thiago sowie Coutinho wollen das Duell etwas beruhigen, hängen aber noch komplett in der Luft. Dass der FCB seit der neunten Minute in Unterzahl agiert, macht es natürlich nicht leichter.

28 Für Reus geht es nicht weiter. Der 30-Jährige hat offenbar zu große Schmerzen und wird gegen Götze eingetauscht.

30 Bellarabi schafft es im halbrechten Offensivkorridor hinter die gegnerische Abwehrkette und zieht aus vollem Lauf und gut 16 Metern mit dem rechten Fuß in Richtung oberer linker Ecke ab. Sommer verhindert den Einschlag mit einer starken Flugeinlage.

30 Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Timo Werner

Leipzig baut aus - und es lässt sich ein Muster erkennen: wieder geht es über die linke Seite, Nkunku legt das Leder flach an den zweiten Pfosten. Malong kann im Vollsprint nicht klären, aus spitzem Winkel schiebt Werner gekonnt ein.

27 Die Bayern wollen direkt antworten! Coutinho passt den Ball perfekt durch die Schnittstelle auf Kimmich, der das Leder sofort scharf nach innen flankt. Müller und Lewandowski sind im Zentrum allerdings zu spät dran, sodass sich Rønnow auf die Kugel werfen kann.

28 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Nils Petersen

Pavlenka schenkt Freiburg das 1:1! Der Werder-Schlussmann fabriziert einen Mega-Bock und lässt sich nach einem Rückpass von Toprak einfach zu lange Zeit. Petersen lauert auf, geht dazwischen und darf dann vom rechten Strafraum-Ende ins leere Tor einschieben. Was für ein Aussetzer von Pavlenka!

25 Wieder die Grün-Weißen. Eine Bogenlampe im Sechzehner der Gastgeber nimmt Weghorst mit dem ganz feinen Füßchen herunter. Über Umwege gelangt die Murmel zu Bruma, der sie aus 18 Metern halbrechter Position drüber hämmert.

27 Da fehlt nicht viel! Japaner Osako hat nach der Schusschance direkt seine nächste Aktion. Osako ist mittig vor dem Fünfer kurz vor dem Abschluss und wird erst in allerletzter Sekunde von Lienhart geblockt!

27 Kein Elfmeter: Poulsen legt sich einen Werner-Pass vor und fällt über den Fuß von Hack. Referee Winkmann lässt die Pfeife zurecht stumm.

28 Volland wird in der Angriffsmitte durch einen flachen Pass von halbrechts bedient. Er visiert aus gut 22 Metern mit dem linken Spann die rechte Ecke an, verfehlt die Stange jedoch deutlich.

24 Flekken verhindert den zweiten Einschlag! Yuya Osako probiert es von rechten Strafraum-Grenze und scheitert an SC-Keeper Flekken, der sich am linken Alu souverän auf die Kugel wirft.

26 Feine Flanke aus dem rechten Halbfeld, Mukiele schlägt den Ball auf den zweiten Pfosten. Dort geht Halstenberg volles Risiko, sein Volleyschuss misslingt.

23 Die Hausherren kommen mit einem blauen Auge davon, müssen aber trotzdem bei Standards extrem aufpassen. Auch wenn Sallai beim Freistoß gegen Klaassen schubste, besonders gut geordnet sah die Werder-Defensive aber nicht aus...

25 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Filip Kostić

Die Frankfurter gehen in Front! Von der rechten Seite passt da Costa die Murmel in den Sechzehner, wo Sow aus rund 13 Metern abdrückt. Der Schuss des Eintracht-Akteurs wird von Alaba abgefälscht und landet am linken Fünfereck bei Kostić, der die Murmel mithilfe des rechten Innenpfostens in die Maschen bugsiert.

22 Wolfsburg trifft die Latte! Nahe des rechten Strafraumecks setzt sich Nmecha mit dem Bauerntrick gegen Hummels durch und überläuft den ehemaligen Nationalspieler. Aus spitzem rechten Winkel und zehn Metern lupft er die Kirsche über Hitz hinweg. Dabei tropft sie an das Quergebälk.

25 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Kevin Volland

Die Werkself egalisiert den Spielstand! Nach einem zunächst gestoppten Konterversuch erobert Alario das Leder im Mittelkreis direkt zurück. Der Argentinier spielt einen hervorragenden Steilpass in das offensive Zentrum, der Volland frei vor Sommer auftauchen lässt. Der lässt den Schweizer locker aussteigen und drückt den Ball aus halbrechten fünf Metern in die Maschen.

23 Ganz so leicht fällt der SGE die Überzahl bislang aber noch nicht. Gegen den FCB haben sich die Hausherren eher auf wenig Ballbesitz eingestellt. Mit einem Mann mehr müssen die Hessen jedoch das Spiel machen.

20 Reus muss infolge eines Zweikampfes am Seitenrand behandelt werden. Nach kurzem Einsprühen beider Knöchel kann der Offensivmann weitermachen.

23 Dicke Chance für die Gäste! Nach einer Ecke von der rechten Seite köpft Hack aus sechs Metern auf den Kasten. Gulácsi präsentiert sich wach und wehrt per Fuß ab.

21 Videobeweis: Sallai köpft das 1:1 und wird zurückgepfiffen! Der Freiburger versenkt einen Grifo-Freistoß mit einem wuchtigen Kopfball im Netz und dreht erstmal zum Jubel ab. Schiri Dingert schaut sich die Szene nochmal auf dem TV-Bildschirm an und erkennt, dass Sallai zuvor mit beiden Armen gegen Klaassen schiebt. Stümerfoul, kein Ausgleich, weiter 1:0!

22 Jetzt trifft Öztunali das Leder, nach einem Einwurf kann er aus 12 Metern abziehen. Laimer blockt ab.

22 ... nach der langen Ausführung macht Bender die Kugel mit einem Kopfball an die Fünferkante wieder scharf. Ginter leitet mit seinem Befreiungsschlag einen Gästekonter ein. Hinter der Mittellinie bleibt Thuram aber an Tah hängen.

18 Nach wie vor könnte hier mehr passieren. Beide Mannschaften sind durchaus bemüht, finden aber nur selten den Weg durch die Defensive des anderen Teams. Es könnte grundsätzlich mehr geschehen.

