FC Bayern siegt auf Schalke

Neuzugang James hat Bayern München zu einem 3:0 (2:0)-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 geführt und das Krisengerede rund um den deutschen Meister vorerst beendet. Der Kolumbianer bereitete das 1:0 und 3:0 vor und erzielte den zweiten Treffer selbst. Die Führung durch Robert Lewandowski per Handelfmeter (24.) kam durch den Videobeweis zustande. James hatte Naldo vor die Hand geflankt, Referee Marco Fritz zog seinen Kollegen Bastian Dankert in Köln zurate - und zeigte auf den Punkt. Bitter für Schalke: Der vermeintlichen Schalker Führung durch Amine Harit im Spielzug zuvor hatte Fritz korrekterweise die Anerkennung verweigert, weil Bastian Oczipka im Abseits gestanden hatte.



James selbst, die Leihgabe von Real Madrid, sorgte nur fünf Minuten nach dem 1:0 durch seinen ersten Pflichtspiel-Treffer im Bayern-Trikot für klare Verhältnisse (29.), ehe er dann in der 75. Minute Arturo Vidal (75.) glänzend ins Szene setzte und dieser souverän zum 3:0 verwandelte. Die Schalker kämpften vor 62.271 in der ausverkauften Arena zwar vorbildlich, wurden durch druckvolle und gedankenschnelle Gäste aber klar beherrscht.