Frings übernimmt die "Lilien"

Geb.: 22. November 1976 / Würselen

Laufbahn im Verein:

1994 - 1997 Alemannia Aachen

1997 - 2002 und 2005 - 2011 Werder Bremen

2002 - 2004 Borussia Dortmund

2004 - 2005 Bayern München

2011 - 2013 FC Toronto



Erfolge als Vereinsspieler:

DFB-Pokal-Sieger 1999, 2005, 2009, deutscher Meister 2005, kanadischer Meister 2012

Laufbahn in der Nationalmannschaft:

zwischen 2001 und 2009 79 Spiele für die A-Nationalmannschaft; Vize-Weltmeister 2002, Dritter bei der Weltmeisterschaft 2006 und Vize-Europameister 2008

Laufbahn als Trainer:

Frings übernahm zur Saison 2013/2014 das Amt des Co-Trainers von Viktor Skripnik bei Werder Bremen II. Nach der Entlassung von Cheftrainer Robin Dutt und der Beförderung von Skripnik wurde er am 26. Oktober 2014 Co-Trainer der ersten Mannschaft. Erwarb am 31. März 2015 die Fußballlehrerlizenz, entlassen am 18. September. Ab 27. Dezember Trainer von Darmstadt 98.