21 Erstmals eine gute Gelegenheit für Mainz, Szalai findet Öztunali in der Spitze. Aus 19 Metern hält der Mittelfeldmann drauf, trifft den Ball aber überhaupt nicht.

21 Bellarabi holt über rechts gegen Elvedi den vierten Eckball der Hausherren heraus...

20 In der Luft bekommt Dost einen Rempler von Pavard mit, sodass der Stürmer schmerzhaft auf dem Boden landet. Der Angreifer muss sich kurz schütteln, kann zum Glück aber weitermachen.

19 Freistoß für RB Leipzig, Halstenberg schießt aus spitzem Winkel einfach mal drauf. Sabitzer versucht noch den Kopf reinzuhalten, Zentner lässt sich davon nicht verwirren.

18 Können sich die Breisgauer erholen? Der Sportclub tritt auf die Bremse und verteilt den Ball erstmal sicher in den eigenen Reihen. Werder schaut sich das Ganze an und will dann schnell kontern.

15 Da war mehr drin für die Westfalen. Zunächst wird Reus von Roussillon mit einem sehr riskanten, dafür aber wohl fairen Tackling gestoppt. Im zweiten Anlauf kombinieren sie sich von links entlang der Sechzehnmeterraumkante in eine Abschlussposition. Aus 20 Metern bugsiert Weigl das Rund trotz guter Lage rechts vorbei.

18 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Oscar Wendt

Die Fohlen nutzen ihre erste Gelegenheit! Nach einem Pass auf die rechte Außenbahn lässt Thuram an der seitlichen Strafraumlinie mit einer einfachen Finte aussteigen. Er spielt einen flachen Querpass in den Fünfmeterraum, den der freie Wendt problemlos einschieben kann.

17 Halstenberg serviert nach einer schnellen Kombination vor dem Sechzehner für Poulsen. Aus 17 Metern schickt der Stürmer den Ball über die Querlatte.

17 Von der rechten Außenbahn kommt eine Flanke in den Bayern-Sechzehner gesegelt. Dort gewinnt Dost das Kopfballduell gegen Kimmich, doch die Kugel landet nur in den Händen von Neuer.

17 Wieder Rashica! Erneut hat der SVW-Siebener eine Szene und legt sich Ball 16 Meter vor der Bude auf den rechten Schlappen. Es folgt ein Schlenzer von halblinks, den Flekken am zweiten Pfosten aufmerksam wegfaustet! Werder startet dominant und schnuppert am 2:0.

14 Hakimi knallt eine abgewehrte Ecke aus mittigen 25 Metern als Dropkick aufs gegnerische Gehäuse. Sein Versuch düst jedoch übers Stadiondach.

17 Nach sehr zurückhaltenden Anfangsminuten vergrößert die Rose-Truppe ihre Spielanteile zunehmend. Sie setzt im letzten Felddrittel aber noch gar keine Akzente, schafft es nur selten in die Nähe von Hrádeckýs Kasten.

15 Feine Idee! Bittencourt saugt den Ball im Sechzehner an und will sofort Klaassen hinter der Viererkette bedienen. Der Heber kommt gut, doch Heintz gegen im allerletzten Moment dazwischen!

13 Chancentechnisch tut sich hier relativ wenig. Weder der BVB noch der VfL können bisher offensive Akzente setzen. Optische Vorteile gibt es jedoch auf Seiten der Hausherren.

15 Auf der halblinken Seite hat Davis zu viel Platz. Der Münchner feuert direkt aus 20 Metern drauf, findet jedoch nur die Arme von Rønnow.

14 Tolle Hereingabe von Werner, nach einer schnellen Bewegung gibt er von links hart rein. Die Abnehmer verpassen.

13 Field Goal von Vincenzo Grifo! Der Freiburger nimmt sich einen Freistoß aus 25 Metern und donnert die Pille locker mal fünf Meter über die Kiste. Beim American Football hätte es dafür drei Punkte gegeben...

14 Volland setzt sich unweit des linken Strafraumecks gegen Jantschke durch und gibt dann halbhoch in den Fünfmeterraum. Sommer schnappt sich den unangenehmen Aufsetzer vor dem lauernden Alario.

14 Kovač muss sich auf der Bank die nächsten Gedanken machen, da nun mit Boateng bereits der dritte Verteidiger nach Süle und Hernández ausfällt. Wechsel deuten sich allerdings erstmal nicht an, da Kimmich wieder den Rechtsverteidiger gibt und Pavard in die Innenverteidigung rückt.

11 Milot Rashica ist on fire! Der Kosovare netzte gegen Heidenheim schon nach sechs Minuten ein, heute brauchte der Bremer neun Minuten für das 1:0.

12 Im Aufbau verliert Hack den Ball an Poulsen. Sofort schaltet Leipzig um, Werner wird halbrechts in die Spitze geschickt. Aus 16 Metern schießt der Stürmer, St. Juste klärt per Grätsche.

10 Durch einen unglücklichen Abpraller aus Wölfe-Sicht hat Piszczek auf der rechten Außenbahn extrem viel Platz. Seine flache Hereingabe an den Strafstoßpunkt wird zur Ecke geklärt. Die verpufft erneut wirkungslos.

12 Nach einem Doppelpass mit Havertz zieht Demirbay aus zentralen 20 Metern ab. Der noch von einem Verteidiger berührte und damit entschärfte Versuch ist in der halblinken Ecke leichte Beute für Sommer.

11 Gonçalo Paciência nimmt sich der Sache aus rund 17 Meter halblinker Position an, scheitert mit seinem Rechtsschuss allerdings an der Mauer. Auch der Nachschuss wird abgeblockt.

10 Schusschance für Werner, aus 15 Metern stimmen Kraft und Präzision nicht. Zentner taucht ab und holt sich den Ball.

9 Rote Karte für Jérôme Boateng (Bayern München)

Da es keinen Elfmeter für Frankfurt gibt, entscheidet der Unparteiische auf Freistoß, was aber gleichbedeutend mit einer Notbremse von Boateng ist. Ob sich der FCB darüber so wirklich freuen kann?

9 Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Milot Rashica

Ein langer Ball, ein schneller Rashica und jetzt steht es 1:0! Osako krallt sich die Kugel im Mittelfeld und bedient dann Rashica auf dem linken Flügel. Der Blitzstarter vom Pokal-Spiel läuft dem schlecht postierten Lienhart weg und schiebt das Leder aus elf Metern ganz cool in die lange Ecke!

