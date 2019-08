Hertha will mit frischem Geld angreifen

Sportlich wollen wir uns langfristig hinter den drei Großen der Bundesliga, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, platzieren. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Das ist klar. Michael Preetz (Manager, Hertha BSC)

Von „einem großen Tag für Hertha“ sprach Präsident Gegenbauer stolz bei der Verkündigung des Investments. Etwas ratlos zeigte sich indes die Berliner Fußball-Öffentlichkeit. Warum ausgerechnet eine so dicke Geldspritze für Hertha BSC, den Tabellenelften der Vorsaison? Für einen in den vergangenen Jahren eher biederen Klub mit dem wenig schmeichelhaften Kosenamen „Alte Dame“. Windhorst jedenfalls will den Verein wieder flott machen und ihm einen ordentlichen Schuss Glamour verpassen. Hertha sei ein echter Big-City-Club, das interessanteste Sport-Investment in ganz Europa, erklärte der 42 Jahre alte Finanzier den etwas verdutzten Hertha-Fans. Schnell schossen die wildesten Spekulationen in den Berliner Fußball-Himmel. Was will Windhorst? Vielleicht Hertha BSC an die Börse bringen? Oder spekuliert er nur auf eine saftige Wertsteigerung seiner Anteile und zieht dann wieder – mit dickem Gewinn – von dannen?



Gleichzeitig jedoch machte sich bei nicht wenigen Hertha-Fans Euphorie breit. Spielt Hertha womöglich schon in naher Zukunft auf Augenhöhe mit anderen europäischen Top-Hauptstadtklubs wie Real Madrid, Arsenal London oder Paris Saint-Germain? Schließlich war es Hertha-Manager Michael Preetz vergönnt, die Dinge gerade zu rücken. Etwas jedenfalls: „Wir sind und bleiben ein Ausbildungsverein“, erklärte er. Aber auch: „Sportlich wollen wir uns langfristig hinter den drei Großen der Bundesliga, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, platzieren. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Das ist klar“, ergänzte der Leiter der Lizenspielerabteilung.