7 Es ist eine intensive und zweikampfgeprägte Anfangsphase. Wolfsburg versucht, die Räume möglichst eng zu machen. Damit kommt die Borussia noch nicht richtig zum Zug.

8 Beide Teams wollen schon früh für Torchancen sorgen und benötigen dafür noch etwas mehr Präzision. Viele Pässe und Hereingaben sind zu ungenau.

9 Im Rahmen des ersten Vorstoßes der Fohlen wird Herrmann auf die rechte Außenbahn geschickt. Er sucht Thuram im Zentrum mit einem halbhohen Anspiel. Tah bewacht den Franzosen eng und klärt problemlos.

8 Mit einem Steilpass soll Quaison in Szene gesetzt werden, Upamecano glänzt allerdings mit Stellungsspiel.

8 Kein Elfmeter für Frankfurt nach Videobeweis! Die Bayern vertendeln eine gute Chance und sofort rollt der Konter der Frankfurter an. Auf Höhe der Mittellinie steht Boateng schlecht, sodass Paciência halblinks davonziehen kann. Kurz vor der Strafraumbegrenzung wird der Portugiese von Boateng zu Fall gebracht.

5 Die Werder-Fans sehen eine steile Flanke in Richtung Rashica und springen schon fast auf; Der Kosovare ist auf links fast schon frei durch. Die Flanke von Klaasen aus dem Zentrum ist aber etwas zu lang und Rashica verpasst um eine Fußlänge.

6 Diesmal setzt Kostić Paciência auf der linken Außenbahn mit der Hacke in Szene. Der Portugiese macht noch ein paar Meter und flankt scharf nach innen. Im Fünfer fährt Neuer die linke Pranke aus und kann vor dem einschussbereiten Dost retten.

4 ...Hazard befördert die Murmel auf den kurzen Pfosten, ruft damit aber keine brenzlige Situation auf den Plan.

3 Ui, das hätte gleich gefährlich werden können. Guerreiro flankt von links in die Mitte, wo Brooks ein Stockfehler unterläuft. Nur knapp verpasst auf Höhe des Elfmeterpunktes Reus. Im Nachgang holt Hakimi eine erste Ecke heraus...

6 Marco Rose stellt nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund fünfmal um. Oscar Wendt, Tony Jantschke, Matthias Ginter, Christoph Kramer und Patrick Herrmann ersetzen Ramy Bensebaini (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Jordan Beyer, Denis Zakaria, László Bénes und Lars Stindl (jeweils auf der Bank).

5 Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Marcel Sabitzer

Führung für die Hausherren! Werner überrennt in halblinker Position St. Juste, das Sprintduell findet einen klaren Sieger. Dann gibt er flach in die Mitte ab, Sabitzer muss kurz vor dem Kasten nur noch den Fuß reinhalten.

4 Schon früh setzen die Frankfurter den Favoriten unter Druck, sodass Kostić das Leder erobern kann. Der Flügelflitzer probiert es frech aus 25 Metern, verfehlt sein Ziel allerdings deutlich.

3 Şahin schon kurz vor Gelb! Der Bremer stellt sich bei einem Mittelfeld-Duell mit Grifo nicht sonderlich klug an und unterbindet mit einem plumpen Stoßen einen möglichen Konter der Freiburger. Referee Dingert schnappt sich Şahin und ermahnt den Bremer.

4 Boëtius treibt die Kugel über den linken Flügel, um schließlich flach in den Rückraum abzugeben. Dort läuft Baku zwar ein, Laimer stellt allerdings den Passweg zu.

4 Die Hausherren kommen gleich in den ersten Minuten zu zwei Eckstößen. Die führen allerdings nicht zu unmittelbarer Gefahr für den Gästekasten.

2 Erste gute Chance der Münchner! Ein langer Ball landet auf der rechten Außenbahn bei Müller, der nach innen zieht und mit etwas Glück an der Kugel bleibt. Das Leder springt genau in den Lauf von Gnabry, der aus rund 13 Metern halbrechter Position abdrückt. Der Schuss rauscht nur knapp am linken Pfosten vorbei.

2 Werder will die frühe Kontrolle und einen Blitzstart wie im Pokal. Ein erster langer Schlag erreicht auf dem rechten Flügel Rashica und sorgt für die erste längere Ballbesitzphase der Hausherren.

1 Das Bällchen rollt.

3 Peter Bosz hat im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn 07 drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Lars Bender(Faserriss im Oberschenkel), Aleksandar Dragović und Nadiem Amiri (beide auf der Bank) beginnen Sven Bender, Wendell und Kerem Demirbay.

1 Und los! Schiri Dingert gibt die Partie frei, Freiburg stößt an. Werder ist heute gemäß der Vereinsfarben in Grün und Weiß gekleidet, Freiburg in Rot und Schwarz.

1 Los geht's in Frankfurt! Die Gäste eröffnen das Geschehen in weißen Trikots, während die Eintracht im schwarz-roten Dress aufläuft.

1 ...und los! Leipzig beginnt in weißen Trikots mit dem Anstoß, Mainz ist in dunklen Jerseys unterwegs.

1 Leverkusen gegen Mönchengladbach – das rheinische Duell in der BayArena läuft!

Das Motto beim Einlauf? Lebenslang Grün-Weiß! Die Werder-Fans erheben sich, zeigen ihre Schals und singen die Vereinshymne.

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Hereinspaziert! Schiedsrichter Christian Dingert kommt als Erster aufs Feld und führt die Mannschaften ins Weserstadion.

Schauen wir kurz vor Anpfiff noch schnell auf die wichtigsten Personalien. Bei Werder gibt im Vergleich zum Pokalspiel vier Veränderungen: Toprak, Gebre Selassie, Şahin und Osako rücken in die Startelf. Freiburg-Trainer Streich nimmt zwei Änderungen vor und vertraut heute auf die Dienste von Lienhart und Höler.

Schiedsrichter der Partie ist Guido Winkmann. Für den 45-Jährigen ist es der vierte Saisoneinsatz im deutschen Oberhaus, bei den heutigen Mannschaften wurde er bislang noch nicht vorstellig. An den Seitenlinien assistieren Christian Bandurski und Arno Blos, vierter Offizieller ist Florian Badstübner. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Günter Perl und Michael Emmer verantwortlich.

Trainer Streich hat trotz des Rückschlags aber keine Zweifel: "Die Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn", sagte der Sportclub-Coach direkt nach Schlusspfiff. Die Marschroute für das Gastspiel in Bremen ist einfach: "Wir wollen bei Werder ein bisschen das Gas rausnehmen", plant Streich, der auch etwas mitnehmen will: "Wir fahren mit Selbstbewusstsein und Mut hin."

Beide Mannschaften machen sich in den Katakomben bereit, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Markus Schmidt, der in den kommenden 90 Minuten von seinen beiden Assistenten Sven Waschitzki sowie Markus Schüller unterstützt wird.

Unparteiischer des heutigen Kräftemessens ist Tobias Welz. Der 42-jährige Polizeibeamte aus Wiesbaden geht in seine zehnte Spielzeit in der deutschen Beletage und kommt 2019/2020 zu seinem vierten Einsatz im Oberhaus. An den Seitenlinien assistieren ihm Rafael Foltyn und Dr. Martin Thomsen.

Unter der Woche erlebte der Sportclub im DFB-Pokal eine kleine Enttäuschung. Das Streich-Team verlor - wie schon in der Liga - gegen Union Berlin und schied in der 2. Hauptrunde verdient aus. Insbesondere zu viele eigene Fehler sorgten für leichte Gegentore und verhalfen Union zu einem überraschenden 3:1 im Schwarzwald.

Sandro Schwarz hat Respekt vor der Aufgabe. "Das Pokalspiel hat gezeigt, was für eine enorme Qualität in ihrem Offensivspiel haben", erkennt der Mainzer an. "Das wussten wir aber nicht erst seit gestern." Wer nun glaubt, dass über 90 Minuten Beton angerührt wird, liegt allerdings falsch. Schwarz wünscht sich von seinen Mannen Akzente im Spiel nach vorne.

In beider Klubhistorien stehen bislang 48 direkte Aufeinandertreffen auf dem Papier. 26 dieser Duelle entschieden die Westfalen für sich, die zudem zwölf Remis bei zehn Niederlagen einheimsten. In der Vorsaison hatten sie ebenfalls beide Male das bessere Ende für sich. Auswärts feierten sie einen knappen Erfolg (1:0), zuhause fiel er marginal höher aus (2:0).

Auf das 75. Bundesligaduell zwischen Werks- und Fohlenelf wurde Daniel Siebert angesetzt. Der 35-jährige Sportwissenschaftler aus Berlin ist zur Saison 2012/2013 in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen. Bei seinem 95. Bundesligaeinsatz unterstützen ihn die Linienrichter Lasse Koslowski und Jan Seidel sowie der Vierte Offizielle Christian Gittelmann.

Ganz sicher auf dem richtigen Weg befindet sich auch der Sportclub aus Freiburg. Die Breisgauer überraschen bislang die gesamte Bundesliga und belegen nach neun Spieltagen Platz drei. Mehrfach hatte das Team von Christian Streich sogar die Chance, Tabellenführer zu werden.

Auch Kovač stellte sich den Fragen der zahlreichen Journalisten: "Ich erwarte mir mehr Leidenschaft in den Zweikämpfen. Wir müssen von Anfang an da sein. In Frankfurt geht von Anfang an die Post ab. Da müssen wir hellwach sein. Es kann schnell passieren, dass wir in Rückstand geraten - wenn wir so agieren wie in den letzten Wochen. Es ist ein Topspiel gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Fußball ist ergebnisorientiert. Die beste Kombination ist, wenn du gewinnst und gut spielst. Das gelingt uns im Moment nicht. Wir müssen Erfolgserlebnisse schaffen, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Man muss keine Kunststücke aufführen, man muss es einfach halten."

“Wir haben den Kopf verloren und wilde Sau gespielt“, erklärt VfL-Trainer Oliver Glasner den Auftritt mit einem österreichischen Sprichwort. Alles, was seine Auswahl auszeichne, habe diese über Bord geworfen. Gleichzeitig geht der Übungsleiter mit einer gewissen Portion Optimismus in die nächsten Aufgaben. Er glaube nicht, “dass die Niederlage große Spuren hinterlassen wird. Man muss das große Ganze sehen. Wir haben vorher gezeigt, dass wir schwer zu bespielen sind“. Die Borussia sieht er indes weiter als Kandidaten für die Meisterschaft: “Das ist eine Mannschaft, die alles mitbringt, um am Ende ein Wörtchen um den Titel mitzusprechen. Wir müssen versuchen, die Räume für Konter zu nutzen“.

"Dass wir den Schwung aus dem Pokalspiel mitnehmen wollen, ist selbstverständlich", sagt RB-Coach Julian Nagelsmann vor dem Vergleich. In Niedersachsen brachte man seine Offensiv-PS in beeindruckender Art und Weise auf die Straße, der Gegner lief nur hinterher. "Wolfsburg hatte nicht allzu viel Freude an dem Spiel, so soll es auch für Mainz sein."

In der Bundesliga grüßt die Elf vom Niederrhein zum dritten Mal hintereinander von ganz oben. Dank eines 4:2-Heimerfolges gegen die SG Eintracht Frankfurt, zu dem Thuram (28.), Wendt (45.), Elvedi (75.) und Zakaria (85.) die Treffer beitrugen, sammelte die Auswahl von Trainer Marco Rose die Zähler 17, 18 und 19 ein.

Ein wenig anders ist die Situation bei den Autostädter gelagert. Als einziger europäischer Verein neben Juventus Turin waren sie bis zum Pokalabend gegen RB Leipzig am Mittwoch in Pflichtpartien ungeschlagen. In der Bundesliga kletterten sie damit bis auf den fünften Rang, kassierten erst fünf Gegentreffer und haben lediglich zwei Punkte Rückstand auf den Branchenprimus Gladbach. Gegen die Roten Bullen jedoch setzte es daheim eine deftige Klatsche (1:6). Dieser Nackenschlag will verarbeitet werden.

Borussia Mönchengladbach hat sich am Mittwochabend aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Bei Borussia Dortmund zeigten die Fohlen eine ansprechende Leistung und waren über weite Strecken des Abends jedenfalls nicht das schwächere Team, doch nach Thurams Führungstreffer (71.) konnte Schwarz-Gelb den Spielstand in der Schlussviertelstunde noch drehen.

Nach der Pokal-Gala will der SVW den Schwung mit in die Liga nehmen und erstmals seit Mitte September wieder drei Punkte einfahren. Trainer Florian Kohfeldt glaubt an eine Serie: "Ich habe in den vergangenen Wochen in vielen Spielen gute Anzeichen gesehen. Gegen Heidenheim hat die Mannschaft gemerkt, dass der Weg grundsätzlich richtig ist", so Kohfeldt.

In Leipzig haben die Mainzer noch nie gewonnen. Bislang fanden drei Partien in der Red Bull Arena statt, die Hausherren gewannen zwei davon. In der Spielzeit 2017/2018 holten die Mainzer einen Zähler (2:2).

Angeschlagen kommen die Bayern allerdings nur leistungstechnisch nach Frankfurt. Aus den letzten sieben Duellen fuhren die Gäste fünf Siege ein und mussten sich daheim der TSG mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem außergewöhnlichen 7:2-Erfolg in der Champions League bei Tottenham waren die Vorstellungen eher wackelig, sodass auch der 2:1-Erfolg im DFB-Pokal in Bochum zuletzt erst kurz vor Ende eingetütet wurde. In der Verteidigung fehlen den Süddeutschen für einen längeren Zeitraum die beiden Leistungsträger um Süle und Hernández, sodass sich die neue Viererkette erstmal eingrooven muss.

Schauen wir unterdessen auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren rotieren ordentlich durch und nehmen im Vergleich zum Pokal fünf Veränderungen vor. Während Bürki zurück ist und erstmal auf der Bank sitzt, ersetzen Hakimi, Hummels, Dahoud, Reus und Guerreiro die ebenfalls als Joker agierenden Schulz, Zagadou, Witsel, Sancho und Bruun Larsen. Bei den Gästen gibt es derweil vier Wechsel. Für Mbabu, Brekalo, Steffen und Gerhardt beginnen Guilavogui, Roussillon, Brooks und Nmecha.

Infolge der verdienten 0:3-Auswärtsniederlage bei der SG Eintracht Frankfurt spielte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz in der heimischen BayArena 2:2 gegen den SV Werder Bremen. Nach Alarios Ausgleichstreffer kurz vor der Stundenmarke drängte sie zwar stark auf das entscheidende Tor, doch dieses gelang ihr nicht mehr.

Coach Hütter äußerte sich auf der Pressekonferenz zum anstehenden Match: "Natürlich ist es ein besonderes Spiel. Aber letztlich geht es auch heute um drei Punkte. Ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, wir befinden uns auf einem guten Weg und sind vor allem zuhause aktuell sehr stark. Die Bayern haben enorme Qualität in allen Bereichen. Für uns ist es wichtig, die richtige Balance zu finden: Wir müssen mutig nach vorne spielen, unser Spiel durchziehen, und zugleich gut verteidigen. Der FC Bayern war in der Vergangenheit immer am gefährlichsten, wenn man geglaubt hat, sie seien angeschlagen. Wir wissen, dass einiges auf uns zukommt."

Werder überrollte den 1. FC Heidenheim mit unbändiger Offensiv-Power und ließ die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gar nicht erst ins Spiel kommen. "Das war ein Offensiv-Feuerwerk von Werder, wir hätten uns auch noch mehr Gegentore fangen können", gab der Heidenheim-Trainer danach anerkennend zu.

Im Vergleich zum Pokalspiel tauschen die Hausherren auf drei Positionen. Mvogo, Forsberg (beide Bank) und Orban (verletzt) nehmen heute die Zuschauerrolle ein, Gulácsi, Klostermann und Nkunku kommen. Auf der anderen Seite reagiert Trainer Sandro Schwarz auch aufgrund einer Gelbsperre. Hack ersetzt Niakhaté, Pierre-Gabriel ersetzt zudem Brosinski (Bank).

Favre selbst will so wie Selbstvertrauen wie möglich aus der zurückliegenden Begegnung ziehen. Es sei immer gut, ein Spiel umzubiegen. “Aus meiner Sicht war das auch verdient. Wir haben es analysiert, und es gab dabei viele positiven Sachen. Wir hatten 14:6 Torchancen. Es ist immer sehr gut, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Sie sind immerhin Tabellenführer“, so der Schweizer. Ein Zwischenzeugnis möchte er seiner Truppe nach neun Matches in der Liga noch nicht ausstellen: “Es ist schwer, jetzt schon ein Fazit zu ziehen. Wir haben wichtige Spiele in dieser Woche, aber alles bis zum Jahresende ist wichtig“.

Die Werkself zog am Dienstagabend durch einen 1:0-Erfolg gegen den SC Paderborn 07 in das Achtelfinale des Cup-Wettbewerbs ein. Gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen besorgte der formstarke Alario in Minute 25 den Siegtreffer. In der Bundesliga ist Leverkusen zuletzt ins Schlingern geraten: Von den jüngsten drei Begegnungen konnte keine einzige gewonnen werden.

War das der Befreiungsschlag? Nach schwierigen Wochen mit der Pleite in der Champions League bei Inter Mailand (0:2) und der enttäuschenden Nullnummer im Revierderby beim FC Schalke 04 (0:0) wurde die Kritik von außen an Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre und seinen Mannen immer lauter. Am Mittwoch jedoch gelang den Schwarz-Gelben ein hart erkämpfter Erfolg im DFB-Pokal über Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach (2:1). Dabei ließen sie sich auch nicht vom späten Rückstand aus der Ruhe bringen und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Damit dürfen sie gespannt auf die Auslosung blicken.

Die Frankfurter liegen aktuell auf der zehnten Position, könnten mit einem Sieg gegen den Branchenprimus aus München allerdings wieder ganz oben anklopfen, da die Mannschaften auf den internationalen Rängen extrem nah zusammen liegen. Zuletzt setzte sich die Eintracht, die bereits 21 Pflichtspiele auf dem Buckel hat, mit 2:1 bei St. Pauli durch. Dopeltorschütze Dost soll auch heute wieder auf Torejagd gehen. In der Liga kassierten die Hessen am vergangenen Spieltag eine empfindliche 4:2-Pleite beim Tabellenführer aus Gladbach, sodass heute etwas Zählbares gegen die Bayern wichtig wäre.

Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach befinden sich in einer anstrengenden Phase, schließlich sind sie durch ihre internationalen Verpflichtungen derzeit zweimal pro Woche im Einsatz. Vor ihren vierten Gruppenpartien in Champions und Europa League treffen sie im direkten Duell in der nationalen Eliteklasse aufeinander, nachdem sie unter der Woche im DFB-Pokal gefordert gewesen sind.

Beide Teams treten mit einem Sieg im Rücken an: Mainz 05 setzte sich am 9. Spieltag mit 3:1 gegen den FC Köln durch, Leipzig spielte noch am Mittwoch im DFB-Pokal in Wolfsburg. Mit einem 6:1-Auswärtserfolg ließ die Nagelsmann-Elf aufhorchen.

Für Werder war der Pokalausflug unter der Woche ein voller Erfolg. Die Grün-Weißen entledigten sich ihrer vier Liga-Unentschieden hintereinander und zerlegten Zweitligist Heidenheim mit 4:1. Besonders in der Anfangsphase spielte Werder groß auf und machte mit drei Treffern in den ersten 18 Minuten bereits frühzeitig alles klar.

Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Spieltag der Bundesliga! In einem schon von der Tabelle her hochspannenden Duell trifft Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Unruhen auf der einen, ein herber Rückschlag auf der anderen Seite: Wer setzt heute ein Ausrufezeichen? Um 15:30 Uhr geht es los.

Hallo und herzlich willkommen zum rheinischen Duell am 10. Bundesligaspieltag! Bayer Leverkusen empfängt ab 15:30 Uhr Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Kehrt die Werkself in die Erfolgsspur zurück oder behaupten die Fohlen in der BayArena Tabellenplatz eins?

Herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga! RB Leipzig empfängt am heutigen Nachmittag den 1. FSV Mainz 05, Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga! Nach dem furiosen 4:1 im Pokal gegen Heidenheim will Werder Bremen auch in der Liga gegen Freiburg nachlegen. Jubeln die Grün-Weißen erneut oder nehmen die Breisgauer Zähler mit?

Hallo und ein herzliches Willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga am Samstagnachmittag! Ab 15:30 Uhr stehen sich Frankfurt und Bayern in der Commerzbank-Arena gegenüber.

90 Fazit:

Pünktlich ist Feierabend! Hoffenheim gewinnt hochverdient und springt, zumindest bis morgen, auf den fünften Platz. Nach der 3:0-Pausenführung machten die Hausherren im zweiten Abschnitt nicht mehr als nötig und brachten den Dreier souverän über die Zeit. Paderborn war hingegen um Schadensbegrenzung bemüht und legte das Augenmerk hauptsächlich darauf zumindest in der zweiten Hälfte die Null zu halten. In der nächsten Woche hat der SCP dann den FC Augsburg zu Gast und wird alles geben, um zu punkten. Die Sinsheimer werden in Köln alles daransetzen den eigenen Höhenflug fortzusetzen und das sechste Pflichtspiel in Folge siegreich zu gestalten.

90 Die reguläre Spielzeit ist beinahe vorbei und Grund für Nachspielzeit gibt es eigentlich nicht. Das dürfte es also gleich gewesen sein.

88 Steffen Baumgart ist noch immer voll bei der Sache. Der Rostocker turnt noch immer mit vollem Einsatz in seiner Coaching-Zone herum.

86 Das Tempo ist komplett raus. Die Kraichgauer schieben sich den Ball nur noch hin und her und die Gäste gehen auch nicht mehr ganz vorne drauf.

84 Für 1899 Hoffenheim wird es der fünfte Sieg in Serie und bei dem Blick auf die nächsten Gegner könnte noch der ein oder andere folgen. Köln, Mainz und Düsseldorf sind die nächsten Gegner und sollten bei der momentanen Form machbar sein. Erst in Leipzig geht es dann wieder gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte.

81 Dritter Wechsel auch bei den Hausherren. Bebou, der mit seinem Tempo viele Löcher gerissen hat, macht Platz für Baumgartner.

81 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

81 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

80 Vasiliadis haut aus der zweiten Reihe einfach mal drauf und Baumann kann das Ding nur gerade eben mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken.

79 Da mittlerweile klar ist, dass heute nichts mehr für den SCP geht lohnt sich der Blick nach vorne. Die nächsten drei Gegner heißen Augsburg, Dortmund und Leipzig. Gegen den FCA sollten die nächsten Punkte her, wenn man den Anschluss nicht verlieren will.

76 Rupp lässt sich nach einem sehr guten Spiel von den Fans feiern. Für die Schlussminuten darf für den Ex-Paderborner Geiger auf das Feld.

76 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

76 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Lukas Rupp

74 Super Parade von Zingerle!

Hoffenheim mal wieder offensiv und direkt wird es wieder brandheiß. Kadeřábek bringt die Kugel von rechts scharf vor den Kasten. Bebou bekommt die Pille nicht richtig kontrolliert und bedient dadurch unfreiwillig Adamyan. Der Joker kommt links aus ganz spitzem Winkel zum Abschluss und scheitert am überragend reagierenden Zingerle.

73 Mit den drei Punkten würde sich Hoffenheim bis auf den fünften Platz vorschieben und vorübergehend sogar den BVB überholen.

70 Letzter Wechsel beim SCP: Zolinski hatte heute offensiv wenig zu glänzen und musste stattdessen defensiv mitarbeiten. Ersetzt wird er positionsgetreu von Michel.

70 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

70 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

69 Locadia, der Torschütze des 3:0, hat Feierabend. Für den Niederländer kommt Adamyan, der gegen Bayern mit einem Doppelpack für Furore sorgte.

69 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

69 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Jürgen Locadia

66 Vasiliadis schießt vom rechten Strafraumeck einfach mal drauf und zielt nur knapp am linken Pfosten vorbei.

65 Der erste Abschnitt hatte wirklich viel zu bieten und war schön anzusehen. Die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte sind hingegen sehr ruhig und beinahe ereignislos.

62 Das Spiel der TSG verläuft etwas anders als sonst in der Saison. Normalerweise sind die Sinsheimer gerade nach der Pause stark und habe da acht der elf Treffer erzielt.

60 Skov wieder mit einem ruhenden Ball. Der Freistoß aus fast 30 Metern ist allerdings zu zentral und eine leichte Beute für Zingerle.

57 Hoffenheim hat mindestens einen Gang raus genommen und Paderborn ist besonder darum bemüht nicht noch ein Gegentor zu bekommen. Dadurch passiert nicht allzu viel.

54 Gelbe Karte für Streli Mamba (SC Paderborn 07)

Der gerade erst eingewechselte Mamba kommt im Mittelfeld zu spät und trifft Grillitsch von hinten am Sprunggelenk.

52 Sabiri tritt einen Freistoß zwar über die Mauer, aber eben auch knapp über den Querbalken. Trotzdem zumindest mal wieder ein Offensivakzent.

52 Bei Hoffenheim sitzt mit Maximilian Beier übrigens ein ganz junger Akteur auf der Bank. Beier ist erst 17 Jahre alt und wäre bei einem Einsatz der erste Spieler aus dem Jahrgang 2002, der in der Bundesliga zum Einsatz kommt.

49 Skov tritt alle Standards. Mit seinem Freistoß von links findet der linke Außenbahnspieler dieses Mal den Kopf von Kadeřábek, der nur knapp drüber köpft.

48 Pfosten! Erneut ist es Skov mit dem ersten Abschluss. Eine Ecke von rechts hämmert der Däne mit voller Wucht an den ersten Pfosten. Da dort keiner mehr das Rund erwischt knallt die Kugel an den Außenpfosten.

46 Weiter geht's! Bei Hoffenheim bleibt nach dem ersten Durchgang natürlich alles unverändert. Baumgart tauscht hingegen gleich doppelt. Mit Mamba kommt zusätzliches Tempo in die Angriffsreihe.

46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Streli Mamba

46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Cauly

46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Laurent Jans

46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Mohamed Dräger

45 Halbzeitfazit:

Abgezockte Hoffenheimer führen hochverdient mit 3:0 gegen den SC Paderborn. Nach dem ersten Ligasieg ging der Tabellenletzte hoch motiviert in die Partie. Doch bereits nach wenigen Sekunden gab es den ersten Rückschlag. Skov traf sehenswert, per Freistoß, zur frühen TSG-Führung. Im Anschluss versuchten die Gäste zwar trotzdem weiterhin nach vorne zu spielen, aber Hoffenheim spielte den SCP immer wieder komplett auseinander. Dadurch entwickelte sich eine sehenswerte, wenn auch einseitige Partie. Zwar ist im Fußball alles möglich, jedoch scheint das Spiel nach dem ersten Abschnitt schon entschieden. Dem Aufsteiger ist allerdings alles zuzutrauen und Steffen Baumgart wird seine Jungs nochmal ordentlich heiß machen.

45 Die erste Halbzeit ist fast vorbei und Paderborn dürfte froh sein, dass gleich erstmal Pause ist.

42 Bebou hat nach einem weiten Pass viel Zeit und Platz an der Strafraumkante. Der Neuner nimmt den Ball gekonnt an, hält ihn noch zwei Mal hoch und schließt dann aus der Drehung ab. Zingerle ist aber zur Stelle.

39 Das Hoffenheimer Team wirkt sehr harmonisch und kombiniert sich regelmäßig mit vielen schnelle, direkten Pässen nach vorne. Die Paderborner kommen da kaum zwischen.

37 Holtmann fasst sich von links einfach mal ein Herz und hämmert drauf. Baumann hat zwar seine Probleme, aber kann den strammen Abschluss abwehren.

36 Die Probleme in der Defensive überraschen kaum. Bereits vor diesem Spiel hatten die Ostwestfalen 22 Gegentore und stellten damit die schwächste Hintermannschaft der Liga.

34 Das geht einfach viel zu einfach für die TSG! Nach einem langen Ball kann Bebou die Pille gut behaupten und steckt durch auf Rupp. Der Mittelfeldspieler will legt von links dann quer und erst Schonlau verhindert den nächsten Gegentreffer, indem er vor Locadia klärt.

31 Mit dem Drei-Tore-Vorsprung geht es 1899 Hoffenheim jetzt deutlich entspannter an. Die Heimmannschaft lässt die Murmel ruhig durch die eigenen Reihen laufen und wartet ab, was die Gäste ihnen anbieten.

29 Nach dem 3:0 hat Steffen Baumgart seine Truppe nun ein wenig umgestellt. Der SCP steht jetzt etwas tiefer und agiert defensiv in einem 4-4-2.

27 Für Jürgen Locadia ist es der zweite Saisontreffer, nachdem er in der Vorwoche in Berlin ebenfalls getroffen hatte.

26 Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Jürgen Locadia

Es klingelt schon wieder! Grillitsch legt rechts raus auf Kadeřábek und der Außenspieler flankt direkt aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten. Da verarbeitet Locadia die Hereingabe sehr gut, lässt Dräger noch ins Leere laufen und schlenzt die Kugel dann locker flach ins lange Eck. Starke Aktion des Niederländers.

24 Der Aufsteiger hat im Moment deutlich längere Ballbesitzphasen. Allerdings schieben sie sich das Rund fast nur in der eigenen Hälfte zu. Ab der Mittellinie stellen die Hausherren die Räume dann clever zu und verhindern das gegnerische Durchkommen.

21 Die Sinsheimer sind zwar nicht am Drücker, jedoch schalten sie blitzschnell und absolut zielstrebig um. Dieses Mal leitet Rupp klug weiter auf Locadia und der Steilpass des Stürmers verfehlt nur ganz knapp sein Ziel. Ansonsten wäre es die nächste Großchance für die TSG gewesen.

19 Großchance SCP! Plötzlich taucht Cauly frei vor Baumann auf. Aus knapp sieben Metern scheitert der Zehner mit seinem wuchtigen Schuss aber an Baumann, der einfach nur stehen bleiben muss.

18 Da zeigt sich das große Risiko am Paderborner-Spiel. Beim zweiten Treffer standen die Gäste einfach viel zu offen und haben sich zu leicht auseinanderspielen lassen.

15 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Pavel Kadeřábek

Traumhaft herausgespielt! Auf links geht Rupp tief und wird prompt von Skov bedient. Dadurch hat der ehemalige Paderborner ganz viel Platz, legt quer und bedient Grillitsch. Der Österreicher schließt aus guter Position aber nicht ab, sondern leitet das Leder mit einem sensationellen Kontakt weiter nach rechts auf Kadeřábek, der frei vor dem Kasten locker ins linke untere Eck vollstreckt.

13 Die Hausherren sind zwar in Front und hatten mit dem Schuss von Bebou auch die andere gute Torchance, aber Paderborn ist trotzdem voll im Spiel. In der gegnerischen Hälfte fehlt den Gästen allerdings die Durchschlagskraft.

11 Der einzige Paderborner-Doppelpacker der Bundesligageschichte spielt übrigens kurioserweise beim Gegner! Lukas Rupp gelangen im Mai 2015 zwei Treffer gegen Freiburg und das als Joker.

9 Bebou nur knapp vorbei!

Grillitsch setzt sich im Mittelfeld super gegen gleich mehrere Gegenspieler durch und lüpft in die Box auf Bebou. Der Stürmer wird noch bedrängt und schießt auf das lange, rechte Eck. Allerdings geht die Kugel hauchzart daneben.

8 Die Gäste lassen sich von dem frühen Rückstand nicht verunsichern und gehen trotzdem forsch vorne drauf. Die Hoffenheimer Mannschaft wirkt aber mittlerweile abgeklärt und findet bisher gute Lösungen.

5 Für Paderborn ist der Start natürlich maximal unglücklich. Trotzdem wird das Team von Steffen Baumgart sicherlich nichts am Spielplan ändern und wie gewohnt mutig mitspielen.

3 Leopold Zingerle sieht nicht ganz glücklich aus bei dem Gegentreffer. Der Ball schlug nämlich nicht genau im Eck ein und bei der Distanz hätte der Keeper früher in das bedrohte Eck kommen können. Zwar muss man den nicht zwingend haben, aber unhaltbar schien der nicht.

2 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Robert Skov

Was für eine Bude! Skov tritt aus über 25 Metern halbrechter Position zum Freistoß an. Der Standard des Dänen fliegt wunderschön über die Mauer und rechts oben ins Tor. Traumstart für die TSG!

1 Der zehnte Spieltag ist eröffnet! Hoffenheim spielt im gewohnten blau und Paderborn will in grellem gelb dagegen halten.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder. AN den Seitenlinien werden ihm Mike Pickel und Frederick Assmuth assistieren. Vierter Offizieller ist Patrick Alt und für den Video-Beweis ist Dr. Felix Brych verantwortlich.

Steffen Baumgart ändert seine Startelf im Vergleich zum ersten Ligasieg auf zwei Positionen. Cauly kommt für den gelbgesperrten Gjasula und Antwi-Adjei ersetzt Pröger.

Beim Blick auf die Aufstellungen ändert sich auf Seiten der Hausherren nicht viel im Vergleich zum letzten Ligaeinsatz. Andrej Kramarić, der lange verletzt war, wird heute mal wieder geschont und von Ihlas Bebou ersetzt.

Bisher gab es das Duell Hoffenheim gegen Paderborn je zwei Mal in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Dabei spricht die Statistik klar für die Sinsheimer. Die TSG konnte drei Matches für sich entscheiden und musste sich einmal mit einem torlosen Remis begnügen. Dem SCP ist es in der bisherigen Aufeinandertreffen ohnehin noch nicht gelungen auch nur einen eigenen Treffer zu erzielen.

Auch vom heutigen Gegner gibt es für das Auftreten und die Spielweise nur Lob. "Paderborn hat viele gute Spiele in dieser Saison gezeigt. Sie erspielen sich viele Chancen und haben eine gute Spielidee. Ich denke, dass sie mehr Punkte verdient haben, als sie aktuell haben. Sie spielen sehr mutig und risikoreich. So spielt normalerweise kein Tabellenletzter", geriet TSG-Coach Schreuder beinahe ins Schwärmen.

Auch Paderborn ist endlich richtig in der Liga angekommen. Der Aufsteiger spielt zwar schon seit Saisonbeginn mutig und offensiv, doch belohnt haben sich die Ostwestfalen erst am letzten Wochenende. Im Heimspiel gegen Düsseldorf feierte der SCP nicht nur den ersten Sieg in der Liga, sondern konnte auch endlich mal zu Null spielen. Durch den langersehnten Dreier haben Steffen Baumgart und sein Team zwar nicht den letzten Tabellenplatz verlassen können, aber zumindest den Anschluss wieder hergestellt. Mit jetzt vier Zählern liegen sie nur noch drei hinter dem 14. Platz. Von daher konnte auch die knappe und unglückliche 0:1-Niederlage im Pokal, gegen Bayer Leverkusen, die Stimmung nicht verderben. "Das gestrige Spiel im DFB-Pokal hat gezeigt, dass ich mich auf alle verlassen kann. Das ist ein sehr gutes Zeichen", zeigte sich Baumgart, trotz der Niederlage, zufrieden.

Dabei ist die TSG nicht gut gestartet. Aus den ersten sechs Partien konnte 1899 nur magere fünf Pünktchen einfahren. Allerdings hielt man in Hoffenheim an der eigenen Taktik fest und das zahlt sich jetzt anscheinend aus. "Es hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu den Wochen davor. Wir sind auf einem guten Weg. Das haben wir immer gesagt. Siege helfen dabei natürlich. Der erste Sieg war sehr wichtig. Dann haben die Jungs gespürt, was möglich ist. Wir hoffen, dass wir noch mehr Spiele gewinnen", gab Alfred Schreuder zu verstehen.

Hoffenheim ist im Moment das Team der Stunde in der Bundesliga. Alle vier Pflichtspiele im Oktober konnten die Kraichgauer für sich entscheiden. Nach dem 2:1-Sieg in München scheint bei der Truppe von Alfred Schreuder der Knoten geplatzt zu sein. Es folgten Siege gegen Schalke, Hertha BSC und am Dienstag, im Pokal, gegen den MSV Duisburg. Dadurch sind die Sinsheimer in der Tabelle bis auf den zehnten Rang geklettert und könnten mit einem weiteren Dreier, zumindest vorübergehend, bis auf den fünften Platz vorrücken.